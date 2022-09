https://www.globalresearch.ca/history-of-world-war-ii-nazi-germany-was-financed-by-the-federal-reserve-and-the-bank-of-england/5530318

Erstmals veröffentlicht von Global Research im Mai 2016, geringfügige Bearbeitung durch Global Research. Titel wie im Original. Prägnante historische Analyse.

Von Yuri Rubtsov

Global Research, 18. September2022

Vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart: Dollar-Schulden sind die treibende Kraft hinter allen von den USA geführten Kriegen gewesen. Die Gläubiger der Wall Street sind die Hauptakteure.



Von Yuri Rubtsov

(M.Ch. 18. September 2022)

***

Der Zweite Weltkrieg: Vor mehr als 80 Jahren begann das größte Gemetzel der Geschichte.

Wenn wir uns dem Problem der “Verantwortung für den Krieg” nähern wollen, müssen wir zunächst die folgenden Schlüsselfragen beantworten:

Wer hat den Nazis geholfen, an die Macht zu kommen?

Wer hat sie auf den Weg in die Weltkatastrophe geschickt?

Die gesamte Vorkriegsgeschichte Deutschlands zeigt, dass die Bereitstellung der “notwendigen” Politik durch die finanziellen Turbulenzen gesteuert wurde, in die die Welt nach dem Ersten Weltkrieg gestürzt war.

Die Schlüsselstrukturen, die die Nachkriegsentwicklungsstrategie des Westens bestimmten, waren die zentralen Finanzinstitutionen Großbritanniens und der Vereinigten Staaten – die Bank of England und das Federal Reserve System (FRS) – und die damit verbundenen Finanz- und Industrieorganisationen, die als Mittel zur Errichtung einer absoluten Kontrolle über das Finanzsystem Deutschlands und seiner Fähigkeit zur Steuerung der politischen Prozesse in Mitteleuropa eingesetzt wurden.

Zur Umsetzung dieser Strategie waren die folgenden Etappen vorgesehen:

Von 1919 bis 1924 – Vorbereitung der massiven amerikanischen Finanzinvestitionen in die deutsche Wirtschaft;

Von 1924 bis 1929 – die Kontrolle über das deutsche Finanzsystem und die finanzielle Unterstützung des Nationalsozialismus;

Von 1929 bis 1933 – Provokation und Entfesselung einer tiefen Finanz- und Wirtschaftskrise, die die Machtübernahme der Nazis sicherte;

Von 1933 bis 1939 – finanzielle Zusammenarbeit mit der Nazi-Regierung und Unterstützung ihrer expansionistischen Außenpolitik, die darauf abzielte, einen neuen Weltkrieg vorzubereiten und zu entfesseln.

WWI “Kriegsreparationen”

In der ersten Phase waren die Kriegsschulden des Ersten Weltkriegs und das damit eng verbundene Problem der deutschen Reparationen die wichtigsten Hebel, um das Vordringen des amerikanischen Kapitals nach Europa sicherzustellen.

Nach dem formellen Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg gewährten sie den Alliierten (vor allem England und Frankreich) Kredite in Höhe von 8,8 Milliarden Dollar. Insgesamt beliefen sich die Kriegsschulden, einschließlich der den Vereinigten Staaten 1919-1921 gewährten Darlehen, auf mehr als 11 Milliarden Dollar.

Um dieses Problem zu lösen, versuchten die Gläubigernationen, die Zahlung der Kriegsreparationen zu Lasten Deutschlands an äußerst schwierige Bedingungen zu knüpfen. Dies wurde durch die Flucht des deutschen Kapitals ins Ausland und die Weigerung, Steuern zu zahlen, verursacht, was zu einem Defizit im Staatshaushalt führte, das nur durch die Massenproduktion ungesicherter D-Mark gedeckt werden konnte.

