Warum veranstaltet Israel am Nakba- Tag das Eurovisionsfestival? Von Ghada Karmi Middleeasteye

On Nakba day, why is Israel hosting Eurovision? The Eurovision song contest is to be held at the Expo Centre in Tel Aviv from 14 to 18 May. Forty one countries are represented, and an estimated 200 million people will watch the four-day event, a huge boost for the standing of the host country.

Warum veranstaltet Israel am Nakba-Tag das Eurovisionsfestival?

Von Gada Kharmi

Der Gesangswettbewerb fällt genau ein Jahr, auf den Tag nachdem israelische Truppen mehr als 60 Demonstranten in Gaza massakriert haben. Israel sollte nicht Gastgeber der Eurovision sein

Der Eurovision Song Contest findet vom 14. bis 18. Mai im Expo Center in Tel Aviv statt. – 41 Länder sind vertreten, und schätzungsweise 200 Millionen Menschen werden die viertägige Veranstaltung verfolgen, was für das Ansehen des Gastlandes von enormer Bedeutung ist.



Die Wahl Israels als Austragungsort für diesen glanzvollen Anlass ist in jeder Hinsicht falsch

Die Wahl Israels als Austragungsort für diesen glanzvollen Anlass ist in jeder Hinsicht falsch. Israel qualifiziert sich für den Wettbewerb, da die Israel Broadcasting Authority (IBA) Mitglied der European Broadcasting Union ist, die für die Veranstaltung verantwortlich ist. Die erste Teilnahme des Landes an dem Wettbewerb erfolgte 1973.

Trotzdem gehört Israel nicht zu Europa. Es sieht sich gerne als Europäer, aber das ist nicht dasselbe.

Zweitens ist es wahrscheinlich, dass die Expo Tel Aviv wie viele andere Teile der Stadt auf Grundstücken errichtet wurde, die ursprünglich aus dem palästinensischen Dorf al-Sheikh Muwannis und den umliegenden Dörfern enteignet wurden.

Wie viele andere wurde das Dorf nach 1948 durch israelischen Terror und rohe Gewalt evakuiert und dann abgerissen. Diese hässliche Geschichte ist nicht vergangen; es wird über all dem Gesang und dem Tanzen im Expo Center hängen.

Zwanzig Minuten von dem Austragungsort des Eurovisionsfestivals entfernt liegt der Gazastreifen, ein gequältes Land der Belagerung, Armut und des Hungers, das von Israel selbst geschaffen wurde. 80 Prozent der Bevölkerung sind hilfsbedürftig, die Arbeitslosigkeit liegt zwischen 50 und 70 Prozent , der Mangel an Grundstoffen ist häufig und schwerwiegend, und Krankenhäuser kommen mit Kranken und Verwundeten kaum zurecht.

Fast zwei Millionen Palästinenser sind im Freiluftgefängnis in Gaza eingesperrt, weil sie nichts anderes als Juden sind. Es ist ein Wunder, dass die Schreie der verängstigten Kinder, der Amputierten und der Verwundeten von Gaza die Nachtschwärmer in Tel Aviv nicht erreichen.

Der zweite Nakba

Vor einem Jahr, am 14. Mai 2018, dem genauen Eröffnungstermin von Eurovision in diesem Jahr, haben israelische Scharfschützen, die an der selbsternannten Grenze zu Gaza stationiert waren, über 60 unbewaffnete palästinensische Demonstranten erschossen.

Gleichzeitig fand in Jerusalem ein weiteres Fest statt: die illegale Anerkennung der Stadt als Hauptstadt Israels durch die USA und die Ankündigung des Umzugs der US-Botschaft. In dem Jahr seitdem haben israelische Streitkräfte laut dem Gesundheitsministerium des Gazastreifens weitere 267 Menschen getötet und über 30.000 verletzt, wobei mehr als 7.000 Menschen mit scharfer Munition erschossen wurden.



Wurde der kulturelle Boykott nicht als Teil der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika akzeptiert?

Der bedeutendste Zufall in dieser Woche ist jedoch der 71. Jahrestag der palästinensischen Nakba. Am 15. Mai 1948, dem zweiten Tag des Eurovisionswettbewerbs, wurde der Staat Israel gegründet und damit die Katastrophe in Gang gesetzt, die seitdem das palästinensische Leben befallen hat.

Ungefähr um diese Zeit feiert Israel jedes Jahr seinen so genannten Unabhängigkeitstag, ohne auf die Tragödie zu achten, die seine Gründung für die palästinensischen Ureinwohner verursacht hat.

