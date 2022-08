“Das ist nicht tragbar. Die ukrainische Regierung hätte den ungleichen Kampf schon vor Monaten aufgeben müssen. Es ist ein ungeheures Verbrechen, ihn weiter voranzutreiben.”

https://www.moonofalabama.org/2022/08/ukraine-sitrep-on-the-ground-report-ukrainian-frontline-collapses.html

Vor-Ort-Bericht – Ukrainische Frontlinie bricht zusammen



3. August 2022

Im Folgenden finden Sie eine leicht bearbeitete maschinelle Übersetzung eines Artikels, der gestern auf der ukrainischen Seite censor.net erschien. Der Beitrag wurde von Yuri Butusov, einem bekannten ukrainischen Militärkorrespondenten, veröffentlicht. Ursprünglich handelt es sich um einen Social-Media-Beitrag von jemandem, der an der Frontlinie in Pisky, unmittelbar nordwestlich von Donezk, war.

Der Kontext:

In den letzten zwei bis drei Monaten hat die ukrainische Seite ihre Stellungen in der Nähe von Donezk genutzt, um mehr oder weniger wahllos die Zivilbevölkerung auf der russischen Seite zu beschießen. Nach ernsthaften Protesten erklärte sich die russische Militärführung bereit, eine gezielte Artillerie-Gegenoperation einzuleiten, um die tödlichen ukrainischen Schikanen zu beenden.

Die täglichen “Schlagzeilen”, hier die gestrige, enthalten seitdem fast jeden Tag solche Zeilen:

Im Rahmen der Gegenbatterie-Operation wurden 2 Artillerie-Batterien von Giatsint-Haubitzen in der Nähe von Dserschinsk und Nowhorodskoje, Volksrepublik Donezk, getroffen.

4 Züge von Grad MLRS und 9 Artilleriezüge in Feuerstellungen bei Sewersk, Kirowo, Artemowsk, Awdejewka, Peski, Orlowka, Schachterskoje, Welikaja Nowoselka in der Volksrepublik Donezk, Dobropolie in der Region Saporoschje, Schirokoje, Beresnewatoje in der Region Nikolajew, Russkaja Lozowaja und Nortsowka in der Region Charkow.

Die systematische Gegenartillerie-Kampagne hat die ohnehin schon geringe Feuerkraft der ukrainischen Streitkräfte erheblich verschlechtert.

Die russische Seite hat außerdem die Hauptstoßrichtung von der nördlichen Front in der Richtung Sievierdonetsk-Lysichansk-Siversk auf einen Vorstoß weiter nach Süden geändert. Die derzeitige Offensivoperation konzentriert sich nordwestlich und westlich der Stadt Donezk in Richtung Avdivka. Nördlich und südlich davon findet eine Umfassungsoperation statt, um diese extrem stark befestigte Stadt einzuschließen.

Das rote Gebiet links der roten Linie markiert Teile der jüngsten Fortschritte.

Quelle: Live UA Karte

Pisky ist der südliche Teil dieser Umfassungsoperation.

Nach intensiven Artillerievorbereitungen räumen die russischen Streitkräfte derzeit – langsam, langsam – die Linien der Stahlbetonbunker und Gräben, die in den letzten 8 Jahren auf ukrainischer Seite errichtet wurden. Hier nun der Blick auf diese Schlacht von der ukrainischen Seite aus (bearbeitete Maschinenübersetzung, für eine alternative Übersetzung siehe dies.) (Anmerkung: 300 ist die militärische Frachtbezeichnung für Verwundete, 200 für tote Soldaten):

Pisky. Fleischwolf

Verfasser: Serhiy Gnezdilov

Was gibt es zu verlieren, was kann mir am sechsten Tag meiner persönlichen Hölle in Pisky, einen Kilometer von der ersten Straße von Donezk, Ukraine, noch genommen werden? Die Leichen derer, die mir lieber waren als meine Familie, liegen unter der Hitze in den Schützengräben, zerbrochen von Kaliber 152. Wie ich bereits schrieb, 6.500 Granaten pro verdammtem Dorf in weniger als einem Tag.

Es sind bereits sechs solcher Tage vergangen, und ich kann mir nicht vorstellen, wie auch nur ein kleiner Teil unserer Infanterie in diesem Sperrfeuer des Feindes überleben konnte.

Nein, ich jammere nicht.

Zwei Mörser 82 und 120 sind auf unserer Seite im Einsatz.

Manchmal wachen sie auf und “niesen” zwei Artillerierohre in Richtung Donezk.

Wir reagieren darauf kaum. Es gibt kein Gegenfeuer, der Feind schießt von Anfang an ohne Probleme Artilleriegranaten in unsere Gräben, zerlegt sehr starke Betonstellungen in wenigen Minuten und drängt unsere Verteidigungslinie ohne Pause oder minimale Pause.

