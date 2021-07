In trauter, mörderischer Komplizenschaft vereint



Israelische Siedler und Soldaten vereinen sich, um 4 Palästinenser an einem Tag zu töten, ergab eine Untersuchung

16. Juli 2021

Vier Palästinenser wurden an einem einzigen Tag im Mai von israelischen Soldaten ermordet, die Angriffe mit israelischen Siedlern koordinierten, so eine Untersuchung von theIntercept.

Die gemeinsamen Angriffe wurden am 14. Mai durchgeführt und führten zum Tod von vier Palästinensern, darunter Nidal Safidi, ein 30-Jähriger aus dem Dorf Urif, das südlich von Nablus liegt. Er wurde von vier Kugeln getroffen – eine in die Brust und eine in den Unterleib – und starb an seinen Wunden.

Mazen Shehadeh, der Vorsitzende des Dorfrates von Urif, beschrieb gegenüber The Intercept, wie eine große Anzahl bewaffneter Siedler, die von den Besatzungstruppen geschützt wurden, die Bürger von Urif angriffen und mit Kugeln beschossen, darunter auch eine Schule.

“Die Siedler haben fast 60 Feigen- und Olivenbäume entwurzelt”, sagte er. Die Bewohner des Dorfes wurden durch die Minarette der Moschee aufgerufen, dringend zu helfen, Brände zu löschen, die von Siedlern auf den landwirtschaftlichen Flächen des Dorfes entfacht wurden.

“Dann griffen sie die Schule mit Steinen an und zerbrachen ihre Solarpaneele … Während die Siedler all das taten, deckten die Soldaten sie mit Gewehrfeuer”, so Shehadeh weiter.

Die Soldaten führten, gaben Befehle, alles sah koordiniert aus. Die Soldaten zeigten den Siedlern, wo sie hingehen sollten, wo sie entwurzeln sollten, und dann schossen sie auf jeden, der versuchte, sich zu nähern. Nach ein paar Minuten kamen die Bewohner, um das Dorf zu schützen.

Siedler und Soldaten verübten ähnliche Angriffe auch im Dorf Asira Al-Qibliya in Nablus, einen weiteren in Iskaka im nördlichen besetzten Westjordanland und einen dritten im Dorf Al Reihiya im Süden von Hebron.

Angriffe von Siedlern auf Palästinenser sind im Westjordanland alltäglich geworden, wobei Siedler oft Steine werfen, Eigentum vandalisieren und Olivenbäume der einheimischen Bevölkerung zerstören.

In den israelischen Siedlungen leben rund 700.000 jüdische Siedler im gesamten besetzten Westjordanland. Die Siedlungen (und die Siedler) sind nach internationalem Recht illegal und wurden von internationalen Rechtsgruppen als “große Hindernisse für den Frieden” bezeichnet, da sie auf gestohlenem palästinensischem Land gebaut werden. Übersetzt mit Deepl.com

