Warum so viele Juden in Großbritannien auf falsche Propaganda hereinfallen und warum das Gift der Hasbara und der lange Arm von Netanjahu  auf so fruchtbaren Boden fällt.

Warum Juden so viele Juden in Großbritannien auf falsche Propaganda hereinfallen und warum das Gift der Hasbara und der lange Arm von Netanjahu auf so fruchtbaren Boden fällt.



Obwohl nicht alle jüdischen Briten verrückt nach dem „Leave“-Verfechter PM Johnson sind, führen Anschuldigungen des Antisemitismus dazu, dass die große Mehrheit den Oppositionsführer Jeremy Corbyn um jeden Preis meidet.

Robert Philpot

LONDON – Wenn man den Umfragen glauben sollte, steuert der britische Premierminister Boris Johnson auf einen komfortablen Sieg zu, wenn das Land bei den Parlamentswahlen im Dezember stimmt.

Wenn ja, würde dieser Sieg anscheinend von jüdischen Wählern begrüßt werden, die, wie Umfragen zeigen, die Folgen befürchten, wenn der hartnäckige Oppositionsführer Jeremy Corbyn in die Downing Street zieht. Einer letzte Woche veröffentlichten Umfrage zufolge gaben nur sieben Prozent der britischen Juden an, dass sie sogar erwägen würden, seine Labour Party zu unterstützen.

Aber die Parlamentswahlen werden nicht nur die spaltendsten und folgerichtigsten in der lebendigen Erinnerung sein, sondern auch die unberechenbarsten.

Es wird von der Frage des Brexit dominiert werden – der Frage, die die britische politische Landschaft seit dem Referendum 2016, bei dem das Land nur knapp für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hat, grundlegend verändert hat.

Johnson, der im Juli Premierminister wurde, versprach wiederholt, dass Großbritannien am Donnerstagabend um 23.00 Uhr aus der EU aussteigen würde. Dieser Termin wurde, wie zwei frühere vor ihm in diesem Frühjahr, verpasst. Johnson erzählt den Briten jetzt, dass nur er Brexit bis zum 31. Januar „fertig machen“ kann, dem neuen Datum, das Europa für den Ausstieg aus Großbritannien gesetzt hat.

Mit seinen Brexit Ambitionen, die vom Parlament enttäuscht wurden, hat Johnson versucht, eine Parlamentswahl für fast zwei Monate zu erzwingen.

Es ist nicht schwer zu verstehen, warum.

Die Kampagne beginnt mit den Tories 10 Punkte voraus, so der britische Wahl-Aggregator. Wenn das bis zum Wahltag anhält, würde Johnsons jetzt Minderheitsregierung eine Mehrheit von mehr als 70 im neuen Unterhaus einnehmen – die größte, die einer Regierung gewährt wird, seit Tony Blair 2001 durch einen Erdrutsch wiedergewählt wurde.

Johnson hält auch eine beeindruckende Führung über Corbyn auf der zentralen Frage, wer die Wähler lieber als Premierminister sehen würden. Der Labour-Chef hat eine Netto-Zufriedenheit von minus 60.

Der britische Premierminister Boris Johnson spricht mit Gesetzgebern im Unterhaus, um Details seines neuen Brexit-Abkommens mit der EU zu aktualisieren, in London, 19. Oktober 2019 (Jessica Taylor/House of Commons via AP).

„Die Labour Party geht weit hinter den Konservativen in die Wahl. Dies liegt vor allem daran, dass Jeremy Corbyn die schlechtesten Umfragewerte aller Oppositionsführer hat“, sagt Peter Kellner, ehemaliger Präsident des Wahlunternehmens YouGov.

Er ist skeptisch gegenüber Behauptungen, dass Corbyn in der Lage sein wird, die Leistung, die er bei den Parlamentswahlen 2017 vollbracht hat, zu vollbringen, als er die 25-Punkte-Führung der damaligen Premierministerin Theresa May und die himmelhohen persönlichen Bewertungen überholte und die Tories zu einer virtuellen Auslosung kämpfte, die der Partei ihre Parlamentsmehrheit entzog.

„Corbyn hofft, dass seine Popularität während des Wahlkampfes stark ansteigen wird, wie bei den Wahlen 2017. Aber Corbyn beginnt dieses Mal von einer niedrigeren Basis als damals – und die Ansichten der Wähler über ihn werden sich weniger wahrscheinlich ändern. Im Jahr 2017 hatte er seine Partei nur wenige Monate lang geführt; viele Wähler hatten sich noch nicht über ihn entschieden. Er ist jetzt besser bekannt, und die große Mehrheit der Wähler hat klare und überwältigend negative Ansichten über ihn“, sagt Kellner.

