Warum hat das Abgeordnetengremium beschlossen, Smotrich abzulehnen und Hotovely zu unterstützen?

Von Neve Gordon

16. Februar 2022

Die Verurteilung von Smotrich spiegelt möglicherweise nicht eine prinzipielle antirassistische Haltung wider, sondern ist vielmehr Teil einer Strategie, Israel und seine rassistische Infrastruktur vor Kritik zu schützen

Tzipi Hotovely (Mitte) auf der Konferenz 2019 mit Bezalel Smotrich (rechts), wo sie einen Preis an israelische Siedler verliehen (Ribonut)

“Ihr seid hier nicht erwünscht”, lautet der letzte Satz eines kürzlich auf Hebräisch verfassten Tweets des Board of Deputies of British Jews, des Dachverbands der jüdischen Mainstream-Organisationen in Großbritannien.

In demselben Tweet weist die Organisation auch “die abscheulichen Ansichten und die hasserfüllte Ideologie von Bezalel Smotrich” zurück und fordert “alle Mitglieder der britischen jüdischen Gemeinschaft auf, ihm die Tür zu weisen”.

Um sicherzustellen, dass seine Botschaft gehört wird, markierte der Board of Deputies (BoD) die wichtigsten jüdischen Zeitungen in Israel, dem Vereinigten Königreich und den USA. Und tatsächlich machte die Weigerung der jüdischen Organisation, den israelischen Knessetabgeordneten und ehemaligen Verkehrsminister zu empfangen, innerhalb weniger Stunden Schlagzeilen.

Die scharfe Kritik der jüdischen Organisation an den rassistischen und LGBTQ-feindlichen Äußerungen des israelischen Parlamentariers war zwar längst überfällig, hat mich aber angenehm überrascht.

Immerhin handelt es sich bei Smotrich um einen Politiker, der 2016 die Aufrechterhaltung der Trennung zwischen Juden und Palästinensern in israelischen Entbindungsstationen forderte und nicht lange nach der Geburt seiner Frau twitterte: “Es ist nur natürlich, dass meine Frau nicht neben jemandem liegen möchte, der gerade ein Baby zur Welt gebracht hat, das ihr Baby in weiteren 20 Jahren ermorden könnte.”

Ein Jahr später veröffentlichte er einen Aufsatz mit dem Titel “Israels entscheidender Plan”, in dem er behauptete, dass “die Beendigung des Konflikts [zwischen Israelis und Palästinensern] die Schaffung und Festigung des Bewusstseins – praktisch und politisch – bedeutet, dass es westlich des Jordans nur Platz für eine einzige Form der nationalen Selbstbestimmung gibt: die der jüdischen Nation”. Deshalb “können diejenigen, die auf ihre nationalen Bestrebungen verzichten wollen, hier bleiben und als Individuen im jüdischen Staat leben”.

Was bedeutet dieser entscheidende Plan für die Palästinenser, die nicht bereit sind, auf ihre nationalen Ambitionen zu verzichten? Sie, so Smotrich, “werden Hilfe erhalten, um in eines der vielen Länder auszuwandern, in denen Araber ihre nationalen Ambitionen verwirklichen, oder in jedes andere Ziel in der Welt”. Palästinenser, die nicht bereit sind, diese beiden Optionen zu akzeptieren, werden als “Terroristen” bezeichnet und “werden von den Sicherheitskräften mit harter Hand behandelt…”.

Letztlich gibt Smotrich den Palästinensern drei Möglichkeiten: als Staatenlose in ihrem angestammten Land zu leben, auszuwandern oder getötet zu werden.

Smotrich im Einzelnen

Smotrichs Ansichten werden nicht nur von vielen als rassistisch angesehen, sondern er bezeichnete sich selbst auch als “stolzer Homophober”. Im Jahr 2006 half er bei der Organisation der schwulenfeindlichen “Beast Parade” als Reaktion auf die Gay Pride Parade in Jerusalem. Außerdem hat er LGBTQ-Organisationen beschuldigt, die Medien zu kontrollieren und diejenigen zum Schweigen zu bringen, die konservative Ansichten wie er vertreten.

Dies sind nur einige wenige Beispiele, die verdeutlichen, wer dieser Politiker ist, dem der Abgeordnetenrat eine Abfuhr erteilt hat. Auch wenn ich die Entscheidung des Verwaltungsrats verstehe und begrüße, so frage ich mich doch, warum er Smotrich herausgegriffen hat.

Sind beispielsweise die Ansichten von Tzipi Hotovely, Israels Botschafterin im Vereinigten Königreich, so ganz anders?

Viele sind der Meinung, dass die Antwort nein lautet. Dennoch lud das Board of Deputies Hotovely als Gastrednerin in die Plenarsitzung ein. In der Organisation gab es einige Widerstände, insbesondere von einem der Abgeordneten, Tommer Spence.

Hotovely ist zusammen mit Smotrich auf Podiumsdiskussionen aufgetreten, auf denen die beiden ihr Engagement für die jüdische Souveränität über das gesamte historische Palästina zum Ausdruck brachten.

Spence erinnerte seine Abgeordnetenkollegen daran, dass Hotovely während einer Debatte in der Knesset im Jahr 2017 – ein Video davon ist immer noch auf ihrem persönlichen YouTube-Kanal zu sehen – Palästinenser als “Diebe der Geschichte” bezeichnete. Sie hat auch wiederholt bestritten, dass das palästinensische Volk irgendeine Verbindung oder einen Anspruch auf das Land hat, das zwischen dem Jordantal und dem Mittelmeer liegt, als sie 2015 stellvertretende Außenministerin war: “Dieses Land gehört uns. Alles davon gehört uns.”

