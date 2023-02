Foreboding Sign of Crazy Times… U.S. Shoots Down Suspected Chinese Balloons With F-22s and F-16s The Chinese balloon-scare episode gripping America’s political class is comical if it were not so serious in its implications for global security. The Chinese balloon-scare episode gripping the United States’ political class is comical if it were not so serious in its implications for global security.

Vorhersehbares Zeichen verrückter Zeiten… USA schießen mutmaßliche chinesische Ballons mit F-22 und F-16 ab

von Finian Cunningham



16. Februar 2023

Der chinesische Ballonschreck, der die politische Klasse der Vereinigten Staaten in Atem hält, wäre komisch, wenn seine Auswirkungen auf die globale Sicherheit nicht so ernst wären.

Vier mutmaßliche chinesische Spionageballons wurden in den letzten zwei Wochen von F-22- und F-16-Kampfjets abgeschossen. Das Weiße Haus räumt nun allerdings ein, dass die letzten drei nicht identifizierten Flugobjekte, die mit Sidewinder-Luft-Luft-Raketen vom Himmel geholt wurden, “gutartig” waren und wahrscheinlich nicht einmal etwas mit China zu tun hatten.

Die Trümmer der Luftangriffe landeten in abgelegenen, gefrorenen Teilen Alaskas und Kanadas, so dass wir vielleicht nie erfahren werden, worauf die US-Luftwaffenjets eigentlich geschossen haben. Eine der Raketen verfehlte sogar ihr Ziel und schlug stattdessen in den eisigen Gewässern des Huron-Sees in Ober-Michigan ein.

Dies zeigt, wie übermilitaristisch und paranoid die amerikanischen Politiker und ihr Propagandamediensystem geworden sind. Wie es sich für ein Land gehört, in dem es fast jede Woche zu schrecklichen Massenerschießungen unter seinen Bürgern kommt, pflegt die US-Regierung ihre Außenbeziehungen mit zunehmend routinemäßiger und grundloser Gewalt. Das Land ist schießwütig jenseits jeder Rationalität.

Natürlich könnte die chinesische Ballonhysterie eine bequeme Ablenkung von dem bahnbrechenden Bericht von Seymour Hersh von letzter Woche sein, in dem die Vereinigten Staaten und Präsident Biden persönlich in einen dreisten Akt des internationalen Terrorismus verwickelt werden, indem die Nord-Stream-Gaspipelines zwischen Russland und Deutschland gesprengt werden. Das könnte ein Faktor sein. Nichtsdestotrotz scheint die Ballonmanie symptomatisch für eine endemische, fiebrige Paranoia zu sein, die an den Haaren herbeigezogen ist.

Gepaart mit einer unerbittlichen Propaganda im Stil des Kalten Krieges und einer irrationalen Furcht vor chinesischen Feinden, russischen Feinden und in der Tat allen Arten von ausländischen Feinden stellt dieser reflexartige Rückgriff auf exzessive militärische Gewalt ein globales Sicherheitsrisiko dar.

Die Welt wird von verrückten Politikern in Washington als Geisel gehalten, die vom militärisch-industriellen Komplex gekauft werden, um bei jeder Gelegenheit gewalttätige “Lösungen” und letztlich Krieg zu finden.

Vier Flugobjekte werden in schneller Folge über dem nordamerikanischen Luftraum auf der Grundlage spärlicher Informationen abgeschossen. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass das Pentagon eine solche Maßnahme ergriffen hat. China behauptet, dass das erste abgeschossene Objekt ein verirrter Wetterballon war. Wir wissen immer noch nicht, was die anderen drei waren. Vielleicht waren es Ballons privater amerikanischer Unternehmen, die sich losgerissen haben. Aber der Reflex, China und eine nationale Sicherheitsbedrohung zu vermuten, ist aufschlussreich.

Der Einsatz von 200 Millionen Dollar teuren F-22- und F-16-Kampfjets, um Ballons mit Sidewinder-Raketen im Wert von einer halben Million Dollar vom Himmel zu holen, ist mehr als eine Farce. Es ist ein untrügliches Zeichen für die Zeit, in der eine nukleare Supermacht geistesgestört und aus den Fugen geraten ist.

Erst schießen, dann Fragen stellen

Das Problem mit Washington ist, dass es an seine eigene Propaganda glaubt. So versucht die endlose Propaganda, die Amerikaner davon zu überzeugen, dass die Chinesen (und Russen) eine zunehmende Bedrohung für die Sicherheit und die Überwachung darstellen. Das ist gut, um den ohnehin schon monströsen militärisch-industriellen Komplex des Pentagons aufzupumpen und den Handel mit chinesischer Technologie zu verbieten. Dann werden plötzlich verdächtige chinesische Ballons im US-Luftraum gemeldet, und – wie aufs Stichwort – wird Panik geschoben, dass “wir bedroht sind”. Der Kongress hat gerade einstimmig eine Resolution verabschiedet, in der Chinas “Aggression” durch Luftraumverletzungen verurteilt wird.

Wie wäre es, wenn wir die Raketen einpacken und China einfach auf diplomatischem Wege zu seinen Behauptungen befragen, dass es sich bei dem Ballon um ein ziviles Wetterüberwachungsgerät handelt, das vom Kurs abgekommen ist? US-Außenminister Antony Blinken reist diese Woche nach Peking, um herauszufinden, ob die chinesischen meteorologischen Behauptungen stichhaltig sind. Warum hat er das nicht getan, bevor US-Kampfflugzeuge mit dem Abschuss von Sidewinders begonnen haben?

