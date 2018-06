Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Palästina Von Gilad Atzmon Übersetzung von Andreas Ungerer

Ich danke Andreas Ungerer sehr für diese wunderbare Übersetzung eines Vortrags meines Freundes Gilad Atzmon, zuerst auf wunderhaft erschienen.

Anmerkung: Die Übersetzung des Skripts zu einem Vortrag, den Gilad Atzmon am 10. Juni 2018 bei der Truth Out Konferenz gehalten hat A.] 10. Juni 2018, Gilad Atzmon Eine gesunde Gesellschaft benötigt keine ´Wahrheits Bewegung´. Aber wir, Amerikaner, Briten, Franzosen und Deutschen, sind weit davon entfernt gesund zu sein, und unsere so genannten ´Wahrheitsbewegungen´ haben uns zu keiner einzigen Erkenntnis geführt.