Dennoch glaubt Mattinson, dass die Wahl „schwer zu entscheiden“ sein wird. Die ungewöhnlichen Winterwahlen – die ersten Briten seit 40 Jahren – und die Tatsache, dass die Wähler „die gesamte politische Klasse sehr, sehr, sehr, sehr satt haben“, bedeuten, dass „die Wahlbeteiligung sehr schwierig sein wird“.

Deborah Mattinson, Gründungspartnerin der Strategie- und Erkenntnisberatungsagentur BritainThinks, warnt auch vor Vergleichen mit 2017. „Corbyn wird diesmal nicht gegen Theresa May antreten, und was auch immer die Mängel von Boris Johnson sind, ich denke, im Großen und Ganzen wird er ein massiv besserer Kämpfer sein als sie es war“, sagt Mattinson.

Fokusgruppen sind „nicht gut“ für den Premierminister oder den Labour-Chef, fügt sie hinzu, aber „Johnson macht viel besser als Corbyn“ bei einer ganzen Reihe von Maßnahmen.

Vorhersagen sind riskant

Der britische Oppositionsführer der Labour Party, Jeremy Corbyn, verlässt am 28. Oktober 2019 seinen Wohnsitz im Norden Londons (DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP).

James Morris, ehemaliger Labour-Poller und jetziger Managing Director für Public Affairs beim globalen Kommunikationsunternehmen Edelman, stimmt zu, dass das Ergebnis möglicherweise nicht die Selbstverständlichkeit ist, von der manche zu denken scheinen.

„Während die Umfragen immer wieder die bevorstehenden Tories zeigen, bleibt die Wahl unvorhersehbar“, sagt Morris.

„In den letzten 50 Jahren war die Politik in erster Linie ein Wettbewerb zwischen zwei Parteien. Jetzt haben wir mindestens vier nationale Parteien, die eine beträchtliche Anzahl von Stimmen erhalten können, und niemand weiß, wie das in Parlamentssitze umgesetzt werden soll. Hinzu kommt die Fähigkeit von Kampagnen, die Meinung zu ändern, und die mittelmäßige Aufzeichnung der Umfragen, um das Ergebnis richtig zu machen, und niemand kann mit Sicherheit wissen, was passieren wird“, sagt er.

Als Großbritannien 2017 zum letzten Mal zur Wahl ging, entschieden sich über 80% der Wähler für Labour oder die Konservativen. Heute wählen sie zusammen 60%, da der zunehmend umstrittene Kampf um Brexit das politische Schlachtfeld fragmentiert und eine hohe Volatilität eingeführt hat.

„Die beiden großen Stämme sind jetzt ‚bleiben‘ und ‚gehen'“, sagt Mattinson. „Es ist sehr schwierig zu sehen, wie sich das entwickeln wird.“

Die zentristischen Liberaldemokraten, deren Unterstützung von weniger als 8% im Jahr 2017 auf fast 20% gestiegen ist, sind dafür, Brexit abzubrechen und in der EU zu bleiben. Sie werden gegen Labour – das gegenüber Brexit eine eindeutigere Position eingenommen hat – um die Unterstützung der „verbleibenden“ Wähler konkurrieren.

Zur Veranschaulichung: Anti-Brexit bleibt in der Europäischen Union Anhänger Steve Bray, links, Proteste neben Bannern von pro-Brexit verlassen die EU-Anhänger zurückgesetzt von den Houses of Parliament in London, 24. Oktober 2019. (AP Photo/Matt Dunham)

Aber die Liberaldemokraten drohen auch, Unterstützung von den traditionellen Tory-Bürgerklasse-Wählern zu gewinnen, die Johnsons starke Pro-Brexit-Haltung ablehnen. Dies könnte die Konservativen möglicherweise eine Reihe von Sitzen in London und Südengland kosten. In Schottland, wo der Widerstand gegen Brexit intensiv ist, riskiert Johnson den Verlust wichtiger Sitze für die Scottish National Party.

Die Strategie des Premierministers besteht darin, diese möglichen Verluste auszugleichen, indem er Sitze von Corbyn in den traditionellen Kernländern der Labour-Regierung im nordenglischen Pro-Brexit gewinnt. Es ist jedoch ein Plan, der wenig Raum für Fehler lässt.

