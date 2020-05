Warum dieses Eid für Muslime auf der ganzen Welt wie kein anderes sein wird

Von Tasim Nazeer

Why this Eid for Muslims around the world will be like no other Due to the Coronavirus pandemic, Muslims around the world will experience an unprecedented Eid this year as for the very first time in history, Eid prayers in the mosque will be cancelled, leaving Muslims like myself having to pray from home.

23. Mai 2020

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie werden Muslime auf der ganzen Welt in diesem Jahr ein noch nie dagewesenes Eid erleben, denn zum ersten Mal in der Geschichte werden die Eid-Gebete in der Moschee ausfallen, so dass Muslime wie ich von zu Hause aus beten müssen.

Eines der grundlegenden Elemente des Eid ist die Teilnahme am morgendlichen Eid-Gebet, da es die Essenz dieses besonderen Tages und den Höhepunkt des Endes des Ramadan zusammenfasst. Viele Familien sind jetzt jedoch darauf beschränkt, den Platz in ihren Häusern für die Durchführung dieses Gebets zu nutzen, die sonst Scharen von Gläubigen in der Moschee gesehen hätten.

Eine der vielleicht herzzerreißendsten Veränderungen, die wir während des Ramadans erleben mussten, war die Tatsache, dass es aufgrund der von der saudi-arabischen Regierung verhängten Sperrmaßnahmen und Beschränkungen keine Gläubigen mehr gibt, die in der Kaaba Tawaf feiern. Das Königreich stoppte die Umrah, die nicht obligatorische Pilgerfahrt, Ende Februar aufgrund der Pandemie, und wir gehen davon aus, dass die Hadsch-Pilgerfahrt, die Ende Juli beginnt, in diesem Jahr möglicherweise ebenfalls abgesagt werden muss. Es ist äußerst traurig zu sehen, dass die Kaaba zum Eid leer ist, wenn jedes Jahr fast 2,5 Millionen Pilger die heiligen Stätten des Islam in Mekka und Medina besuchen, und doch ist es eine Erinnerung an die beispiellosen Zeiten, die uns bevorstehen.

An einem normalen Eid-Tag wäre Masjid Al Nabawi voller Gläubiger gewesen, die das Eid-Gebet darbrachten, aber dieses Mal dürfen nur der Imam und eine kleine Gemeinde derjenigen, die sich für die Aufrechterhaltung von Masjid Al Nabawi einsetzen, das Gebet vor Ort durchführen.

Normalerweise ist das Eid eine Zeit, in der wir unsere Lieben besuchen, Mahlzeiten bei uns zu Hause oder bei unseren Verwandten abhalten. Dieses Jahr werden wir jedoch viele Familien sehen, die sich darauf beschränken müssen, die Eid-Mahlzeit mit ihrem unmittelbaren Haushalt zu teilen. Es ist schwierig für Familien, die vielleicht nicht in der Lage sind, ihre Angehörigen beim Eid von Angesicht zu Angesicht zu begrüßen, aber es ist ein wesentliches Opfer in unserem Kampf gegen den Virus, und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr nicht die gleiche Notlage erleben müssen.

Als Mutter von 5 Kindern und mit meinem Mann, der als Arzt an vorderster Front arbeitet, wird dieses Eid ein Tag wie keiner der anderen Eid-Tage sein, die wir verbracht haben. Das Eid für mich wird dieses Jahr morgens mit meinem Mann und meinen Kindern verbracht, und dann muss mein Mann abends zur Arbeit an der Front gehen, um sich zu melden. Normalerweise wären wir am Abend des Zuckerfestes von unserer Familie umgeben, aber dieses Jahr werden wir stattdessen per Videokonferenz digital mit ihnen in Verbindung treten müssen. Eine virtuelle Verbindung zum Eid wäre etwas, was viele Familien auf der ganzen Welt, die weit weg von ihren Eltern oder ihren Lieben leben, am Eid tun werden.

Der Muslimische Rat Großbritanniens hat Richtlinien für die Feier des Eid al Fitr im Vereinigten Königreich herausgegeben, um die Sicherheit derjenigen zu gewährleisten, die das Eid- al- Fitr feiern und die britischen Muslime gebeten haben, zu Hause zu bleiben, virtuell mit der Familie in Verbindung zu treten, Eid-Gaben zu verteilen und das Eid-Gebet nur mit Ihrem unmittelbaren Haushalt zu beten, mit dem Sie zusammenleben.

Britische Muslime haben seit der Einführung des Coronavirus Opfer gebracht und sich an die Richtlinien der Regierung gehalten, dennoch fährt die britische Regierung fort, Muslime herauszupicken, indem sie die Eid-Warnungen auf ihren Social-Media-Seiten veröffentlicht. Diese gesponserten Eid-Werbungen, die die Muslime dazu auffordern, zu Hause zu feiern, haben islamfeindliche Kommentare von Twitter-Benutzern hervorgerufen, die davon ausgehen, dass die Richtlinien von Muslimen missachtet werden. Wir haben nicht die gleiche Art von gesponserter Werbung gesehen, als es kürzlich am VE-Tag Straßenfeste gab, die zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa ermutigt wurden.

Dieses Eid ruft zum Nachdenken über unsere Freiheiten und Freiheiten auf und soll uns in die Lage versetzen, über diejenigen nachzudenken, die nie die Freiheit hatten, die wir haben, und zu Veränderungen aufzurufen. Es ist eine Zeit, in der wir einen Gedanken an unsere Brüder und Schwestern in Palästina, Jemen und Syrien verschonen, wo Einschränkungen und Abriegelungen die Norm sind und ihre Bewegungsfreiheit aufgrund anhaltender Konflikte und Kriege eingeschränkt ist. Es ist eine Zeit, in der wir weiterhin mehr Nächstenliebe aufbringen und den Bedürftigen helfen können, indem wir online spenden und denjenigen, die es am meisten brauchen, eine helfende Hand reichen.

Dieses Zuckerfest haben wir gelernt, uns an eine neue Situation anzupassen, um Leben zu retten und den Virus einzudämmen, aber das bedeutet nicht, dass wir das wahre Wesen des Zuckerfestes nicht zu Hause mit unseren Familien feiern und trotzdem das Beste aus diesem wirklich besonderen Tag machen können. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...