Warum haben sie so lange gebraucht? New York Times und Guardian fordern endlich die Freiheit von Assange

von Thomas Scripps

29. November 2022

Zehn Jahre nachdem der Wikileaks-Herausgeber Julian Assange gezwungen war, in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht zu suchen, und drei Jahre nach seiner Verhaftung und Isolationshaft haben die Herausgeber und Verleger der New York Times, des Guardian, von Le Monde, El País und Der Spiegel einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie US-Präsident Joe Biden auffordern, die Verfolgung von Assange zu beenden.

Endlich haben diese Publikationen anerkannt, dass das von Assange veröffentlichte Material von vitalem öffentlichem Interesse und Bedeutung war. Sie stellen fest, dass das, was er veröffentlicht hat, “Korruption, diplomatische Skandale und Spionageaffären auf internationaler Ebene” und “Entscheidungen, die das Land am meisten an Leben und Geld kosten”, enthüllt hat.

Selbst jetzt, so schreiben sie, “veröffentlichen Journalisten und Historiker weiterhin neue Enthüllungen, indem sie den einzigartigen Fundus an Dokumenten nutzen”.

In dem Schreiben heißt es: “Am 12. April 2019 wurde Assange aufgrund eines US-Haftbefehls in London verhaftet und wird nun seit dreieinhalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten, das normalerweise für Terroristen und Mitglieder organisierter Verbrecherbanden genutzt wird. Ihm droht die Auslieferung an die USA und eine Haftstrafe von bis zu 175 Jahren in einem amerikanischen Hochsicherheitsgefängnis.”

Die Autoren wenden sich dagegen, dass gegen Assange “ein altes Gesetz, der Espionage Act von 1917 (zur Verfolgung potenzieller Spione während des Ersten Weltkriegs), angewandt wird, das noch nie zur Verfolgung eines Verlegers oder Rundfunkveranstalters verwendet wurde”.

Der Brief kommt zu dem Schluss, dass dies “einen gefährlichen Präzedenzfall darstellt und droht, Amerikas ersten Verfassungszusatz und die Pressefreiheit zu untergraben. Die Beschaffung und Weitergabe sensibler Informationen, wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist, ist ein wesentlicher Bestandteil der täglichen Arbeit von Journalisten. Wenn diese Arbeit kriminalisiert wird, werden unser öffentlicher Diskurs und unsere Demokratien erheblich geschwächt … es ist an der Zeit, dass die US-Regierung die Verfolgung von Julian Assange wegen der Veröffentlichung von Geheimnissen beendet.”

Der offene Brief macht deutlich, dass Assange Opfer einer ungeheuerlichen staatlichen Verfolgungskampagne geworden ist, die ihn Jahre seines Lebens und seiner Gesundheit gekostet hat, weil er staatliche Straftaten aufgedeckt hat, um ein abschreckendes Beispiel für andere zu geben.

Dies wirft jedoch die Frage auf: Was hat so lange gedauert? Warum hat es 10 Jahre gedauert, bis die New York Times und der Guardian ein Ende der Verfolgung von Assange forderten?

Das Verhalten dieser Zeitungen in den letzten zehn Jahren war durch und durch verwerflich. Ihre Bemühungen, die öffentliche Meinung gegen Assange zu vergiften und den gegen ihn erhobenen falschen Behauptungen und Anschuldigungen Glaubwürdigkeit zu verleihen, haben die Verfolgung dieses prinzipientreuen und mutigen Journalisten durch den amerikanischen Staat erleichtert.

Der britische Guardian war der erste, der bei der Veröffentlichung der Kabel mit WikiLeaks zusammenarbeitete. Innerhalb eines Monats nach der Veröffentlichung brach die Zeitung ihre Beziehungen ab und startete eine Kampagne der Rufmordkampagne, die von allen Medien der Welt aufgegriffen wurde, um Assange zu einem internationalen Paria zu machen.

In einem Leitartikel vom Dezember 2010 mit dem Titel “WikiLeaks: der Mann und die Idee” erklärte die Zeitung ihre frühere Zusammenarbeit mit Wikileaks damit, dass sie sich bereit erklärt habe, nur “eine kleine Anzahl von Kabeln” zu veröffentlichen, und hob ihren sorgfältigen “Prozess der Bearbeitung, Kontextualisierung, Erklärung und Schwärzung” hervor. Mit anderen Worten, sie habe gehandelt, um die Auswirkungen der in den Dokumenten enthaltenen Details über Mord, Folter, Spionage und Korruption zu kontrollieren.