„Obwohl die Konservativen vielleicht Fortschritte gegen die Labour Party machen, werden sie wahrscheinlich Sitze bei der Scottish National Party in Schottland und bei den Liberaldemokraten in den liberalen, städtischen Teilen Englands verlieren, die sich in Richtung Remain orientieren. Sie müssen alle ihre Verluste ausgleichen und weitere Gewinne erzielen, nur um eine knappe Mehrheit zu erreichen – eine sehr schwierige Aufgabe“, sagt Prof. Glen O’Hara, der an der Oxford Brookes University Neue- und Zeitgeschichte unterrichtet.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Brexit-Partei, die nach wie vor rund 10% abstimmt. Sein populistischer Führer, Nigel Farage, wird vor allem den Norden mit Corbyn und Johnson in Frage stellen und behaupten, dass die Tories es wiederholt versäumt haben, Großbritannien aus der EU herauszunehmen, und dass Labour den Wünschen der Wähler mit der Anordnung eines zweiten Referendums widersprechen würde.

Zur Veranschaulichung: Brexit-Parteichef Nigel Farage spricht auf einer Pressekonferenz über den Wahlkampf der Partei zum Europäischen Parlament am 7. Mai 2019 in London. (Foto von Tolga Akmen / verschiedene Quellen / AFP)

„Damit Labour eine schwere Niederlage vermeiden kann, braucht es Johnson, um eine schlechte Kampagne zu führen, und damit die Brexit-Partei ihre 10-12% der Stimmen behält, indem sie eine harte Anti-Johnson-Kampagne durchführt und ihn und seinen Deal mit Brüssel beschuldigt, die Sache des „wahren“ Brexit zu verraten“, sagt Kellner.

Könnte die Wahl – wie in den Jahren 2010 und 2017 – einfach ein weiteres gehängtes Parlament hervorbringen, aus dem Corbyn als Premierminister hervorgehen könnte? Der Wahlexperte Lewis Baston glaubt, dass es zwar „durchaus möglich“ ist, dass der Labour-Chef zur Downing Street gelangen könnte, Corbyn aber „sehr eingeschränkt“ wäre, wenn er dies tun würde. Nicht nur ist eine allgemeine Mehrheit unwahrscheinlich – was bedeutet, dass er sich auf die SNP oder die Liberaldemokraten verlassen müsste -, sondern auch die Bemühungen von Corbyns hart linken Verbündeten, die Zusammensetzung der Fraktion durch Abwahl von gemäßigten Abgeordneten zu ändern, sind gescheitert, sagt Baston.

Jüdisches Barometer?

Während die relativ kleine Größe der jüdischen Gemeinde ihre Wahlmöglichkeiten einschränkt, konzentrieren sich ihre Wähler dennoch auf eine Handvoll traditionell marginaler Sitze, viele von ihnen im Norden Londons: Finchley und Golders Green (wo etwa 20% der Wähler – die höchste Konzentration im Land – Juden sind), Hendon, Brent Central, Harrow East, Harrow West, Ilford North, Hornsey and Wood Green, Hampstead and Kilburn und Chipping Barnet.

Einst solide Labour – als die Partei bei den Parlamentswahlen 1945 ihre erste Mehrheit unter Clement Attlee gewann und Sitze mit großer jüdischer Bevölkerung überwiegend für die Partei stimmten – wurde die „jüdische Stimme“ im Laufe der Zeit weniger homogen, da bedeutende demographische Veränderungen alte politische Loyalitäten lockerten.

So hat sich im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten, wo die meisten Juden der Demokratischen Partei treu bleiben, die britische „koschere Abstimmung“ oft als nützliches Barometer für den Kampf um den politischen Mittelpunkt erwiesen.

Zur Veranschaulichung: Mitglieder der jüdischen Gemeinde protestieren am 26. März 2018 vor den britischen Parlamentskammern im Zentrum Londons gegen den britischen Oppositionsführer der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, und den Antisemitismus in der Labour-Partei. (AFP/Tolga Akmen)

In den 1970er und 1980er Jahren beispielsweise unterstützten jüdische Wähler die Tories von Margaret Thatcher nachdrücklich. Aber als Großbritannien 1997 unter Tony Blair zur Labour Party zurückkehrte, fielen Wahlkreise mit großer jüdischer Bevölkerung an die Partei mit überdurchschnittlichen Schwankungen. Und 2010, als Großbritannien sein erstes „hängendes Parlament“ seit den 1970er Jahren wählte, waren die jüdischen Wähler gleichmäßig gespalten, was viele der gleichen Merkmale wie das Land als Ganzes zeigte: Jüdische Männer, Verheiratete, über 60-Jährige und Selbständige stimmten eher für die Konservativen.

