Warum Israel nicht als demokratischer Staat bezeichnet werden kann Von Joseph Massad Middleeasteye

Why Israel cannot be called a democratic state The Israeli elections last spring were seen in the Western press and among some Western politicians as confirmation that Israel is becoming less democratic, and more racist and chauvinistic. This we are told is undermining Israel as a „Jewish and democratic state“. The New York Times reported: „To the left, Israeli democracy is on the defensive.

Ich danke meinem Freund Joseph Massad für die Übersendung dieses Artikels, veröffentlicht auf Middleeasteye und Erlaubnis, diesen auf meiner Hochblauen ebenfalls zu veröffentlichen. Er spricht mir wie immer aus dem Herzen.

Evelyn Hecht-Galinski

Warum Israel nicht als demokratischer Staat bezeichnet werden kann

Von Joseph Massad

23 August 2019

Die „Demokratie“ in Israel wurde für Juden eingerichtet, nachdem die Zionisten 90 Prozent der palästinensischen Bevölkerung vertrieben hatten.

Chaim Weizmann wird vereidigt, nachdem er 1949 zum ersten Präsidenten Israels gewählt wurde (AFP).

Die israelischen Wahlen im vergangenen Frühjahr wurden in der westlichen Presse und bei einigen westlichen Politikern als Bestätigung dafür angesehen, dass Israel weniger demokratisch, rassistischer und chauvinistischer wird.

Uns wird gesagt, dass dies Israel als „jüdischen und demokratischen Staat“ untergräbt. Das berichtete die New York Times: „Links ist die israelische Demokratie in der Defensive. Der ethnonationalistischen Rechten, der es im vergangenen Jahr gelungen ist, die Selbstdefinition Israels als Nationalstaat der Juden in einem Grundgesetz zu verankern, bedarf es einer Anpassung.“

Die allgemeine feierliche Linie, dass Israel in der Lage war, seine beiden wichtigen Ideale und Grundprinzipien – nämlich, dass es „ein jüdischer und ein demokratischer Staat“ ist – auszugleichen, hat sich in jüngster Zeit verschoben, wobei einige jetzt beklagen, dass dieses angebliche Gleichgewicht durch die „jüngste“ Rechtsneigung des Landes ausgeglichen wurde.

Engagement für ethnische Säuberungen

Die wichtigste Tatsache, die eine solche Darstellung bewusst ignoriert, ist, dass für israelische Juden eine „Demokratie“ in Israel geschaffen wurde, nachdem die Zionisten bei der Gründung Israels 1948 90 Prozent der palästinensischen Bevölkerung vertrieben hatten und sich über Nacht zur Mehrheit im ethnisch gereinigten Land machten.

Sie entschieden sich für eine liberale demokratische Regierungsführung für die koloniale jüdische Mehrheit, während sie ein legales Apartheid-System für die Palästinenser einführten, die sie nicht vertreiben konnten, darunter Dutzende rassistischer Gesetze.

Dieses Engagement für ethnische Säuberungen und jüdische Rassismusherrschaft ist seit ihrer Gründung ein ideologischer Eckpfeiler der zionistischen Bewegung.

Theodor Herzl, der Vater des Zionismus, entwickelte Pläne, was mit den einheimischen Palästinensern geschehen sollte. In seiner grundlegenden Broschüre Der Staat der Juden von 1896 warnte er vor jeglichen demokratischen Verpflichtungen und wies darauf hin, dass „ein Eindringen von Juden nach Palästina“ zwangsläufig zu einer Katastrophe führen wird. Es dauert bis zu dem unvermeidlichen Moment, in dem sich die einheimische Bevölkerung bedroht fühlt und die[bestehende] Regierung zwingt, den weiteren Zustrom von Juden zu stoppen. Einwanderung ist folglich sinnlos, es sei denn, sie basiert auf einer gesicherten Vorherrschaft.“

Die so genannte Formel eines „jüdischen und demokratischen Staates“…. basierte immer auf einer Arithmetik der jüdischen Vorherrschaft und ethnischen Säuberung.

