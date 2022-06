Weil die jüdische Davidstern-Flagge, dass Symbol der blutbefleckten mörderischen Besatzung und Judaisierung ist. Wann wird endlich die palästinensische Flagge überall in der Welt und gerade in Deutschland so wehen, wie jetzt die Davidsternflagge und die der Ukraine, die die russische verdrängt hat. Für ein Freies Palästina!

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-flag-afraid-why

Eine palästinensische Flagge, die an einer zivilen Drohne hängt, fliegt über Jerusalem während des israelischen “Flaggenmarsches” anlässlich des “Jerusalem-Tages” am 29. Mai 2022 (AFP)





Warum hat Israel so viel Angst vor der palästinensischen Flagge?



Von Ameer Makhoul



3. Juni 2022

Mit 63 zu 16 Stimmen hat die israelische Knesset in dieser Woche einem Gesetzentwurf zugestimmt, der das Hissen palästinensischer Flaggen in staatlich finanzierten Einrichtungen verbieten würde. Der von der Likud-Partei eingebrachte und vom israelischen Premierminister Naftali Bennett unterstützte Gesetzentwurf ist ein klarer Beweis für die Schwäche des Staates angesichts der palästinensischen Solidarität und zeigt, dass Israel – mehr als sieben Jahrzehnte nach seiner Gründung auf den Ruinen des historischen Palästina – in Panik geraten ist.

Die Abstimmung zeigte einmal mehr, dass die Regierungskoalition, wenn sie nicht in der Lage ist, ein Gesetz zu verabschieden, auf die zionistische ultrarechte parlamentarische Opposition zurückgreift. Bemerkenswert ist hier nicht die Zerbrechlichkeit der Regierungskoalition, sondern vielmehr der zionistische nationale Konsens und die Dominanz der extremen Rechten, insbesondere der religiösen Siedlerbewegung, über das politische Leben Israels.

Bei der Flaggenschlacht geht es nicht um die Flagge an sich, sondern um die legitime Existenz der Palästinenser in ihrem Heimatland

Dass arabische Studenten bei Demonstrationen auf israelischen Universitäten die palästinensische Flagge hissen, ist nichts Neues. Sie wird seit langem als nationales Symbol in Volksbewegungen verwendet und wurde am 29. Mai 2022 in einer spontanen Reaktion auf den Jerusalemer “Flaggenmarsch”, bei dem Zehntausende von Juden die Altstadt stürmten, erneut gehisst.

Während der Veranstaltung wurden die Demonstranten, die die israelische Flagge hissten, von israelischen Streitkräften geschützt, die die Stadt besetzten. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, die palästinensische Flagge so zu hissen, dass sie über dem Meer der blau-weißen Fahnen wehen konnte.

Israel misst der Frage des Hissens der palästinensischen Flagge in Jerusalem besondere Bedeutung bei und stellt dies als Verletzung der israelischen Souveränität dar, obwohl es eine Besatzungsmacht ist. Es beruft sich auf die Osloer Abkommen und insbesondere auf das Pariser Protokoll von 1994, um zu bestätigen, dass sich die Palästinensische Autonomiebehörde nicht in die inneren Angelegenheiten Israels einmischen darf. So stellt Israel Jerusalem als israelische Angelegenheit dar und das Hissen der palästinensischen Flagge als Einmischung.

Kampagne der Aufwiegelung

Anlässlich des 74. Jahrestages der Nakba organisierten palästinensische Studenten im vergangenen Monat Demonstrationen auf dem Universitätsgelände. An der Ben-Gurion-Universität in Beerscheba schwenkten Demonstranten bei einer von der Universität genehmigten Veranstaltung palästinensische Flaggen, was einen zionistischen Gegenprotest und eine Beschwerde des Bürgermeisters der Stadt zur Folge hatte.

Auch eine Demonstration arabischer Studenten zum Nakba-Tag an der Universität Tel Aviv wurde von rechten Aktivisten gestürmt, was zu einer gewaltsamen Konfrontation führte. Während sowohl die Proteste als auch die Gegenproteste verschiedener Gruppen in den akzeptablen Rahmen der akademischen Freiheiten fallen, blieb die Angelegenheit nicht auf diesen Rahmen beschränkt, sondern eskalierte zu einer Kampagne der Aufwiegelung durch die israelischen Medien und das politische Establishment.