Vorgestern brach die Linie, und ein Strom von 200 oder 300 [Gefallenen/Verwundeten] ergoss sich. Ich werde keine Statistiken veröffentlichen, das ist in unserem Land verboten, aber Sie haben keine Vorstellung von der Zahl und dem Prozentsatz der Verluste.

Dies ist ein höllischer Fleischwolf, bei dem das Bataillon den Ansturm einfach mit seinen Körpern aufhält.

Seit fast einer Woche warten wir auf irgendeine Art von Hilfe, die die feindliche Artillerie treffen würde, wir, ich wiederhole, werden ungestraft beschossen, mit allem, was das russische Militärsystem zu bieten hat, ihre Luftfahrt hat heute funktioniert.

Ich bin stolz auf die Führung des Bataillons, die hier bei uns geblieben ist. Der Kämpfer ist bei uns, alle sind bei uns, geprellt, leicht 300, bandagiert und nach ein paar Stunden wieder in der Stellung, wenn man diese bodenlosen Schluchten so nennen kann.

Es ist ein Krieg im Gange.

Aber ohne eine Gegenbatterie wird er zu einem sinnlosen Fleischwolf, in dem eine wahnsinnige Menge unserer Infanterie an einem Tag zermahlen wird.

Wollten Sie wirklich die Wahrheit wissen? Hier ist sie, die nackte Wahrheit.

Die Reserve geht in die Stellung, schließt den Durchbruch, und nach fünf Minuten ist nur noch einer der 15 Leute unversehrt.

Die Leichen liegen auf dem Boden. Wenn es ein leichter 300er ist, hast du vielleicht Glück, du fällst in Ohnmacht und kommst zu Fuß raus, du erreichst die Sanitäter.

Ich weiß nicht, mein Freund, warum uns niemand gedeckt hat… Er schreit, und ich schäme mich, dass ich noch gesund und munter bin, nur ein paar gute ohrenbetäubende.

Ich habe gekotzt, ich habe mich vollgepisst, es tut mir leid, und ich bin wieder im Einsatz.

Alle Reserven sind zerstört, die militärische Ausrüstung steht in Flammen, der Feind nähert sich und nimmt nach einem weiteren Artilleriefeuer problemlos unsere Stellungen ein.

Im Moment verlieren wir Pisky, alle unsere personellen und materiellen Ressourcen sind fast erschöpft.

Denys, ein Einwohner von Mariupol, der mir sagte: “Gut, ich vertraue dem Verhafteten [Zelenski-Berater Arestowitsch], wir werden alles sehr bald zurückgeben”, ist tot. Er wurde zweimal verwundet, sie verbanden ihn direkt im Graben, sie sagten ihm, Denchyk, geh zur Evakuierung, aber er antwortete “Jungs, ich werde euch nicht im Stich lassen.”

Beide wurden zum ersten Mal verwundet, und nach der zweiten Verwundung schoss er weiter zurück.

Wir haben seine Leiche noch immer nicht geborgen. Auf den Trümmern von Pisky liegt er mit ausgestreckten Armen und starrem Blick. Er bittet um Rache. Wie kann ich ihm seine letzte Bitte abschlagen? Wie können wir alle Dan verlassen?

Ich glaube, dass Dimka doch überlebt hat. Weil er nicht sterben konnte, nachdem er gerade aus dem Krankenhaus zurückgekehrt war und seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hatte. Man sagt, dass er nach einer der Kirchengemeinden einfach verschwunden ist. Er schlief mit der Erde ein. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum, und er lebt noch. Eine törichte Hoffnung und Erwartung.

Ich weiß, mein Land mag es nicht, laut zu denken. Aber ich hatte keine Wahl zwischen Sieg und Verhaftung. Die Wahrheit sollte gehört werden, nicht das Geflüster in der Küche. Natürlich wird er für diesen Posten separat fliegen, denn wie? Ja, belügt der Staat seine eigenen Bürger?

Es würde mich nicht wundern, wenn heute jemand sagt: “Der Kreml-Agent Sirozh hat über den brillanten Plan der Sieger an der Donezk-Front gesprochen, hängen wir ihn dem Friedensstifter an.”

Ich sage amüsiert, dass alles unter Kontrolle ist. Jetzt in Pisky hat niemand mehr alles unter Kontrolle, aber aus irgendeinem Grund wird die Situation totgeschwiegen.

Lasst die Glocken läuten, während wir Pisky mit Leichen bedecken.

Wir brauchen Artillerie.

Geben Sie uns hier etwas, an dem wir uns festhalten können.

Versetzen Sie sich jetzt in die Lage von Serhiy Gnezdilov, Denys oder Dimka. Und dann denken Sie an die Politiker, die von heldenhaftem ukrainischem Widerstand schwärmen und diese Männer ohne jeglichen Nutzen abschlachten lassen.

