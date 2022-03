“Bevor Washington einen neuen Kalten Krieg anzettelt, sollten wir uns an die globalen Folgen des letzten erinnern.”



Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj spricht am 16. März vor dem US-Kongress. (C-Span Standbild)



Die Autoren weisen auf die brutalen militärischen Missgeschicke hin, die die USA während des ersten Kalten Krieges im Namen der Verteidigung der “freien Welt” begangen haben – ein Begriff, den Biden in seiner Rede zur Lage der Nation bedrohlich wieder aufleben ließ.



Warnungen für Washington vor dem Kalten Krieg 2.0

Von William D. Hartung, Nick Cleveland-Stout und Taylor Giorno

TomDispatch.de

25.März 2022

Immer mehr Experten und Politiker sind der Meinung, dass der Einmarsch Russlands in die Ukraine den Beginn eines neuen Kalten Krieges markiert. Wenn dem so ist, bedeutet das in den kommenden Jahren Billionen zusätzlicher Dollar für das Pentagon und ein aggressiveres militärisches Auftreten in allen Teilen der Welt.

Bevor dieses Land dem Ruf nach einer Rückkehr zu den Ausgaben des Pentagons im Stil des Kalten Krieges nachgibt, muss man wissen, dass die Vereinigten Staaten bereits jetzt wesentlich mehr Geld ausgeben als auf dem Höhepunkt des Korea- und Vietnamkrieges oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt des ersten Kalten Krieges.

Noch bevor die Invasion in der Ukraine begann, war der von der Biden-Regierung vorgeschlagene Pentagon-Haushalt (sowie damit verbundene Arbeiten wie die Entwicklung von Atomsprengköpfen im Energieministerium) bereits garantiert noch höher, vielleicht auf 800 Milliarden Dollar oder mehr im Jahr 2023.

Die Ironie dabei ist, dass eine Rückkehr zu den Mitteln des Kalten Krieges für das Pentagon eine Kürzung und keine Erhöhung der Ausgaben bedeuten würde. Das ist natürlich alles andere als das, was die Befürworter solcher Militärausgaben im Sinn hatten, selbst vor der aktuellen Krise.

Einige Befürworter höherer Pentagon-Ausgaben haben in der Tat mit ebenso ehrfurchtgebietenden wie absurden Zahlen geworben. Rich Lowry, der Herausgeber der konservativen National Review, plädiert für einen Militärhaushalt in Höhe von einer Billion Dollar, während Matthew Kroenig vom Atlantic Council die Vereinigten Staaten auffordert, sich darauf vorzubereiten, gleichzeitig Kriege gegen Russland und China zu gewinnen.

Er schlug sogar vor, dass der Kongress “so weit gehen könnte, seine Verteidigungsausgaben zu verdoppeln”, ohne unsere Ressourcen zu strapazieren. Das würde einem vorgeschlagenen jährlichen Verteidigungshaushalt von vielleicht 1,6 Billionen Dollar entsprechen. Keine dieser astronomischen Zahlen wird wahrscheinlich bald umgesetzt werden, aber die Tatsache, dass überhaupt darüber gesprochen wird, ist ein Hinweis darauf, wohin die Debatte in Washington über die Ausgaben des Pentagons nach dem Desaster in der Ukraine führen wird.

Ehemalige Regierungsbeamte drängen auf ähnlich schwindelerregende Militärbudgets. Wie der ehemalige Beamte des Außenministeriums aus der Reagan-Ära und Iran-Contra-Agent Elliott Abrams in einem kürzlich erschienenen Artikel in Foreign Affairs mit dem Titel “The New Cold War” argumentierte: “Es sollte jetzt glasklar sein, dass ein größerer Prozentsatz des BIP [Bruttoinlandsprodukts] für die Verteidigung ausgegeben werden muss.”

Auch der ehemalige Verteidigungsminister Robert Gates betonte in einem Meinungsartikel in der Washington Post, dass “wir ein größeres, fortschrittlicheres Militär in allen Bereichen brauchen, das die neuen Technologien voll ausnutzt, um auf neue Weise zu kämpfen.” Dabei spielt es keine Rolle, dass die USA China bereits im Verhältnis drei zu eins und Russland im Verhältnis 10 zu eins ausgeben.

