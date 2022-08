Why the West got it wrong on Russia — Sott.net “Those who do not learn history are doomed to repeat it.” This ageless truism is very much in play today as the West struggles to comprehend the scope and scale of its failure first in deterring Russia from invading Ukraine, and then in…

Warum sich der Westen in Bezug auf Russland geirrt hat

Von Scott Ritter

Energie-Intelligenz

1. August 2022

“Wer die Geschichte nicht lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.” Diese althergebrachte Binsenweisheit ist heute sehr aktuell, da der Westen darum kämpft, das Ausmaß und die Tragweite seines Versagens zu begreifen, zunächst bei der Abschreckung Russlands von der Invasion in der Ukraine und dann bei dem Versuch, das Land zu einer Kursänderung nach der Invasion zu zwingen. Die geopolitischen Analysten haben es fast ausnahmslos versäumt, die Ereignisse genau vorherzusagen, und die politischen Entscheidungsträger haben es versäumt, eine Politik zu entwickeln, die in der Lage ist, diese Ereignisse zu beeinflussen. Die Gründe für dieses Versagen müssen unbedingt herausgefunden werden, wenn es irgendeine Hoffnung geben soll, einen wirksamen Ausweg aus der gegenwärtigen Krise zu finden. Außerdem ist ein neuer Ansatz erforderlich, um eine Wiederholung zu vermeiden.

Während Russland in den sechsten Monat seines Krieges in der Ukraine eintritt, kämpft die Welt damit, die Realität dessen, was sich in diesem belagerten Land abspielt, in den Griff zu bekommen. Unter den westlichen Befürwortern der Ukraine herrscht nach wie vor der Glaube vor, dass Kiew, wenn es mit genügend modernen schweren Waffen ausgestattet wird, irgendwie in der Lage sein wird, ein Kaninchen aus dem Hut zu zaubern und das, was wie ein russischer militärischer Vorteil aussieht, in einen ukrainischen Sieg zu verwandeln.

Ebenso drängt das westliche “Kollektiv” – die EU, die USA, die G7 und die Nato – weiterhin auf noch schärfere Wirtschaftssanktionen gegen Russland, offenbar in dem Glauben, dass solche Maßnahmen irgendwann ausreichende Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben werden, um Moskau zu einem Politikwechsel zu zwingen.

Indem sie die als Reaktion auf die russische Invasion ergriffenen Maßnahmen verdoppeln, tun die politischen Führer des Westens weiterhin so, als ob die wirtschaftlichen Folgen nicht zu politischen Konsequenzen im eigenen Land führen würden.

Gescheiterte Bemühungen

Die Fakten vor Ort zeichnen in allen drei Punkten ein anderes Bild. Die russischen Streitkräfte haben auf dem Schlachtfeld in der Ostukraine eine gewisse Dominanz erlangt. Trotz umfangreicher Bemühungen des Westens, die Ukraine mit modernen Waffen auszustatten, sind die Russen bei der Artillerie um das Zehnfache überlegen, was sich in der Fähigkeit niederschlägt, verheerende Präzisionsschläge gegen ukrainische Militäreinheiten, Kommando- und Kontrollstellen sowie Logistikziele zu führen.

Die Art des Krieges in der Ostukraine, wo Russland eine zehnfache Überlegenheit bei der Feuerkraft der Artillerie und eine nahezu vollständige Kontrolle über den taktischen Luftraum besitzt, hat zu Verlusten geführt, die einen anhaltenden Kampf aus ukrainischer Sicht unmöglich machen. Die Ukraine hat mehrere Mobilisierungsrunden mit massiven Einberufungen hinter sich. Derzeit werden Gesetze vorbereitet, die die Einberufung einiger Frauen und die Einberufung von Männern ermöglichen, die bisher aufgrund von körperlichen Behinderungen davon ausgenommen waren. Russland hingegen hat keine vollständige Mobilisierung vorgenommen und weniger als 20 % seiner Kampfkraft für die Kämpfe in der Ukraine eingesetzt. Kurzum, wer glaubt, dass sich der Ukraine-Konflikt bis zu einer Art Pattsituation hinziehen wird, den belehren die Fakten eines Besseren. Der Höhepunkt dieses Konflikts ist bereits erreicht, und weder die Ukraine noch ihre westlichen Unterstützer können etwas tun, um einen strategischen russischen Sieg zu verhindern.

