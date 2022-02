Warum Gaza geimpft werden muss Von Sarah Algherbawi Electronic Intidada

Es ist erschreckend, wie mächtig Lügen sein können, obwohl die Vorteile einer Impfung eindeutig sind. Das örtliche Gesundheitsministerium gibt an, dass 95 Prozent der Menschen in Gaza, die an COVID-19 gestorben sind, nicht geimpft waren.

Israel hat sich selbst als eines der erfolgreichsten Länder der Welt bei der Organisation einer schnellen Impfkampagne gegen COVID dargestellt. Die Medien in Europa und Nordamerika haben Israel als Erfolgsgeschichte angepriesen und dabei in der Regel verschwiegen, dass die Impfkampagne nicht für Millionen von Palästinensern unter israelischer Besatzung galt.

https://electronicintifada.net/content/why-gaza-must-be-vaccinated/34861

Bild: Ashraf Amra APA images

Warum Gaza geimpft werden muss Von Sarah Algherbawi 17. Februar 2022 Weniger als 500.000 der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind vollständig gegen COVID-19 geimpft. Ashraf Amra APA images Da die meisten meiner Verwandten im Ausland leben, habe ich eine recht kleine Großfamilie in Gaza. Diese enge Verbundenheit bedeutet, dass wir dieselben Erfahrungen teilen. Unsere gemeinsamen Erlebnisse sind im Allgemeinen fröhlich, vor allem wenn wir zusammenkommen können. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie haben wir getan, was wir konnten, um uns gegenseitig zu schützen. Dennoch ist es uns nicht gelungen, dem Virus zu entkommen. Im August 2020 wurden sowohl meine Mutter als auch meine Tante Jamila positiv getestet. Beide haben eine Grunderkrankung. Meine Mutter hat Krebs, Jamila hat eine Herzerkrankung. Nachdem sie sich mit COVID infiziert hatten, waren beide Frauen stark erschöpft und hatten einige Wochen lang Atemprobleme. Dann erholten sie sich. Im April 2021 wurde ich selbst mit dem Virus infiziert. Ebenso wie meine beiden Kinder und mein Mann – obwohl er keine Symptome zeigte. Zwei Wochen lang mussten wir uns von der Außenwelt isolieren. Trotz unserer unmittelbaren Erfahrungen mit dem Virus war ich nicht nervös. Ich hatte das Gefühl, dass jeder in meiner Großfamilie überleben würde. Der israelische Angriff auf den Gazastreifen im Mai 2021 war für uns unendlich viel schrecklicher als die Pandemie bis dahin gewesen war.

Ängstlich Ich bin nicht mehr so entspannt, was COVID angeht. Im Dezember letzten Jahres bestätigte das hiesige Gesundheitsministerium, dass in Gaza einige Fälle der Omicron-Variante festgestellt worden waren. Als ich diese Nachricht hörte, bekam ich Angst um meine Angehörigen, die ich sehr liebe. Ich hatte eine Vorahnung, dass etwas Schreckliches passieren würde. Auf tragische Weise wurden meine Befürchtungen zur Realität. Im Januar erhielt ich den Anruf, vor dem ich mich gefürchtet hatte. Er war von meinem Vater. Unser Onkel Ahmad – der Ehemann von Jamila – war an COVID erkrankt. Als ich den Anruf erhielt, ging es Ahmad bereits sehr schlecht, weil er sich mit dem Virus infiziert hatte. Er starb später im Januar im Alter von 80 Jahren. Sein Tod war ein großer Schock. Ahmad war vollständig geimpft. Die meiste Zeit seines Lebens erfreute er sich guter Gesundheit und war sehr beliebt, vor allem bei meinen Kindern. Aufgrund der COVID-Situation hat meine Großfamilie Jamila nicht so viel Unterstützung geboten, wie wir es unter anderen Umständen getan hätten. Einige Verwandte konnten nur per Telefon mit ihr sprechen. Dazu gehören mein Onkel Majed und seine Frau, die beide kürzlich positiv auf COVID getestet wurden. Auch meine Mutter muss im Moment besonders vorsichtig sein. Sie hat gerade ihre letzte Dosis Chemotherapie erhalten. Aus diesem Grund ist meine Mutter nicht zur Beerdigung von Ahmad gegangen. Ich habe zwei Schwestern – von denen nur eine in Gaza lebt – und drei Brüder. Auch sie sind nicht zur Beerdigung gegangen.