Tut mir leid, Serhij, mehr Artillerie wird nicht reichen. Die russische Seite würde sie innerhalb weniger Tage einfach zermalmen. Wie viele der 120 US-Haubitzen des Typs M-777, die der Ukraine geschenkt wurden, gibt es noch? Vielleicht 10 oder so, die meisten von ihnen beschädigt?

Es finden noch andere Operationen statt. Nördlich der Donezk-Front gibt es einen Vorstoß in Richtung Bakhmut (auch bekannt als Artomowsk). Gestern wurde berichtet, dass Soledar, nördlich von Bakhmut, größtenteils eingenommen wurde. Vershyna und Zaiseve, südlich davon, sind ebenfalls verloren oder werden bald fallen.

Die ukrainische Seite hat lautstark eine bevorstehende Gegenoffensive an der Südfront in Richtung der Stadt Kherson angekündigt. Doch die Zahl der russischen Einheiten in diesem größeren Gebiet wurde inzwischen so stark erhöht, dass eine neue russische Offensive in Richtung Mykolaiv (Nikolaev), Kryvyv Rih (Krivoy Rog) oder Zaporitzhia wahrscheinlicher ist als alles, was die ukrainische Seite tun könnte.

größer

Die russische Seite führt auch eine kontinuierliche Kampagne gegen ukrainische Reserven, Brigade-Hauptquartiere und militärische Einrichtungen oder Zwischenlager weit hinter der unmittelbaren Frontlinie. Bei diesen weniger sichtbaren Angriffen werden zahlreiche ukrainische Soldaten getötet. Aus dem gestrigen ‘Klatschreport’ (auch hier):

Infolge des Angriffs der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte auf Kampfstellungen der 54. mechanisierten Brigade der AFU in der Nähe von Mar’inka in der Volksrepublik Donezk wurden mehr als 50 Nationalisten des 2. Bataillons dieser Einheit vernichtet.

Hochpräzisionswaffen der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte schlugen auf einen vorübergehenden Aufmarschpunkt der ukrainischen Fremdenlegion in der Nähe der Stadt Nikolaev ein. Die Angriffe führten zur Ausschaltung von bis zu 250 Nationalisten und 20 Einheiten militärischer Ausrüstung.

Hochpräzise Angriffe der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte haben bis zu 500 Nationalisten der 92. mechanisierten Brigade der AFU und eine große Menge an militärischer Ausrüstung in Merefa und Chuguyiv in der Region Kharkov ausgeschaltet.

Durch den Beschuss von Kampfstellungen des 16. Bataillons der 58. motorisierten Infanteriebrigade der AFU in der Nähe von Artemovsk wurden über 130 Nationalisten getötet. Die verbleibenden 70 Soldaten des Bataillons verließen eilig ihre Stellungen und begaben sich nach Konotop in der Region Sumy, wo sie entwaffnet und zu Deserteuren erklärt wurden.

Das 21. Bataillon der 56. motorisierten Infanteriebrigade, das in der Nähe von Peski erhebliche Verluste erlitten hatte, geriet beim Rückzug nach Wodjanoje unter Artilleriebeschuss der AFU und wurde fast vollständig vernichtet.

Beachten Sie den letzten Absatz. Die Einheit in Pisky (Peski), von der Serhiy Gnezdilov berichtete, befand sich auf dem Rückzug in Richtung Vodiane (Vodyanoye), nördlich von Pisky (siehe die zweite Karte oben). Auf dem Weg dorthin eröffneten die Streitkräfte der Ukraine (AFU) das Feuer auf sie und töteten fast alle, die die russischen Angriffe auf Pisky überlebt hatten.

War dies eine Strafe für den bereits verspäteten Rückzug? Oder handelte es sich um eine Fehleinschätzung eines vorgelagerten Artilleriebeobachters, der dachte, die sich zurückziehenden ukrainischen Truppen würden russische Einheiten angreifen? Ich weiß es nicht, aber …

Übrigens sind die vom russischen Verteidigungsministerium angegebenen Zahlen über die gegnerischen Verluste wahrscheinlich zu hoch angesetzt (wie alle Zahlen dieser Art). Aber selbst wenn nur die Hälfte der gestern angegebenen ~900 tatsächlich am Vortag verwundet oder getötet wurde, sind die Verluste immer noch verheerend. Im Jahr 1967, auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs, lag die Zahl der Toten und Verwundeten in den USA bei höchstens 200 pro Tag. Auf der ukrainischen Seite sehen wir jeden Tag ein Vielfaches davon.

Das ist nicht tragbar. Die ukrainische Regierung hätte den ungleichen Kampf schon vor Monaten aufgeben müssen. Es ist ein ungeheures Verbrechen, ihn weiter voranzutreiben. Übersetzt mit Deepl.com