Aber als die Labour Party nach ihrer Niederlage im Jahr 2010 nach links zu driften begann, begannen die verbleibenden Bindungen zwischen der Gemeinschaft und der Partei zu zerfasern. Vor den Parlamentswahlen 2015 fand eine Umfrage der Jewish Chronicle heraus, dass 69% der Juden Tory wählen wollten, wobei Labour die Unterstützung von 22% gewann.

Dies erwies sich jedoch nur als Auftakt zu dem Bruch in den Beziehungen zwischen Juden und der Labour Party, der seit Corbyns Wahl zum Labour-Chef nach seiner Niederlage im Jahr 2015 eingetreten ist. Corbyn – ein erfahrener Anti-Israel-Aktivist – hat die Partei von mehreren Anschuldigungen des Antisemitismus erschüttert gesehen, und die jüdische Unterstützung für die Partei ist in der Folge gesunken. Eine Umfrage, die am Vorabend der Parlamentswahl 2017 durchgeführt wurde, ergab, dass 77% der Juden geplant hatten, die Tories zu unterstützen und nur 13% Labour.

Angesichts der Nähe des Ergebnisses 2017 – die Tories konnten nur knapp an der Macht bleiben, nachdem sie ein Bündnis mit der nordirischen Democratic Unionist Party geschlossen hatten – könnten jüdische Wähler möglicherweise dazu beigetragen haben, das Premierministeramt von Mai zu erhalten. Während Labour in London eine starke Performance zeigte, hielten die Tories an Finchley und Golders Green, Hendon und Chipping Barnet fest, wenn auch mit stark reduzierten Mehrheiten.

Wäre Corbyn für jüdische Wähler nicht so giftig gewesen, ist es fraglich, ob die Partei diese drei „Bagelgurt“-Sitze gewonnen hätte. Dies hätte die Chancen der Tories, an der Macht zu bleiben, weiter erschwert.

Mitglieder der jüdischen Gemeinde protestieren am 26. März 2018 gegen den britischen Oppositionsführer der Labour Party, Jeremy Corbyn, und den Antisemitismus in der Labour Party vor den britischen Parlamentskammern im Zentrum Londons. (AFP Foto/Tolga Akmen)

In den letzten zwei Jahren ist Corbyn’s Unpopularität bei jüdischen Wählern weiter gesunken, da sich die Antisemitismuskrise verschärft hat und die Partei von der britischen Antirassismus-Wachhundin untersucht wurde.

Im vergangenen September wurde zum Beispiel berichtet, dass fast 40% der britischen Juden „ernsthaft in Erwägung ziehen würden, auszuwandern“, wenn Corbyn Premierminister wird. Im März ergab eine Umfrage, dass 87% der Juden Corbyn als antisemitisch ansehen (gegenüber nur 1% im Mai).

Andrew Barclay, Doktorand an der University of Manchester, hat vorgeschlagen: „Der Grad der Ablehnung der Arbeit ist bemerkenswert, gerade weil wir wissen, dass die Unterstützung der Partei unter den jüdischen Wählern bis vor kurzem gesund war“.

Eine neue akademische Studie, die von Barclay und der Forscherkollegin Maria Sobolewska durchgeführt wurde, hat auch der von einigen von Corbyn’s Unterstützern vertretenen Ansicht widersprochen, dass es die Anzahl der Juden in der Tory-neigenden Mittelschicht ist, nicht die Behauptungen über Antisemitismus innerhalb der Partei, die für die schlechte Leistung von Labour in der Gemeinschaft verantwortlich sind.

„Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass jüdische Wähler, die jünger, weiblich oder in London leben, weniger wahrscheinlich Tory wählen würden, obwohl diese Gruppen in erheblichem Maße mit der Unterstützung von Labour in der breiteren Wählerschaft verbunden sind“, heißt es dort.

