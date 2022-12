Why America Aims to Deindustrialize Europe – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Warum Amerika die Deindustrialisierung Europas anstrebt



Von Eric Zuesse

Global Research, 08.Dezember 2022

Imperialismus war immer – und ist immer – die Kontrolle über ausländische Regierungen. Dabei geht es vor allem um die Kontrolle der Außenpolitik dieser Regierungen – internationaler Handel, Militär, Diplomatie usw. – und nicht nur (wenn überhaupt) um die Innenpolitik (die für die Herrscher der imperialen Nation – in diesem Fall Amerika – immer von weit geringerer Bedeutung ist).

Der vorliegende Artikel ist dicht (er enthält so viele Informationen wie ein normaler Artikel, der vielleicht fünfmal so lang ist) und muss daher langsam gelesen werden, aber das Thema ist für alle Europäer von entscheidender Bedeutung; und es ist für die Europäer unerlässlich, damit in Europa überhaupt eine Demokratie existieren kann (denn Demokratie ist unmöglich, wenn die Öffentlichkeit unwissend ist oder getäuscht wird – wie es häufig der Fall ist):

Vor dem Ende der Sowjetunion 1991 nutzte der amerikanische Imperialismus seine europäischen Kolonien (die als “Verbündete” bezeichnet werden – was die Kolonien oder Vasallennationen eines jeden Imperiums notwendigerweise sind, da die Außenpolitik der Kolonien immer von der imperialen Nation kontrolliert wird) als Militärbasen (Standorte für die Positionierung imperialer Truppen und Waffen, um das Imperium weiter auszubauen) und als Märkte für in den USA hergestellte Waren, nicht als Länder, aus denen Ressourcen gewonnen werden (die traditionellen Vasallennationen der “Bananenrepubliken”).

Militärbasen waren weiterhin die oberste Priorität (Nr. 1) der USA, trotz des Endes der sowjetischen Bedrohung und der Annahme einer demokratischen Verfassung durch Russland – einer Verfassung, die weitaus demokratischer war als fast alle anderen in Europa – und dieses fortgesetzte europäische Militärbündnis der USA, die NATO, demonstrierte und bewies tatsächlich, dass Amerika imperialistisch ist und nach dem Ende der Sowjetunion zum dominierenden Imperium der Welt geworden war. Die zweite Priorität, Europa als größten Markt für US-Waren und -Dienstleistungen zu nutzen, trat jedoch nach diesem Zeitpunkt (1991) zunehmend in den Hintergrund. Am 9. Oktober 2018 veröffentlichte die St. Louis Federal Reserve Bank “Understanding the Roots of the U.S. Trade Deficit” (Die Wurzeln des US-Handelsdefizits verstehen) und nennt drei “Key Takeaways”:

1. Tiefgreifende wirtschaftliche Veränderungen sind die Ursache für das US-Handelsdefizit und den Beschäftigungsrückgang im verarbeitenden Gewerbe.

2. Die Rolle des US-Dollars als internationale Reservewährung hat dazu beigetragen, den inländischen Verbrauch von Importgütern zu finanzieren.

3. Die Arbeitsproduktivität und die Verlagerung des komparativen Vorteils in die Entwicklungsländer erklären den Verlust an Arbeitsplätzen im verarbeitenden Gewerbe.

Die Arbeitsplätze in der US-Fertigung wurden in Länder wie China verlagert, nicht in Länder wie Deutschland. Die durch die Herstellung in unterentwickelten Ländern gesenkten Arbeitskosten erhöhten den Reichtum der Eigentümer von Amerikas internationalen Unternehmen (das sind die Personen, die die Karrieren erfolgreicher nationaler Politiker – Mitglieder des Kongresses und Präsidenten – finanzieren und somit Amerikas Außenpolitik kontrollieren), aber Amerikas Waffen (Produkte von Lockheed Martin usw.) waren weiterhin US-Arbeitsplätze in der Herstellung, die (zur Herstellung von Produkten, die) an Orte wie Deutschland gehen – NICHT (wie bei Verbraucherprodukten) an Orte wie China. (Deutschland ist eine Vasallennation der USA, aber China ist eine Zielnation der USA.)

Dieselbe Studie enthielt auch diese Schlüsselpassage, die sich darauf bezog, dass Präsident Richard Nixon Amerika vom Goldstandard weg und zu dessen Ersatz, dem Ölstandard (mit den Saudis), gebracht hatte:

Da Ersparnis und Investition nicht mehr übereinstimmten, begann die Ersparnislücke (S[avings] – [minus] I[nvestment]) um die frühen 1970er Jahre [das Ende des Goldstandards] immer negativer zu werden, was auf eine rasch ansteigende private und öffentliche Verschuldung in den USA hindeutet. Abbildung 2 zeigt, dass die kumulative Ersparnis-Investitionslücke Mitte der 1970er Jahre zu wachsen begann und sich in den letzten Jahren auf 11 Billionen Dollar aufgebläht hat, was auf einen etwa gleich hohen Anteil ausländischer Bestände an US-Währung und Staatsanleihen hindeutet.

Abbildung 2

Siehe dies.

Daher ist das derzeitige internationale Währungssystem, das auf dem US-Dollar als vorherrschender Weltreservewährung und US-Staatsanleihen als begehrtestem Wertaufbewahrungsmittel beruht, die Hauptursache für die anhaltenden Handelsdefizite der USA.

Wäre das [auf Gold basierende] Bretton-Woods-System beibehalten worden, wäre die Fähigkeit der USA, eine astronomische Menge an US-Dollars und Staatsanleihen als Ersatz für Gold auf dem Weltmarkt auszugeben, stark eingeschränkt worden, und der US-Handel wäre weitaus ausgeglichener gewesen.