Die Folge war der Zusammenbruch der deutschen Währung – die “große Inflation” von 1923, als der Dollar 4,2 Billionen Mark wert war. Die deutschen Industriellen begannen, alle Aktivitäten zur Begleichung der Reparationsverpflichtungen offen zu sabotieren, was schließlich zur berühmten “Ruhrkrise” führte – der französisch-belgischen Besetzung des Ruhrgebiets im Januar 1923.

Um die Initiative in die eigenen Hände zu nehmen, warteten die anglo-amerikanischen Machthaber darauf, dass sich Frankreich in ein waghalsiges Abenteuer verstrickte und seine Unfähigkeit zur Lösung des Problems unter Beweis stellte. Der US-Außenminister Hughes betont:

“Man muss warten, bis Europa reif ist, um den amerikanischen Vorschlag zu akzeptieren.”

Das neue Projekt wurde in den Tiefen von “JP Morgan & Co.” unter der Leitung des Chefs der Bank of England, Montagu Norman, entwickelt. Im Zentrum seiner Ideen stand der Vertreter der “Dresdner Bank” Hjalmar Schacht, der es im März 1922 auf Anregung von John Foster Dulles (späterer Außenminister im Kabinett von Präsident Eisenhower) und Rechtsberater von Präsident W. Wilson auf der Pariser Friedenskonferenz formulierte.



Dulles gab diese Notiz dem Haupttreuhänder “JP Morgan & Co.”, der daraufhin in Absprache mit Montagu Norman, dem Gouverneur der Bank von England, H. Schacht empfahl.

Im Dezember 1923 wurde H. Schacht Direktor der Reichsbank und war maßgeblich an der Zusammenführung der anglo-amerikanischen und deutschen Finanzkreise beteiligt.

Im Sommer 1924 wurde auf der Londoner Konferenz der so genannte “Dawes-Plan” (benannt nach dem Vorsitzenden des Expertenausschusses, der ihn ausgearbeitet hatte, einem amerikanischen Bankier und Direktor einer der Banken der Morgan-Gruppe) verabschiedet. Er forderte eine Halbierung der Reparationen und löste die Frage nach den Quellen ihrer Deckung. Die Hauptaufgabe bestand jedoch darin, günstige Bedingungen für amerikanische Investitionen zu schaffen, was nur durch die Stabilisierung der Deutschen Mark möglich war.

Zu diesem Zweck wurde Deutschland im Rahmen des Plans ein umfangreiches Darlehen in Höhe von 200 Millionen Dollar gewährt, das zur Hälfte auf JP Morgan entfiel.

Die anglo-amerikanischen Banken erhielten nicht nur die Kontrolle über den deutschen Zahlungsverkehr, sondern auch über den Haushalt, das Geldumlaufsystem und weitgehend auch über das Kreditwesen des Landes.

Die Weimarer Republik

Im August 1924 wurde die alte D-Mark durch eine neue, stabilisierte Finanzsituation in Deutschland ersetzt, und, wie der Forscher G.D. Preparta schrieb, war die Weimarer Republik bereit für:

“die malerischste Wirtschaftshilfe der Geschichte, gefolgt von der bittersten Ernte der Weltgeschichte” – “eine unaufhaltsame Flut von amerikanischem Blut ergoss sich in die Finanzadern Deutschlands”.

Die Konsequenzen daraus ließen nicht lange auf sich warten.

Das lag vor allem daran, dass die jährlichen Reparationszahlungen die von den Alliierten gezahlten Schulden decken sollten, die vom so genannten “absurden Weimarer Kreis” gebildet wurden.

Das Gold, das Deutschland in Form von Kriegsreparationen zahlte, wurde verkauft, verpfändet und verschwand in den USA, wo es in Form eines “Hilfsplans” an Deutschland zurückgegeben wurde, das es an England und Frankreich weitergab, die ihrerseits die Kriegsschulden der Vereinigten Staaten bezahlen sollten. Anschließend wurde es mit Zinsen versehen und erneut nach Deutschland überwiesen. Am Ende lebten alle in Deutschland in Schulden [waren verschuldet], und es war klar, dass das Land den völligen Bankrott erleiden würde, sollte die Wall Street ihre Kredite zurückziehen.

