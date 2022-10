Pretending To Seek Peace In An Unwinnable Proxy War: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ We should probably talk more about the fact that the US empire is loudly promoting the goal of achieving peace in Ukraine by defeating Russia while quietly acknowledging that this goal is impossible. This is like accelerating toward a brick wall and pretending it’s an open road.

Vorgetäuschte Friedenssuche in einem nicht zu gewinnenden Stellvertreterkrieg: Notizen vom Rande der narrativen Matrix



von Caitlin Johnstone



21.102022

Wir sollten wahrscheinlich mehr über die Tatsache sprechen, dass das US-Imperium lautstark das Ziel propagiert, Frieden in der Ukraine zu erreichen, indem es Russland besiegt, während es im Stillen zugibt, dass dieses Ziel unmöglich ist. Das ist so, als würde man auf eine Mauer zurasen und so tun, als sei die Straße frei.

Das Narrativ, dass Russland durch eine Eskalation besiegt werden kann, macht Sinn, wenn man glaubt, dass Russland besiegt werden kann, aber das US-Imperium glaubt nicht, dass Russland besiegt werden kann. Es weiß, dass diese Eskalationen den Tod und die Verwüstung nur exponentiell ansteigen lassen werden.

“Putin in den Arsch treten und ihn zum Rückzug zwingen” klingt cool und ist egoistisch befriedigend, und es ist die Mainstream-Antwort auf das Problem des Krieges in der Ukraine geworden. Aber niemand, der diese Antwort propagiert, kann die Tatsache ansprechen, dass diejenigen, die diesen Stellvertreterkrieg führen, glauben, dass dies unmöglich ist. Tatsächlich deuten alle Anzeichen darauf hin, dass die USA nicht versuchen, Putin in der Ukraine eine vernichtende Niederlage zuzufügen und ihn zum Rückzug zu zwingen, sondern vielmehr versuchen, einen weiteren langen und kostspieligen militärischen Sumpf für Moskau zu schaffen, wie es die kalten Krieger wiederholt in Fällen wie Afghanistan und Syrien getan haben.

Der Wunsch, Russland zu schwächen, und der Wunsch, Leben zu retten und Frieden in der Ukraine zu schaffen, sind zwei völlig unterschiedliche Ziele, so unterschiedlich, dass sie sich in der Praxis weitgehend widersprechen. Moskau in einen blutigen Sumpf zu ziehen, bedeutet, dass in einem jahrelangen Krieg noch viel mehr Menschen sterben werden.

Die USA wollen keinen Frieden in der Ukraine, sie wollen Russland überfordern, ihre militärische und energiepolitische Vorherrschaft über Europa ausbauen, ihre Kriegsmaschinerie erweitern und den militärisch-industriellen Komplex bereichern. Sie geben sich als Retter der Ukraine aus, während sie eindeutig in die Zerstörung der Ukraine investiert sind.

Es ist nicht legitim, diesen Stellvertreterkrieg zu unterstützen, ohne diesen massiven Widerspruch anhand harter Fakten und stichhaltiger Argumente zu thematisieren. Niemand hat das jemals getan.

❖

Die Idee, dass die USA und die NATO keine besondere Verpflichtung haben, bei der Aushandlung einer Friedensregelung in der Ukraine zu helfen, macht nur Sinn, wenn man so tut, als hätten die USA und die NATO keine Rolle bei der Verursachung des Krieges in der Ukraine gespielt. Das heißt, es macht nur Sinn, wenn man an eine alberne, infantile Fiktion glaubt. Es gibt viele Argumente dafür, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine unmoralisch und illegal ist, aber zu behaupten, er sei unprovoziert gewesen, und die zentralisierte Machtstruktur der USA von jeglicher Verantwortung für die Provokation freizusprechen, ist unentschuldbarer faktenfreier Schwachsinn.

