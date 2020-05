Why does Israel celebrate its terrorists: Ben Uliel and the murder of the Dawabsheh Family Israeli media and Zionist apologists everywhere are busy whitewashing Israel’s globally-tattered image using the rare indictment of an Israeli terrorist, Amiram Ben Uliel, who was recently convicted for murdering the Palestinian Dawabsheh family, including an 18-month-old toddler in the town of Duma, south of Nablus.

Warum feiert Israel seine Terroristen: Ben Uliel und die Ermordung der Dawabsheh-Familie

Von Ramzy Baroud

22. Mai 2020

Israelische Medien und zionistische Apologeten auf der ganzen Welt sind damit beschäftigt, das weltweit zerfledderte Bild Israels mit der seltenen Anklage gegen einen israelischen Terroristen, Amiram Ben Uliel, zu beschönigen, der kürzlich für die Ermordung der palästinensischen Familie Dawabsheh verurteilt wurde, darunter ein 18 Monate altes Kleinkind in der Stadt Duma südlich von Nablus.

Die Verurteilung von Ben Uliel durch ein israelisches Drei-Richter-Gericht am 18. Mai wird von einigen voraussichtlich als Beweis dafür gefeiert, dass das israelische Justizsystem fair und transparent ist und dass Israel nicht von außenstehenden Parteien untersucht werden muss.

Der Zeitpunkt der Entscheidung des israelischen Gerichts, Ben Uliel in drei Fällen wegen Mordes und in zwei Fällen wegen versuchten Mordes zu verurteilen, war besonders wichtig, da er auf eine Entscheidung der Anklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH), Fatou Bensouda, folgte, die Untersuchung der im besetzten Palästina begangenen Kriegsverbrechen voranzutreiben.

Wenn man bedenkt, dass Israels Extremisten, insbesondere diejenigen, die illegal im besetzten Westjordanland leben, durch ein separates und weitaus nachgiebigeres System regiert werden als das Militärregime, das die Palästinenser regiert, verdient die scheinbar klare Anklage gegen den israelischen Terroristen eine genauere Untersuchung.

Die israelischen Apologeten haben das Urteil des Gerichts schnell gefeiert, insofern als Israels eigener interner Geheimdienst, der Shin Bet, der für seine berüchtigten Foltermethoden an palästinensischen Gefangenen bekannt ist, die Entscheidung als „einen wichtigen Meilenstein im Kampf gegen den jüdischen Terror“ bezeichnete.

Andere bemühten sich, Ben Uliels Grizzly-Angriff vom Rest der israelischen Gesellschaft zu trennen, was impliziert, dass der Mann ein einsamer Wolf war und nicht das direkte Ergebnis von Israels verstörtem Rassismus und gewalttätigem Diskurs, der sich gegen unschuldige Palästinenser richtete.

Trotz der eindeutigen Anklage gegen Ben Uliel wollte das israelische Gericht unbedingt betonen, dass der israelische Terrorist allein handelte und dass er nicht Mitglied einer terroristischen Organisation war. Ausgehend von dieser Logik argumentierte das Gericht, dass die Richter „nicht ausschließen konnten, dass der Angriff durch Rachegelüste oder Rassismus motiviert war, ohne dass Ben-Uliel tatsächlich Mitglied einer organisierten Gruppe war“.

Amiram Ben-Uliel, ein jüdischer Siedler, wird von der Polizei bei seiner Urteilsverhandlung über den Brandanschlag von 2015 angeführt, bei dem ein palästinensisches Kleinkind und seine Eltern getötet wurden [AVSHALOM SASSONI/POOL/AFP/Getty Images].

Als der israelische Terrorist zusammen mit anderen maskierten Angreifern am 31. Juli 2015 um 4 Uhr morgens in das Haus von Sa’ad und Reham Dawabsheh eindrang, befand er sich eindeutig auf der Mission, seinen Namen in der glühend rassistischen, extremistischen Gesellschaft zu erheben, die die Ermordung und ethnische Säuberung der Palästinenser zu einer Art göttlicher Mission gemacht hat.

Ben Uliel hat seine Ziele vollständig erreicht. Er tötete nicht nur Sa’ad und Reham, sondern auch ihren 18 Monate alten Sohn Ali. Das einzige überlebende Mitglied der Familie war der 4-jährige Ahmed, der schwer verbrannt wurde.

Der Mord an der palästinensischen Familie, insbesondere an dem kleinen Ali, wurde unter den jüdischen Extremisten schnell zum Anlass für Freude und Feiern. Im Dezember 2015, sechs Monate nach dem Mord an der Familie Dawabsheh, zeigte ein 25-Sekunden-Videoclip, der in den sozialen Medien verbreitet wurde, eine Menge Israelis, die den Tod von Ali feierten.

Das Video zeigte einen „Raum springender, tanzender Männer mit weißen Schädelkappen, viele mit den langen Seitenschlössern orthodoxer Juden“. Einige von ihnen schwingen Pistolen und Messer“, berichtete die New York Times.

„Zwei (der feiernden Israelis) scheinen auf Papierstücke zu stechen, die sie in ihren Händen halten und die der Fernsehsender als Bilder eines 18 Monate alten Kindes, Ali Dawabsheh, identifiziert hat.

Trotz der Behauptungen der israelischen Polizei, dass sie das Hassfest „untersuchte“, gibt es kaum Anzeichen dafür, dass irgendjemand für die ungemilderte Feier der Gewalt gegen eine unschuldige Familie und ein Kleinkind zur Rechenschaft gezogen wurde. Tatsächlich behaupteten die israelischen Staatsanwälte später, sie hätten das Originalvideo der tanzenden Extremisten verloren.