Zweitens wurden zwar formale Kredite ausgegeben, um die Zahlung zu sichern, aber in Wirklichkeit ging es um die Wiederherstellung des militärisch-industriellen Potenzials des Landes.

Tatsache ist, dass die Deutschen für die Kredite in Form von Unternehmensanteilen bezahlt wurden, so dass das amerikanische Kapital begann, sich aktiv in die deutsche Wirtschaft zu integrieren.

Der Gesamtbetrag der ausländischen Investitionen in die deutsche Industrie in den Jahren 1924 bis 1929 belief sich auf fast 63 Milliarden Goldmark (30 Milliarden davon entfielen auf Kredite), und die Zahlung von Reparationen – 10 Milliarden Mark. 70 % der Einnahmen wurden von Bankiers aus den Vereinigten Staaten bereitgestellt, und die meisten der Banken gehörten zu JP Morgan. Infolgedessen stand die deutsche Industrie 1929 an zweiter Stelle in der Welt, befand sich aber größtenteils in den Händen der führenden amerikanischen finanzindustriellen Konzerne.

US-Investitionen in Nazi-Deutschland. Rockefeller finanzierte Adolf Hitlers Wahlkampagne

Die “Interessen-Gemeinschaft Farbenindustrie”, der Hauptlieferant der deutschen Kriegsmaschinerie, finanzierte 45 % des Wahlkampfs von Hitler im Jahr 1930 und stand unter der Kontrolle von Rockefellers “Standard Oil”.

Morgan kontrollierte über “General Electric” die deutsche Radio- und Elektroindustrie über AEG und Siemens (bis 1933 gehörten 30 % der AEG-Aktien “General Electric”) und über das Telekommunikationsunternehmen ITT – 40 % des Telefonnetzes in Deutschland.

Außerdem besaßen sie einen Anteil von 30 % an der Flugzeugbaufirma “Focke-Wulf”.

“General Motors”, das der Familie DuPont gehört, übernahm die Kontrolle über “Opel”.

Henry Ford kontrollierte 100% der Aktien von “Volkswagen”.

Im Jahr 1926 entstand unter Beteiligung der Rockefeller-Bank “Dillon, Reed & Co.” das zweitgrößte Industriemonopol in Deutschland nach der “I.G. Farben” – der Metallurgiekonzern “Vereinigte Stahlwerke” (Thyssen, Flick, Wolff, Feglera usw.).

Die amerikanische Zusammenarbeit mit dem deutschen militärisch-industriellen Komplex war so intensiv und weitreichend, dass bis 1933 die Schlüsselsektoren der deutschen Industrie und große Banken wie die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die Danat-Bank (Darmstädter und Nationalbank) usw. unter der Kontrolle des amerikanischen Finanzkapitals standen.

Gleichzeitig wurde die politische Kraft vorbereitet, die in den anglo-amerikanischen Plänen eine entscheidende Rolle spielen sollte. Die Rede ist von der Finanzierung der Nazi-Partei und von Adolf Hitler persönlich.

Wie der ehemalige deutsche Bundeskanzler Brüning in seinen Memoiren schrieb, erhielt Hitler seit 1923 große Summen aus dem Ausland. Wohin sie flossen, ist nicht bekannt, aber sie gingen über Schweizer und schwedische Banken ein.

Es ist auch bekannt, dass 1922 in München ein Treffen zwischen A. Hitler und dem Militärattaché der USA in Deutschland – Captain Truman Smith – stattfand, der für seine Vorgesetzten in Washington (im Büro des militärischen Nachrichtendienstes) einen ausführlichen Bericht verfasste, in dem er Hitler in den höchsten Tönen lobte.