❖

Die Aussage “Putin kann diesen Krieg beenden, indem er sich zurückzieht!” als Antwort auf Diskussionen darüber, was der Westen tun kann, um der Ukraine Frieden zu bringen, ist nichts anderes als die Unterbrechung ernsthafter, erwachsener Gespräche mit kindischem Geschwätz, das nur dazu dient, Ihren Wunsch zu verbergen, dass dieser Krieg ewig dauert.

❖

Die Menschen im Westen erwarten von ihren Marvel-Filmschurken differenziertere und glaubwürdigere Motive als von den Propagandanarrativen, die ihre Medien über die Feinde des US-Imperiums verbreiten.

❖

❖

Stellen Sie sich vor, Sie leben in einer sterbenden Welt, in der die Menschen von Geburt an einer Gehirnwäsche unterzogen werden, die sie zu hirnlosem Konsumverhalten anhält und in der sie mit Propaganda für Krieg, Kleptokratie und Ausbeutung des Status quo durchtränkt werden, und Sie beschließen, dass das wahre Zeichen des gesellschaftlichen Verfalls darin besteht, dass Teenager verschiedene Pronomen verwenden. Okay, sicher, wir werden durch massenhafte psychologische Manipulation, die so allgegenwärtig und durchdringend ist, dass kaum jemand sie bemerkt oder darüber spricht, in ein Armageddon und eine Dystopie geführt, aber das wahre Zeichen für den Zerfall unserer Zivilisation ist das Kind meines Freundes, das “sie/sie” benutzt.

❖

Es ist immer richtig und gut, die gefährlichsten Aktionen der mächtigsten Regierung der Welt zu kritisieren. Es ist immer richtig und gut, vom Westen zu verlangen, dass er sich an die Werte hält, die er zu verteidigen vorgibt, und dass er sich an die Regeln hält, die er zu befolgen vorgibt. Das ist eine Selbstverständlichkeit und bedarf keiner Verteidigung.

Ich habe lange das Gefühl, dass ein großer Teil meiner Aufgabe hier darin besteht, die Stimme zu sein, die sagt: “Du bist nicht verrückt. Ich sehe es auch.” Den Menschen zu versichern, dass sie nicht verrückt werden, wenn es so aussieht, als ob alles, was ihnen über die Welt erzählt wurde, eine Lüge ist und jeder, dem sie zu vertrauen gelernt haben, sie betrügt.

Denn das ist die Botschaft, die Sie erhalten werden, wenn Sie anfangen, die wichtigen Fragen zu stellen und die wichtigen Antworten über die herrschenden Machtstrukturen in unserer Welt zu erhalten: Die Leute werden Sie für einen Verrückten halten, weil Sie über die Missstände im US-Imperium und die westliche Propaganda sprechen. Nur durch eine massenhafte Propaganda-Gehirnwäsche würde es jemals als verrückt erscheinen, die gefährlichsten Impulse der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt zu kritisieren. Es ist das Normalste, Vernünftigste und Vernünftigste auf der Welt, aber es wird durch Erzählungen als verrückt hingestellt.

Um es mit den Worten von Jiddu Krishnamurti zu sagen: Es ist kein Maßstab für Gesundheit, in einer zutiefst verrückten Gesellschaft als gesund zu gelten.

Der Boss verdient einen Dollar,

ich verdiene einen Dime,

der Lohnsklave des Chefs in Übersee verdient einen Penny,

das Kriegsopfer bekommt den Tod,

das Tier in der Massentierhaltung wird gequält,

die Biosphäre wird massenhaft ausgelöscht,

Deshalb befürworte ich den globalen Kommunismus

und die Metamorphose des menschlichen Bewusstseins

auf Firmenzeit.

Okay, es reimt sich nicht wie das Original, aber ich mag es trotzdem.

Boss makes a dollar,

I make a dime,

boss’s overseas wage slave makes a penny,

the war victim gets death,

the factory farmed animal gets torture,

the biosphere gets mass extinction,

that’s why I endorse global communism

and the metamorphosis of human consciousness

on company time.

Übersetzt mit Deepl.com__________________