Um ehrlich zu sein, könnten die derzeitigen Ausgaben des Pentagons selbst ein umfangreiches Aufrüstungsprogramm für die Ukraine sowie die Verlegung von noch mehr US-Truppen nach Osteuropa problemlos bewältigen. Da jedoch die Falken die russische Invasion ausnutzen, um höhere Militärbudgets zu rechtfertigen, ist nicht zu erwarten, dass diese Art von Informationen viel Gehör finden werden. Zumindest im Moment werden die Rufe nach mehr Truppen realistische Ansichten zu diesem Thema übertönen.

Abgesehen von der Gefahr, den Haushalt zu sprengen und Ressourcen abzuschöpfen, die dringend benötigt werden, um dringende Herausforderungen wie Pandemien, den Klimawandel und rassische und wirtschaftliche Ungerechtigkeit anzugehen, könnte ein neuer Kalter Krieg verheerende Folgen haben. Unter einer solchen Überschrift würden die USA zweifellos noch mehr militärische Initiativen starten, während sie im Namen der Abwehr des russischen und chinesischen Einflusses unliebsame Verbündete umarmen würden.

Der erste Kalte Krieg reichte natürlich weit über Europa hinaus, als Washington weltweit rechtsgerichtete autoritäre Regime und Aufstände auf Kosten von Millionen von Menschenleben förderte. Zu diesen brutalen militärischen Missgeschicken gehörten Washingtons Rolle bei Putschen im Iran, in Guatemala und Chile, der Krieg in Vietnam und die Unterstützung repressiver Regierungen und Stellvertreter in Afghanistan, Angola, Mittelamerika und Indonesien.

All dies wurde mit übertriebenen – manchmal sogar erfundenen – Anschuldigungen der sowjetischen Verwicklung in diesen Ländern und der angeblichen Notwendigkeit, “die freie Welt” zu verteidigen, gerechtfertigt – ein Begriff aus dem Kalten Krieg, den Präsident Joe Biden in seiner jüngsten Rede zur Lage der Nation nur allzu deutlich wieder aufleben ließ (vermutlich ein weiteres Zeichen für die Zukunft).

US-Präsident Joe Biden bei seiner Rede zur Lage der Nation am 1. März; rechts die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. (C-Span-Standbild)

In der Tat hat seine Formulierung des gegenwärtigen globalen Kampfes als einer zwischen “Demokratien und Autokratien” einen deutlich an den Kalten Krieg erinnernden Klang und ist, wie der Begriff “freie Welt”, voller Widersprüche. Schließlich erhalten von Ägypten bis Saudi-Arabien, von den Vereinigten Arabischen Emiraten bis zu den Philippinen allzu viele Autokratien und repressive Regime bereits reichlich US-Waffen und militärische Ausbildung – ungeachtet der Tatsache, dass sie weiterhin rücksichtslose Kriege führen oder systematisch die Menschenrechte ihrer eigenen Bevölkerung verletzen.

Die Unterstützung Washingtons beruht immer auf der Rolle, die diese Regime angeblich bei der Bekämpfung oder Eindämmung der aktuellen Bedrohungen spielen, sei es der Iran, China, Russland oder ein anderes Land.

Man kann sich auf eines verlassen: Die verstärkte Rhetorik über Russland und China, die versuchen, den amerikanischen Einfluss zu untergraben, wird Washingtons Unterstützung für repressive Regime nur verstärken. Die Folgen davon könnten sich wiederum als potenziell katastrophal erweisen.

Bevor Washington einen neuen Kalten Krieg anzettelt, sollten wir uns an die globalen Folgen des letzten erinnern.

Kalter Krieg I: Die Putsche

16. August 1953: Pro-Mosaddegh-Proteste in Teheran. (William Arthur Cram, The Guardian, Wikimedia Commons)

Dwight D. Eisenhower wird oft als der Präsident gepriesen, der den Koreakrieg beendete und sich gegen den militärisch-industriellen Komplex aussprach. Er hat jedoch auch die Saat für Instabilität und Unterdrückung auf der ganzen Welt gelegt, indem er die Durchführung von Staatsstreichen gegen Länder beaufsichtigte, die sich angeblich auf dem Weg zum Kommunismus befanden oder auch nur engere Beziehungen zur Sowjetunion aufbauten.

Im Jahr 1953 leitete die CIA mit Eisenhowers Zustimmung einen Staatsstreich ein, der zum Sturz von Premierminister Mohammed Mosaddeqh führte. In einem inzwischen als geheim eingestuften Dokument begründete die CIA ihr Vorgehen mit dem Kalten Krieg und dem Risiko, den Iran “einer sowjetischen Aggression auszusetzen”. Der Staatsstreich setzte Reza Pahlavi als Schah von Iran ein und leitete eine 26 Jahre dauernde repressive Herrschaft ein, die den Boden für die iranische Revolution von 1979 bereitete, die Ayatollah Ruhollah Khomeini an die Macht bringen sollte.

