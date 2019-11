Warum kommt eine rechte israelische Gruppe nach London, um sich für die Zerstörung des palästinensischen Lebens einzusetzen? Anjuman Rahmanan

Why is a right-wing Israeli group coming to London to advocate destroying Palestinian lives? The representative of a notorious right-wing settler group which campaigns for the demolition of Palestinian villages has been re-invited to London to promote the construction of illegal settlements in the occupied West Bank. The settlements are intended to block the possibility of a future Palestinian state.

Warum kommt eine rechte israelische Gruppe nach London, um sich für die Zerstörung des palästinensischen Lebens einzusetzen?

26. November 2019

Anjuman Rahman

Der Vertreter einer berüchtigten rechtsgerichteten Siedlergruppe, die sich für den Abriss palästinensischer Dörfer einsetzt, wurde wieder nach London eingeladen, um den Bau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland zu fördern. Die Siedlungen sollen die Möglichkeit eines zukünftigen palästinensischen Staates blockieren.

Naomi Linder Kahn ist Direktorin der International Division of Regavim, einer Organisation, die behauptet, die Sache des Friedens voranzutreiben und gleichzeitig „die Grundprinzipien des Zionismus zu wahren, das Land und die nationalen Ressourcen Israels zu schützen“, und zwar auf Kosten des Lebens von palästinensischen und Beduinen Familien. Sogar die britische Pro-Israel Jewish Chronicle hat Kahn als „kontroversen Redner“ bezeichnet.

Sie wurde von einer Lobbygruppe namens UK Lawyers for Israel (UKLfI) eingeladen, um am 1. Dezember auf einer Veranstaltung in Nordlondon zu sprechen. Die Gruppe stornierte im August ein ähnliches Programm angesichts von Protesten jüdischer und pro-palästinensischer Gruppen. UKLfI ist eindeutig besorgt über mögliche Störungen des neu gestalteten Programms; es gibt Berichte darüber, dass Personen von Beamten angerufen wurden, um gefragt zu werden, wo sie von dem Ereignis gehört haben. Andere haben Tickets stornieren lassen und Gebühren ohne Erklärung zurückerstattet. Es ist alles sehr unheimlich.

Während UKLfI behauptet, dass es „nicht mit einem bestimmten politischen Standpunkt oder einer bestimmten Partei in Großbritannien oder Israel übereinstimmt“, zeigen seine Handlungen, dass es alles andere als eine neutrale Organisation ist. Sie gilt als „einer der leisesten, aber einflussreichsten israelischen Lobbyisten, die derzeit in Großbritannien tätig sind“. Seit 2011 überwacht sie die palästinensischen Solidaritätsbewegungen aufmerksam und arbeitet daran, sie zu unterdrücken, was oft erhebliche Auswirkungen hat. Zu den Zielen gehören Akademiker, Gemeinderäte, Wohltätigkeitsorganisationen und andere, die entweder Israel kritisch gegenüberstehen oder den Palästinensern wesentliche humanitäre Hilfe leisten.

Es überrascht niemanden, dass UKLfI Regavim als „israelischen forschungsbasierten Think Tank und Lobbying-Gruppe“ bezeichnet, wenn die Realität ganz anders ist. Regavim ist in der Tat ein aggressiver Gegner der palästinensischen Selbstbestimmung, der sich für die ethnische Säuberung der Palästinenser aus dem besetzten Westjordanland einsetzt. Pro-palästinensische Aktivisten in Großbritannien glauben, dass ihre Aktivitäten Kahn und Regavim in Großbritannien wegen der eindeutigen Verletzungen und Missachtung des Völkerrechts durch die Organisation unwillkommen machen sollten.

Als eine der rechtsextremen Gruppen in Israel drängt Regavim heute die Regierung, palästinensische Häuser und Geschäfte abzureißen, meist aus dem falschen Grund, dass sie ohne Genehmigung der Besatzungsbehörden gebaut wurden. Solche Genehmigungen werden den Palästinensern fast nie erteilt. Siedlungen, die völkerrechtlich illegal sind, werden auf besetztem Land nur zum Wohle der Juden errichtet.

Allein in den letzten Wochen wurden dank der Lobbyarbeit von Regavim 80 Palästinenser, darunter 41 Kinder, vertrieben, und die Lebensgrundlagen von 216 anderen wurden beschädigt.

Kahn ist vielleicht am bekanntesten für die Ausweisung der Bewohner von Khan Al-Ahmar, die dort seit ihrer ursprünglichen Vertreibung durch die israelische Armee im Jahr 1967 leben. Kahn: „Das Dorf ist ein illegaler Vorposten, der auf einem Grundstück gebaut wurde, das dem Staat Israel gehört; und der Staat ist gesetzlich nicht verpflichtet, den Bewohnern eine Entschädigung zu zahlen, tut es aber trotzdem.“ Menschenrechtsgruppen haben die Situation Khan Al-Ahmars als „Kriegsverbrechen“ bezeichnet.