Der Guardian und andere Publikationen wandten sich daraufhin bösartig gegen Assange und konzentrierten ihre Angriffe auf eine erfundene schwedische Untersuchung wegen sexueller Nötigung und ein Auslieferungsersuchen, das darauf abzielte, seinen Namen anzuschwärzen, seine Ergreifung sicherzustellen und seine Auslieferung an die USA vorzubereiten.

Der Fall wurde inzwischen gründlich aufgedeckt und aufgegeben, aber er diente dazu, Assanges siebenjährige willkürliche Inhaftierung zu sichern. Er wurde gezwungen, in der ecuadorianischen Botschaft in London Asyl zu beantragen, während draußen ein Polizeiaufgebot wartete. Dieser Zeitraum, in dem Assange von den US-Geheimdiensten ausspioniert und zum Ziel von Entführungs- und Mordplänen gemacht wurde, wird in dem offenen Brief nicht erwähnt.

Währenddessen gingen die Angriffe auf den Charakter von Assange weiter. Der Guardian ging sogar so weit, ein Treffen zwischen Assange und dem Donald-Trump-Verbündeten Paul Manafort zu erfinden – über das exklusiv berichtet wurde -, um ihn in eine angebliche Verschwörung der russischen Regierung zur Einmischung in die US-Präsidentschaftswahlen 2016 zu verwickeln.

Selbst als das volle Ausmaß des US-Verfahrens gegen Assange im April 2019 bekannt wurde, bestand die erste Reaktion des Guardian darin, erneut die Auslieferung an Schweden als eine Möglichkeit vorzuschlagen, ihn zum Schweigen zu bringen, die keine Probleme mit der Anwendung des Espionage Act aufwirft.

Der Brief macht deutlich, dass die Herausgeber und Verleger dieser Zeitungen von Anfang an davon ausgingen, dass Assange als Journalist tätig war und sich keiner Straftat schuldig gemacht hatte.

Wenn sich der Guardian, die New York Times und andere nun in einer Kehrtwende ausdrücklich gegen die Verfolgung von Assange aussprechen, dann aus der Sorge heraus, dass ein Schauprozess gegen einen Journalisten, der Kriegsverbrechen der USA aufgedeckt hat, die Regierung Biden in eine schwere politische Krise stürzen würde.



Ein Prozess gegen Assange würde auf massiven Widerstand in der Bevölkerung stoßen und ein weiteres Licht auf die Verbrechen des US-Imperialismus werfen, auch unter der demokratischen Regierung von Barack Obama, in der Biden als Vizepräsident diente.

Diese Aufdeckung von US-Kriegsverbrechen käme zu einer Zeit, in der die Vereinigten Staaten ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine ausweiten, der der Öffentlichkeit mit der Begründung verkauft wird, die US-Intervention sei notwendig, um russische Gräueltaten zu verhindern.

Außerdem würde jeder Prozess die verwerfliche Rolle der New York Times und des Guardian bei der Erleichterung der Verfolgung von Assange beleuchten.

Die Arbeiterklasse muss ihren Kampf verdoppeln, um die Freiheit von Assange zu erzwingen. Die World Socialist Web Site warnte, dass die US-Regierung versuche, “die Bedingungen für die Verfolgung von Journalisten, Verlegern und Aktivisten überall zu schaffen”, aber auch, dass Assange “das Opfer einer monströsen kriminellen Verschwörung ist, an der die mächtigsten Regierungen der Welt, die Geheimdienste und ihre Sprachrohre in den Konzernmedien beteiligt sind”.

Die Bewegung zur Verteidigung von Assange muss sich auf die internationale Arbeiterklasse stützen, eine Kraft, die mächtiger ist als alle Regierungen, Geheimdienste und Konzerne zusammen, die seine Verteidigung zum Mittelpunkt einer Gegenoffensive gegen den Militarismus und alle Angriffe auf demokratische und soziale Rechte machen muss. Da der Krieg zwischen der NATO und Russland weitergeht – mit der begeisterten Unterstützung der New York Times, des Guardian und der anderen – ist dieser Kampf wichtiger denn je. Übersetzt mit Deepl.com

