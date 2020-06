Speziellen Dank an meinen Freund Joseph Massad für diesen grandiosen Artikel, zur deutschen Verbreitung auf meiner Hochblauen Seite. Er hat wieder einmal das Problem erkannt und brillant analysiert.



Why statues of colonialist criminals need to come down In the last few days, statues of George Washington, one of the US founding fathers, have been defaced in recognition of his many crimes – to the horror of liberal and conservative American white supremacists. Washington was a racist who owned slaves and fought and murdered Native Americans, burning their villages and crops without expressing remorse.

Warum Statuen von kolonialistischen Kriminellen herunterkommen müssen

Von Joseph Massad

25. Juni 2020

Das Entfernen oder Zerstören von Denkmälern der weißen Vorherrschaft, der Sklaverei und der Eroberung ist ein Schritt zur Neudefinition dessen, was es bedeutet, Amerikaner, Franzose oder Brite zu sein.

In den letzten Tagen wurden die Statuen von George Washington, einem der Gründungsväter der USA, in Anerkennung seiner zahlreichen Verbrechen verunstaltet – zum Entsetzen der liberalen und konservativen amerikanischen weißen Rassisten.

Washington war ein Rassist, der Sklaven besaß und gegen die amerikanischen Ureinwohner kämpfte und sie ermordete, indem er ihre Dörfer und ihre Ernte verbrannte, ohne Reue zu zeigen. Er hatte eine lebenslange „Besessenheit“, Indianerland entweder für sich selbst oder für seine Siedler-Kolonialrepublik zu stehlen. Er führte den Vorsitz in einem Land, das Frauen das Wahlrecht verweigerte und nur weißen, Besitz besitzenden männlichen Kolonialsiedlern das Wahlrecht gewährte.

Die meisten Amerikaner wissen viel über ihn, dennoch feiern sie ihn zusammen mit den anderen Sklavenbesitzenden, Indianermordenden Gründervätern ihrer Republik. In der Tat sind die meisten Amerikaner stolz darauf, dass sie einen ganzen Staat, den ihre Truppen von den Ureinwohnern Amerikas erobert haben, zu Ehren Washingtons benannt haben, zusätzlich zur Benennung ihrer Hauptstadt nach ihm.

Die amerikanische politische, intellektuelle und journalistische Klasse würde niemals in Erwägung ziehen, den Namen Washingtons trotz seiner schrecklichen Verbrechen aus der Hauptstadt und dem Bundesstaat, der ihn trägt, zu entfernen. Dennoch feierten viele von ihnen, als die Russen 1991 den Namen Leningrad änderten, obwohl Lenin im Gegensatz zu Washington weder Völkermord beging noch Sklaven besaß und sich für die Rechte der Frauen einsetzte.

Jahrhundert der Sklaverei

Viele der Gräueltaten, die die US-Regierung an der eigenen Bevölkerung verübt hat, sind den meisten US-Bürgern bekannt, auch wenn ihnen viele schreckliche Details nicht bekannt sind. Die meisten Amerikaner wissen, dass ihr Land durch den Diebstahl von Land der Ureinwohner Amerikas und den Völkermord an der Mehrheit der Ureinwohner Amerikas gegründet wurde, denen die Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht bis 1924 verweigert wurde und die dieses Recht erst nach 1948 vollständig ausüben konnten.

Die meisten Amerikaner wissen auch, dass das erste Jahrhundert der US-Republik ein Jahrhundert der Sklaverei war und dass das zweite Jahrhundert ein Jahrhundert der legalen Rassentrennung und Diskriminierung der schwarzen Amerikaner war. Sie wissen auch, dass in den ersten anderthalb Jahrhunderten ihrer Republik Frauen das Wahlrecht verweigert wurde, und dass in der ersten Hälfte des Jahrhunderts auch weißen Männern, die kein Eigentum besaßen, das Wahlrecht verweigert wurde.

Weißer amerikanischer Nationalismus und die Vorherrschaft der Weißen sind so hegemonial in der weißen Mainstream-Kultur der USA, dass selbst den meisten amerikanischen Akademikern die tatsächliche Natur ihres Landes nicht bewusst ist.

Doch bei all diesem historischen Wissen, das in seinen großen Umrissen in der offiziellen US-Geschichte nicht geleugnet wird, behaupten die meisten Amerikaner – einschließlich der US-Regierung, der Mainstream-Medien und der öffentlichen und privaten Schulen und Universitäten der USA – ohne mit der Wimper zu zucken, dass ihr Land seit 1776 eine „Demokratie“ ist, womit sie meinen, dass es eine Demokratie für weiße, Besitz besitzende Männer war.

Wenn man diese Amerikaner mit der Tatsache konfrontiert, dass ihre Anerkennung dieser historischen Tatsachen in Verbindung mit ihren Behauptungen, ihr Land sei immer eine „Demokratie“ gewesen, sie als „weiße Männer-Supermachisten“ ausweist, sind sie oft verblüfft – als hätten sie nie an die Dissonanz und Inkongruenz dieser widersprüchlichen Behauptungen gedacht.



