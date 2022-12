https://caitlinjohnstone.com/2022/12/09/the-season-finale-of-the-hit-show-proxy-war/





Von Caitlin Johnstone

Das Staffelfinale der Hit-Show ‘Proxy War’

9. Dezember 2022

Alle reden über die Hit-Serie “Proxy War”, eine astronomische High-Budget-Produktion, die auf einem realen militärischen Konflikt basiert und deren Staffelfinale diesen Monat ausgestrahlt werden soll.

Die Werbematerialien für die Episode deuten auf einen herzerwärmenden Abschluss der Staffel hin, der sicherlich für die ganze Familie geeignet ist. Der Hauptdarsteller der Serie, Wolodymyr Selenskyj, wurde vom Time Magazine zur Person des Jahres 2022 gewählt.

Dies ist der Abschluss einer wilden ersten Staffel, in der unser Held auf dem Cover der Vogue zu sehen war, Reden für das Weltwirtschaftsforum, die New Yorker Börse, die Grammy Awards und zahlreiche Filmfestivals hielt sowie hochkarätige Treffen mit prominenten Schauspielern und Rockstars hatte.

Proxy War war ein dringend benötigter Erfolg für Hollywood, das seit Jahren in einem kreativen Trott aus sinnlosen Remakes und Fortsetzungen feststeckt. Eine massive PR-Kampagne für eine Militäroperation, die darauf abzielt, die imperiale Hegemonie der USA zu bewahren, ist das größte Ereignis im Showbusiness seit Spielberg, weshalb Selenskyj von Schauspieler Sean Penn für seine überwältigende und transzendente Leistung in der Serie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde.

Zu Beginn war unklar, ob sich das Publikum für Proxy War erwärmen würde. Einige waren verblüfft über die beispiellose Medienberichterstattung über einen Krieg, an dem ihre eigene Regierung offiziell nicht einmal beteiligt war. Kritiker bemängelten anfangs die Praxis, Zelensky Hollywood-Actionhelden-Zitate wie “Ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit” zuzuschreiben, obwohl er sie nie wirklich gesagt hat, sowie die Verwendung unverhohlener Gräuelpropaganda mit hanebüchenen Handlungssträngen wie Russen, die Babys vergewaltigen, und die abgedroschene Nachahmung der Libyen-Propaganda-Erzählung, dass der böse Führer des Tages seinen Truppen Viagra gibt, damit sie Massenvergewaltigungen begehen.

Aber die Zahlen sind da, und es stellt sich heraus, dass die Welt Hals über Kopf in Proxy War’s einzigartige Kombination aus Reality-TV, inspirierendem Storytelling, erdrückender Internetzensur und hochoktaniger Kriegspropaganda verliebt ist. Neinsager mögen sich beschweren, dass sie es leid sind, dass ihre Intelligenz beleidigt wird, aber was John und Jane Q. Public angeht, kann sie gar nicht genug beleidigt werden.

Ja, Sir, die westliche Kultur mag eine stagnierende Kloake aus Plastikdarstellern, Empire-Schmierereien und Firmen-Rimjobs sein, aber wir können immer noch einen guten Faden spinnen, wenn wir ihn brauchen. Bleiben Sie dran für die zweite Staffel! Wird Selenskyj endlich einen Gastauftritt bei Saturday Night Live bekommen? Wird Hauptdarstellerin Olena Zelenska eine neue Modelinie herausbringen? Werden sich die Gerüchte über einen Muppet-Film in Kiew bewahrheiten? Bleiben Sie dran und finden Sie es bald heraus, gleich nach dieser kurzen Werbepause. Übersetzt mit Deepl.com

