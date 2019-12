Von nun an ist jeder Palästinenser ein Antisemit. Von Gideon Levy Haaretz

Gideon Levy, einer der wenigen mutigen israelischen Journalisten von Haaretz, hätte es verdient eine wöchentliche Kolumne in deutschen Medien zu bekommen. Warum haben deutsche Meiden so viel Angst vor der Wahrheit und der Israel-Lobby?

Evelyn Hecht-Galinski

The plague is spreading. Under cover of the (just) war against anti-Semitism, Europe and the United States silence every voice daring to criticize Israel. Under cover of this war, they are undermining their freedom of speech. Incredibly, this new phenomenon is not triggering any protest, as one would expect.

Meinung // Von nun an ist jeder Palästinenser ein Antisemit.

Gideon Levy Dez 08, 2019 Haaretz

Die Pest breitet sich aus. Unter dem Deckmantel des (gerechten) Krieges gegen den Antisemitismus schweigen Europa und die Vereinigten Staaten über jede Stimme, die es wagt, Israel zu kritisieren. Unter dem Deckmantel dieses Krieges untergraben sie ihre Meinungsfreiheit. Unglaublicherweise löst dieses neue Phänomen keinen Protest aus, wie man es erwarten würde. Gesetze, die Antizionismus als Antisemitismus und die Antibesatzungsbewegung als antisemitisch bezeichnen, werden mit überwältigender Mehrheit verabschiedet. Jetzt spielen sie in die Hände Israels und des jüdischen Establishments, aber sie können den Antisemitismus entfachen, wenn Fragen nach dem Ausmaß ihrer Einmischung aufkommen.

Letzte Woche traf das Phänomen Frankreich, die Wiege der Revolution. Die französische Nationalversammlung verabschiedete mit großer Mehrheit einen Gesetzentwurf, der die Definition des Antisemitismus der Internationalen Allianz zur Erinnerung an den Holocaust übernimmt, die Antizionismus mit Antisemitismus gleichsetzt. Freiheit? Gleichberechtigung? Bruderschaft? Nicht, wenn es um Israel geht. Hier werden diese Werte stumm geschaltet.

Der französische Abgeordnete Sylvain Maillard formulierte den Gesetzentwurf. Er ist ein weiterer Freund Israels, der angeblich vor einigen Monaten an einem Treffen mit dem Siedler Wheeler-Dealer Yossi Dagan, dem Vorsitzenden des Regionalrats von Samaria, teilgenommen hat. „Die Kritik an der bloßen Existenz Israels als Kollektiv aus jüdischen Bürgern kommt dem Hass auf die jüdische Gemeinschaft als Ganzes gleich; so wie die kollektive Verantwortung der Juden für die Politik der israelischen Behörden ein Ausdruck des Antisemitismus ist“, heißt es in der Gesetzeseinführung. Die Katze ist aus dem Sack: Es ist verboten, Zweifel am Zionismus zu wecken, einer der wenigen Ideologien der Welt, deren Rechtschaffenheit von den Nationen der freien Welt nicht in Frage gestellt werden kann.

Zuerst die Sprache. Israel „als ein Kollektiv bestehend aus jüdischen Bürgern.“ Das nationalstaatliche Gesetz wurde auch in der Nationalversammlung in Paris angenommen. Wenn Israel ein Kollektiv jüdischer Bürger ist, was sind dann die palästinensischen Bürger? Und was sind die Subjekte, die unter Beruf leben? Die 154 Parlamentarier, die ihre Hände zur Unterstützung der Entscheidung erhoben, können sich diesen Fragen nicht entziehen. Liberté, égalité, fraternité – nur für die Juden? Und was bieten sie den sechs Millionen Palästinensern, Bürgern und Subjekten der Besatzung, die unter „dem Kollektiv der jüdischen Bürger“ leben? Zweitklassige Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit? Von nun an darf niemand mehr diese Fragen stellen. Jeder, der fragt, ist ein Antisemit.

„Der Antizionismus ist eine legitime Position in der jüdischen Geschichte, und er hat auch eine lange Geschichte in Israel“, sagte eine Petition, die von 129 jüdischen und israelischen Professoren und Intellektuellen gegen die Verabschiedung des Gesetzes vergeblich unterzeichnet wurde. Die Unterzeichner der Petition erwähnten, dass es viele antizionistische Überlebende des Holocaust gibt. Jetzt sind auch sie Antisemiten.

>Von nun an ist jeder Palästinenser und jeder Araber, mit Ausnahme von Ayoub Kara, ein Antisemit. Sogar jeder Jude und jeder Israeli, der eine Lösung eines demokratischen und egalitären Staates unterstützt, gerade im Geiste der französischen Revolution, ist ein Antisemit. So auch jeder, für den der Zionismus eine kolonialistische Bewegung ist – ist das nicht eine legitime Position? – ist ein Antisemit.

Seit Generationen von Palästinensern ist der Zionismus die Essenz ihrer Existenz; er hat sie aus ihrem Land vertrieben, sie ihres Landes beraubt, entehrt, ihr Leben ruiniert und sie bis heute getötet und gequält, ohne dass das Ende in Sicht war. Ist es ihnen verboten, Antizionisten zu sein? Sind sie in der Lage, den Zionismus nicht zu hassen? Wird Frankreich sie wegen der Übertretung des Antisemitismus anklagen? Sie bekämpfen den Zionismus nicht, weil sie Antisemiten sind. Sie sind antizionistisch, nur weil der Zionismus ihr Leben zerstört hat.

Und was sind die Demonstranten des Zauns um den Käfig von Gaza? Sind es Antisemiten? Sind sie nicht Freiheitskämpfer? Und was ist mit Menschen aus Gewissensgründen auf der ganzen Welt, die sich mit ihnen identifizieren? Von nun an sind sie alle Antisemiten, und das ist in Frankreich verboten. Und wenn die Verweigerung des Rechts auf jüdische Selbstbestimmung Antisemitismus ist, wie wird sich die französische Nationalversammlung dann auf die Verweigerung der Rechte der Palästinenser durch Israel beziehen? Warum verabschiedet sie kein Gesetz darüber? Nur weil die Palästinenser und die Justiz keine mächtige Lobby in Frankreich haben.

Hurra, Gilad Erdan! Großartig, Juden von Frankreich. Herzlichen Glückwunsch, Mr. Maillard. Du hast gewonnen.