Antisemitismus-Bewusstsein

Während die jüdische Bevölkerung klein ist, scheint sich der Antisemitismus in der Arbeitspartei unter den breiteren Wählern zu registrieren. Die im April durchgeführten Umfragen ergaben, dass mehr als die Hälfte aller Wähler – darunter fast ein Drittel derjenigen, die die Labour Party 2017 unterstützten – glauben, dass Corbyns Versäumnis, das Problem des Judenhasses anzugehen, zeigt, dass er nicht geeignet ist, Premierminister zu sein.

Wie Claudia Mendoza, Direktorin für Politik und Öffentlichkeitsarbeit beim Jewish Leadership Council, argumentiert: „Aus den Umfragen, die wir durchgeführt haben, geht hervor, dass Corbyns Unfähigkeit, den antijüdischen Rassismus zu bekämpfen, zweifellos Auswirkungen auf die jüdische Gemeinschaft hatte. Juden haben Freunde, Nachbarn und Kollegen, die die Kraft des Gefühls gesehen haben.“

Mattinson weist auf eine andere Wirkung der Antisemitismusfrage hin. Lange Zeit wussten die Wähler in den Fokusgruppen nicht, was Antisemitismus bedeutet, aber das hat sich jetzt geändert.

„Die Wähler fühlen jetzt, dass sie[Corbyn] kennen und einige der Dinge, die sie über ihn wissen, mögen sie nicht“, sagt sie. „In gewisser Weise ist das Größte, was es ihnen sagt, nicht so sehr, dass er rassistisch ist, aber das ist, dass er nicht in der Lage ist, seine sehr gespaltene Gruppe zu führen.“

Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass die jüdische Unterstützung für die Tories mehr auf der Antipathie gegen Labour als auf der Zuneigung zu Johnsons Partei beruht. Die Umfrage der vergangenen Woche zur Jewish Chronicle zeigte, dass 42% der Juden – eine Zahl, die bei den 18-34jährigen auf 57% stieg – sagten, sie würden erwägen, Labour zu wählen, wenn Corbyn nicht der Führer wäre.

Diese Ergebnisse spiegeln vielleicht teilweise die Auswirkungen von Brexit wider. Johnson gewann in seinen acht Jahren als Londoner Bürgermeister starke Unterstützung von Juden. Aber die Ansichten über ihn schienen nach dem EU-Referendum sauer zu werden, als Johnson die Kampagne zum Verlassen der Stadt anführte und die Juden den Verbleib in Europa mit einem Abstand von zwei zu eins unterstützten. Als er kurz mit der Idee spielte, 2016 für die Führung zu kandidieren, zeigten Umfragen, dass jüdische Wähler May gegenüber Johnson leicht bevorzugten.

Es ist potenziell bedeutsam, dass die jüngsten Umfragen zeigen, dass die liberalen Demokraten, die für die EU sind, Finchley und Golders Green im Dezember aus den Tories schnappen könnten. Im Jahr 2017 war die Labour Party kurz davor, den Sitz zu gewinnen, aber sie ist nun auf den dritten Platz gefallen.

Die ehemalige Labour-Partei-Abgeordnete Luciana Berger spricht auf einer Pressekonferenz am 18. Februar 2019 in London, wo sie und ihre Kollegen ihren Rücktritt aus der Labour-Partei und die Bildung einer neuen unabhängigen Gruppe von Abgeordneten ankündigten. (Daniel LEAL-OLIVAS / AFP)

Die Kandidatin der Partei ist Luciana Berger, eine ehemalige Labour-Abgeordnete, die eine lautstarke jüdische Gegnerin Corbyn’s war, bis sie zu den Liberaldemokraten überging. Die Popularität der zentristischen Partei wird zweifellos durch Bergers öffentlichkeitswirksame Haltung gegen Antisemitismus gefördert, aber auch das Anti-Brexit-Gefühl ist tief in der Region verankert. Fast 70% der Wähler in Barnet, der lokalen Behörde, in der der Wahlkreis liegt, bleiben beim Referendum 2016 unterstützt. Bei den Europawahlen im Mai haben die Liberaldemokraten in Finchley und Golders Green den Ausschlag gegeben.

Wenn die Tories am 12. Dezember Sitze wie Finchley und Golders Green verlieren, kann es sein, dass die Wahl nicht zu dem endgültigen Sieg führt, nach dem sich Johnson sehnt. Das würde Großbritannien wieder in die politische Unsicherheit und das Chaos stürzen, vor dem der Premierminister hoffte, dass diese Winterkampagne es retten würde.