Weiße-männliche-supremachistische „Demokratie

Tatsächlich sind der weiße amerikanische Nationalismus und die Vorherrschaft der Weißen in der weißen Kultur des US-Mainstream so hegemonial, dass selbst die meisten amerikanischen Akademiker die tatsächliche Natur ihres Landes vergessen.

Während meines ersten Studienjahres für meine Doktorarbeit an der Columbia University stellte ich im Unterricht einer meiner liberalen weißen Professoren die Frage nach dieser Inkongruenz, die während ihres Vortrags immer wieder betonte, dass die USA seit 1776 eine Demokratie seien und zu dieser Zeit die einzige Demokratie der Welt gewesen sei.

Die amerikanische Republik der weißen Vorherrschaft

Ihre schrille und stolze nationalistische Antwort auf meine Frage lautete: „Können Sie ein anderes Land finden, das in dieser Zeit demokratischer war?“ Dass ihre Antwort der Mehrheit der Völker der Welt, geschweige denn der Mehrheit der US-Bevölkerung, nicht die Sinnlosigkeit und Absurdität einer weißen-männlichen-supermacistischen Demokratie als etwas, das „Freiheit“ bedeutet, vor Augen führen konnte, ist ein weiterer Beweis für solche nationalistischen Verpflichtungen.

In diesem Kontext des Bekenntnisses zu einer offiziellen Geschichte des weißen Rassismus sollte der anhaltende Aufstand in den USA gesehen werden, insbesondere im Zusammenhang mit dem jüngsten Beharren der Teilnehmer darauf, dass viele der Statuen im Land, die die weiße Vorherrschaft und Sklaverei verherrlichen, entfernt oder zerstört werden müssen, oder beides.

Christopher Columbus, um das extremste Beispiel eines völkermörderischen Eroberers zu nennen, ist in den USA nach wie vor ein geheiligter Name (in der Tat wurde meine eigene Universität, das ehemalige King’s College, 1784 als eine Form der direkten Zugehörigkeit nach ihm umbenannt, da „Columbia“ einer der Namen geworden war, unter denen die Vereinigten Staaten bekannt waren – obwohl die Columbia University glücklicherweise nicht den Bundesfeiertag, den Columbus Day, feiert, der 1934 vom ehemaligen Präsidenten Franklin Roosevelt eingeführt wurde).

Verherrlichung der konföderierten Generäle

Während die weißen Amerikaner Kolumbus schon früh feierten, wurde er Ende des 19. Jahrhunderts von italienischen Amerikanern, meist Einwanderern aus Sizilien und Süditalien, vereinnahmt, die in den USA wegen ihrer dunklen Hautfarbe viel unter Rassendiskriminierung litten – so sehr, dass einige von ihnen 1891 in New Orleans von weißen Rassisten gelyncht wurden.

Indem sie sich Columbus aneigneten, fanden die rechtsgerichteten italienischen Amerikaner ihr Ticket, um in den Club der Weißen und der weißen Vorherrschaft einzutreten: dass auch sie an der Eroberung Amerikas und dem Völkermord an den indigenen Völkern teilgenommen hatten.

In ähnlicher Weise waren die weißen rassistischen Hispanics im Bundesstaat New Mexico letzte Woche entsetzt darüber, dass die Ureinwohner Amerikas und die Chicanos und ihre Verbündeten die Statue des völkermörderischen spanischen Eroberers Juan de Onate aus der Innenstadt von Albuquerque entfernten. Ich erinnere mich noch gut an mein Entsetzen als Teenager, dass eines der Gebäude der Universität von New Mexico, meiner College-Alma Mater, ein nach Onate benanntes Gebäude hatte, um den Mann zu ehren, der für das Massaker an den Acoma-Indianern im Jahr 1599 verantwortlich war. Onate Hall ist bis heute schamlos nach ihm benannt.

Was die Statuen der Generäle der Konföderierten betrifft, darunter auch die des rassistischen Sklavenhändlers Robert E. Lee – eine seiner Statuen wurde erst 1924 in Virginia aufgestellt -, so kämpften diese Generäle im so genannten amerikanischen Bürgerkrieg einen Sezessionskrieg gegen die USA, um die Sklaverei aufrechtzuerhalten.

Ihre fortgesetzte Feier in Form von Statuen im Norden und Süden der USA ist ein Zeugnis für das Fortbestehen der Hegemonie der weißen rassistischen Version der US-Geschichte. Die meisten ihrer Statuen wurden nicht vor dem Bürgerkrieg errichtet, sondern tatsächlich Jahrzehnte später, um das rassistische Rassentrennungssystem namens Jim Crow zu unterstützen und in den 1950er und 1960er Jahren die Vorherrschaft der Weißen gegen die Gewährung von Bürgerrechten an schwarze Amerikaner durchzusetzen.

‚Verleugnen, wer wir sind‘.