Mit gebrochenem Herzen Mein Mann Hamza und ich sind zur Beerdigung gegangen. Auch mein Vater, der Bruder von Jamila, war dabei. Es war wichtig für uns, Jamila zu trösten. Aber ich hätte mir wirklich gewünscht, dass mehr Menschen dort gewesen wären. Jamila ist untröstlich. Ich wünschte, jeder in Gaza könnte sie umarmen und trösten. Trotz all dieser Trauer bin ich überzeugt, dass die Entscheidung meiner Verwandten, nicht an der Beerdigung teilzunehmen, richtig war. Wir hatten einen geliebten Menschen durch COVID verloren. Das Letzte, was wir brauchten, war, dass sich jemand anderes bei der Beerdigung ansteckt. Wie mein Onkel Majed sagte: “Ich hoffe nur, dass das Virus nicht noch ein weiteres Mitglied unserer Familie tötet.” Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation sind in Gaza bisher etwa 1.900 Menschen an COVID-19 gestorben. Weniger als 500.000 der zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens sind vollständig geimpft. Die Behandlung von Patienten mit COVID-19 hat sich für die Krankenhäuser im Gazastreifen als äußerst schwierig erwiesen. Seit etwa 15 Jahren hat Israel eine vollständige Blockade über den Gazastreifen verhängt. Die Blockade hat das Gesundheitssystem stark beeinträchtigt. Als Reaktion auf COVID-19 kaufte die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft in Gaza im Februar letzten Jahres einen Sauerstoffgenerator aus dem besetzten Westjordanland. Zwölf Monate später hatte Israel immer noch keine Erlaubnis erteilt, das Gerät nach Gaza zu bringen. Als Besatzungsmacht ist Israel nach internationalem Recht verpflichtet, dafür zu sorgen, dass der medizinische Bedarf der Menschen in Gaza gedeckt wird.

Impfstoffe retten Leben Israel hat sich selbst als eines der erfolgreichsten Länder der Welt bei der Organisation einer schnellen Impfkampagne gegen COVID dargestellt. Die Medien in Europa und Nordamerika haben Israel als Erfolgsgeschichte angepriesen und dabei in der Regel verschwiegen, dass die Impfkampagne nicht für Millionen von Palästinensern unter israelischer Besatzung galt. Diese Diskriminierung hat dazu geführt, dass die Palästinenser auf Impfstoffspenden verschiedener Regierungen angewiesen waren. Das Impfprogramm war nicht nur unzureichend, sondern viele Menschen in Gaza ließen sich auch nur ungern impfen. Ich habe eine Umfrage unter 30 Personen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren durchgeführt. Insgesamt gaben 24 der 30 Personen an, dass sie nicht geimpft werden wollen. Aus den Gesprächen mit diesen Menschen ging hervor, dass viele von ihnen durch Lügen und Verschwörungstheorien über Impfstoffe, die im Internet verbreitet wurden, beeinflusst worden waren. Es ist erschreckend, wie mächtig Lügen sein können, obwohl die Vorteile einer Impfung eindeutig sind. Das örtliche Gesundheitsministerium gibt an, dass 95 Prozent der Menschen in Gaza, die an COVID-19 gestorben sind, nicht geimpft waren. Es besteht kein wirklicher Zweifel daran, dass Impfstoffe Leben retten und dazu beitragen, die Infektionsraten zu senken. Es stimmt, dass mein Onkel vollständig geimpft war und trotzdem an COVID gestorben ist. Dennoch bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass die Impfung lebenswichtig ist. Ich habe einen sehr geliebten Onkel durch COVID-19 verloren. Ich möchte nicht, dass andere Menschen so leiden müssen wie meine Familie. Ich bitte nur darum, dass die Menschen alles tun, was sie können, um die Pandemie zu beenden. Das Wichtigste ist, sich impfen zu lassen. Übersetzt mit Deepl.com Sarah Algherbawi ist freiberufliche Schriftstellerin und Übersetzerin aus Gaza.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...