Trotz des Anspruchs, das Gesetz einzuhalten, ist Regavim bei der Wahl des Gesetzes selektiv. Einige jüdische Siedlungsaußenposten sind auch nach israelischem Recht illegal, nicht nur nach internationalem Recht, aber Regavim hat nie eine Petition gegen einen ohne Genehmigung gebauten gemacht. Das ist aufschlussreich; die Organisation ist eindeutig nicht bestrebt, das israelische Recht in den besetzten palästinensischen Gebieten aufrechtzuerhalten, sondern will lediglich palästinensische Gemeinschaften zerstören und verdrängen, deren einziges „Verbrechen“ darin besteht, dass sie keine Juden sind.

Ein Mitglied der Internationalen Solidaritätsbewegung (ISM), die die israelischen Verletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten überwacht, hat darauf hingewiesen: „Die von Regavim anvisierten Dörfer leben mit der ständigen Angst, dass ihre Häuser und Lebensgrundlagen zerstört werden. Dies ist keine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für die Einhaltung des Gesetzes einsetzt; dies ist eine rassistische Gruppe, die sich der ethnischen Säuberung der Palästinenser von ihrem Land widmet.“

Regavims Mitbegründer Bezalel Smotrich wurde 2006 gegründet und gehört zur Union der Rechten Parteien und wurde in diesem Jahr in das israelische Parlament gewählt. Er wurde bekannt dafür, dass er israelische Soldaten ermutigte, den 17-jährigen Aktivisten Ahed Tamimi zu erschießen, und bestand darauf, dass der Brandanschlag der Duma, bei dem drei Mitglieder einer palästinensischen Familie getötet wurden, kein Terrorismus war. Anders ausgedrückt, behauptete er, „schadet tödlich und ungerechtfertigt den Menschen- und Bürgerrechten“. Für ihn sind solche Rechte nur für israelische Juden bestimmt, nicht einmal für arabische Israelis.ihrem Land widmet.“

In ihrem Artikel „Die Europäische Union: Nurturing Instability and Terrorism in the Middle East“, brachte Naomi Linder Kahn ihr verzerrtes Denken über die Unterstützung der EU für die Palästinenser zum Ausdruck, indem sie behauptete, dass alle von der EU finanzierten Bau-, Landwirtschafts- und Infrastrukturprojekte im Bereich C darauf abzielen, „eine territoriale Kontiguität für die Präsenz der Palästinensischen Autonomiebehörde zu schaffen, um zu versuchen, die Möglichkeit einer zukünftigen Annexion oder Entwicklung dieser Gebiete durch Israel auszuschließen“. Die Annexion von Land, das durch Krieg gewonnen wurde, und die Ansiedlung der eigenen Bevölkerung auf diesem Land ist ein Kriegsverbrechen. Wenn Kahn sich um das Gesetz kümmert, warum sollte sie sich dann Sorgen um etwas machen, das die Annexion palästinensischen Landes durch Israel blockiert?

Der britische Journalist und Aktivist Ben White weist darauf hin, dass die parlamentarischen Advocacy-Kampagnen von Regavim „von einem anti-palästinensischen Rassismus geprägt sind, der die Rhetorik der europäischen und nordamerikanischen Rechtsextremen widerspiegelt“.

Da die USA angekündigt haben, dass sie jüdische Siedlungen im besetzten Westjordanland nicht mehr als „völkerrechtswidrig“ betrachten, ist der Zeitpunkt des Kahnschen Programms in London für Siedlergruppen zufällig. Seltsam ist jedoch, dass eine Gruppe, die vorgibt, „britische Anwälte“ zu vertreten, so sehr darauf bedacht sein sollte, eine Organisation zu fördern, die nicht nur keinen Respekt vor dem Gesetz hat, sondern es auch so regelmäßig bricht.

Die extremen Menschenrechtsverletzungen, denen Regavim ausgesetzt ist, haben die Palästinenser ausgegrenzt, angeblich weil sie eine Bedrohung für Israel darstellen, und machen es nicht zu einer Organisation, die Großbritannien begrüßen sollte. UK Lawyers for Israel behauptet, dass es sich um ein Problem der „freien Meinungsäußerung“ handelt. Es ist nichts dergleichen. Jede Gruppe, die sich an Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt, ist in Großbritannien nicht willkommen. Schon allein aus diesem Grund sollte die Veranstaltung UKLfI-Regavim am 1. Dezember in London abgelehnt werden. Übersetzt mit Deepl.com