Wir finden den gleichen Stolz in den europäischen Ländern ihrer Kolonialgeschichte. In Frankreich, wo Demonstranten die fortgesetzte Verherrlichung der völkermörderischen und rassistischen Kolonialgeschichte des Landes in Frage stellen, hat der neoliberale französische Präsident Emmanuel Macron rasch erklärt, dass „die Republik keine Spur oder keinen Namen aus ihrer Geschichte löschen wird … sie wird keine Statue“ ihrer kolonialen Kriegsverbrecher auslöschen. Dies zu tun, behauptete er, käme einer „Verleugnung dessen, wer wir sind“ gleich.

Diese Kriegsverbrecher sind für Macron akzeptabel, denn er ist sich bewusst, dass die Mehrheit der weißen Franzosen, im Gegensatz zu den nicht-weißen Franzosen, ihre koloniale und völkermörderische Geschichte verherrlichen.

Dennoch hatten die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg kein Problem damit, den Namen von Marschall Philippe Petain zu löschen, obwohl er ein Held der Schlacht von Verdun während des Ersten Weltkriegs war. Seine Zusammenarbeit mit den Nazis während des Zweiten Weltkriegs und die Führung von Vichy-Frankreich machten Petain jedoch zu einem wahren Verräter. Die Auslöschung seines Namens auf den Straßen dauerte bis 2011 an – obwohl Macron ihn vor zwei Jahren ehren wollte, wäre er nicht durch jüdische Proteste aufgehalten worden. Denkmäler, die Petain verherrlichen, bleiben jedoch in New York City.

Warum verdient es Petain, „ausgelöscht“ zu werden, aber nicht der Kriegsverbrecher Marschall Hubert Lyautey, oder General Henri Gouraud, oder Philippe Leclerc, oder Jean Etienne Valluy, oder so viele andere Kolonialbeamte, die unsägliche Verbrechen in der Karibik, Afrika, der arabischen Welt und Indochina begangen haben?

Diese Kriegsverbrecher sind für Macron akzeptabel, weil ihm bewusst ist, dass die Mehrheit der weißen Franzosen im Gegensatz zu den nicht-weißen Franzosen ihre koloniale und völkermörderische Geschichte verherrlicht und sich mit ihr identifiziert, während die meisten gelernt haben, sich nicht mit Petain zu identifizieren, weil er ein Opfer für die Weißen war – und wohl auch, weil die Verunglimpfung und Verunglimpfung Petains dazu dient, die Kollaboration einer großen Zahl anderer weißer Franzosen mit den Nazis auszulöschen und freizusprechen.

Giftiger, Götzen anbetender Nationalismus

In ähnlicher Weise hat der britische Premierminister Boris Johnson angesichts der massiven Demonstrationen gegen die rassistische und völkermörderische Kolonialgeschichte seines Landes und die fortgesetzte Verherrlichung der Kolonialbeamten behauptet, dass die Entfernung ihrer Statuen „eine Lüge über unsere Geschichte“ wäre.

Warum wir die Statuen entsetzlicher historischer Persönlichkeiten nicht niederreißen sollten

Im Gegenteil, was Demonstranten fordern, ist eine Korrektur der falschen Geschichte, die Großbritannien weiterhin aufrecht erhält und in der es völkermörderische und rassistische Verbrecher verherrlicht, darunter Winston Churchill, der 1920 den Einsatz chemischer Waffen gegen antikoloniale Iraker und 1919 gegen russische Revolutionäre genehmigte und für die Hungersnot in Bengalen 1943 verantwortlich war, bei der Millionen Menschen starben. Churchill befürwortete auch den Einsatz von Giftgas gegen indische Antikolonialisten, war aber entsetzt darüber, dass die Beamten des Indien-Büros zu „zimperlich“ waren, um seinen Anweisungen zu folgen.

Warum sollten nicht-weiße britische oder französische oder amerikanische Bürger – ganz zu schweigen von weißen antikolonialen und antirassistischen Bürgern – akzeptieren, was weiße rassistische Bürger (und braune und schwarze Kollaborateure des Establishments) in ihrer Geschichte verherrlichen wollen?

Die Statuen dieser Kriminellen sind Teil des giftigen, Götzen anbetenden amerikanischen, britischen und französischen Nationalismus, der nach wie vor der weißen Vorherrschaft, der Sklaverei und der kolonialen Eroberung verpflichtet ist. Sie zu entfernen und/oder zu zerstören, ist nicht mehr als ein teilweises Korrektiv für die institutionalisierte falsche historische Erinnerung, die sie propagieren – und ein kleiner Schritt hin zu einer möglichen Neudefinition dessen, was Amerikanischsein, Französisch-sein und Britischsein bedeuten sollte.

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und intellektuelle Geschichte an der Columbia University in New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: Die Entstehung einer nationalen Identität in Jordanien, Begehrende Araber, Das Fortbestehen der Palästinenserfrage: Essays über den Zionismus und die Palästinenser und zuletzt über den Islam im Liberalismus. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.