Die Palästinenser, die einst eine sesshafte, zusammenhängende Gesellschaft waren, sind heute in verschiedene Länder zersplittert, von denen 5,3 Millionen immer noch in Flüchtlingslagern leben. Seit Jahren ist Israel bestrebt, seiner Verantwortung für diese Tragödie zu entkommen oder sie zu vertuschen, und in diesem Sinne war der Eurovisionswettbewerb ein Glücksfall.



Israels Realität – Die Israelis haben keine Mühe gescheut, jede Gelegenheit zu nutzen, um sich als Teil der westlichen Welt zu präsentieren. Tel Aviv strotzt nur so vor englischen Schildern, eine Armee von Freiwilligen vor Ort wurde aufgestellt, um den Besuchern zu helfen, und es wird sogar am Sabbat ein kostenloser Busservice angeboten – gegen Einwände orthodoxer Juden.

Ein Teaser-Video im israelischen Fernsehen zeigt eine der Gastgeberinnen der Eurovision, eine symbolträchtige Araberin in Form von Lucy Ayoub, der Tochter eines arabisch-christlichen Vaters und einer jüdischen Mutter, die die Gäste willkommen heißt. Es sagt ihnen, dass Israel trotz allem, was sie gehört haben, ein „Land von Honig und Milch ist, immer sonnig und so glatt wie Seide“.

Vielen Menschen ist bewusst, dass die Realität in Israel ganz anders ist. 2017 veröffentlichte die UN einen maßgeblichen Bericht über das israelische Apartheidsystem, der seine Gesetze und sein Verhalten gegenüber nicht-jüdischen Bürgern durchdringt.

Dies wurde im Sommer 2018 verschärft, als Israel sein Nationalstaatsgesetz verabschiedete und seinen Status als Nationalstaat des jüdischen Volkes bestätigte. In der Praxis und im Recht ist Israel ein Staat, der Nichtjuden zugunsten von Juden diskriminiert: Apartheid im Verständnis des Begriffs.

Unterdessen schreiten die Verbrechen gegen das palästinensische Volk und seine Kultur weiter voran. Im August 2018 zerstörte ein israelischer Bombenangriff das Kulturzentrum Said al-Mishal im Gazastreifen.

Palästinensischen Künstlern wird routinemäßig das Ausreisevisum für die Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen im Ausland verweigert , und die palästinensische Dichterin Dareen Tatour befindet sich wegen „Anstiftung zum Terrorismus“ aufgrund ihres Verses im Gefängnis.



Apartheid belohnen

Auf welcher Grundlage sollte ein Staat dieser Art mit dem Glanz und Glamour des Eurovision-Gesangswettbewerbs belohnt werden? Welche Botschaft vermittelt dieser Anspruch, dass Israel ein normaler Staat ist, wenn seine Politik und sein Verhalten offensichtlich mit so vielen zivilisierten Normen kollidieren, nach denen die internationale Gemeinschaft leben will?

Welche Täuschung treibt Leute wie die britischen Prominenten, zu denen Stephen Fry und Sharon Osborne gehören, dazu, einen Protestbrief zu schreiben, in dem Israel gegen einen Boykott der Eurovision verteidigt wird, wie von Palästinensern und ihren Unterstützern befürwortet, weil der „Geist der Zusammengehörigkeit“ der Eurovision unterlag Attacke?

Welche Gemeinsamkeit findet sich unter der Apartheid? Wurde der kulturelle Boykott nicht als Teil der Anti-Apartheid-Bewegung in Südafrika akzeptiert?

Andere Künstler haben sich nicht täuschen lassen. Im Januar forderten eine Reihe von Schriftstellern und Künstlern wie die Modedesignerin Vivienne Westwood und der Filmregisseur Mike Leigh die BBC auf, ihre geplante Berichterstattung über den Wettbewerb abzusagen.

Der Musiker Roger Waters hat Madonna aufgefordert, nicht an dem Eurovisionsfestival teilzunehmen. Schon im September 2018 schrieb er an alle 41 Kandidaten und bat sie, sich zu den Palästinensern zu stellen.

Künstler wie Brian Eno, Lana del Rey und Annie Lennox haben die Einladung vom Festival (ESC) abgelehnt.

Wenn jemand daran zweifelt, dass Israel den Eurovisionswettbewerb für Propaganda nutzen will, hat sein stellvertretender Minister für öffentliche Diplomatie, Michael Oren, das Spiel verraten.

Als Israel mit der Hamas Waffenstillstandsvereinbarungen abschloss, um das militärische Aufflammen am 5. Mai zu beenden, sagte er: „Die Hamas muss gehen, aber gleich nach unseren Feiertagen und nach dem ESC.“ Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …