Während die Welt des Holocausts gedenkt, kämpfen die Überlebenden in Israel weiter Haaretz

So sieht die traurige Wirklichkeit für jeden dritten der noch lebenden Holocaustopfer wirklich aus. Sie werden vom israelischen Besatzerregime vornehmlich als “Instrumentalisierungs- objekte gebraucht…. Schon Norman Finkelstein beklagte diesen Umstand in seinem Buch die “Holocaust Industrie”“Von den schätzungsweise 165.000 Überlebenden in Israel lebt nach Angaben einer Interessenvertretung der Überlebenden etwa jeder Dritte in Armut. Hat der Knesset Vorsitzende Mickey Levy deshalb am Ende seiner Bundestagsrede in Tränen ausgebrochen, weil er an die illegale Besatzung seines Landes dachte, sicher nicht, wo er doch zum Establishment dieses Staates gehört!

As world remembers the Holocaust, survivors in Israel continue struggle Several dozen octogenarians, bundled against the cold, chattered in Russian and Hebrew as they picked through heaps of carrots, onions and grapefruit in a Jerusalem courtyard. Nearly all of them Holocaust survivors, they were picking up donations of food and winter blankets before a snowstorm hit the city on the eve of International Holocaust Remembrance Day.

Bild: Holocaust-Überlebende gehen durch das Haupttor von Auschwitz, 2016.Credit: Czarek Sokolowski/AP

Die assoziierte Presse

Während die Welt des Holocausts gedenkt, kämpfen die Überlebenden in Israel weiter

Siebenundsiebzig Jahre nach der Befreiung der Lager lebt fast jeder dritte Holocaust-Überlebende in Israel in Armut

Jan. 27, 2022

Mehrere Dutzend Achtzigjährige, die gegen die Kälte gebündelt waren, plauderten auf Russisch und Hebräisch, während sie in einem Jerusalemer Hof Haufen von Karotten, Zwiebeln und Pampelmusen durchstöberten.

Fast alle von ihnen sind Überlebende des Holocaust. Sie sammelten Lebensmittelspenden und Winterdecken ein, bevor ein Schneesturm die Stadt am Vorabend des Internationalen Holocaust-Gedenktags heimsuchte.

Israel wurde 1948 als Zufluchtsort für Juden nach dem Holocaust gegründet und unternimmt große Anstrengungen, um der 6 Millionen jüdischen Opfer des Nazi-Völkermordes zu gedenken und diejenigen, die überlebt haben, als Helden zu ehren.

Doch von den schätzungsweise 165.000 Überlebenden in Israel lebt nach Angaben einer Interessenvertretung der Überlebenden etwa jeder Dritte in Armut. Obwohl die Überlebenden staatliche Zuschüsse erhalten, sind viele immer noch auf Lebensmittelspenden angewiesen, die von israelischen Wohltätigkeitsorganisationen wie Chasdei Naomi organisiert werden.

“Diejenigen, die sich wirklich um die Überlebenden des Holocaust kümmern sollten, sind der Staat Israel. Leider gibt es den nicht”, sagte Tshuva Cabra, die Leiterin der Spendenorganisation.

Mitarbeiter und Freiwillige der Hilfsorganisation verteilten am Mittwoch in Jerusalem Lebensmittelpakete, Blumen und Pralinen an verarmte Überlebende. “Wenn wir nicht für sie da sind, wer dann? Es ist wirklich traurig, dass nur NROs aufstehen und handeln”, sagte sie.

Der internationale Gedenktag am Donnerstag markiert den 77. Jahrestag der Befreiung des nationalsozialistischen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in Polen. Schätzungsweise ein Drittel des Weltjudentums wurde von Nazideutschland und seinen Verbündeten vernichtet. Nach dem Krieg machten sich Hunderttausende von Überlebenden auf den Weg in das neu gegründete Israel.

Mit jedem Jahr, das verstreicht, nimmt die Zahl der verbleibenden Holocaust-Überlebenden ab und damit auch die lebendige Verbindung des Landes zu denjenigen, die eine der größten Gräueltaten der modernen Geschichte überlebt haben. Die Behörde für die Rechte der Überlebenden des Holocaust, eine Regierungsstelle, gab an, dass im Jahr 2021 mehr als 15 000 Überlebende gestorben sind.