Präsident Joe Biden versicherte, dass die unbemannten Flugobjekte keine ernsthafte Sicherheitsbedrohung für die Amerikaner darstellten. Trotzdem befahl er den Abschuss – auch weil er von übereifrigen Politikern und den Medien unter Druck gesetzt wurde, die so reagierten, als stünden die Vereinigten Staaten vor einem militärischen Angriff.

An anderer Stelle soll der Kommandeur der US-Luftwaffe, Generalleutnant Alexus Grynkewich, gesagt haben, dass chinesische Überwachungsballons nichts Neues seien. Er sagte, solche Luftfahrzeuge würden seit Jahren überwacht und in der Vergangenheit nicht als Bedrohung angesehen. Auch während der Trump-Regierung sollen chinesische Höhenballons in den amerikanischen Luftraum eingedrungen sein, ohne dass etwas dagegen unternommen wurde.

Inzwischen behauptet China, dass US-Überwachungsballons im vergangenen Jahr mindestens zehnmal in seinen Luftraum eingedrungen sind. Peking hat jedoch nicht mit militärischer Gewalt überreagiert. Und es verurteilte den jüngsten amerikanischen Einsatz militärischer Gewalt zur Zerstörung seiner Luftfahrzeuge als “übertrieben”.

China hätte im Übrigen viel mehr Grund, sich um seine Sicherheit vor amerikanischen Übergriffen zu sorgen. Die USA umzingeln das Land mit Hunderten von Militärstützpunkten in der gesamten asiatisch-pazifischen Region, installieren offensive Raketenstellungen und führen zunehmend Marine- und Luftübungen in den von China beanspruchten Hoheitsgewässern durch. In dieser Woche hält die nuklear angetriebene Flugzeugträgerkampfgruppe USS Nimitz im Südchinesischen Meer Militärübungen ab – wieder einmal.

Was uns alle beunruhigen sollte, ist, wie paranoid und schießwütig Washington geworden ist. Der beklagenswerte Mangel an Diplomatie und das verrückte fremdenfeindliche Gruppendenken stehen im Zusammenhang mit der Leichtigkeit, mit der bei der geringsten vermeintlichen oder eingebildeten Provokation Waffen abgefeuert werden.

Mit der manischen Aufrüstung der Ukraine zur Eskalation eines Stellvertreterkriegs gegen Russland haben sich die Amerikaner und ihre westlichen Günstlinge selbst davon überzeugt, dass der russische Präsident Wladimir Putin ein Wahnsinniger ist, der bereit ist, Atomwaffen einzusetzen. Washington und seine europäischen Satelliten haben kein Verständnis für die legitimen Sicherheitsbedenken Russlands, die über viele Jahre hinweg gegen den Expansionismus der NATO geäußert wurden und zu diesem Krieg geführt haben.

Die verzweifelte antirussische und antichinesische Propaganda, die rund um die Uhr von den konzerngesteuerten amerikanischen Medien verbreitet wird, hat zu einer Hypermilitarisierung der Vereinigten Staaten geführt, die sich von bösartigen Kräften belagert sehen, die sich gegen sie verschworen haben. “Demokratie gegen Tyrannei”, so lautet das Mantra von Biden. Die tatsächliche Wahrheit ist jedoch fast das Gegenteil. Es ist Washington, das andere mit seinem systematischen Missbrauch des Völkerrechts bedroht, um ungestraft und auf Knopfdruck endlose illegale Kriege zu führen.

In diesem Klima der offiziellen amerikanischen Psychose wird das Risiko, den Planeten in die Luft zu jagen, immer gefährlicher.

Diese Woche ist ein Asteroid in die obere Erdatmosphäre eingetreten und hat in Europa ein spektakuläres Lichtspiel verursacht. Das eindringende Objekt aus dem Weltraum wurde von Astronomen und Wissenschaftlern zu jeder Zeit genau verfolgt und explodierte wie vorhergesagt an Ort und Zeit. Aber Hunderte solcher himmlischer “Flugkörper” treten ständig unbemerkt in die Erdatmosphäre ein. Wie wahrscheinlich ist es, dass ein solches kosmisches Naturereignis von Radargeräten und Betreibern, die auf einen ausländischen Militärschlag vorbereitet sind, als etwas Unheimliches missverstanden werden könnte?

Wenn die amerikanische politische Klasse wegen eines unbewaffneten und harmlosen chinesischen Ballons so paranoid und schießwütig ist, dass sie ihre modernsten Kampfflugzeuge und Raketen schickt, um ihn abzuschießen, dann wird mehr denn je deutlich, dass eine Grenze der offiziellen Irrationalität unwiderruflich überschritten wurde.

Mehr und mehr scheint es, als seien die Vereinigten Staaten eine abtrünnige nukleare Supermacht, deren Verhalten dem eines wahnhaften, mit einem Sturmgewehr bewaffneten Psychopathen gleicht. Übersetzt mit Deepl.com

Finian Cunningham

Ehemaliger Redakteur und Autor für große Nachrichtenmedien. Er hat viel über internationale Angelegenheiten geschrieben und Artikel in mehreren Sprachen veröffentlicht.