1954 startete die Eisenhower-Regierung einen Staatsstreich, der die guatemaltekische Regierung von Präsident Jacobo Arbenz stürzte. Sein “Verbrechen” bestand darin, dass er versuchte, einen Teil der Ländereien, die Großgrundbesitzern gehörten, darunter die in den USA ansässige United Fruit Company, an arme Bauern umzuverteilen. Arbenz’ interne Reformen wurden fälschlicherweise als Kommunismus im Entstehen und als ein Fall von schleichendem sowjetischem Einfluss in der westlichen Hemisphäre abgestempelt. Natürlich erwähnte niemand in der Eisenhower-Regierung die engen Beziehungen zwischen der United Fruit Company und dem Direktor der CIA, Allen Dulles, und seinem Bruder, Außenminister John Foster Dulles. Eine solche US-Intervention in Guatemala sollte sich als verheerend erweisen, denn in den folgenden vier Jahrzehnten herrschte ein brutaler Bürgerkrieg, in dem bis zu 200.000 Menschen starben.

Die Bombardierung des Parlamentsgebäudes in Chile als Teil des Putsches von 1973 gegen Salvador Allende, der die chilenische Kupferindustrie verstaatlicht hatte. (Biblioteca del Congreso Nacional, CC BY 3.0 , Wikimedia Commons)

1973 schürten Richard Nixon und Henry Kissinger nach dem Vorbild Eisenhowers einen Staatsstreich, der die demokratisch gewählte sozialistische Regierung des chilenischen Präsidenten Salvador Allende stürzte und die brutale Diktatur von General Augusto Pinochet installierte. Dieser Staatsstreich wurde zum Teil durch wirtschaftliche Kriegsführung erreicht – “die Wirtschaft zum Schreien bringen”, wie Außenminister Henry Kissinger es ausdrückte – und zum Teil dank der von der CIA unterstützten Bestechungen und Ermordungen, die dazu dienten, die rechtsgerichteten Fraktionen in Chile zu stärken. Kissinger rechtfertigte den Staatsstreich, der zur Folterung, Inhaftierung und zum Tod von Zehntausenden von Chilenen führte, folgendermaßen: “Ich sehe nicht ein, warum wir zusehen sollen, wie ein Land aufgrund der Verantwortungslosigkeit seiner eigenen Leute kommunistisch wird.”

Vietnam und sein Erbe

Das verheerendste Beispiel des Kalten Krieges für einen Krieg, der mit antikommunistischen Gründen gerechtfertigt wurde, war sicherlich die katastrophale Intervention der USA in Vietnam. Sie führte zur Stationierung von mehr als einer halben Million amerikanischer Soldaten, zum Abwurf von mehr Bomben als die USA im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hatten, zur Entlaubung großer Teile der vietnamesischen Landschaft, zum Massaker an Dorfbewohnern in My Lai und zahlreichen anderen Dörfern, zum Tod von 58.000 US-Soldaten und bis zu 2 Millionen vietnamesischen Zivilisten – und das alles, während Washington die amerikanische Öffentlichkeit systematisch über den “Fortschritt” des Krieges belog.

Das Engagement der USA in Vietnam begann ernsthaft während der Regierungen der Präsidenten Harry Truman und Eisenhower, als Washington die französischen Kolonialbestrebungen in Vietnam finanzierte, um eine Unabhängigkeitsbewegung zu unterdrücken. Nach der katastrophalen französischen Niederlage bei Dien Bien Phu im Jahr 1954 übernahmen die USA den Kampf, zunächst mit verdeckten Operationen und dann mit der Aufstandsbekämpfung, die von der Regierung John F. Kennedys gefördert wurde. Schließlich startete Washington unter Präsident Lyndon Johnson eine umfassende Invasions- und Bombardierungskampagne.

