War on BDS: How AIPAC-Israel Agenda became US priority By Ramzy Baroud

War on BDS: How AIPAC-Israel agenda became US priority The Israeli-US war declared on the Palestinian boycott movement is coming to a head, culminating in a well-orchestrated effort aimed at suffocating any form of tangible protest of the ongoing Israeli colonization of Palestine. But an Israeli ‚victory‘, even with blind US government support, is still too elusive if at all guaranteed.

Die Israel-Lobby sieht mittlerweile wie wirksam die BDS-Bewegung wird! Was für ein Erfolg.

Krieg gegen BDS: Wie die AIPAC-Israel-Agenda zur Priorität der USA wurde.

Von Ramzy Baroud 17. Januar 2019

Der israelisch-amerikanische Krieg, der gegen die palästinensische Boykottbewegung erklärt wurde, spitzt sich zu und gipfelt in einem gut organisierten Versuch, jede Form von greifbarem Protest gegen die anhaltende israelische Kolonisierung Palästinas zu ersticken.

Aber ein israelischer „Sieg“, selbst mit blinder Unterstützung der US-Regierung, ist immer noch zu schwer fassbar, wenn überhaupt garantiert. Das Töten unbewaffneter Demonstranten am Zaun, der den belagerten Gazastreifen von Israel trennt, wird oft weiß getüncht, da Israel sich selbst verteidigt“. Allerdings ist es vielleicht kein leichtes Unterfangen, verfassungswidrige Gesetze gegen das Recht der einfachen Menschen auf Boykott eines Staates zu erlassen, der Kriegsverbrechen begeht.

Die Tatsache, dass 26 US-Bundesstaaten bereits Gesetze oder eine Form der Verurteilung des zivilen Boykott-Aktes verabschiedet haben, wie er in der Bewegung für Boykott, Entblößung und Sanktionen (BDS) befürwortet wird, sollte in der Tat das Bewusstsein für den unheilvollen israelischen Einfluss auf die Vereinigten Staaten schärfen, anstatt BDS tatsächlich zu vereiteln.

Der erste Gesetzentwurf des US-Senats von 2019 (S.B.1) mit dem Titel: „Strengthening America’s Security in the Middle East Act of 2019“ forderte die staatlichen und lokalen Regierungen auf, Verträge von jeder natürlichen oder wirtschaftlichen Einheit, die Israel boykottiert, zurückzuhalten.

Demonstranten versammeln sich zur Unterstützung Palästinas außerhalb des Weißen Hauses während der jährlichen Konferenz des American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) am 26. März 2017 in Washington, USA. ( Samuel Corum – Anadolu Agentur)

Das Gesetz wurde abgelehnt, was ein vielversprechendes Zeichen ist. Es ist jedoch als tief greifend, wenn nicht gar als empörend zu bezeichnen, dass ein Land, das in einem Regierungsstillstand und einer politischen Krise lebt, es sowohl zwingend als auch notwendig finden würde, auf ein solches Gesetz zur Verteidigung eines fremden Landes hinzuarbeiten.

Die Rechnung wird natürlich wieder erscheinen. Leider sollten sich die Amerikaner jetzt an die Idee gewöhnen, dass die Prioritäten Israels, wie verzerrt und irrational sie auch sein mögen, um die illegale militärische Besetzung Palästinas zu verteidigen, für die kommenden Jahre zum wichtigsten Kundgebungsruf der US-Regierung werden.

Während sich ein solcher Begriff in der Vergangenheit als richtig erwiesen hat, fanden sich gewöhnliche Amerikaner noch nie zuvor auf der politischen Agenda der rechtsextremen Regierung von Benjamin Netanyahu als Hauptziel.

Selbst der bloße Protest gegen diese Agenda wird gemieden. Die ikonische US-amerikanische Bürgerrechtlerin Angela Davis, 74, die jahrzehntelang für ihren Beitrag zur amerikanischen Gesellschaft gefeiert wurde, wurde vom Birmingham Civil Rights Institute wegen ihrer Verteidigung der Palästinenser und der Unterstützung des BDS nicht ausgezeichnet.

Diese Hexenjagd, die inzwischen die am meisten bewunderten Intellektuellen der amerikanischen Gesellschaft erreicht hat, betrifft auch die einfachen Bürger überall, was eine alarmierende Entwicklung in Israels unkontrollierter Macht in den Vereinigten Staaten darstellt.

Aber wie konnten Israel und seine Anhänger einen so unverhältnismäßigen Einfluss auf die US-Regierung und die Gesellschaft als Ganzes erlangen?

