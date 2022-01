Dank an meinen Freund Joseph Massad, für diese Erklärung warum das zionistische Regime mit Frieden nicht umgehen kann und eine Bedrohung für den Weltfrieden ist. Vom Opfer zum Täter

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-wants-state-permanent-war-why

Bild: Israeli soldiers take position as they target Palestinian youths who protest against the occupation on 11 June 2021 (AFP)



Warum Israel einen permanenten Kriegszustand will



Von Joseph Massad



30. Dezember 2021



Obwohl Israel eine nukleare Bedrohung und ein Hauptaggressor in der Nahostregion ist, behauptet es immer noch, ein Opfer seiner Nachbarn zu sein

Israelische Soldaten gehen in Stellung, als sie auf palästinensische Jugendliche schießen, die am 11. Juni 2021 gegen die Besatzung protestieren (AFP)

In den letzten Jahrzehnten hat Israel immer wieder mit einem Krieg gegen den Iran gedroht. Bei den Vereinten Nationen wurden theatralische Darbietungen inszeniert, wie 2012, als der ehemalige israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ein karikaturhaftes Diagramm einer Bombe präsentierte, das die angebliche nukleare Bedrohung durch den Iran symbolisieren sollte; oder als er 2018 eine dilettantisch beschriftete Google-Karte einer angeblichen iranischen Nuklearanlage schwenkte.

Diese israelische Propaganda wurde von viel Aufhebens um die militärische und zivile Führung des Landes begleitet, die spätestens seit General Yigal Allon 1969 stellvertretender Ministerpräsident wurde, austauschbar sind (obwohl frühere israelische Ministerpräsidenten, darunter David Ben-Gurion und Levi Eshkol, auch wichtige militärische Rollen spielten).

Dennoch ist es Israel, nicht der Iran, das seit den 1960er Jahren im Besitz von Atombomben ist – und es ist Israel, das angeblich Pläne hatte, sie während des Krieges im Juni 1967 und erneut während der Niederlage in den ersten Tagen des Krieges im Oktober 1973 einzusetzen.

Israel hatte die Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen von keinem Geringeren als Frankreich erworben, das sich mit Israel bei dessen Invasion des Gazastreifens und des ägyptischen Sinai im Jahr 1956 verschworen hatte, wofür die Israelis im Gegenzug von Frankreich den Bau eines Atomreaktors in Dimona verlangten.

Im Jahr 1973 hatte Israel Berichten zufolge 13 Atombomben geladen und war bereit, sie auf Ägypten und Syrien abzuwerfen, wenn die USA nicht mit einer Luftbrücke mit Waffen gekommen wären, die den Krieg zu Israels Gunsten drehte.

Die Ironie, dass Israel, das eine nukleare Bedrohung und ein Hauptaggressor in der Region des Nahen Ostens ist, sich als Opfer seiner Nachbarn darstellt, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Eines der bemerkenswertesten Merkmale der Gründung dieser Siedlerkolonie im Jahr 1948 war ihr Beharren auf der Errichtung eines permanenten Kriegszustands, um ihr Territorium für die weitere zionistische Kolonisierung auszuweiten und ihre Kolonisten vor einem anti-kolonialen Widerstand zu schützen.



Anhaltende Verfolgung

Viele westliche Länder, die den UN-Teilungsplan von 1947, mit dem Israel seine Geburtsurkunde erhielt, unterstützten, behaupteten, dass sie mit ihrer Unterstützung der Gründung Israels einen Krieg und die Verfolgung jüdischer Kolonisten verhindern wollten, falls die arabische Mehrheit Palästinas die Unabhängigkeit in einem Staat erlangen würde.

Indem sie jedoch die Gründung eines Siedlerkolonialstaates unterstützten, fügten sie dem gesamten Nahen Osten einen Zustand des permanenten Krieges und der ständigen Verfolgung von Palästinensern und anderen Arabern zu, deren Gebiete Israel eroberte.

Um den Zustand des permanenten Krieges zu legitimieren, hat Israel schon früh versucht, seine Bürger als tatsächliche oder potenzielle Opfer von Kriegen und Verfolgung durch den palästinensischen Widerstand und arabische Staaten darzustellen, was wiederum Israels Einsatz von permanentem Krieg und Verfolgung als “Vergeltung” erforderlich machte.

Die israelischen Propagandisten bestehen darauf, dass Israel sich lediglich gegen die Aggression derjenigen “verteidigt”, die es unterdrückt, kolonisiert und einmarschiert

Dies war den westlichen Unterstützern Israels bereits 1948 klar. Die israelische Vertreibung der palästinensischen Bevölkerung sowie Israels territoriale Übergriffe auf die von der UNO ausgewiesenen Gebiete wurden zum casus belli für die schwachen und schlecht ausgerüsteten arabischen Nachbararmeen, die im Mai desselben Jahres eingriffen, um der anhaltenden ethnischen Säuberung und Kolonisierung Einhalt zu gebieten. Die Schwäche der arabischen Armeen war jedoch den Amerikanern und den Zionisten bekannt.

Der ehemalige US-Außenminister George Marshall urteilte wie folgt: “Die gesamte Regierungsstruktur [des] Irak ist durch politische und wirtschaftliche Unruhen gefährdet, und die irakische Regierung kann es sich im Moment nicht leisten, mehr als [die] Handvoll Truppen zu entsenden, die sie bereits entsandt hat. Ägypten hat in letzter Zeit unter Streiks und Unruhen gelitten. Seine Armee ist unzureichend ausgerüstet, weil sie die britische Hilfe abgelehnt hat, und was sie hat, wird für den Polizeidienst im eigenen Land benötigt.