Abgesehen davon, dass es sich um ein internationales Verbrechen im großen Stil handelte, erwies sich der Konflikt in Vietnam in einer Tradition des Kalten Krieges für Washington als zutiefst antidemokratisch. Es steht außer Frage, dass der Unabhängigkeitsführer Ho Chi Minh die landesweiten Wahlen, die im Genfer Abkommen von 1954 nach der französischen Niederlage gefordert wurden, gewonnen hätte. Stattdessen stützte die Eisenhower-Regierung, die von der so genannten “Domino-Theorie” besessen war – der Vorstellung, dass der Sieg des Kommunismus irgendwo dazu führen würde, dass andere Länder wie viele Dominosteine unter den Einfluss der Sowjetunion fielen -, ein undemokratisches rechtsgerichtete Regime in Südvietnam.

Entlaubungssprayeinsatz mit vier Schiffen während des Vietnamkriegs. (U.S. Air Force, Wikimedia Commons)

Dieser weit entfernte Krieg löste in diesem Land eine wachsende Antikriegsbewegung aus und führte zu dem, was als “Vietnam-Syndrom” bekannt wurde, einem öffentlichen Widerstand gegen militärische Interventionen auf der ganzen Welt. Das bedeutete zwar eine immer stärkere Abhängigkeit von der CIA, trug aber auch dazu bei, dass sich die USA bis zum Golfkrieg 1991 aus allen Konflikten heraushielten, in denen sie mit eigenen Stiefeln auf dem Boden standen. Stattdessen war der “Weg des Krieges” nach Vietnam durch eine Reihe von Stellvertreterkonflikten im Ausland und die weit verbreitete Aufrüstung repressiver Regime gekennzeichnet.

Die Niederlage in Vietnam trug zur Entstehung der so genannten Nixon-Doktrin bei, die eine groß angelegte Intervention zugunsten der Bewaffnung amerikanischer Stellvertreter wie des Schahs im Iran und des Suharto-Regimes in Indonesien vermied. Diese beiden Autokraten unterdrückten in der Regel ihre eigenen Bürger und versuchten gleichzeitig, die Volksbewegungen in ihren Regionen auszulöschen. Im Fall von Indonesien überwachte Suharto einen brutalen Krieg in Osttimor, der von der Nixon-Regierung finanziell und mit Waffen unterstützt wurde.

“Freiheitskämpfer”

Reagan bei einem Treffen mit Mudschaheddin, 1983. (Wikimedia Commons)

1983: US-Präsident Ronald Reagan trifft sich mit Führern der afghanischen Mudschaheddin. (Wikimedia Commons)

Nachdem Ronald Reagan 1981 zum Präsidenten gewählt worden war, begann seine Regierung, die Unterstützung von Gruppen voranzutreiben, die er schändlich als “Freiheitskämpfer” bezeichnete. Diese reichten von extremistischen Mudschahedin-Kämpfern gegen die Sowjets in Afghanistan über die Truppen von Jonas Savimbi in Angola bis hin zu den nicaraguanischen Contras. Die Finanzierung und Bewaffnung solcher Gruppen durch die USA hätte in diesen Ländern verheerende Folgen, da sie den Boden für den Aufstieg einer neuen Generation korrupter Regime bereiten und gleichzeitig Personen bewaffnen und ausbilden würden, die später Mitglieder von al-Qaida werden würden.

Die Contras waren eine bewaffnete rechtsgerichtete Rebellenbewegung, die von der CIA zusammengeschustert, finanziert und versorgt wurde. Americas Watch warf ihnen Vergewaltigung, Folter und die Hinrichtung von Zivilisten vor. 1984 verbot der Kongress der Reagan-Regierung dank des Boland-Amendment (benannt nach dem demokratischen Abgeordneten Edward Boland aus Massachusetts) die Finanzierung dieser Bewegung. Daraufhin suchten Beamte der Regierung nach einem Ausweg. Schließlich entwickelte Oberstleutnant Oliver North, ein Marinesoldat und Mitglied des Nationalen Sicherheitsrates, einen Plan, um Waffen an den Iran zu liefern und gleichzeitig überschüssige Gewinne aus dem Verkauf dieser Waffen an die Contras weiterzuleiten. Die Episode wurde als Iran-Contra-Skandal bekannt und zeigte, wie weit eifrige Kalte Krieger gehen würden, um selbst die schlimmsten Akteure zu unterstützen, solange sie auf der “richtigen Seite” (in jeder Hinsicht) des Kalten Krieges stünden.

