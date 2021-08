Das Ägyptische und das zionistische Regime, zwei die sich gut versehen,alles auf Kosten der Palästinenser

As Israel shoots protesters, Egypt helps tighten Gaza noose Israeli occupation forces injured 14 Palestinians in the Gaza Strip on Wednesday. This came after the Israeli army ordered its forces to act “more aggressively” towards Palestinians who attempt to escape from the besieged territory or resist its soldiers.

Bild:Palestinians protest Israel’s ongoing siege on Gaza near the boundary fence east of Khan Younis, southern Gaza, on 25 August. Mohammed Dahman APA images

Während Israel auf Demonstranten schießt, hilft Ägypten, die Schlinge um den Gazastreifen enger zu ziehen

von Tamara Nassar

26. August 2021

Palästinenser protestieren am 25. August in der Nähe des Grenzzauns östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen gegen die anhaltende Belagerung des Gazastreifens durch Israel.

Israelische Besatzungstruppen haben am Mittwoch im Gazastreifen 14 Palästinenser verletzt. Dies geschah, nachdem die israelische Armee ihre Streitkräfte angewiesen hatte, “aggressiver” gegen Palästinenser vorzugehen, die versuchen, aus dem belagerten Gebiet zu fliehen oder sich ihren Soldaten zu widersetzen.

Hunderte von palästinensischen Männern, Frauen und Kindern versammelten sich friedlich in der Nähe des Flüchtlingslagers al-Awda östlich von Khan Younis im südlichen Gazastreifen, um gegen Israels anhaltende Belagerung des Gazastreifens und seine jüngsten Angriffe auf das besetzte Jerusalem zu protestieren.

Israels 14-jährige Belagerung ist ein unerbittlicher Angriff auf die gesamte Zivilbevölkerung von mehr als zwei Millionen Menschen im Gazastreifen, von denen die Hälfte Kinder sind. Neben den israelischen Militärangriffen hat die Belagerung die Wirtschaft zerstört, die grundlegende Infrastruktur beschädigt, die Menschen daran gehindert, lebensrettende medizinische Versorgung zu erhalten, und den Gazastreifen vom Rest Palästinas und der Welt im Allgemeinen isoliert.

Israelische Scharfschützen, die auf Sandbänken an der Grenze zum Gazastreifen stationiert sind, feuerten mit scharfer Munition, Gummi-ummantelten Stahlgeschossen und Tränengaskanistern auf die Demonstranten.

Unter den Verletzten befand sich der 32-jährige Journalist Taha Raafat Baker, der von einem Tränengaskanister direkt am Bein getroffen wurde, sowie ein Kind, wie die in Gaza ansässige Menschenrechtsgruppe Al Mezan mitteilte. Fünf der Verletzten wurden mit scharfer Munition beschossen.

Die israelischen Angriffe auf friedliche Demonstranten erfolgten, obwohl das Ausmaß der Gewalt von Hamas-Mitgliedern weitgehend unter Kontrolle gehalten wurde”, berichtete die Times of Israel.



Den Wunden erlegen – Der israelische Beschuss forderte das Leben eines Palästinensers, der am Samstag bei Protesten im Gazastreifen verletzt wurde. Osama Khaled Dueij, 31, erlag am Mittwoch seinen Wunden, die er erlitten hatte, als israelische Scharfschützen ihm ins Bein schossen. Die israelischen Streitkräfte verletzten an diesem Tag mehr als 40 Palästinenser, darunter mindestens 24 Kinder, bei Protesten. Dueij war Mitglied der Qassam-Brigaden, des bewaffneten Flügels der Hamas.

Ägyptens Mittäterschaft – Ägypten reagierte auf die Proteste vom Samstag, indem es beschloss, Israel bei der kollektiven Bestrafung der gesamten Bevölkerung im Gazastreifen stärker zu unterstützen. Seit Montag haben die ägyptischen Behörden den Grenzübergang Rafah, die einzige nicht direkt von Israel kontrollierte Verbindung des Gazastreifens zur Außenwelt, auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Salah al-Din-Tor, durch das Ägypten eine begrenzte Anzahl von Waren in den Gazastreifen einlässt, ist ebenfalls geschlossen.

Aufgrund der derzeitigen Schließung sitzen Hunderte von Palästinensern in Ägypten fest. Einige von ihnen befinden sich in einer schwierigen Lage, da sie nicht über die nötigen Mittel verfügen, um eine Unterkunft zu finden, bis die Grenze wieder geöffnet wird, so der Rat der palästinensischen Menschenrechtsorganisationen. Tausende andere Palästinenser, die derzeit ihre Familie im Gazastreifen besuchen, können nun nicht mehr ausreisen und ihre Studien- oder Arbeitstätigkeit im Ausland wieder aufnehmen. Zu den Menschen, die aufgrund der Schließung von Rafah im Gazastreifen festsitzen, gehören auch medizinische Patienten, die zur Behandlung außerhalb des Gebiets überwiesen wurden.

