Why does Netanyahu keep winning Israeli elections? A few days ahead of the previous Israeli election, Haaretz’s lead writer, Anshel Pfeffer, wrote a spectacular analysis of Israel’s current political deadlock in which he said Israelis are going to the polls to decide whether they are „Jews: or „Israelis“.

Warum gewinnt Netanjahu immer wieder israelische Wahlen?

5. März 2020 QuickPress, Israel

Warum Netanjahu immer wieder Wahlen gewinnt

Von Gilad Atzmon

5. März 2020 QuickPress, Israel

Wenige Tage vor den letzten israelischen Wahlen schrieb Haaretz‘ Leitautor Anshel Pfeffer eine spektakuläre Analyse der gegenwärtigen politischen Blockade Israels, in der er sagte, dass die Israelis zur Wahl gehen, um zu entscheiden, ob sie „Juden: oder „Israelis“ sind.

Der erste, der auf die politische Rivalität zwischen „dem Juden“ und „dem Israeli“ hinwies, war Shimon Peres, der nach seiner knappen Niederlage von 1996 in einem Interview mit Haaretz beklagte, dass „die Israelis die Wahl verloren“ hätten. Als Peres gefragt wurde, wer gewonnen hat, antwortete er: „Die Juden haben gewonnen“.

Peres, der in Polen geboren wurde, sah sich selbst als „israelischer“ Kandidat, Netanjahu, der in Israel geboren wurde und als Kommandeur in der höchsten Einheit der israelischen Armee diente, war in Peres‘ Augen die politische Wahl der „Juden“. Peres‘ Beobachtung war genau richtig. Politisch scharfsinnig und gut durchdrungen von frühem zionistischem Denken, identifizierte Peres den aufkommenden Identitätskonflikt, der die israelische Gesellschaft aufbrechen sollte.

Pfeffer wies darauf hin, dass Netanjahu in den 1990er Jahren von seinem amerikanischen Wahlkampfguru Arthur Finkelstein beeinflusst wurde, um zu akzeptieren, dass das „Judentum“ der primäre Einiger für die Israelis ist. Dies gilt eindeutig für religiöse Juden, aber es gilt auch für diejenigen, die sich als säkular und/oder links betrachten.

Während der frühe Zionismus als ein kompromissloser Versuch verstanden werden kann, die Juden vom Judentum, dem Ghetto und dem Stammeswesen zu trennen und sie zu einem „Volk wie alle anderen Völker“ zu machen, wird die israelische rechte/religiöse politische Forderung offen von einem nostalgischen Festhalten an den Mythen des Schtetl und seiner Mauern, der Segregation und jedem anderen Aspekt des jüdischen Stammeswesens, einschließlich des Chauvinismus, angetrieben. So bizarr es auch klingen mag, Netanjahus Verwandlung Israels in ein von Mauern umgebenes und durch das „Jewish National Bill“ definiertes jüdisches Ghetto macht ihn nach frühzionistischen Maßstäben zu einem glühenden Antizionisten.

Als Netanjahu 2009 an die Macht zurückkehrte und eine rechts-religiöse Koalition bildete, „setzten sich die Juden durch“, so Pfeffer, und das haben sie seitdem getan.

Am 2. März errang Netanjahu einen bedeutenden politischen und persönlichen Sieg. Trotz seiner komplizierten rechtlichen Situation hat er sich die Stimmen des Volkes verdient, und manche würden sogar sagen, wegen seiner rechtlichen Komplikationen. In dieser Rivalität zwischen dem „Israeli“ und dem „Juden“ wird der „Israeli“ immer wieder geschlagen, und der „Jude“ setzt sich immer wieder durch.

Die „Juden“, wie Shimon Peres sie bezeichnete, sehen in Netanjahu einen klaren Weg zu einer wahren geistigen Heimkehr. Likudnik zu sein kann als eine wahre Feier dessen, wer und was sie wirklich sind, verwirklicht werden. Die „Israelis“ hingegen hofften, dass Gantz und Kachol Lavan das frühe zionistische Versprechen wieder aufleben lassen würden, von dem, was sie sind, emanzipiert zu sein und endlich Menschen wie alle anderen Gojim [Nichtjuden] zu werden, ob dies nun nationalistische Patrioten oder kosmopolitische Pazifisten bedeutet.

Die Demographie des „jüdischen“ Lagers und seines „israelischen“ Rivalen ist ziemlich getrennt. Netanjahu wird weitgehend von den Mizrahi-Juden und den israelischen religiösen Sektoren (Orthodoxe und Siedler) unterstützt. Gantz und Kachol Lavan haben es geschafft, die Phantasie der alten Eliten, der Aschkenasim und der gebildeten Israelis, zu entfachen. Die „Juden“, wie Peres sie nannte, lieben Netanjahu, weil er die Gojim manipuliert. Er hat Amerika zu einer israelischen Kolonie und praktisch zu einer „Seite im Konflikt“ gemacht (im Gegensatz zu einem unparteiischen Unterhändler). Sie sind stolz auf ihren Netanjahu und seine Fähigkeit, die Führer der Welt zu puppen. Er ist mit der Diaspora und der Lobby verbunden; es gelingt ihm auch, die amerikanischen Steuergelder am Laufen zu halten. Für sie ist Netanjahu das Beste, was in der modernen jüdischen Geschichte passiert ist.

Die „Israelis“ wählen Kachol Lavan, weil sie Netanjahu nicht mögen, sie können den Gedanken nicht ertragen, dass sie und seine Wähler als „ein Volk“ betrachtet werden. Die „Israelis“ teilen wenig mit den religiösen Sektoren, den Siedlern und noch weniger mit den „Juden“, die in der Peripherie leben. Der „Israeli“ möchte, dass Netanjahu hinter Gittern eingesperrt wird und unterschwellig hofft, dass sich seine Wähler in Luft auflösen werden. Kachol Lavan ist keine Zentrumspartei. Seine Vision des Konflikts ist eigentlich rechts von der Likud-Partei und seine Vision von sozialen Angelegenheiten ist vage bis nicht vorhanden. Es ist wahrscheinlicher, dass ihre Führer, altgediente israelische Armeegeneräle, unter den „Israelis“ nostalgische Erinnerungen an 1967 wachrufen: ein aschkenasisch regierter Staat, der dem zionistischen Mantra der Ablehnung des Judentums verpflichtet ist.

Aber der „Israeli“ wurde am 2. März erneut besiegt. Die Nostalgie für den heroischsten Moment in der israelischen Geschichte schien nicht zu der notwendigen Revolution zu reifen, und Gantz‘ politisches Leben mag zu einem Ende gekommen sein. Es ist wahrscheinlich, dass Kachol Lavan in den kommenden Wochen in seine Bestandteile zerfallen wird.

Die Phantasie, ein „Volk wie alle anderen Völker“ zu werden, ist aus zwei offensichtlichen Gründen zusammengebrochen: (1) Kein anderes Volk will so sein wie alle anderen Menschen, und (2) das „israelische“ ist weit entfernt von der Vorstellung, ein „Volk wie alle anderen“ zu werden.

Arthur Finkelstein hat es in den 1990er Jahren herausgefunden, und Netanyahu folgt seinem Wahlkampf-Mentor weiterhin und verfeinert seine politische Agenda im Einklang mit dem Judäo-Zentrismus. In dem Staat, der sich selbst als „jüdischer Staat“ bezeichnet, wird „der Israeli“ allmählich seltener; er wurde von „dem Juden“ verdrängt. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...