Auch die westlichen Sanktionen gegen Russland haben bisher nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Russland befindet sich nach wie vor in einer Rezession, aber die Prognosen wurden stark zurückgeschraubt, nachdem hohe Öl- und Gaseinnahmen und Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft einen finanziellen Zusammenbruch verhindert haben. Sicherlich haben die Sanktionen nicht zu einer Kapitulation Moskaus geführt. Die Auswirkungen auf den Westen waren dagegen weitaus größer: Europa und die USA stehen vor einer wirtschaftlichen Rezession, und die Krise hat die hässliche Wahrheit über ihre Abhängigkeit von russischer Energie und den Mangel an wirtschaftlich tragfähigen Alternativen ans Licht gebracht. In Europa zeigen sich bereits Risse in der Fassade der Einheit, da die wirtschaftliche Realität das politische Getue übertrumpft. Tatsache ist, dass die Dinge für Europa und die USA an der Wirtschaftsfront nur noch schlimmer werden, wenn die realen und bedeutsamen Konsequenzen ihres gemeinsamen Handelns auf sie zurückfallen.

Während die Wirtschaft in Europa ins Wanken gerät, werden Politiker mit der harten Realität konfrontiert und müssen erkennen, dass ihre politische Zukunft aufgrund ihrer Entscheidungen in Bezug auf Russland in Gefahr ist. Die europäische Einheit erodiert in dem Maße, in dem immer mehr Politiker erkennen, dass es nie einen brauchbaren “Plan B” für den Ersatz russischer Energie gab. Mit antirussischen Stimmungen kann man kein Haus heizen, kein Essen auf den Tisch bringen und keine sinnvollen Arbeitsplätze schaffen. Das ist die neue politische Realität in Europa – eine Realität, die die EU noch nicht vollständig erkannt hat.

Versagen der Geheimdienste

Das Scheitern des Westens, Russland abzuschrecken und es durch die Verhängung von Wirtschaftssanktionen zu einem Kurswechsel zu zwingen, war vorhersehbar. Und dennoch versäumten es westliche Analysten mit wenigen Ausnahmen, die politischen Führer vor dem wahrscheinlichen Schicksal ihrer Politik zu warnen. Die Unfähigkeit oder der Unwille, die Unwirksamkeit der westlichen Politik und, was noch wichtiger ist, die Fähigkeit Russlands, ihr wirksam zu begegnen, zu erkennen, stellt ein ähnliches Versagen der Intelligenz dar wie das einer früheren Generation, die den Sturz des iranischen Schahs 1978/79 nicht voraussehen konnte.

Wie konnte es also dazu kommen? Die Antwort ist offensichtlicher, als man denken würde. In erster Linie arbeitet die westliche geopolitische Gemeinschaft in einem geschlossenen Kreislauf und nutzt dieselben Informationsquellen, die durch dieselben institutionellen Vorurteile gefärbt sind. Da diese Analysten zudem in den Diensten von Organisationen stehen, die Kernbestandteile dessen sind, was die USA als “regelbasierte internationale Ordnung” bezeichnen, produzieren sie eigennützige Einschätzungen, die ihren jeweiligen Herren gefallen.