Spence fuhr fort zu dokumentieren, wie Hotovely zu einem früheren Zeitpunkt ihrer politischen Karriere die notorisch rassistische Organisation Lehava eingeladen hatte, in der Knesset über die Verhinderung von Beziehungen zwischen Juden und Arabern zu sprechen. Lehava hat gewalttätige Proteste in Jerusalem organisiert, bei denen ihre Mitglieder “Tod den Arabern” skandierten und Palästinenser in ihren Häusern angriffen; sie hat ihre Anhänger auch dazu aufgefordert, Gay-Pride-Veranstaltungen zu unterwandern und zu stören.

Darüber hinaus ist Hotovely zusammen mit Smotrich auf Podiumsdiskussionen aufgetreten, auf denen die beiden ihr Engagement für die jüdische Souveränität über das gesamte historische Palästina zum Ausdruck brachten. Vor etwas mehr als einem Jahr behauptete sie, die Nakba sei eine “arabische Lüge” und eine “erfundene Geschichte”.

Ein wichtiger Hinweis

Fairerweise muss man sagen, dass einige der Abgeordneten damals die Entscheidung Israels, sie zur Botschafterin im Vereinigten Königreich zu machen, kritisiert haben. Letztendlich hat die Organisation sie aber offenbar willkommen geheißen. Das Board of Deputies lud Hotovely nicht nur zu Plenarsitzungen und Veranstaltungen ein, sondern verurteilte auch lautstark die Studenten, die vor der London School of Economics einen legalen Protest gegen sie organisierten. Diese Studenten bestanden einfach darauf, dass Hotovely angesichts der antirassistischen Politik der Universität niemals auf den Campus hätte eingeladen werden dürfen.

Die eigentliche Frage, die sich mir stellt, lautet also: Warum hat das Abgeordnetengremium beschlossen, Smotrich abzulehnen, Hotovely aber zu begrüßen?

Ich habe das Abgeordnetengremium um eine Antwort gebeten, aber keine Antwort erhalten.

Die israelischen Rechtsextremisten Bezalel Smotrich (R) und Itamar Ben-Gvir nehmen am 15. Juni 2021 am ultranationalistischen Fahnenmarsch in der Nähe der Altstadt von Jerusalem teil.

In einem Interview für den israelischen Nachrichtensender i24 erklärte Michael Wegier, der Geschäftsführer des Abgeordnetenhauses, warum seine Organisation den Anti-Smotrich-Tweet veröffentlichte und lieferte damit einen wichtigen Hinweis.

“Der Grund für dieses Statement”, so Wegier, “ist, dass ein großer Teil der Arbeit des Abgeordnetenhauses im Kampf gegen Antisemitismus, gegen Antizionismus, gegen Rassismus im Allgemeinen besteht. Insbesondere in der letzten Woche haben wir uns an einer Kampagne zur Verurteilung des schändlichen Amnesty-Berichts beteiligt, der Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Damit wir in diesen Kampagnen gegen den Hass gegen Israel und die Juden glaubwürdig sind, müssen wir ehrlich zu uns selbst sein.”

Der Apartheid-Bericht von Amnesty

Viele halten die Aussage Wegiers für unaufrichtig. Die Verteidigung der Politik der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern untergräbt wohl jede Aussage über ein aufrichtiges Engagement für den Antirassismus.

Seine Behauptung, dass die Entscheidung, Smotrich anzugreifen, im Zusammenhang mit dem eine Woche zuvor erschienenen Apartheid-Bericht von Amnesty International zu sehen ist, scheint jedoch der Wahrheit zu entsprechen.

In dem am 1. Februar veröffentlichten 280-seitigen Bericht von Amnesty wird aufgezeigt, wie Israel Gesetze erlassen und politische Maßnahmen und Praktiken eingeführt hat, um die Vorherrschaft einer ethnischen Gruppe über eine andere sicherzustellen. Die Menschenrechtsgruppe behauptete ferner, dass Israels repressive Politik gegenüber den Palästinensern systematisch sei und daher ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstelle.

Die Anschuldigungen von Amnesty, die sich auf Beweise stützen und durch mehr als 1 500 Fußnoten, die jede einzelne Behauptung belegen, untermauert werden, lassen sich nicht so einfach vom Tisch wischen.

Indem man Smotrich herausgreift – dessen Ansichten, obwohl er der extremen Rechten Israels angehört, sich nicht so sehr von denen vieler Mitglieder von Likud, Jamina, Neue Hoffnung, Yisrael Beiteinu, um nur einige der extremeren politischen Parteien zu nennen, unterscheiden -, scheint es, als wolle der Abgeordnetenrat uns glauben machen, dass einige wenige faule Äpfel und nicht eine Struktur der Unterdrückung und Herrschaft für die vorurteilsbehafteten Gesetze und die Politik in Israel verantwortlich sind.

Die Verurteilung von Smotrich wird also von vielen als weit entfernt von Ehrlichkeit angesehen. Die Verurteilung – auch wenn sie klar und deutlich formuliert ist – ist nicht unbedingt Ausdruck einer prinzipiellen antirassistischen Haltung. Vielmehr könnte sie als Teil einer Strategie interpretiert werden, Israel und seine rassistische Infrastruktur vor Kritik zu schützen.

Wenn das Board of Deputies einen ähnlichen Tweet gegen Hotovely absetzt und sich ernsthaft mit dem Apartheid-Bericht von Amnesty auseinandersetzt, dann bin ich vielleicht davon überzeugt, dass es sich tatsächlich um Rassismus in Israel kümmert. Übersetzt mit Deepl.com

Neve Gordon ist der Autor von Israels Besatzung. Sein neuestes Buch, das er gemeinsam mit anderen verfasst hat, ist Human Shields: A History of People in the Line of Fire. Sie können ihm unter @nevegordon folgen.