Über Smiths Bekanntenkreis wurde Hitler erstmals mit dem deutsch-amerikanischen Geschäftsmann Ernst Franz Sedgwick Hanfstaengl bekannt gemacht, einem Absolventen der Harvard University, der eine wichtige Rolle bei der Gründung von A. Hitler als Politiker spielte, die durch eine beträchtliche finanzielle Unterstützung unterstützt wurde, und ihm gleichzeitig Verbindungen und Kontakte zu prominenten Persönlichkeiten des britischen Establishments sicherte.

Hitler wurde in der Politik vorbereitet, doch während Deutschland unter der Weimarer Republik regierte, blieb seine Partei am Rande des öffentlichen Lebens. Die Situation änderte sich dramatisch mit dem Beginn der Finanzkrise 1929.

Seit dem Herbst 1929, nachdem der Zusammenbruch der amerikanischen Börse von der Federal Reserve ausgelöst worden war, begann die dritte Stufe der Strategie des angloamerikanischen Finanzestablishments.

Die Federal Reserve und JP Morgan beschlossen, die Kreditvergabe an Deutschland einzustellen, ausgelöst durch die Bankenkrise und die wirtschaftliche Depression in Mitteleuropa. Im September 1931 gab England den Goldstandard auf, zerstörte absichtlich das internationale Zahlungssystem und schnitt den Fluss des “finanziellen Sauerstoffs” in die Weimarer Republik vollständig ab.

Doch bei der NSDAP geschah ein finanzielles Wunder: Im September 1930 erhielt die NSDAP dank großer Spenden von Thyssen, I.G. Farben und dem Industriellen Emil Kirdorf (der ein entschiedener Unterstützer Adolf Hitlers war) 6,4 Millionen Stimmen und wurde Zweiter im Reichstag, woraufhin großzügige Investitionen aus dem Ausland aktiviert wurden.

Das wichtigste Bindeglied zwischen den deutschen Großindustriellen und den ausländischen Geldgebern wurde H. Schacht.

1932 Geheimabkommen: Wall Street finanziert Hitlers Nazi-Partei

Am 4. Januar 1932 fand ein Treffen zwischen dem britischen Finanzier Montagu Norman (Gouverneur der Bank of England), Adolf Hitler und Franz von Papen (der einige Monate später im Mai 1932 Bundeskanzler wurde) statt. Bei diesem Treffen wurde eine Vereinbarung über die Finanzierung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) getroffen.

An diesem Treffen nahmen auch US-Politiker und die Gebrüder Dulles teil, was von ihren Biographen nicht gerne erwähnt wird.

Ein Jahr später, am 14. Januar 1933, fand ein weiteres Treffen zwischen Adolf Hitler, dem deutschen Finanzminister Baron Kurt von Schroeder, Bundeskanzler Franz von Papen und Hitlers Wirtschaftsberater Wilhelm Keppler statt, bei dem Hitlers Programm in vollem Umfang gebilligt wurde.

Hier wurde die Frage der Machtübergabe an die Nationalsozialisten endgültig geklärt, und am 30. Januar 1933 wurde Hitler Bundeskanzler. Damit begann die Umsetzung der vierten Stufe der Strategie.

Die Haltung der anglo-amerikanischen Führungseliten gegenüber der neuen Nazi-Regierung war sehr wohlwollend.

Als Hitler sich weigerte, Reparationen zu zahlen, was natürlich die Zahlung von Kriegsschulden in Frage stellte, zeigten ihm weder Großbritannien noch Frankreich die Ansprüche auf die Zahlungen. Außerdem wurde H. Schacht nach seinem Besuch in den Vereinigten Staaten im Mai 1933 erneut Chef der Reichsbank, und nach seinem Treffen mit dem US-Präsidenten und den Großbankern der Wall Street gewährte Amerika Deutschland neue Kredite in Höhe von 1 Milliarde Dollar.

Im Juni, während einer Reise nach London und einem Treffen mit Montagu Norman, bemühte sich Schacht auch um einen britischen Kredit in Höhe von 2 Milliarden Dollar sowie um eine Reduzierung und Einstellung der Zahlungen für alte Kredite.

