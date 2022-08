Warum Israel die Palästinenser so sehr hasst Von Marwan Bishara Al Jazeera

https://www.aljazeera.com/opinions/2022/8/8/why-israel-hates-the-palestinians-so-much

Israel-Palästina-Konflikt

Warum Israel die Palästinenser so sehr hasst



Von Marwan Bishara

Israels Hass auf die Palästinenser wird von drei grundlegenden Gefühlen geprägt und angetrieben.

Die Palästinenser haben allen Grund, Israel zu hassen; es ist ein siedler-kolonialer Apartheidstaat, der auf den Ruinen ihres Heimatlandes errichtet wurde. Aber warum hasst Israel die Palästinenser so sehr? Es hat sie sadistisch und systematisch terrorisiert, blockiert und inhaftiert, nachdem es die Kontrolle über ihr Leben und ihren Lebensunterhalt übernommen und ihnen grundlegende Rechte und Freiheiten verweigert hat.

Die offensichtliche Antwort ist vielleicht nicht die richtige Antwort. Ja, Israel verabscheut die palästinensische Gewalt und den Terrorismus, der nicht wenige Israelis getroffen hat, aber das ist nichts im Vergleich zu der massiven Gewalt und dem Staatsterror, den Israel gegen die Palästinenser ausübt, indem es Rache- und Präventivkriege führt, wie es dies am vergangenen Wochenende getan hat.

Meines Erachtens wird der Hass Israels auf die Palästinenser von drei grundlegenden Gefühlen geprägt und angetrieben: Angst, Neid und Wut.

Angst ist ein wichtiger Faktor – sie kann irrational sein, aber auch instrumental.

Es sollte nicht überraschen, dass Israel die Palästinenser auch dann noch fürchtet, nachdem es all ihr Land besetzt hat und zu einer mächtigen regionalen und nuklearen Macht geworden ist. Denn die Angst vor den Palästinensern ist nicht nur physisch oder materiell, sie ist existenziell.

Unter dem treffenden Titel: Warum alle Israelis Feiglinge sind, fragte sich 2014 ein israelischer Kolumnist, was für eine Gesellschaft feige Soldaten hervorbringt, die unbewaffnete palästinensische Jugendliche aus großer Entfernung erschießen. Etwa vier Jahre später, im Jahr 2018, war es in der Tat surreal zu beobachten, wie israelische Soldaten sich hinter befestigten Verteidigungsanlagen versteckten, während sie tagelang auf Hunderte von unbewaffneten Demonstranten schossen.

Israel hat den Gazastreifen 2005 im Grunde aus Angst verlassen und eine unmenschliche Blockade gegen die dort lebenden zwei Millionen Menschen, zumeist Flüchtlinge, verhängt.

Israel fürchtet alles, was palästinensische Standhaftigkeit, palästinensische Einheit, palästinensische Demokratie, palästinensische Poesie und alle palästinensischen Nationalsymbole ausmacht, einschließlich der Sprache, die es herabgestuft hat, und der Flagge, die es zu verbieten versucht. Israel fürchtet sich vor allem vor palästinensischen Müttern, die neue Kinder gebären, was es als “demographische Bedrohung” bezeichnet. In Anlehnung an diese nationale israelische Besessenheit von der palästinensischen Fortpflanzung warnte ein Historiker vor 12 Jahren, dass die Demografie eine ähnliche Bedrohung für das Überleben des jüdischen Staates darstellt wie beispielsweise ein nuklearer Iran, da seiner Ansicht nach die Palästinenser bis 2040-2050 die Mehrheit stellen könnten.

Auch für einen Garnisonsstaat wie Israel, der als “Armee mit angeschlossenem Land” bezeichnet wird, ist die Angst von entscheidender Bedeutung. In einem Buch, in dem er seine jahrzehntelangen Erfahrungen in Israel zusammenfasst, stellt ein amerikanischer Journalist fest, dass: “Die heutige Regierung schürt Ängste, von denen die meisten eingebildet oder zumindest stark übertrieben sind, und stellt Israel als ein isoliertes, einsames, bedrohtes, kleines Land dar, das immer in der Defensive ist, immer auf der Suche nach dem nächsten Anzeichen von Hass irgendwo, das bereit ist, überzureagieren.”

Kurzum, Angst erzeugt Hass, denn, in den Worten eines anderen israelischen Beobachters, ein Staat, der immer Angst hat, kann nicht frei sein; ein Staat, der von militantem Messianismus und hässlichem Rassismus gegen die einheimische Bevölkerung des Landes geprägt ist, kann auch nicht wirklich unabhängig sein.

