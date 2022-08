https://www.middleeasteye.net/opinion/gaza-needs-new-paradigm





Warum Gaza ein neues Paradigma braucht



Von Haidar Eid



9. August 2022



Die Situation stagniert seit 16 Jahren. Es ist an der Zeit, sich von der Sicherheitskoordination, der Zwei-Staaten-Lösung und der Verbesserung der Bedingungen der Unterdrückung zu lösen

Familien in Gaza trauern um getötete Kinder

Angehörige trauern während der Beerdigung von vier palästinensischen Cousins im Teenageralter, die während des jüngsten israelischen Angriffs auf den Gazastreifen getötet wurden, in Jabalia, am 8. August 2022 (Reuters)

Wie oft wiederholt sich die Geschichte? Einmal? Zweimal? Dreimal? Die Antwort aus dem brutalisierten Gazastreifen lautet: sechsmal innerhalb von 16 Jahren: 2006, 2009, 2012, 2014, 2021 und 2022.

Und leider hat sie sich in Form einer schrecklichen Tragödie wiederholt, dank der Leugnung der Menschlichkeit des palästinensischen Volkes im Allgemeinen und der Palästinenser in Gaza im Besonderen durch das Apartheidstaat Israel.

Ich schreibe diesen Artikel am ersten Tag der Hudna, eines Waffenstillstands, der zwischen Israel und der palästinensischen Widerstandsbewegung – diesmal vertreten durch den Islamischen Dschihad – vermittelt wird. Wie in den vergangenen Jahren wurde der Gazastreifen vom Apartheidstaat Israel brutal entmenschlicht und dämonisiert.

Das eigentliche, unerklärte Ziel besteht darin, die Spaltung zwischen Gaza und dem Westjordanland zu verfestigen.

Aber einige hässliche Masken wurden gewechselt. Anstelle von Ehud Olmert und Benjamin Netanjahu bietet Israel uns “hübschere” Gesichter, wie Yair Lapid.

Anstelle von “la femme fatale”, Tzipi Livni, die in Kairo mit dem Finger schüttelt und die unschuldigen Menschen in Gaza bedroht, haben wir den Kriegsverbrecher Benny Gantz, der zuvor gefilmt wurde, wie er damit prahlte, dass unter seinem Kommando 2014 “Teile von Gaza in die Steinzeit zurückgeschickt wurden” und dass er “1.364 [Gazaner]” getötet habe.



Ausgelöschte Familien

Und hier, in Gaza, sind die Gesichter, die wir sehen, die engelsgleichen Gesichter der fünfjährigen Alaa Qaddum, die tot in den Armen ihres Großvaters liegt; und die Nijm-Brüder aus dem Flüchtlingslager Jabalia, die ermordet wurden, als sie auf dem Lagerfriedhof spielten; und die Familie Nabahin, drei Brüder und ihr Vater, die aus der Leichenhalle des Al-Shifa-Krankenhauses kommen.

Da ist auch Alaa Tahrawi aus Rafah, deren Familie sich nicht einmal von ihr verabschieden konnte, weil ihr Körper in winzige Teile zerschmettert war, und der 19-jährige Khalil Abu Hamada, das einzige Kind von Eltern, die 15 Jahre lang versuchten, schwanger zu werden, und dessen Großmutter 2003 den Märtyrertod starb.

Ganze Familien wurden in Rafah und Khan Younis ausgelöscht. Die Zahl der Todesopfer ist allein in den letzten Tagen auf 44 angestiegen, darunter 15 Kinder. Offensichtlich sind Kinder, die etwa 50 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens ausmachen, zu Israels bevorzugtem Ziel geworden.

Als ob die Zeit stehen geblieben wäre: Gaza 2022 ist Gaza 2021; 2014; 2012; 2009; und 2006.

Doch die Palästinenser haben, wie der verstorbene Edward Said es nannte, “die höhere Moral”, und unser Sieg wird letztlich das unvermeidliche Ergebnis unserer Standhaftigkeit sein, die nicht ins Wanken geraten ist, obwohl wir das Gefühl haben, allein gelassen zu werden.