Auf diese Weise erhielten die Nazis, was sie mit der vorherigen Regierung nicht erreichen konnten.

Im Sommer 1934 unterzeichnete Großbritannien das deutsch-britische Transferabkommen, das zu einer der Grundlagen der britischen Politik gegenüber dem Dritten Reich wurde, und Ende der 1930er Jahre wurde Deutschland zum wichtigsten Handelspartner Englands.

Die Schroeder Bank wurde zum Hauptvertreter Deutschlands im Vereinigten Königreich, und 1936 tat sich sein Büro in New York mit den Rockefellers zusammen, um die Investmentbank “Schroeder, Rockefeller & Co.” zu gründen, die von der Zeitschrift “Times” als “wirtschaftliche Propagandaachse von Berlin-Rom” bezeichnet wurde.

Wie Hitler selbst zugab, hatte er seinen Vierjahresplan auf der Grundlage ausländischer Finanzkredite ausgearbeitet, so dass ihn dies nicht im Geringsten beunruhigte.

Im August 1934 erwarb die amerikanische Standard Oil [im Besitz der Rockefellers] in Deutschland 730.000 Hektar Land und baute große Ölraffinerien, die die Nazis mit Öl versorgten. Zur gleichen Zeit nahm Deutschland heimlich die modernsten Ausrüstungen für Flugzeugfabriken aus den Vereinigten Staaten in Empfang, die mit der Produktion deutscher Flugzeuge beginnen sollten.

Deutschland erhielt eine große Anzahl militärischer Patente von den amerikanischen Firmen Pratt and Whitney”, Douglas”, Curtis Wright”, und amerikanische Technologie wurde für den Bau der Junkers-87″ eingesetzt. Im Jahr 1941, als der Zweite Weltkrieg tobte, beliefen sich die amerikanischen Investitionen in die deutsche Wirtschaft auf 475 Millionen Dollar. “Standard Oil” investierte 120 Millionen Dollar, General Motors” 35 Millionen Dollar, ITT 30 Millionen Dollar und Ford” 17,5 Millionen Dollar.

Die enge finanzielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen anglo-amerikanischen und nationalsozialistischen Geschäftskreisen war der Hintergrund, vor dem in den 1930er Jahren eine Politik der Beschwichtigung zum Zweiten Weltkrieg führte.

Heute haben die Finanzeliten der Welt die Große Depression 2.o [2008] eingeführt, mit einem anschließenden Übergang zu einer “Neuen Weltordnung”.

Juri Rubzow ist Doktor der Geschichtswissenschaften, Akademiemitglied der Russischen Akademie der Militärwissenschaften und Mitglied der Internationalen Vereinigung der Historiker des Zweiten Weltkriegs. Übersetzt aus dem Englischen Deepl.com

Übersetzt aus dem Russischen von Ollie Richardson für Fort Russ

ru-polit.livejournal (ursprünglich von 2009)

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Fort Russ

Urheberrecht © Yuri Rubtsov, Fort Russ, 2022

Artikel von: Yuri Rubtsov

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels liegt in der alleinigen Verantwortung des Autors/der Autoren.

www.globalresearch.ca enthält urheberrechtlich geschütztes Material, dessen Verwendung nicht immer ausdrücklich vom Urheberrechtsinhaber genehmigt wurde. Wir stellen dieses Material unseren Lesern im Rahmen der “Fair Use”-Bestimmungen zur Verfügung, um ein besseres Verständnis für politische, wirtschaftliche und soziale Fragen zu fördern. Das Material auf dieser Website wird ohne Gewinnabsicht an diejenigen verteilt, die zuvor ihr Interesse daran bekundet haben, es zu Forschungs- und Bildungszwecken zu erhalten. Wenn Sie urheberrechtlich geschütztes Material für andere Zwecke als die “faire Nutzung” verwenden möchten, müssen Sie die Genehmigung des Urheberrechtsinhabers einholen.

Für Medienanfragen: publications@globalresearch.ca

