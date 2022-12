Why Putin’s Winter Offensive Will Prompt US Entry Into The War “The war in Ukraine is not a Call of Duty fantasy. It is an enlargement of the human tragedy that NATO’s eastward expansion created. The victims do not live in North America. They live in a region that most Americans can’t find on a map. Washington urged the Ukrainians to fight.

Warum Putins Winteroffensive den Eintritt der USA in den Krieg nach sich ziehen wird

von Mike Whitney –



22. Dezember 2022

“Der Krieg in der Ukraine ist keine Call of Duty-Fantasie. Er ist eine Vergrößerung der menschlichen Tragödie, die durch die NATO-Osterweiterung entstanden ist. Die Opfer leben nicht in Nordamerika. Sie leben in einer Region, die die meisten Amerikaner nicht einmal auf einer Landkarte finden können. Washington hat die Ukrainer zum Kampf gedrängt. Jetzt muss Washington sie auffordern, damit aufzuhören. Oberst Douglas MacGregor, The American Conservative

Wolodymyr Selenskyj ist nicht über den Atlantik geflogen, um eine Rede vor dem US-Kongress zu halten. Das war nicht der Zweck seiner Reise. Das eigentliche Ziel war es, ein aufrüttelndes Ereignis zu schaffen, das die Illusion einer breiten öffentlichen Unterstützung für den Krieg erwecken sollte. Deshalb wurde die Rede auf allen Kanälen der Mainstream-Medien ausgestrahlt, und deshalb hat der Kongress Selenskyj wiederholt mit tosendem Applaus begrüßt. Wieder einmal sind die Kader der gefräßigen Eliten, die die politischen Hebel der Macht in Amerika kontrollieren, entschlossen, das Land in den Krieg zu ziehen, weshalb sie einen sich quer kleidenden “Schläger im Gymnastikanzug” als eine kirchliche Figur mit unerschütterlichen Prinzipien darstellen. Das ist alles Öffentlichkeitsarbeit. Es ist ein Versuch, Unterstützung für einen Konflikt zu gewinnen, der bald junge amerikanische Männer und Frauen betreffen wird, die sterben sollen, damit die reichen Eliten ihren Griff auf die globale Macht behalten können.

Selenskyjs Reise zum Capitol Hill fiel zeitlich mit Putins Winteroffensive zusammen, von der erwartet wird, dass sie die ukrainischen Streitkräfte zerschlägt und den Krieg zu einem schnellen Ende bringt. Die Regierung Biden ist sich der Lage bewusst, verfügt aber weder über Waffen noch über Personal, um den Ausgang des Krieges zu beeinflussen. Das bedeutet jedoch nicht, dass Washington keinen Plan zur Verlängerung des Konflikts oder zur Aufstockung seiner Kampftruppen hat. Dass es einen Plan hat, zeigt die Art und Weise, wie die Regierung Verhandlungen bei jeder Gelegenheit abgelehnt hat. Das zeigt uns, dass Washington nach wie vor entschlossen ist, Russland zu besiegen, koste es, was es wolle. In der Praxis bedeutet das, dass die USA einen Vorfall schaffen müssen, der als Rechtfertigung für eine Eskalation dient. Dieser Vorfall könnte mit Selenskyjs unerwarteter Reise nach Washington zusammenhängen oder vielleicht mit der Detonation einer Atombombe irgendwo in der Ukraine. Sehen Sie sich diesen Auszug aus einem Artikel bei RT an:

Die Gefahr, dass Kiew versucht, eine so genannte “schmutzige Bombe” zu bauen, besteht weiterhin, sagte ein hochrangiger russischer Diplomat….

“Die Ukraine hat das nötige Potenzial, um eine ‘schmutzige Bombe’ zu bauen, es bedarf keiner großen Anstrengungen. Vor allem, weil die Ukraine seit der Sowjetzeit eine fortschrittliche Nation in der Nukleartechnologie ist [und] über viele Technologien und Fachkenntnisse verfügt”, sagte Michail Uljanow am Mittwoch vor Journalisten, wie RIA Novosti zitiert…

General Igor Kirillow, der Kommandeur der russischen Militärabteilung, die für den Schutz der Truppen vor Massenvernichtungswaffen zuständig ist, behauptete im Oktober, Kiew befinde sich “in der Endphase” der Herstellung einer schmutzigen Bombe.” (“Radioaktive Bedrohung aus Kiew bleibt bestehen – Moskau”, RT)

Es ist völlig unerheblich, mit welchen Mitteln eine Falschflagge durchgeführt wird. Entscheidend ist, dass – so der politische Analyst John Mearsheimer – “die Vereinigten Staaten dabei sind, um zu gewinnen”, d. h. das außenpolitische Establishment der USA ist nicht bereit, die russische Armee in der Ukraine die Oberhand gewinnen zu lassen und ihre eigene Regelung durchzusetzen. Sie werden einen Weg finden, den Konflikt zu verschärfen und ausländische Truppen ins Spiel zu bringen. Das ist das Ziel, und das werden sie auch tun, sobald sie einen Vorwand für eine Eskalation gefunden haben. Unterm Strich: Die USA werden nicht das Handtuch werfen und die Sache aufgeben. Dies ist ein langfristiges Projekt, das sich über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen könnte.

Der politische Analyst Kurt Nimmo ist der Meinung, dass sich die NATO an den Kämpfen beteiligen könnte. Hier ein kurzer Auszug aus Nimmos neuestem Bericht bei Global Research:

Wenn man Olga Lebedewa und Pravda.ru Glauben schenken kann, steht die NATO kurz davor, in den Krieg in der Ukraine einzugreifen.