Der israelische Premierminister Naftali Bennett spricht am 29. Mai 2022 in Jerusalem (AFP)

Das ungeheuerlichste Beispiel dafür kam am 24. Mai, als das Knessetmitglied Israel Katz twitterte: “Ich habe die arabischen Studenten gewarnt, die gestern an den Universitäten palästinensische Flaggen schwenkten: Erinnert euch an ’48. Erinnert euch an unseren Unabhängigkeitskrieg und eure Nakba … Genug des internen Terrorismus der israelischen Araber. Genug der Gewalt gegen Juden in den betroffenen Städten. Wenn ihr euch nicht beruhigt, werden wir euch eine Lektion erteilen, die ihr nicht vergessen werdet.”

Diese Hetzkampagne zeichnet sich durch eine enge Verflechtung zwischen den israelischen Medien, Politikern, Bürgern und lokalen Milizen aus, die darauf abzielen, die Palästinenser einzuschüchtern, während die Polizei ein Auge zudrückt. Diese Art der Verflechtung ist zwar nicht neu, hat aber ein noch nie dagewesenes Ausmaß erreicht. Bennetts Erklärung vom März, in der er die Israelis aufforderte, Waffen zu tragen, ist ein typisches Beispiel dafür.

Die Unterdrückung der palästinensischen Sache

Der starke Anstieg der Zahl der israelischen Juden, die einen Waffenschein beantragen, ist vor dem Hintergrund der eskalierenden Hetze gegen palästinensische Bürger Israels und der Delegitimierung ihrer politischen Rolle äußerst besorgniserregend.

Israel arbeitet hart daran, die palästinensische Frage von der nationalen Agenda zu streichen, während es gleichzeitig seine Präsenz auf der internationalen Agenda durch Normalisierungsabkommen, die den regionalen Einfluss Israels ausweiten und Sicherheitskooperationen mit benachbarten arabischen Staaten einführen, unterdrückt.

All dies ist Teil einer integrierten israelischen Strategie, bei der die palästinensische Flagge als grundlegendes Symbol für die palästinensische Sache im Mittelpunkt des Interesses steht. Aus diesem Grund gibt es Bestrebungen, die palästinensische Flagge zu verbieten, und die israelische Polizei ging so weit, die Sargträger der getöteten Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh im vergangenen Monat anzugreifen.

Die vorgeschlagene Anti-Flaggen-Gesetzgebung ist Teil von Israels Bestreben, seine Besatzung zu vertiefen und die Rolle der 48 Palästinenser zu schwächen, indem jegliche Verbindung zur palästinensischen Sache unterdrückt wird. Der Gesetzentwurf, der diese Woche in erster Lesung verabschiedet wurde, würde “das Hissen der Flagge eines feindlichen Staates oder der Palästinensischen Autonomiebehörde” an allen staatlich finanzierten Einrichtungen, nicht nur an Universitäten, verbieten.

Dies würde die Kontrolle Israels im ganzen Land verstärken und die Institutionen zur Selbstzensur zwingen, um ihre staatliche Finanzierung aufrechtzuerhalten – obwohl palästinensische Kulturorganisationen in Israel aufgrund von struktureller Diskriminierung und Rassismus ohnehin nur einen Bruchteil der verfügbaren Mittel erhalten.

Letztendlich geht es bei dem Flaggenstreit nicht um die Flagge an sich, sondern um die legitime Existenz der Palästinenser in ihrem Heimatland – und um ihr Recht, ihre politische Stimme zu erheben. Übersetzt mit Deepl.com

Ameer Makhoul ist ein führender palästinensischer Aktivist und Schriftsteller in der Gemeinschaft der 48 Palästinenser. Er ist der frühere Direktor von Ittijah, einer palästinensischen NRO in Israel. Er wurde von Israel zehn Jahre lang inhaftiert.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...