“Syrien hat weder Waffen noch eine Armee, die diesen Namen verdient, und ist seit dem Abzug der Franzosen vor drei Jahren nicht in der Lage gewesen, eine solche zu organisieren. Der Libanon hat keine echte Armee, während Saudi-Arabien eine kleine Armee hat, die kaum ausreicht, um die Stämme in Ordnung zu halten. Eifersüchteleien zwischen den saudischen Arabern und den Syrern einerseits und den haschemitischen Regierungen von Transjordanien und Irak andererseits hindern die Araber daran, die vorhandenen Kräfte optimal zu nutzen.

Bedrohung für den internationalen Frieden

Bedrohung des Weltfriedens

Ein Mitglied der US-Delegation bei den Vereinten Nationen stellte am 4. Mai 1948 – nur wenige Tage vor dem Einmarsch arabischer Armeen – fest, dass der Sicherheitsrat bald mit der Frage konfrontiert sein würde, “ob der bewaffnete jüdische Angriff auf arabische Gemeinden in Palästina legitim ist oder ob er eine solche Bedrohung für den Weltfrieden und die internationale Sicherheit darstellt, dass Zwangsmaßnahmen des Sicherheitsrats erforderlich sind”. In dem Entwurf des Memorandums wurde darauf hingewiesen, dass ein Einmarsch arabischer Armeen in Palästina die jüdischen Kräfte dazu veranlassen würde, zu behaupten, “dass ihr Staat das Ziel eines bewaffneten Angriffs ist, und … jedes Mittel zu nutzen, um die Tatsache zu verschleiern, dass es ihre eigene bewaffnete Aggression gegen die Araber in Palästina ist, die die Ursache für den arabischen Gegenangriff ist”.

Als Israel sich mit Frankreich verschwor, um im Oktober 1956 in Ägypten einzumarschieren, war dies Teil des von ihm angestrebten Kreislaufs des permanenten Krieges. Die Israelis besetzten den Gazastreifen und den Sinai und weigerten sich vier Monate lang, sich zurückzuziehen, obwohl die UNO und die USA dies verurteilt hatten. Israel hatte schließlich keine andere Wahl, als sich zurückzuziehen und es ein Jahrzehnt später erneut zu versuchen.

Ein Foto von 1956 zeigt israelische Truppen im ägyptischen Sinai während der Suez-Krise (AFP)

1967 behauptete Israel, dass es in drei arabische Länder einmarschieren musste, bevor diese es angriffen, und führte dabei die gleichen Argumente an wie 1948. Es besetzte mehr Land und verfolgte mehr Palästinenser, Syrer und Ägypter. Es folgte ein unaufhörlicher Krieg gegen den Libanon, der Ende der 1960er Jahre mit regelmäßigen Überfällen begann und 1978 und 1982 mit einer regelrechten Invasion sowie einer weiteren Besetzung und Verfolgung des libanesischen und palästinensischen Volkes endete.

1973 schoss Israel ein libysches Zivilflugzeug über dem Sinai ab, wobei alle 106 Menschen an Bord ums Leben kamen. Der Angriff Israels auf einen irakischen Atomreaktor, der sich noch im Bau befand, wurde 1981 ebenfalls mit der Behauptung Israels gerechtfertigt, dass “wir deshalb gezwungen waren, uns zu verteidigen”.

Im Laufe der Jahrzehnte tötete Israel nicht nur Zehntausende von arabischen Zivilisten und schuf Millionen von palästinensischen Flüchtlingen, sondern vertrieb auch eine Million Ägypter während des Zermürbungskrieges in den späten 1960er Jahren und Hunderttausende von Libanesen durch seine Invasionen im Libanon seit 1978.



Tötungsmaschine

Unter dem Vorwand der Verteidigung hat Israel in den letzten Jahren regelmäßig Syrien, Libanon und Gaza bombardiert. In der Zwischenzeit richten sich Israels Tötungsmaschinerie und militärische Verfolgung zusammen mit seinen kolonialen Siedlern weiterhin gegen Palästinenser im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem sowie gegen Syrer auf den Golanhöhen.

Israels rassistischer Polizei- und Justizapparat geht unablässig gegen palästinensische Bürger Israels vor. Die israelischen Propagandisten behaupten jedoch, dass Israel sich lediglich gegen die Aggression derjenigen “verteidigt”, die es unterdrückt, kolonisiert und überfällt.

Die Fähigkeit des palästinensischen Widerstands, den israelischen Kolonialherren den Zustand des permanenten Krieges vor Augen zu führen, war in diesem Jahr beispiellos

Israels anhaltender Angriff auf das palästinensische Viertel Sheikh Jarrah, ausgelöst durch den Raub palästinensischer Häuser, seine fortgesetzte rassistische Verfolgung palästinensischer Bürger Israels und die Inhaftierung von zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen lösten im vergangenen Mai massiven palästinensischen Widerstand aus.

In diesem Jahr waren die Palästinenser in der Lage, Israel in einen permanenten Kriegszustand zu versetzen, was die israelisch-palästinensische Konfrontation und die regionale militärische Gleichung grundlegend veränderte.

Seit seiner Gründung ist Israel in Palästina, Jordanien, Libanon, Ägypten und Syrien einmarschiert, hat den Irak, den Sudan und Tunesien bombardiert, eine aggressive Haltung gegenüber dem Iran, Libyen, Jemen, Marokko und Algerien eingenommen und ist das einzige Land in der Region, das über Atomwaffen verfügt und mit deren Einsatz droht. Dennoch behauptet Israel weiterhin ungeniert, es sei das Opfer.

Es ist klar, dass Israels Vorwände und Rechtfertigungen für seine fortgesetzte Aggression und die Verhängung eines permanenten Kriegszustands in der Region immer noch auf denselben Argumenten beruhen und dieselben Ziele anstreben, die es sich bei seiner Gründung gesetzt hat. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...