Die jüdischen Kolonisten, schrieb Herzl in seinem Tagebuch, sollten „versuchen, die mittellose Bevölkerung über die Grenze zu bringen, indem sie für sie in den Transitländern Arbeitsplätze schaffen und ihr gleichzeitig jede Beschäftigung in unserem Land verweigern…..

„Die Beseitigung der Armen muss diskret und vorsichtig erfolgen. Lasst die Besitzer von Immobilien glauben, dass sie uns betrügen und uns Dinge für mehr verkaufen, als sie wert sind. Aber wir werden ihnen nichts zurückverkaufen.“

Mit der Vervielfachung der jüdischen Kolonien wuchs auch die Vertreibung der Palästinenser. Der polnische Agronom und Kolonist Chaim Kalvarisky, ein Manager des jüdischen Kolonisationsvereins, berichtete 1920, dass mir als jemand, der seit den 1890er Jahren Palästinenser enteignet hatte, „die Frage der Araber erstmals in all ihrer Ernsthaftigkeit unmittelbar nach dem ersten Kauf von Land, das ich hier getätigt habe, aufgetaucht sei. Ich musste die arabischen Bewohner ihres Landes enteignen, um unsere Brüder zu besiedeln.“

Kalvarisky beklagte sich darüber, dass der „traurige Kummer“ derjenigen, die er ausstieß, „noch lange Zeit in meinen Ohren klingelte“.

Kategorischer Widerspruch

Die Angst der Zionisten vor der universellen Demokratie und ihr Engagement für ethnische Säuberungen war so stark, dass sie nach dem Ersten Weltkrieg, als die Briten – die sich mit der Überforderung beschäftigen – die USA auffordern wollten, einen Teil der Verantwortung für Palästina zu übernehmen, sich entschieden dagegen wehrten.

Die World Zionist Organization (WZO) wandte sich vehement gegen das Engagement der USA: „Demokratie in Amerika bedeutet allzu häufig Mehrheitsregierung ohne Rücksicht auf die Vielfalt der Arten oder Stadien der Zivilisation oder Unterschiede in der Qualität…. Die zahlenmäßige Mehrheit in Palästina ist heute arabisch, nicht jüdisch. Qualitativ ist es eine einfache Tatsache, dass die Juden jetzt in Palästina vorherrschend sind, und unter geeigneten Bedingungen werden sie auch in ein oder zwei Generationen quantitativ vorherrschend sein“, erklärte die WZO.

„Aber wenn das grobe arithmetische Konzept der Demokratie jetzt oder in einem frühen Stadium in der Zukunft auf die palästinensischen Bedingungen angewendet würde, wäre die Mehrheit, die regieren würde, die arabische Mehrheit, und die Aufgabe, ein großes jüdisches Palästina auf- und auszubauen, wäre ungleich schwieriger.“

Palästinenser sprechen mit israelischen Soldaten durch ein erobertes arabisches Dorf im Jahr 1948 (AFP).



Beachten Sie, dass die WZO die Tatsache ignoriert hat, dass unter anderem Indianer und Afroamerikaner nicht in die US-Version von „Demokratie“ aufgenommen wurden.

Im selben Jahr übergab Julius Kahn, ein jüdischer US-Kongressabgeordneter, eine Erklärung, die von rund 300 jüdischen Persönlichkeiten – Rabbiner und Laien – unterstützt wurde, an den damaligen Präsidenten Woodrow Wilson, dessen Regierung Zionisten unterstützte.

Die Erklärung verurteilte die Zionisten wegen ihres Versuchs, Juden zu trennen und den historischen Trend zur Emanzipation umzukehren, und wandte sich gegen die Schaffung eines eindeutig jüdischen Staates in Palästina im Widerspruch zu „den Prinzipien der Demokratie“.

Obligatorische Übertragung“.

Herzl’s grundlegende Angst vor der Demokratie wurde von seinen zionistischen Anhängern übernommen. Auf der rechten Seite argumentierte der Gründer des revisionistischen Zionismus, Wladimir Jabotinsky, 1923 gegen die „Linke“ des zionistischen Labors, die die palästinensische Bevölkerung durch Tricks vertreiben wollte, und erklärte, dass es kein Entkommen vor der gewalttätigen Formel gebe, dass jüdische Kolonisation und Vertreibung der Palästinenser ein und derselbe Prozess seien.

