Diese Reise ist eine weitere Provokation und die Bürger Bahrains sind sicher “not amused” über diesen Gast! Evelyn Hecht-Galinski

Inzwischen ist Herzog gelandet!

Israel president lands in Bahrain for 1st state visit Israeli President Isaac Herzog arrived in Bahrain on Sunday for his first state visit to the Gulf nation since establishing diplomatic relations in 2020, reports Anadolu Agency. Herzog was welcomed upon arrival at the airport by Bahraini Foreign Minister Abdullatif bin Rashid Alzayani.

Vor Herzogs Reise nach Bahrain: Palästinenser rast mit Auto durch Kontrollpunkt am Flughafen Ein Auto durchbrach am Sonntag einen Kontrollpunkt am internationalen Flughafen Ben Gurion in Israel. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Vorfall am Flughafen geschah im Vorfeld der Abreise des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nach Bahrain. Die israelischen Behörden haben am Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen am internationalen Ben-Gurion-Flughafen erhöht.

Ein Auto durchbrach am Sonntag einen Kontrollpunkt am internationalen Flughafen Ben Gurion in Israel. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Vorfall am Flughafen geschah im Vorfeld der Abreise des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nach Bahrain.

Quelle: AFP © Jack Guez

Die israelischen Behörden haben am Sonntag die Sicherheitsvorkehrungen am internationalen Ben-Gurion-Flughafen erhöht. Die Passagiere wurden am Sonntag zeitweilig aufgefordert, sich auf den Boden zu legen, nachdem ein Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland mit einem Auto durch den Eingangskontrollpunkt des Luftverkehrszentrums gerast war. Berichten zufolge kauerten die Passagiere im Abflugterminal des Flughafens neben ihrem Gepäck, während die Anweisungen über Lautsprecher ertönten. Die israelische Polizei erklärte, der Palästinenser sei in einem Auto in Richtung Kontrollpunkt am Flughafen gerast. Die Wachleute bemerkten das Auto, als es sich mit hoher Geschwindigkeit näherte, bevor es den Kontrollpunkt durchbrach und auf der falschen Straßenseite weiterfuhr. Der Vorfall am Flughafen geschah im Vorfeld der Abreise des israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog nach Bahrain auf Einladung von König Hamad bin Isa Al Khalifah. Herzog hatte vor seiner Abreise erklärt, dass der Besuch “ein weiterer historischer Schritt in den Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten” sei. Am Samstag hatten die Menschen in Bahrain demonstriert, um ihre Unterstützung für die palästinensische Sache zu bekräftigen und die Aufnahme uneingeschränkter diplomatischer Beziehungen mit Israel sowie den Besuch des israelischen Präsidenten Isaac Herzog in Manama zu verurteilen. Herzog wird von einer Delegation mit Mitgliedern aus den Bereichen Industrie und Wirtschaft begleitet. Am Montag wird er bei dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Mohammed bin Zayed al-Nahyan, zu Gast sein. Die Annäherung richtet sich vorwiegend gegen den schiitischen Iran, in dem Bahrain und die VAE einen Erzfeind sehen. Mehr zum Thema – Israelische Journalisten beklagen “Demütigung” bei der Fußballweltmeisterschaft in Katar