Israel ist auch wütend, immer wütend auf die Palästinenser, weil sie sich weigern, aufzugeben oder nachzugeben, weil sie nicht weggehen, weit weg. Israel hat im Grunde alle seine Kriege seit 1948 gewonnen und ist zu einer regionalen Supermacht geworden, die die arabischen Regime in Demütigung zwingt. Und doch verweigern die Palästinenser den Israelis weiterhin den Sieg, sie werden sich nicht unterwerfen, sie werden nicht kapitulieren, sondern sie leisten weiterhin Widerstand, komme was wolle.

Israel hat die Weltmächte auf seiner Seite, die Vereinigten Staaten in der Tasche, Europa hinter sich und die arabischen Regime, die sich ihm anbiedern. Aber die isolierten – und sogar vergessenen – Palästinenser weigern sich immer noch, ihre Grundrechte aufzugeben, geschweige denn ihre Niederlage einzugestehen. Es muss Israel wütend machen, dass so viel unschuldiges Blut an seinen Händen klebt, ohne dass es etwas nützt. Es tötet, foltert, beutet aus und raubt den Palästinensern alles, was ihnen lieb und teuer ist, aber sie geben sich nicht geschlagen. Es hat im Laufe der Jahre mehr als eine Million von ihnen inhaftiert, aber die Palästinenser weigern sich, zu kapitulieren. Sie sehnen sich weiterhin nach Freiheit und Unabhängigkeit und kämpfen dafür, wobei viele von ihnen darauf bestehen, dass Israel selbst als Kolonialstaat untergeht.

Israel ist auch neidisch auf die innere Kraft und den äußeren Stolz der Palästinenser. Es beneidet sie um ihren starken Glauben und ihre Opferbereitschaft, die die heutigen Israelis vermutlich an die frühen Zionisten erinnert. Die heutigen israelischen Wehrpflichtigen, die zu Polizisten umfunktioniert wurden, stehen der palästinensischen Tapferkeit mit nacktem Oberkörper hinter ihren gepanzerten Fahrzeugen gegenüber und schießen feige auf die Rache.

Israel ist sehr neidisch auf die historische und kulturelle Zugehörigkeit der Palästinenser zu Palästina, auf ihre Verbundenheit mit dem Land, eine Verbundenheit, die der Zionismus erst herstellen musste, um Juden zu kolonialen Siedlern zu machen. Israel hasst die Palästinenser, weil sie so sehr mit der Geschichte, der Geografie und der Natur der Landschaft verbunden sind, die es für sich beansprucht. Israel hat lange auf Theologie und Mythologie zurückgegriffen, um seine Existenz zu rechtfertigen, während die Palästinenser keiner solchen Rechtfertigung bedürfen; sie gehören so mühelos, so bequem, so natürlich dazu.

Israel hat versucht, alle Spuren der palästinensischen Existenz auszulöschen oder zu begraben und sogar die Namen von Straßen, Vierteln und Städten zu ändern. In den Worten eines israelischen Historikers: “Um genaue Parallelen für die Wiedereinweihung von Kultstätten durch einen Eroberer zu finden, muss man bis nach Spanien oder ins Byzantinische Reich in der Mitte des späten 15. Jahrhunderts zurückgehen.

Israel hasst die Palästinenser, weil sie der lebende Beweis dafür sind, dass die Grundlagen des Zionismus – ein Volk ohne Land, das sich in einem Land ohne Volk niederlässt – bestenfalls ein Mythos und in Wirklichkeit gewalttätig und kolonialistisch sind. Israel hasst sie, weil sie die Verwirklichung des zionistischen Traums über das gesamte historische Palästina behindern. Und es hasst vor allem diejenigen, die in Gaza leben, weil sie den Traum in einen Albtraum verwandeln.

Dennoch wäre es falsch, all dies zu verherrlichen. Liebe ist immer besser als Hass. Hass ist zerstörerisch und führt zu noch mehr Hass. Hass ist verheerend für den Hassenden und den Gehassten. Israel könnte immer noch all diesen Hass in Toleranz, Neid in Wertschätzung und Wut in Empathie umwandeln, wenn es nur den Mut hätte, für seine gewalttätige Vergangenheit zu büßen, sich für seine Verbrechen zu entschuldigen, die Palästinenser für ihr Leid zu entschädigen und damit zu beginnen, sie mit dem Respekt und der Ehre zu behandeln, die sie als Gleichberechtigte, ja sogar als privilegierte Gleiche in ihrem Heimatland verdienen. Israels Hass wird die Palästinenser nicht vertreiben, aber er könnte die Juden vertreiben und wegbringen. Übersetzt mit Deepl.com

Marwan Bishara ist ein leitender politischer Analyst bei Al Jazeera.

Marwan Bishara ist ein Autor, der ausführlich über globale Politik schreibt und weithin als führende Autorität für die US-Außenpolitik, den Nahen Osten und internationale strategische Angelegenheiten gilt. Zuvor war er Professor für Internationale Beziehungen an der Amerikanischen Universität Paris.

