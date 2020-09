Warum finanziert Rockefeller Amnesty International? Warum finanziert Rockefeller Amnesty International? Wer permanent und ganz offensichtlich mit einer bestimmten imperialistischen Agenda einseitige oder gar falsche Meldungen verbreitet, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht mehr „unabhängig” zu sein. Schaut man auf die Aktionsseiten von Amnesty International [1] ermöglicht die Archiv-Funktion eine Rückschau.

Warum finanziert Rockefeller Amnesty International?

Von Yavuz Özoguz

Wer permanent und ganz offensichtlich mit einer bestimmten imperialistischen Agenda einseitige oder gar falsche Meldungen verbreitet, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, nicht mehr „unabhängig“ zu sein.

Schaut man auf die Aktionsseiten von Amnesty International [1] ermöglicht die Archiv-Funktion eine Rückschau. Die folgende Auflistung zeigt, welches Land zu welcher Zeit wegen Folter angeklagt wird:

02.09.2020 Iran

26.08.2020 Angola

20.08.2020 Mali

14.08.2020 Belarus

10.08.2020 Belarus

07.08.2020 Ecuador

06.08.2020 Iran

04.08.2020 Belarus

Es folgen in rückwärtiger Reihenfolge: Polen, Südsudan, Kirgistan, USA, Türkei, China, Westsahara, Türkei, Brasilien, Myanmar usw… Allein die Auswahl der Länder zeigt bereit, dass hier eine sehr einseitige Ausrichtung vorzuliegen scheint.

Die Suchfunktion von Amnesty ermöglicht weitere Einblicke. Zu Iran gibt es 1364 Treffer. Bei China sind es immerhin 1273. Bei Saudi-Arabien sind es nur noch 769 Treffer und Israel nur noch 565.

Aktuell überschwemmt ai die Menschheit wieder mit einer Propagandawelle gegen den Iran und alle die an der Seite Irans stehen (z.B. Syrien). Früher hat Amnesty in seinen Berichten die Quellen noch angegeben. Dazu gehörte unter anderem die Terrororganisation Volksmudschahedin, die im Iran zehntausende Menschen ermordet haben. Solch ein Skandal hat einstmals dazu geführt, dass die geehrte ai-Mitarbeiterin Liselotte Sekatsch ai verlassen und selbst die Zeitschrift „Freunde der Islamischen Republik Iran gegründet hat [2] – Gott habe sie selig. Wer hingegen die „Quellen“ von ai kennenlernen möchte, der schau auf die „Demonstration“ von Exiliranern vor dem Islamischen Zentrum Hamburg. Mit übelsten Schmähungen werden die Heiligkeiten des Islam beschimpft [3]. Kein Israel- oder Vatikan-Kritiker käme auf die Idee die heilige Maria oder die Propheten des alten Testaments derart zu schmähen!

Einige Fakten zu Amnesty International (ai) sollte jeder wissen, um mögliche „Informationen“ von dieser Quelle besser einschätzen zu können. ai hat die USA faktisch bei ihrem völkerrechtswidrigen Einsatz im Irak unterstützt, indem sie die Brutkastenlüge [4] verbreitet hat. Bis kurz vor dem Zusammenbrauch der Apartheidregimes in Südafrika, hat ai die Apartheid als Ganzes nie kritisiert, wie sie es jetzt bei Israel auch nicht tut.

Auch die Finanzierung von ai sollte jeder ai-Fan kennen: „Im Mai 2019 gestand der Generalsekretär von Amnesty International, Kumi Naidoo, ein Loch im Budget der Organisation von bis zu fast 20 Millionen Eure an fehlenden Spendergeldern bis Ende 2020 ein.“ [5] Das liegt unter anderem daran, dass Darin hieß es, dass die 23 Spitzenverdiener von ai im Jahr 2019 insgesamt fast 3 Millionen Euro erhielten – im Durchschnitt somit 135.000 Euro pro Jahr. Der Einsatz für Menschenrechte scheint in diesen Fällen sehr lukrativ zu sein.

Schaut man sich aber an, wer ai finanziert, dann werden diejenigen, die gedacht haben, es handele sich um eine „unabhängige“ Organisation sehr überrascht sein. Obwohl ai offiziell keine Spenden von Regierungen oder Regierungsorganisationen akzeptieren wollte, hat ai zur Defizitdeckung von folgenden Stellen Zuschüsse erhalten: Britisches Ministerium für internationale Entwicklung, Europäische Kommission, US-Außenministerium und anderen Regierungen. Erstaunlich sind natürlich auch die Mittel von der Rockefeller Foundation, die erklären könnten, warum die Apartheid in Israel nicht verurteilt wird [6]. So ist es sicherlich auch kein Zufall, dass eine führende Mitarbeiterin der Rockefeller Foundation gleichzeitig in der Leitung von ai Polen sitzt [7].

Wer bei dieser Konstellation denkt, ai würde sich für Menschenrechte in der Welt einsetzen, der scheint die Vernetzung von imperialistischer Bandenkriminalität zu unterschätzen. So stellt ein kritischer Leser von Telepolis auch zutreffend fest: „Die Glaubwürdigkeit ist also gering. Amnesty International ist ein strategisches PR-Instrument des NATO-Imperiums.“ [8]

Abschließend sei noch darauf verwiesen, wie solche „Abhängigkeiten“ funktionieren. Die Organisationen werden mit verschiedenen Methoden und Maßnahmen (Friedensnobelpreis und andere) so aufgebläht, dass sie zur Aufrechterhaltung ihres wachsenden Apparates sich verschulden muss. Banken mit besonders günstigen Konditionen stehen Schlange. Nur so kommt es dann, dass sich die Organisation allein in einem Jahr mit 20 Mio. Euro verschulden kann. Die Verantwortlichen für jene Schulden sind dann Spielball der Geldgeber. Und genau das kann man nicht nur bei ai beobachten.