Pro-Zionismus und Antisemitismus sind untrennbar miteinander verbunden und waren schon immer untrennbar verbunden.

Mehr erfahren “

„Jedes einheimische Volk…. wird nicht freiwillig erlauben, nicht nur einen neuen Meister, sondern sogar einen neuen Partner. Und so ist es auch für die Araber“, bemerkte Jabotinsky. „Kompromissler in unserem Versuch, uns davon zu überzeugen, dass die Araber irgendeine Art von Narren sind, die betrogen werden können…[und] die ihr Geburtsrecht in Palästina aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Ich lehne diese Einschätzung der palästinensischen Araber entschieden ab.“

In den 1920er und 1930er Jahren strategisierten die Zionisten Pläne für die ethnische Säuberung (was sie „Transfer“ nannten) der Palästinenser. In Übereinstimmung mit Jabotinsky erklärte David Ben-Gurion, der arbeitszionistische Führer der Kolonialsiedler, im Juni 1938: „Ich unterstütze die obligatorische Übertragung. Ich sehe darin nichts Unmoralisches.“

Seine Erklärung folgt der Politik der Jewish Agency, die im November 1937 ihr erstes „Population Transfer Committee“ gründete, um die gewaltsame Vertreibung der Palästinenser zu strategisieren. Zwei weitere Ausschüsse wurden 1941 und 1948 eingerichtet.

Feinde der Palästinenser

Chaim Weizmann, Chef der WZO, unterhielt 1941 Pläne, eine Million Palästinenser in den Irak zu vertreiben und sie durch fünf Millionen polnische und andere europäische jüdische Kolonisten zu ersetzen. Er erzählte seine Pläne dem sowjetischen Botschafter in London, Ivan Maisky, in der Hoffnung, sowjetische Unterstützung zu erhalten.

Als Maisky seine Überraschung zum Ausdruck brachte, antwortete Weizmann mit einem rassistischen Argument, nicht anders als das, das von Faschisten gegen europäische Juden in der gleichen Zeit verwendet wurde: Die „Faulheit und der Primitivismus der Palästinenser verwandeln einen blühenden Garten in eine Wüste. Gib mir das Land, das von einer Million Arabern besetzt ist, und ich werde mich leicht fünfmal so viele Juden darauf niederlassen.“

Andere Siedlerkolonien waren nach Jahrhunderten der ethnischen Säuberung in der Lage, die demographische Vormachtstellung der Weißen einzuführen.

Die so genannte Formel eines „jüdischen und demokratischen Staates“, von der viele der Apologeten Israels befürchten, dass sie jetzt in Gefahr sein könnten, basierte immer auf einer Arithmetik der jüdischen Vorherrschaft und ethnischen Säuberung – nicht anders als die weißen supremazistischen liberalen Demokratien, die nach den ethnischen Säuberungen in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland entstanden sind.

Aber während die anderen Siedler-Kolonien nach jahrhundertelanger ethnischer Säuberung in der Lage waren, die demographische Überlegenheit der Weißen einzuführen – obwohl die gegenwärtige Anti-Weiß-Einwanderungspolitik in den USA zeigt, wie empfindlich dieses Gleichgewicht geworden ist -, ist die koloniale jüdische Bevölkerung Israels wieder zu einer Minderheit geworden, die einer palästinensischen einheimischen Mehrheit gegenüberstand.

Diese Mehrheit wehrt sich weiterhin gegen ethnische Säuberungen und jüdische Rassismusherrschaft, die die Anhänger Israels und die Feinde der Palästinenser als „einen jüdischen und demokratischen Staat“ feiern.

Joseph Massad ist Professor für Moderne Arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie wissenschaftlicher und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Herstellung der nationalen Identität in Jordanien, das Begehren der Araber, die Beharrlichkeit der palästinensischen Frage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser, zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel wurden in ein Dutzend Sprachen übersetzt.

Übersetzt mit DeepL.com

