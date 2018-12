https://www.badische-zeitung.de/kandern/von-der-meinungsfreiheit-gedeckt–162381095.html

MEINUNGSFREIHEIT

Plakat ist ein Gewinn für die Stadt

Zum Artikel „Von der Meinungsfreiheit gedeckt“, BZ 23. Dezember.

Immer wenn ich nach Kandern fahre, um meine Einkäufe zu erledigen, dann bin ich ermutigt, dass es noch junge Menschen gibt, die sich politisch äußern und nachdenken. Das Banner, das Daniel Freund an seinem Fenster in der Bahnhofstraße aufgehängt hat, kann ich nur unterstützen. Alles, was er in dem Artikel ausspricht, kann ich voll unterstreichen und mich mit ihm solidarisieren. Solche jungen Menschen braucht das Land. Auch sehe ich die bis heute unbewiesene Behauptung, dass Assad einen Giftgasanschlag in Syrien ausführte, nur als Vorwand, den Militärschlag der drei Großmächte Frankreich, Großbritannien und USA zu legitimieren. Aber dieser Militärschlag verstößt eindeutig gegen das Völkerrecht und ist durch nichts zu legitimieren. Ja, man fühlt sich ungut an den Beginn des Irak-Krieges erinnert, als die USA mit gefälschten Beweisen Saddam Hussein überführen wollten, dass er Massenvernichtungswaffen besitze. Ähnliche Geschütze fährt übrigens der israelische Ministerpräsident und Kriegsminister Netanjahu gegen Iran auf. Die Stadt Kandern und Bürgermeister Renkert sollten sich doch darüber freuen, einen so politisch engagierten Bürger in ihrer Mitte zu haben. Dieses Plakat ist wichtig und ein Gewinn für die Stadt.

Evelyn Hecht-Galinski