Die israelische Armee hat den Flughafen von Gaza während der zweiten Intifada zerstört und hindert die Palästinenser in der Küstenenklave daran, einen Hafen zu bauen. In den letzten Jahren hat das von den USA unterstützte und mit Israel verbündete ägyptische Militärregime jedoch extreme Maßnahmen ergriffen, um die israelische Belagerung des Gazastreifens zu verstärken, einschließlich des massenhaften Abrisses Tausender ägyptischer Familienhäuser entlang der Grenze.

Gisha, eine israelische Menschenrechtsgruppe, die die israelische Belagerung der Küstenenklave überwacht, erklärte, dass der Grenzübergang Rafah selbst dann schwierig und gefährlich sein kann, wenn er geöffnet ist.

Die Öffnung von Rafah sei keine Lösung, sagten palästinensische Menschenrechtsgruppen und fügten hinzu, dass die Bewohner des Gazastreifens in der Lage sein sollten, das Gebiet zu verlassen und dorthin zurückzukehren, wann immer sie wollen”.

Die israelischen Beschränkungen für die Einfuhr von Waren in den Gazastreifen sind seit dem 11-tägigen Angriff Israels auf den Streifen im Mai besonders streng.

COGAT, der bürokratische Arm der israelischen Militärbesatzung, kündigte an, die Beschränkungen für bestimmte Importe nach Gaza, einschließlich neuer Fahrzeuge und Ausrüstungen, zu lockern und mehr Einreisegenehmigungen für Händler zu erteilen. Die Besatzungsbehörde wiederholte jedoch frühere Beteuerungen, dass jegliche Erleichterungen davon abhängen würden, ob sich palästinensische Gruppierungen gegen die anhaltende israelische Gewalt wehren – eine ausdrückliche Anerkennung der kollektiven Bestrafung, die einen Verstoß gegen die Vierte Genfer Konvention darstellt. COGAT erklärte außerdem, dass Genehmigungen nur an Personen erteilt werden, die sich von einer Coronavirus-infektion erholt haben oder geimpft wurden.

Nur etwa 7 Prozent der 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens haben eine Impfung gegen COVID-19 erhalten, da Israel sich weigert, den Palästinensern Impfstoffe zur Verfügung zu stellen und damit seine rechtlichen Verpflichtungen als Besatzungsmacht verletzt. Die USA haben 500.000 Impfstoffdosen für das Westjordanland und den Gazastreifen gespendet, wo Coronavirus-infektionen weit verbreitet sind. Dies wird von den Empfängern zweifellos begrüßt, folgt aber dem langjährigen Muster der so genannten internationalen Gemeinschaft, Israel aus seiner Verantwortung zu entlassen, anstatt es zur Rechenschaft zu ziehen.



Katar am Tropf – In der Zwischenzeit wurde letzte Woche zwischen Katar und den Vereinten Nationen eine Vereinbarung über die Weiterleitung von Hilfsgütern aus Katar an den Gazastreifen getroffen. Etwa 100.000 palästinensische Familien im Gazastreifen werden ab September jeden Monat 100 Dollar erhalten. Die bisher in Form von Bargeldtransfers geleistete Hilfe wird “vollständig eingestellt”, berichtet die Tel Aviver Tageszeitung Haaretz. Stattdessen werden die Gelder von Katar auf ein UN-Bankkonto in New York überwiesen, dann an Banken in der besetzten Stadt Ramallah im Westjordanland und schließlich an deren Filialen im Gazastreifen.

Die Palästinenser im Gazastreifen werden vom UN-Welternährungsprogramm Karten erhalten, mit denen sie Zugang zu den Geldern haben. Israelische Beamte werden die Liste derjenigen, die für die Hilfe in Frage kommen, genehmigen und damit das Vetorecht der Besatzungsmacht darüber, wer grundlegende humanitäre Hilfe erhalten darf, verschärfen. Dies scheint ein weiterer Fall zu sein, in dem sich die UNO an Israels illegaler Blockade und kollektiver Bestrafung der Bevölkerung im Gazastreifen beteiligt, wie es die Weltorganisation seit 2014 im Rahmen des sogenannten Gaza-Wiederaufbau-mechanismus getan hat.

Der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz dankte den Beamten aus Katar für ihr Entgegenkommen bei Israels neuen Regeln für Geldtransfers nach Gaza.

Wie die UNO entlastet auch Katar Israel von seiner Verantwortung als Besatzungsmacht, indem es die verarmten Familien im Gazastreifen am Tropf hängen lässt und sich an der Aufrechterhaltung von Israels strenger Kontrolle über das Leben der Palästinenser beteiligt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...