Diese Erklärung erklärt zwar, warum die “kumulative Sparlücke” vor der Abschaffung des Goldstandards überhaupt nicht existierte, doch sie ignoriert einen äußerst wichtigen Aspekt der Kurve, der in “Abbildung 2” dargestellt ist, nämlich die beschleunigte Vergrößerung dieser Lücke (verstärkte Abwärtsbewegung) nach etwa 2001.

Was war im Jahr 2001 geschehen? Die Anschläge vom 11. September 2001 und die faktische Abschaffung der verfassungsmäßigen Ordnung in den Vereinigten Staaten: die extreme Militarisierung der amerikanischen Wirtschaft und damit die ERHÖHTE Bedeutung derjenigen Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie für die amerikanische Wirtschaft, die von dem fortbestehenden und immer wichtiger werdenden europäischen Militärmarkt abhängig waren. (Eine Zeit lang, nach dem 11. September, waren viele der Hauptabnehmer von US-Waffen im Nahen Osten, dem zweitwichtigsten ausländischen Profitzentrum für US-Waffenhersteller, vor allem, weil er von den US-Steuerzahlern stark subventioniert wird. Aber der Krieg in der Ukraine, den Obama begonnen hat, hat den Kalten Krieg wieder zur Dominanz im Waffenhandel gemacht).

Amerika wäre nicht in der Lage zu verkaufen

Amerika wäre nicht in der Lage, China die Waffen zu verkaufen, die die USA für den Einsatz in Europa herstellen. Amerikas NATO (das Relikt des Kalten Krieges) war euro-amerikanisch, nicht sino-amerikanisch. Folglich musste Amerika seinen Einfluss auf die europäischen Regierungen noch weiter ausbauen: Es muss sie offener und dreister als Bananenrepubliken behandeln (wie z.B. die gemeinsame Operation der USA und des Vereinigten Königreichs, die Nord-Stream-Pipelines für Russlands Energielieferungen nach Europa zu sprengen) und alles tun, was nötig ist, um diese Regierungen dazu zu bringen, den Forderungen der USA nachzukommen (wie z.B. Washingtons sekundäre Sanktionen gegen Russland und gegen den Iran).

Während der 11. September 2001 Amerikas Notstandsherrschaft und seine verstärkten Waffenverkäufe “rechtfertigte”, schwand dieser Impuls als Vorwand für die Fortsetzung des Imperiums; und so orientierte sich Barack Obama, als er 2009 ins Amt kam, prompt wieder an den alten Zielen des Kalten Krieges, an der Anti-Russland- und Anti-China-Planung und -Politik (seine TTIP-, TISA-, TTP-, Sturz-Assad- und Sturz-Janukowytsch-Politik, etc. – Sturz der Führung jedes Landes, das Russland und/oder China gegenüber freundlich gesinnt ist), und dies erforderte, dass er und Joe Biden Europa zwangen, sich auf eine Anti-Russland- und Anti-China-Politik einzulassen; und so musste die Welt in einen erneuten Kalten Krieg gespalten werden, ohne dass es eines ideologischen (anti-“kommunistischen”) Vorwandes bedurfte.



Die einzige Möglichkeit, dies zu tun, ist die Deindustrialisierung Europas. Und genau das geschieht jetzt. Europa soll mehr zu Amerikas Bananenrepubliken werden. Deshalb ist die Biden-Regierung entschlossen, Europa die Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe zu entziehen.

Die vielen politischen Dokumente der US-Regierung und ihrer Denkfabriken, die sich auf die angebliche Notwendigkeit konzentrieren, die globale Hegemonie der USA aufrechtzuerhalten und auszubauen, sind unverblümt in Bezug auf Amerikas Nullsummenspiel, das besagt, dass die Nationen, die die USA als “Konkurrenten” betrachten (womit sie eigentlich Feinde meinen), besiegt werden müssen, damit die USA Erfolg haben.

Und alle anderen Nationen müssen weiterhin von Amerika dominiert werden.

Die USA behandeln Europa (mit Ausnahme Russlands) nicht als Feinde; sie bedrohen es nicht als Ziel amerikanischer Bomben; stattdessen behandeln sie es als “Verbündete” oder Vasallenstaaten, die sie als Etappengebiete für ihre endgültigen Invasionen nutzen, um ihre “Konkurrenten” zu besiegen.

Dies bedeutet, dass Europa als Bananenrepubliken behandelt wird, insbesondere in militärischer Hinsicht. Ein Ende der NATO wäre für die Leute, die Amerika kontrollieren, inakzeptabel, weil dies das Ende bedeuten würde. Die Schaffung eines rein europäischen Militärbündnisses gegen Russland und/oder China würde jedoch letztlich bedeuten, die NATO zu ersetzen, anstatt sie zu beenden; und diese Idee, die von Emmanuel Macron und anderen vorgeschlagen wurde, wäre nur eine nominelle Antwort auf das Problem. Um sich aus dem immer stärker werdenden Schraubstock der USA zu befreien, müsste Europa die NATO beenden und Russland und eine authentische kontinentweite, eurasische (und nicht mehr die bestehende künstliche “europäische”) Vision seiner eigenen Zukunft in seine eigenen Reihen aufnehmen, anstatt sie zu bekämpfen, wie es Amerikas Machthaber weiterhin tun wollen. Die “Alte Welt” wird dann zur “Neuen Welt” der Zukunft werden, während die “Neue Welt” der westlichen Hemisphäre nicht länger die Bedrohung Nr. 1 für den Frieden sein wird, wie es Amerika ist und seit dem 25. Juli 1945 tatsächlich war. Europa muss Teil der Lösung werden und aufhören, Teil des Problems zu sein.

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen. Er ist regelmäßiger Mitarbeiter von Global Research.