Kurz gesagt, die Lobby.

Unter dem Beifall des American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) und anderer Pro-Israel-Lobbys führt der US-Kongress nun den israelischen Krieg gegen Palästinenser und ihre Anhänger an. Dabei versuchen sie, den Kern der amerikanischen demokratischen Werte zu zerstören.

Der Aufbau dieser speziellen Schlacht, die sicherlich 2019 noch verstärkt werden wird, begann, als die AIPAC in ihrer „Lobbying Agenda 2017“ (PDF) erklärte, dass die Kriminalisierung des Boykotts Israels oberste Priorität hat.

Machtloses Israel vor BDS – Cartoon[Sabaaneh/Mittlerer OstenMonitor].

Der US-Kongress, der sich in der Vergangenheit als unterwürfig gegenüber der israelischen Regierung und ihren Lobbys erwiesen hat, hat die Bemühungen des AIPAC mit Begeisterung aufgenommen. Dies führte zum Senatsgesetz S.720, auch bekannt als „Anti-Israel Boycott Act“, das darauf abzielte, den Boykott Israels und seiner illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten palästinensischen Westjordanland zu verbieten.

Die Rechnung gewann fast sofort die Unterstützung von 48 Senatoren und 234 Hausmitgliedern. Es überrascht nicht, dass es hauptsächlich von AIPAC selbst verfasst wurde.

Die Strafen für diejenigen, die gegen das vorgeschlagene Gesetz verstoßen, reichten von 250.000 bis 1 Million Dollar und 10 Jahren Gefängnis.

Antipalästinensische Maßnahmen in den USA sind nichts Neues. Tatsächlich ist die leidenschaftliche Unterstützung Israels und die völlige Missachtung der Palästinenser der einzige Aspekt, den Demokraten und Republikaner gemeinsam haben. Es wird sich zeigen, ob die Einbeziehung fortschrittlicher und muslimischer Frauen in dieses aktuelle Programm des Parlaments diese Realität ändern oder zumindest in Frage stellen wird.

Im Moment ist die traurige Wahrheit, dass genau die Personen, die dazu bestimmt waren, die Verfassung zu schützen, diejenigen sind, die sie offen verletzen. Der First Amendment der US-Verfassung war der Pfeiler zur Verteidigung des Rechts des Volkes auf freie Meinungsäußerung, der Pressefreiheit, „des Rechts des Volkes, sich friedlich zu versammeln und die Regierung um Abhilfe bei Beschwerden zu bitten“.

Dieses Recht ist jedoch oft eingeschränkt worden, wenn es auf Israel zutrifft. Das Center for Constitutional Rights bezeichnet diese Tatsache als „The Palestine Exception“.

So unangenehm es auch erscheinen mag, es steckt etwas Positives dahinter. Seit vielen Jahren wird zu Unrecht wahrgenommen, dass Israels Aufforderung zur amerikanischen Unterstützung von Palästinensern und Arabern keineswegs ein fremdes Land ist, das sich in das politische System der USA einmischt oder einmischt oder die Demokratie der USA untergräbt.

Der „Israel Anti-Boycott Act“ ist jedoch der grausamste solcher Interventionen, denn er schlägt den First Amendment, das Fundament der amerikanischen Demokratie, nieder, indem er die amerikanischen Gesetzgeber als Vollstrecker einsetzt.

Aber nichts davon wird gelingen, denn einfach gesagt, edle Ideen können nicht besiegt werden.

Darüber hinaus ist dies für Israel eine neue Art des Kampfes, den es törichterweise mit der traditionellen Taktik der Drohungen und Einschüchterungen zu führen versucht und der durch blinde Unterstützung der USA unterstützt wird.

Je mehr die Lobby versucht, BDS zu besiegen, desto mehr zeigt sie sich selbst und ihren Würgegriff auf die amerikanische Regierung und die Medien.

Israel ist kein Student der Geschichte. Sie haben aus den Erfahrungen des Anti-Apartheid-Kampfes in Südafrika nichts gelernt. Es ist keine Überraschung, dass Israel der letzte Unterstützer des Apartheid-Regimes in diesem Land blieb, bevor es fiel.

Für wahre Verfechter der Menschenrechte, unabhängig von ihrer Rasse, Religion oder Staatsbürgerschaft, ist dies ihr Moment, da keine sinnvolle Veränderung eintritt, ohne dass die Menschen in Kampf und Opfer vereint sind.

Übersetzt mit deepl.com