“Solche Ankündigungen waren von Beamten des polnischen Verteidigungsministeriums, des Generalstabs der NATO-Allianz, von Offizieren der französischen Armee und (natürlich) des ukrainischen Verteidigungsministeriums zu hören”, so Lebedeva.

“Der Hauptgrund wäre die nächste russische Generaloffensive, die die NATO plant und die ihrer Meinung nach die ukrainische Armee nicht nur im Donbass, sondern auch auf der Kiewer Seite dezimieren würde (viele russische Einheiten befinden sich in Weißrussland an der Grenze zur Ukraine im Kampfeinsatz)”, erklärt die russische Website Rusreinfo.ru.

Aber die NATO hat immer ganz klar gesagt: Die Ukraine kann nicht verlieren. Für Washington besteht die einzige Lösung daher darin, dass die NATO-Truppen in die Ukraine einmarschieren, in der Hoffnung, dass dies die russische Offensive beendet. Das Kalkül ist, dass Wladimir Putin die NATO nicht direkt mit den möglichen (nuklearen) Konsequenzen konfrontieren will und sich deshalb zurückziehen wird.” (“NATO beschließt, Russland in der Ukraine anzugreifen – Die Ukraine ist nicht in der Lage, Russland zu besiegen. Der nächste Schritt ist eine direkte Beteiligung der NATO”, Kurt Nimmo, Global Research)

Nimmo könnte Recht haben, vielleicht aber auch nicht. Es scheint mir, dass die NATO in dieser Frage hoffnungslos gespalten ist. Eine Reihe von NATO-Staaten wird sich nicht an einem Krieg gegen Russland beteiligen, ganz gleich, wie die Umstände sind oder wie stark der Druck aus dem Weißen Haus ist. Das wahrscheinlichere Szenario wurde von Oberst Douglas MacGregor vorgestellt, der es am Dienstag in einem Artikel in der Zeitschrift The American Conservative darlegte. Hier ist, was er sagte: .

Die bedingungslose Unterstützung der Biden-Administration für das Selenskyj-Regime in Kiew erreicht einen strategischen Wendepunkt, der dem von LBJ im Jahr 1965 nicht unähnlich ist… Wie Südvietnam in den 1960er Jahren verliert die Ukraine ihren Krieg mit Russland… Die wirkliche Gefahr besteht nun darin, dass Biden bald im Fernsehen auftreten und LBJs Auftritt von 1965 wiederholen wird, wobei er das Wort “Ukraine” durch “Südvietnam” ersetzt:

“Heute Abend, meine amerikanischen Mitbürger, möchte ich zu Ihnen über Freiheit, Demokratie und den Kampf des ukrainischen Volkes um den Sieg sprechen. Keine andere Frage beschäftigt unser Volk so sehr. Kein anderer Traum fesselt die Millionen, die in der Ukraine und in Osteuropa leben, so sehr… Ich spreche jedoch nicht von einem NATO-Angriff auf Russland. Vielmehr schlage ich vor, eine von den USA angeführte Koalition der Willigen, bestehend aus amerikanischen, polnischen und rumänischen Streitkräften, in die Ukraine zu entsenden, um dort das bodengebundene Äquivalent einer “Flugverbotszone” einzurichten. Die Mission, die ich vorschlage, ist eine friedliche, um im westlichsten Teil der Ukraine eine sichere Zone für ukrainische Streitkräfte und Flüchtlinge zu schaffen, die darum kämpfen, die verheerenden Angriffe Russlands zu überleben…”

Die Regierungen der NATO sind in ihrer Meinung über den Krieg in der Ukraine gespalten. Mit Ausnahme von Polen und möglicherweise Rumänien hat es keines der NATO-Mitglieder eilig, seine Streitkräfte für einen langen, zermürbenden Zermürbungskrieg mit Russland in der Ukraine zu mobilisieren. Niemand in London, Paris oder Berlin will das Risiko eines Atomkriegs mit Moskau eingehen. Die Amerikaner sind nicht für einen Krieg mit Russland, und die wenigen, die es tun, sind Ideologen, oberflächliche politische Opportunisten oder gierige Rüstungsunternehmen.” (“Washington verlängert das Leiden der Ukraine”, Colonel Douglas MacGregor, The American Conservative)

Der Plan, Russland in einen Krieg in der Ukraine zu locken, reicht mindestens ein Jahrzehnt zurück. Aus Äußerungen der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel wissen wir nun, dass Washington nie eine friedliche Lösung des Konflikts anstrebte, sondern unermüdlich daran arbeitete, in Kiew ein russlandfeindliches Regime zu installieren, das ihm helfen würde, seinen Krieg gegen Russland fortzusetzen. Die Ansammlung von fast 600.000 russischen Kampftruppen in der oder um die Ukraine droht Washingtons Strategie zum Scheitern zu bringen und den Krieg zu Russlands Bedingungen zu beenden. Das kann Washington nicht zulassen. Es kann nicht zulassen, dass die Welt sieht, dass es von Russland besiegt wurde. Daher muss Washington die einzige ihm verbleibende Option verfolgen, nämlich die Entsendung von US-Truppen in die Ukraine.

Vielleicht setzt sich ein kühlerer Kopf durch und die Regierung zieht sich zurück, aber wir halten das für höchst unwahrscheinlich. Unserer Meinung nach ist die Entscheidung bereits gefallen: Wir glauben, dass die Vereinigten Staaten in einen Krieg mit Russland ziehen werden. Übersetzt mit Deepl.com

