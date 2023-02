Vučić rechnet mit baldiger Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine

Serbiens Präsident Aleksandar Vučić hat erklärt, dass er in den nächsten drei Tagen eine Verschärfung der Kämpfe in der Ukraine erwartet.

Bei einem Besuch der internationalen Militärtechnikmesse IDEX 2023 in Abu Dhabi wies das serbische Staatsoberhaupt auf den weltweiten Trend zur Aufrüstung hin. Vučić sagte zu Reportern:

“Nach dem, was ich aus den Äußerungen Putins entnehmen konnte, ist klar, dass er in der Ukraine weiterhin sehr hart kämpfen wird, was ebenso wie die Eskalation des Konflikts die Position Serbiens politisch, militärisch und in jeder anderen Hinsicht weiter erschweren wird. Wir erwarten dies in ein oder zwei oder drei Tagen.”

Er erwarte eine große Veränderung auf dem Schlachtfeld und eine signifikante Veränderung des politischen Einflusses auf Serbien sowie weiterer internationaler Faktoren, erklärte Vučić.

Zuvor hatte der serbische Präsident erklärt, dass der bewaffnete Konflikt in der Ukraine zu einem dritten Weltkrieg eskaliere und dass die westlichen Länder den Druck auf Serbien wegen dessen Weigerung, Sanktionen gegen Russland zu unterstützen, erhöhten.

Am 24. Februar hat Russland eine militärische Sonderoperation in der Ukraine gestartet. Russlands Präsident Wladimir Putin beschrieb deren Zweck als “Schutz der Menschen, die seit acht Jahren vom Kiewer Regime misshandelt und ermordet werden”. Er wies darauf hin, dass die Sonderoperation eine erzwungene Maßnahme sei. Russland habe “keine andere Möglichkeit gehabt, es wurden Sicherheitsrisiken geschaffen, sodass es unmöglich war, mit anderen Mitteln zu reagieren”. Putin zufolge versuche Russland seit 30 Jahren, mit der NATO eine Einigung über Sicherheitsgrundsätze in Europa zu erzielen, sah sich jedoch entweder mit zynischen Täuschungen und Lügen oder mit Druck und Erpressungsversuchen konfrontiert, während sich das Bündnis trotz Protesten aus Moskau immer weiter ausdehne und an die russische Grenze heranrücke.

