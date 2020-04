Von Palästina bis in die USA: Coronavirus entlarvt institutionellen Rassismus Von  Dr. Reem Khamis-Dakwar

From Palestine to the U.S., coronavirus exposes institutional racism – Mondoweiss Most people imagine that voting rights and citizenship hold a protected status in Western democracies. Yet today’s reality reveals how flimsy those protections are, with the coronavirus pandemic further revealing the ugly face of institutional racism.

Von Palästina bis in die USA: Coronavirus entlarvt institutionellen Rassismus

Stellungnahme von Dr. Reem Khamis-Dakwar am 13. April 2020

Die meisten Menschen stellen sich vor, dass Wahlrecht und Staatsbürgerschaft in westlichen Demokratien einen geschützten Status haben. Doch die heutige Realität zeigt, wie schwach diese Schutzmechanismen sind, und die Coronavirus-Pandemie zeigt das hässliche Gesicht des institutionellen Rassismus.

Die vielen Übergriffe rassistischer Sozialsysteme gegen die Menschenwürde farbiger Menschen sollten ein fruchtbarer Boden für kommunale Empörung und die Forderung nach einem Systemwandel sein. Als Palästinenser aus Israel, der gegenwärtig in den Vereinigten Staaten lebt, ist es in der Tat erschreckend, die vielen Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Unterdrückungssystemen zu erkennen: den begrenzten Zugang zu medizinischer Versorgung für marginalisierte Gemeinschaften, die Stereotypisierung farbiger Menschen als Krankheitsüberträger und die zunehmenden Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf diese Bevölkerungsgruppen.

Als der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die palästinensische Bevölkerung in Israel beschuldigte, sich am wenigsten an sozial distanzierende Befehle zu halten, machte er palästinensische Bürger zum Sündenbock für die Verbreitung der Krankheit an jüdische israelische Bürger. Kein Wunder, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, in seiner wiederholten Erwähnung des COVID-19 als „das chinesische Virus“ ähnliche, Vorurteile gegenüber Einwanderern und Minderheiten schürende Botschaften geäußert hat.

Die Diskussionen über die unterschiedlichen Auswirkungen von COVID-19 auf die palästinensischen Gemeinschaften in Israel und die lateinamerikanischen und afroamerikanischen Gemeinschaften in den USA nehmen zu. Es gibt zum Beispiel immer mehr Hinweise auf eine erhöhte Infektions- und Sterblichkeitsrate unter Schwarzen, die in einkommensschwachen Gemeinden leben. Obwohl die Araber in Israel unter den Gesundheitsberufen relativ gut vertreten sind, sind sie im Notfallplanungsausschuss des israelischen Gesundheitsministeriums nicht vertreten (wie Haaretz berichtet). Im Jahr 2017 besetzten Araber 12,4% der staatlichen Gesundheitsberufe und stellten 42% der Krankenpflegeschüler, 38% der pharmazeutischen Fachkräfte und 17% der Ärzte in Israel. Tatsächlich wurde die Gesundheitsfürsorge in Israel als ein „Modell echter Gemeinsamkeiten zwischen Arabern und Juden“ beschrieben. Dennoch gibt es in keiner der arabischen Städte Israels ein einziges staatliches Krankenhaus. Darüber hinaus haben die in Israel ansässigen arabischen Gemeinschaften relativ wenig Zugang zu COVID-19-Testkits oder zu zuverlässigen Informationen über die Verbreitung des Virus. Ein Regierungsplan zum Bau von Drive-In-Teststationen stellte Ressourcen für sieben jüdische Städte, aber nicht für eine arabische Gemeinde zur Verfügung. Nur eine Klinik in einer arabischen Stadt wurde als primäre Korona-Klinik ausgewiesen, im Vergleich zu den 45 Kliniken in jüdischen Städten. Darüber hinaus wurden öffentliche Informationen über die Pandemie fast ausschließlich in hebräischer Sprache verbreitet. Arabische Knesset-Mitglieder drängen darauf, sich für die Entwicklung von Gesundheitsinformationen in arabischer Sprache und verstärkte Tests in arabischen Gemeinden sowie für die Entwicklung eines wirtschaftlichen Unterstützungsplans einzusetzen. Soviel zu einem Modell der Gleichberechtigung.

Ähnliche Ungleichheiten sind in den USA zu beobachten. Diese Probleme bestehen in einem gemeinsamen Kontext der systemischen Ungleichheit, in dem dieselben Bevölkerungsgruppen in Bezug auf die gegenwärtige Pandemie am meisten vernachlässigt werden, auch diejenigen, die in Armut leben, Teil der Arbeiterklasse sind und unverhältnismäßig stark von bereits bestehenden Gesundheitszuständen betroffen sind, die die Anfälligkeit für die Auswirkungen von COVID-19 erhöhen.

Letztendlich werden die zunehmenden Auswirkungen des Coronavirus auf die arabischen Gemeinschaften in Israel und die lateinamerikanischen und afroamerikanischen Gemeinschaften in den USA von den formellen Institutionen übersehen werden, während die Mitglieder dieser Gemeinschaften am dringendsten Unterstützung benötigen. Für die Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen, die weiterhin unter einer illegalen militärischen Besetzung, Blockade und Verweigerung der Menschenrechte leiden, ist diese Vernachlässigung noch krasser. Dies ist eine Lektion über die wirklichen Grenzen der Staatsbürgerschaft, aber die meisten, die außerhalb dieser Gemeinschaften leben, werden sich wahrscheinlich nicht darüber im Klaren sein. Farbige Menschen wissen aus erster Hand, wie diese Systeme funktionieren, denn sie sind am stärksten von den Fehlern und Ungerechtigkeiten dieser Systeme betroffen.

Diese Realität trägt auch am meisten zu der zusätzlichen Trauer, Angst und Verbitterung bei, die ich erlebe – ich hoffe, zusammen mit vielen anderen Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die an die Menschenwürde glauben. Staatliche Gesundheitsbehörden sollten daran arbeiten, den Kernidealen der Hilfe für die Berufe gerecht zu werden.

Dr. Reem Khamis-Dakwar ist Professor für Kommunikationswissenschaften und Störungen an der Adelphi Universität, Long Island, New York. Sie ist die Präsidentin des AAUP Adelphi University Chapters. Sie ist arabische Staatsbürgerin von Israel, die in Nazareth geboren und aufgewachsen ist.