Die totale Kontrolle anstreben

Als Israel 2009 den Gazastreifen an 22 aufeinanderfolgenden Tagen angriff, machte es unmissverständlich klar, dass es drei Ziele verfolgte, die es natürlich nicht erreichte: den Sturz der Hamas-Regierung, die Beendigung des Raketenabschusses und die Wiedereinsetzung der Pro-Oslo-Kräfte in Gaza.

Sie wiederholte dasselbe Szenario viermal, während sie eine tödliche, mittelalterliche Belagerung des Gazastreifens aufrechterhielt. Jetzt, im Jahr 2022, hat sie ohne jegliche Provokation ein “neues” Ziel für ihren barbarischen Krieg gegen die Kinder und Frauen in Gaza erklärt: die Beseitigung des Islamischen Dschihad.

Aber das wahre, nicht erklärte Ziel ist es, die Trennung zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland zu verfestigen und das historische Palästina vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Der Angriff auf den Gazastreifen im Jahr 2021 hat genau das nicht erreicht. Stattdessen führte er zu dem, was wir als die Intifada der Einheit bezeichnen.

Die Bewohner des Gazastreifens sind widerstandsfähig und standhaft, was ihnen das Recht gibt, zusammen mit dem Rest des palästinensischen Volkes in der Diaspora, im Westjordanland und in den Gebieten von 1948 die internationale Kampagne zum Boykott des Apartheidstaates Israel zu führen.

Unsere einzige Forderung zum jetzigen Zeitpunkt ist ein wirtschaftlicher, politischer und kultureller Boykott gegen Israel. Dies ist das Mindeste, was die gleichgültige “internationale Gemeinschaft” tun kann, um ihre Mitschuld an den Verbrechen, die das Apartheid-Israel an unserem Volk begangen hat, wiedergutzumachen.

Was die Palästinenser betrifft, so müssen wir unsere Reihen vor Ort in einer nationalen Front vereinen – einer Front, die den Überbleibseln der hässlichen Osloer Zeit und der Sicherheitskoordination den Rücken kehrt und die sich von allen rassistischen Vorschlägen, einschließlich der toten Zweistaatenlösung, lossagt.

Wir müssen unmissverständlich klarstellen, dass von nun an kein Platz mehr für Normalisierer unter uns ist. Wir werden alle Normalisierer – die Scheichs von Abu Dhabi, Manama und Marokko – mit dem Blut unserer Kinder jagen.

Wir werden ihnen nicht erlauben, wieder bei uns zu sitzen, bis sie ihre Beziehungen zur Besatzung abbrechen und aufhören, ihr hässliches Gesicht zu beschönigen: ein Gesicht, das mit dem Blut palästinensischer Kinder wie Alaa Qaddum, Hazem Khalid und den Kindern von Nijm, Nabahin und Nairab befleckt ist.



Warum Gaza?

Warum ausgerechnet Gaza? Wie Said in The Politics of Dispossession (Die Politik der Enteignung) schreibt: “Gaza ist der wesentliche Kern des palästinensischen Problems, eine überfüllte Hölle auf Erden, die größtenteils aus mittellosen Flüchtlingen besteht, missbraucht, unterdrückt und schwierig, immer ein Zentrum des Widerstands und des Kampfes.”



Es ist eine ständige Erinnerung an Israels koloniale Sünde: die Nakba, als zionistische Banden europäischer Siedler beschlossen, die Bewohner hunderter palästinensischer Städte und Dörfer zu vertreiben und Massaker zu begehen. Die Palästinenser wurden aus ihren Häusern in Orte wie den Gazastreifen vertrieben, der nur einen Bruchteil des historischen Palästina ausmacht.

Wie viele Deir Yassins, Qanas, Sharpevilles, My Lais oder Setif und Guelmas kann diese Welt noch ertragen?

Dieses Mal brauchen wir ein neues Paradigma. Wir müssen uns von der Sicherheitskoordinierung, der Zweistaatenlösung und der Verbesserung der Unterdrückungsbedingungen lösen. Nach einem weiteren brutalen Angriff fordern wir die volle Palette an Rechten, um die Sicherheit unserer Kinder in einem freien, säkular-demokratischen Staat zu gewährleisten. Übersetzt mit Deepl.com