Zu den größten Fehlern dieses Landes in der Zeit des Kalten Krieges gehörte die Reaktion auf die sowjetische Invasion in Afghanistan, eine Politik, die Amerika noch heute verfolgt. Die Besorgnis über diese Invasion veranlasste die Regierung von Präsident Jimmy Carter, die Waffentransfers durch eine verdeckte Waffenpipeline an ein loses Netzwerk oppositioneller Kämpfer, die so genannten Mudschaheddin, zu verstärken. Präsident Reagan verstärkte diese Unterstützung und traf 1983 sogar mit den Führern der Mudschahedin-Gruppen im Oval Office zusammen. Diese Beziehung sollte sich natürlich als katastrophal erweisen, als Afghanistan nach dem Abzug der Sowjetunion in einen Bürgerkrieg abrutschte. Einige der von Reagan als “Freiheitskämpfer” gepriesenen Gruppen halfen bei der Gründung von al-Qaida und später der Taliban. Die USA haben die Mudschaheddin in Afghanistan keineswegs geschaffen, aber sie tragen eine echte Verantwortung für alles, was in diesem Land folgte.

Wenn die Regierung Biden ihre Politik der Demokratie gegenüber der Autokratie in die Tat umsetzt, sollte sie sich die Politik des Kalten Krieges, die Grenzen der “freien Welt” zu erweitern, genau ansehen. Eine Studie der Politikwissenschaftler Alexander Downes und Jonathon Monten hat ergeben, dass von 28 Fällen amerikanischer Regimewechsel nur drei erfolgreich zum Aufbau einer dauerhaften Demokratie führten. Stattdessen würden die meisten der oben beschriebenen Maßnahmen des Kalten Krieges, auch wenn sie unter dem Deckmantel der Förderung der “Freiheit” in der “freien Welt” durchgeführt wurden, die Demokratie auf katastrophale Weise untergraben.

Ein neuer Kalter Krieg?

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg trifft sich virtuell mit Chinas Außenminister Wang Yi, 27. September 2021. (NATO)

Es ist unwahrscheinlich, dass der Zweite Kalte Krieg, wenn er denn eintritt, in Europa oder in anderen Teilen der Welt einfach dem Muster des Ersten Kalten Krieges folgen wird. Dennoch sollte der Schaden, den die “Gut-gegen-Böse”-Weltanschauung, von der die Politik Washingtons während der Jahre des Kalten Krieges geprägt war, ein warnendes Beispiel sein. Das Risiko ist groß, dass die neue Ära von anhaltenden US-Interventionen oder Einmischungen in Afrika, Asien und Lateinamerika geprägt sein könnte, um den russischen und chinesischen Einfluss in einer Welt abzuwehren, in der Washingtons katastrophaler Krieg gegen den Terrorismus nie ganz beendet wurde.

Die Vereinigten Staaten haben bereits mehr als 200.000 Soldaten im Ausland stationiert, 750 Militärbasen auf allen Kontinenten außer der Antarktis und führen in 85 Ländern Antiterroroperationen durch. Das Ende des militärischen Engagements der USA in Afghanistan und die drastische Reduzierung der amerikanischen Operationen im Irak und in Syrien hätten den Beginn einer drastischen Verringerung der militärischen Präsenz der USA im Nahen Osten und anderswo markieren sollen. Die Reaktion Washingtons auf die russische Invasion in der Ukraine könnte nun einem solchen dringend benötigten militärischen Rückzug im Wege stehen.

Die “Wir-gegen-sie”-Rhetorik und die globalen militärischen Manöver, die sich in den kommenden Jahren wahrscheinlich abspielen werden, drohen die Aufmerksamkeit und die Ressourcen von den größten Risiken für die Menschheit abzulenken, einschließlich der existenziellen Bedrohung durch den Klimawandel. Sie könnten auch die Aufmerksamkeit von einem Land ablenken – unserem Land -, das aus den Fugen zu geraten droht. Diesen Zeitpunkt zu wählen, um einen neuen Kalten Krieg zu beginnen, sollte als eine Torheit ersten Ranges betrachtet werden, ganz zu schweigen von der Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Übersetzt mit Deepl.com

Nick Cleveland-Stout ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Quincy Institute.

Taylor Giorno ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Quincy-Instituts.

William D. Hartung, ein regelmäßiger TomDispatch-Mitarbeiter, ist Senior Research Fellow am Quincy Institute for Responsible Statecraft und der Autor des kürzlich erschienenen Quincy Institute Issue Brief “Pathways to Pentagon Spending Reductions: Removing the Obstacles”. Sein jüngstes Buch ist Prophets of War: Lockheed Martin and the Making of the Military Industrial Complex.

Dieser Artikel stammt von TomDispatch.com.