Eine der Hauptursachen für dieses kollektive nachrichtendienstliche Versagen ist das Ausmaß, in dem ideologisch motivierte “Russophobie” eine realitätsnahe Bewertung der russischen Absichten und Fähigkeiten verhindert hat. Kurz gesagt: Während es eine Vielzahl von Analysten gibt, die sich einen Ruf als Kritiker der russischen Regierung und ihres Führers, Präsident Wladimir Putin, erworben haben, mangelt es an echten Experten, die in der Lage sind, eine detaillierte Bewertung der Art und Weise vorzunehmen, wie und warum die russische Politik gemacht und umgesetzt wird. Das Ergebnis ist, dass russische Quellen, vor allem solche, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen, zu kurz kommen, während eine von antirussischen westlichen “Experten” verbreitete Gegenerzählung aufgegriffen wird. Einfach ausgedrückt: Analysen und Strategien, die auf einem solchen intellektuellen System aufbauen, sind fehlerhaft – und zum Scheitern verurteilt.

In gleicher Weise haben westliche Analysten die Folgen der bereits eingetretenen geopolitischen Umwälzung nicht begriffen. Wenn westliche Politiker von einem “globalen Reset” nach der Pandemie sprechen, verkennen sie, dass dieser Reset bereits stattgefunden hat. Russland und China haben den Vorrang und die Legitimität der so genannten “regelbasierten internationalen Ordnung” abgelehnt und treten stattdessen für eine “rechtsbasierte internationale Ordnung” ein, die auf der Charta der Vereinten Nationen beruht. Ein Großteil der nicht-westlichen Welt stellt sich in dieser Hinsicht hinter Russland und China: Das BRICS-Forum gewinnt an Größe und Bedeutung, während die G7 und G20 vor sich hin dümpeln.

Man kann nicht von “ausgewogener” und “klarsichtiger” Analyse sprechen, wenn die meisten westlichen geopolitischen Einschätzungen des russisch-ukrainischen Konflikts entweder durch die Ereignisse widerlegt oder so stark abgeschwächt wurden, dass sie bedeutungslos sind. Während die Welt darum ringt, geeignete politische Auswege aus diesem Konflikt zu finden, ist es von entscheidender Bedeutung, darüber nachzudenken, wie und warum die Analyse des russischen Einmarsches in der Ukraine so falsch war und was getan werden kann, um sicherzustellen, dass ähnliche Fehler bei der Aufklärung in Zukunft vermieden werden.

Erste Grundsätze

In erster Linie sollten sich die Analysten selbst auf bestehende antirussische Voreingenommenheit überprüfen. Ebenso muss die Bereitschaft, mit der Analysten die Schlussfolgerungen und unterstützenden Analysen westlicher Regierungen und Institutionen unhinterfragt akzeptieren, einer zunehmend kritischen Prüfung unterzogen werden. Am wichtigsten ist jedoch eine Rückkehr zu den ersten Prinzipien: Wenn jemand mit der Erstellung eines Gutachtens und einer Analyse zu einem bestimmten Thema beauftragt wird, sollte er tatsächlich ein Experte auf diesem Gebiet sein. In Russland gibt es einen Mangel an echten Experten, die Analysen für westliche Publikationen erstellen.

Russische Quellen müssen von Analysten, die aufgrund ihrer Ausbildung und ihres Fachwissens in der Lage sind, verantwortungsbewusst mit dem betreffenden Material umzugehen, eingesehen und vollständig geprüft werden. Während das blinde Nachplappern einer russischen Regierungsposition niemals akzeptabel ist, wird die Erkenntnis, dass russische Daten in der Tat die genauesten sein können, die zu einem bestimmten Thema verfügbar sind, und die anschließende Einbeziehung dieser Daten in eine umfassendere, kritische Analyse zu Ergebnissen führen, die eine weitaus größere Chance haben, dem Test der Zeit standzuhalten. Dies sollte das Ziel eines jeden Analysten sein. In Bezug auf Russland sind leider viel zu viele nicht in der Lage, dieses Ziel zu erreichen. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor:

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in seiner mehr als 20-jährigen Karriere unter anderem in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollabkommen, im Stab von US-General Norman Schwarzkopf während des Golfkriegs und später als Chefwaffeninspektor der UNO im Irak von 1991-98 tätig war. Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...