Das Center of Organizations of Holocaust Survivors in Israel, ein Dachverband, der 50 Organisationen vertritt, die Holocaust-Überlebende unterstützen, sagte, dass etwa ein Drittel der israelischen Holocaust-Überlebenden in Armut lebt.

Viele der Ärmsten sind in den 1990er Jahren aus der ehemaligen Sowjetunion nach deren Auflösung nach Israel eingewandert. Sie kamen mit geringen Mitteln an, hatten Schwierigkeiten, spät im Leben eine neue Sprache zu lernen, und viele hatten Mühe, soziale Netzwerke aufzubauen.

“Während des Krieges war es für die Juden sehr schwierig. Die Juden litten unter den Nazis. Wir flohen und taten, was wir konnten, um zu überleben”, sagte Paulina Perchuk, eine 83-jährige Einwanderin aus der Ukraine. “Ich hoffe, dass sich so etwas in der Welt nicht wiederholen wird.

Colette Avital, eine ehemalige israelische Diplomatin und Holocaust-Überlebende, die das Center of Organizations of Holocaust Survivors in Israel leitet, sagte, dass sich die Haltung der Regierung zwar verbessert habe, “aber die Decke ist kurz und das ist nicht genug”. Sie sagte, es gebe eine breite öffentliche Unterstützung für Überlebende, aber die Regierung müsse mehr Hilfe leisten.

Das israelische Ministerium für soziale Gleichheit gab an, dass es 2021 rund 1,2 Milliarden Dollar an Unterstützung für Holocaust-Überlebende ausbezahlt hat. Etwas mehr als 50.000 Überlebende erhalten monatliche Stipendien zwischen 800 und 2.000 Dollar, während etwa 15.500 aufgrund einer schwereren Behinderung 3.600 Dollar erhalten.

Für viele reichen diese Beträge jedoch nicht aus, um über die Runden zu kommen, da die Lebenshaltungskosten in Israel weiterhin in die Höhe schnellen. Die Wohltätigkeitsorganisation Chasdei Naomi gibt an, dass sie 10.000 Überlebende mit Lebensmitteln versorgt, eine Zahl, die seit Beginn der Coronavirus-Pandemie um 4.000 gestiegen ist. Im vergangenen Jahr stiegen die Anträge auf Unterstützung bei der Bezahlung von Stromrechnungen um 40 %, parallel zur Inflation und den steigenden Lebenshaltungskosten in Israel.

Meirav Cohen, Israels Ministerin für soziale Gleichheit, sagte, dass ihr Ministerium die “letzte Wache” über das Wohlergehen der Holocaust-Überlebenden hält.

“Das Durchschnittsalter von Holocaust-Überlebenden liegt bei 85 Jahren”, sagte sie in einer von ihrem Büro veröffentlichten Erklärung. “Dies sind die letzten Jahre, die wir ihnen zur Verfügung stellen müssen, damit sie in Würde alt werden und so viel wie möglich von ihren Geschichten dokumentieren können, denn schon bald wird es niemanden mehr geben, der sie erzählen kann.”

Ihr Büro lehnte eine Anfrage für ein Interview ab.

Die Erinnerung an den Holocaust ist nach wie vor ein Eckpfeiler der israelischen Identität. Ein großer Teil des Landes besteht aus Überlebenden und Generationen von deren Nachkommen. Das Land begeht jedes Frühjahr seinen eigenen Holocaust-Gedenktag. Ausländische Würdenträger, die das Land besuchen, gedenken der im Holocaust ermordeten Juden in Yad Vashem, dem World Holocaust Remembrance Center in Jerusalem, das als Gedenkstätte und Forschungszentrum dient.

Anfang der Woche erklärte Premierminister Naftali Bennett, die Regierung werde fast 10 Millionen Dollar an zusätzlichen Mitteln für Yad Vashem bereitstellen, um “die Erinnerung an den Holocaust in Israel und der Welt zu bewahren”. Dies bedeutet eine Erhöhung des Jahresbudgets der Einrichtung um fast 20 % im Jahr 2020, wovon die israelische Regierung mehr als ein Drittel finanziert.

Avital lobte die Regierung für die Bereitstellung von mehr Mitteln für Yad Vashem, fügte jedoch hinzu, dass “das Wohlergehen der Überlebenden des Holocaust vor allem anderen stehen sollte”. Übersetzt mit Deepl.com