Die Feier des israelischen Terrorismus ging jahrelang unvermindert weiter, so dass am 19. Juni 2018 israelische Extremisten offen skandierten und Alis Grossvater verspotteten, als er ein israelisches Gericht verliess, mit so obszönen Parolen wie „Wo ist Ali? Ali ist tot“, „Ali ist auf dem Grill“.

Der abscheuliche Mord an Ali und seiner Familie und der anschließende Prozess kamen zu einer Reihe anderer Ereignisse hinzu, die das sorgfältig ausgedachte Bild Israels von einer liberalen Demokratie stark in Frage stellten.

Am 24. März 2016 tötete Elor Azaria einen Palästinenser, Fattah al-Sharif, kaltblütig. Al-Sharif wurde blutend auf dem Boden liegen gelassen, während er bewusstlos war, nachdem er nach Angaben der israelischen Armee versucht hatte, einen israelischen Soldaten zu erstechen.

Azaria wurde zu einer leichten Strafe von achtzehn Monaten verurteilt und bald darauf wie ein Held der Eroberung in einer großen Feier befreit. Israels höchste Regierungsvertreter, darunter der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu, unterstützten den kaltblütigen Mörder während des gesamten Prozesses. Es wird nicht völlig überraschend kommen, wenn Azaria irgendwann in der Zukunft eine Spitzenposition in der israelischen Regierung beansprucht.

Das Feiern von Mördern und Terroristen wie Ben Uliel und Azaria ist kein neues Phänomen in der israelischen Gesellschaft. Baruch Goldstein, der israelische Terrorist, der 1994 in der Al-Ibrahimi-Moschee in Al-Khalil (Hebron) Dutzende palästinensische Gläubige tötete, während er vor der Al-Ibrahimi-Moschee in Al-Khalil (Hebron) zum Gebet kniete, wird heute als moderner Märtyrer, als Heiliger von biblischen Ausmaßen, wahrgenommen.

In solchen Fällen, wenn die Art des Verbrechens so überwältigend gewalttätig ist, wie es sich in den globalen Nachrichtenmedien aufdrängt, bleibt Israel nur eine Option – die Anklage gegen den „jüdischen Terrorismus“ als Gelegenheit zu nutzen, um sich selbst, sein „demokratisches“ System, seine „transparenten“ Gerichtsverfahren usw. neu zu erfinden. In der Zwischenzeit bemühen sich die israelischen Medien und die ihr angeschlossenen Organisationen weltweit darum, den kollektiven „Schock“ und die „Empörung“ zu beschreiben, die von „gesetzestreuen“, „friedliebenden“ Israelis empfunden wird.

Der Mord an der Familie Dawabsheh ist zwar einer von zahlreichen Gewaltakten, die von jüdischen Extremisten und dem israelischen Militär gegen unschuldige Palästinenser verübt wurden, aber er ist ein perfektes Beispiel dafür.

In der Tat zeigt ein kurzer Blick auf die Zahlen und Berichte der Vereinten Nationen, dass der Mord der jüdischen Siedler an der palästinensischen Familie nicht die Ausnahme, sondern die Norm war.

In einem Bericht des UNO-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) vom Juni 2018 sprachen die UNO-Ermittler von einem exponentiellen Anstieg der Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser.

„Zwischen Januar und April 2018 dokumentierte OCHA 84 Vorfälle, die israelischen Siedlern zugeschrieben wurden und zu palästinensischen Opfern (27 Vorfälle) oder zu Schäden an palästinensischem Eigentum (57 Vorfälle) führten“, hieß es im Bericht. Dieser Trend setzte sich fort, zeitweise mit deutlich steigender Tendenz und mit sehr wenig Rechenschaftspflicht.

Die israelische Rechtsgruppe Yesh Din hat den geringen Prozentsatz der Fälle von Gewalt unter Siedlern verfolgt, die vom israelischen Militär und der Polizei eröffnet wurden. Die Gruppe kam zu dem Schluss, dass „von 185 Ermittlungen, die zwischen 2014 und 2017 eingeleitet wurden und ein Endstadium erreichten, nur 21, d.h. 11,4%, zur Verfolgung der Täter führten, während die anderen 164 Fälle ohne Anklageerhebung abgeschlossen wurden“.

Der Grund dafür ist einfach: Die Hunderttausende jüdischer Extremisten, die überstellt wurden, um sich dauerhaft in den besetzten Gebieten niederzulassen, ein Akt, der in krasser Weise gegen das Völkerrecht verstößt, operieren nicht außerhalb des von der israelischen Regierung entworfenen kolonialen Paradigmas. Auch sie sind in gewisser Weise „Soldaten“, nicht nur, weil sie bewaffnet sind und ihre Bewegung mit der israelischen Armee koordinieren, sondern auch, weil ihre immer größer werdenden Siedlungen im Zentrum der israelischen Besatzung und ihres fortgesetzten Projekts der ethnischen Säuberung liegen.

Deshalb sollte die Gewalt der jüdischen Siedler, wie die von Ben Uliel begangene, nicht getrennt von der Gewalt der israelischen Armee analysiert werden, sondern im größeren Kontext der gewalttätigen zionistischen Ideologie gesehen werden, die die israelische Gesellschaft als Ganzes regiert. Daraus folgt, dass die Gewalt der Siedler nur mit dem Ende der militärischen Besetzung des Westjordanlandes, Ostjerusalems und des Gazastreifens und mit dem Untergang der rassistischen zionistischen Ideologie, die Hass spuckt, Rassismus umarmt und Mord rationalisiert, enden kann. Übersetzt mit Deepl.com

