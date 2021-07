Why isn’t Israel held accountable for spying on journalists? Spyware made by the Israeli company NSO Group has been used far more extensively than previously known to target journalists and human rights defenders around the world. This raises the question of why Israel, the state actor without which NSO Group would not exist and could not operate, is not being held accountable.

Warum wird Israel nicht für die Bespitzelung von Journalisten zur Rechenschaft gezogen?

Von Ali Abunimah



19. Juli 2021

Spionagesoftware der israelischen Firma NSO Group wurde in weit größerem Umfang als bisher bekannt eingesetzt, um Journalisten und Menschenrechtsaktivisten auf der ganzen Welt ins Visier zu nehmen. Dies wirft die Frage auf, warum Israel, der staatliche Akteur, ohne den die NSO Group nicht existieren würde und nicht operieren könnte, nicht zur Rechenschaft gezogen wird.

Das Ausmaß der Spionage ist dank einer groß angelegten Untersuchung ans Licht gekommen, die von dem globalen Berichterstattungskonsortium Forbidden Stories und der Menschenrechtsgruppe Amnesty International angeführt wurde. “Ein beispielloses Leck von mehr als 50.000 Telefonnummern, die von den Kunden der israelischen Firma NSO Group zur Überwachung ausgewählt wurden, zeigt, wie diese Technologie seit Jahren systematisch missbraucht wurde”, so Forbidden Stories.

Die Spyware mit dem Namen Pegasus kann aus der Ferne auf dem Smartphone einer Zielperson installiert werden, ohne dass diese eine Aktion wie das Anklicken eines Links oder das Beantworten eines Anrufs ausführen muss. “Einmal installiert, erlaubt es den Kunden, die vollständige Kontrolle über das Gerät zu übernehmen, einschließlich des Zugriffs auf Nachrichten von verschlüsselten Messaging-Apps wie WhatsApp und Signal und des Einschaltens des Mikrofons und der Kamera”, so Forbidden Stories.

Pegasus wird angeblich nur an Regierungen verkauft, um es für legitime Zwecke der Strafverfolgung einzusetzen. Aber laut Forbidden Stories “wurde diese Spyware entgegen den Behauptungen der NSO Group seit vielen Jahren, auch in einem kürzlich erschienenen Transparenzbericht, in großem Umfang missbraucht.”

Unter denjenigen, die für den Einsatz von Pegasus ausgewählt wurden, sind mindestens 180 Journalisten in Ländern wie Indien, Mexiko, Ungarn, Marokko, Frankreich, Spanien, Großbritannien, Ägypten, Libanon und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere potenzielle Ziele sind Menschenrechtsverteidiger, Akademiker, Anwälte, Gewerkschafter, Ärzte, Politiker und sogar Staatsoberhäupter.

Forbidden Stories sagt, dass es unmöglich ist zu wissen, ob irgendeine der 50.000 Telefonnummern auf der Liste, die es erhalten hat, erfolgreich angegriffen wurde, es sei denn, das tatsächliche Gerät, das mit einer Nummer verbunden ist, wird untersucht.

Das Sicherheitslabor von Amnesty International führte forensische Untersuchungen an den Telefonen von mehr als einem Dutzend Journalisten und insgesamt fast 70 Telefonen durch und “deckte erfolgreiche Infektionen durch eine Sicherheitslücke in iPhones erst in diesem Monat auf”, so Forbidden Stories. “Diese Recherchen haben eine weit verbreitete, anhaltende und fortgesetzte ungesetzliche Überwachung und Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt, die mit der Pegasus-Spionagesoftware der NSO Group begangen wurden”, so Amnesty.



Verbindung zum Khashoggi-Mord – Vor den jüngsten Enthüllungen wurde der Einsatz von Pegasus bereits mit dem 2018 erfolgten Mord an dem Washington Post-Kolumnisten Jamal Khashoggi im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul in Verbindung gebracht. Nach dem Mord an Khashoggi stellte die NSO Group zur Schadensbegrenzung unter anderem die gut vernetzten ehemaligen Beamten der Obama-Regierung Juliette Kayyem, die im US-Ministerium für Innere Sicherheit arbeitete, und Daniel Shapiro, der als US-Botschafter in Israel diente, ein.

Die neuen Untersuchungen zeigen, dass Rodney Dixon, ein prominenter Menschenrechtsanwalt mit Sitz in Großbritannien, im Jahr 2019 von Pegasus ins Visier genommen wurde, aber die Untersuchung seines Geräts ergab keine erfolgreiche Infektion. Dixon hat einen Briten vertreten, der in den Vereinigten Arabischen Emiraten inhaftiert ist, der Golfdiktatur, die eng mit Israel verbündet ist und von der seit langem bekannt ist, dass sie ein Pegasus-Nutzer ist. Dixon hat auch Hatice Cengiz vertreten, die mit Khashoggi verlobt war. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass Cengiz’ eigenes Telefon angegriffen und tatsächlich infiziert wurde.

Dixon ist auch ein Anwalt für die Opfer des israelischen Angriffs auf das Schiff Mavi Marmara im Jahr 2010, die versuchen, vor dem Internationalen Strafgerichtshof Gerechtigkeit zu erlangen.



Israels Rolle wird heruntergespielt – Die neuen Enthüllungen über die NSO Group finden ein breites Medienecho, obwohl die Rolle Israels, insbesondere die der israelischen Regierung, von wichtigen englischsprachigen Mitgliedern des Forbidden Stories Konsortiums heruntergespielt wird. Der führende Artikel des Guardian zu diesem Thema erwähnt Israel nicht in der Überschrift und nur einmal im Artikel selbst, indem er die NSO Group als ein israelisches Unternehmen beschreibt. Die Washington Post macht es geringfügig besser mit der Überschrift: “Private israelische Spyware wird benutzt, um Handys von Journalisten und Aktivisten weltweit zu hacken.” Aber diese Betonung auf “privat” verschleiert, dass die israelische Regierung eine zentrale Rolle bei der Existenz und den laufenden schändlichen Aktivitäten der NSO Group spielt.

35 Absätze tief im Post-Artikel vergraben ist das Eingeständnis, dass “Pegasus vor einem Jahrzehnt von israelischen Ex-Cyberspies mit von der Regierung geschulten Fähigkeiten entwickelt wurde.” “Das israelische Verteidigungsministerium muss jede Lizenz an eine Regierung, die es kaufen will, genehmigen, so frühere Aussagen des NSO”, fügt die Post hinzu.

Die Rolle der israelischen Regierung bei der Vergabe von Lizenzen für den Verkauf der NSO Group scheint nicht nur ein passiver Prozess der Erteilung von Genehmigungen zu sein. Vielmehr sieht Israel diese Firmen als Erweiterung seiner Reichweite, da es Beziehungen zu Regierungen in der ganzen Region pflegt.

Unter Berufung auf einen israelischen Beamten und Quellen aus dem Unternehmen berichtete die New York Times diese Woche, dass die israelische Regierung “NSO und zwei andere Firmen ermutigt hat, weiterhin mit Saudi-Arabien zusammenzuarbeiten, und einer vierten Firma eine neue Lizenz für eine ähnliche Arbeit erteilt hat, wobei sie sich über jegliche Bedenken wegen Menschenrechtsverletzungen hinweggesetzt hat.”

Letztes Jahr wies ein israelisches Gericht einen Versuch von Amnesty International zurück, die israelische Regierung zu zwingen, die Exportlizenz der NSO Group zu widerrufen.

Amnesty nannte es ein “schändliches Urteil” und einen “grausamen Schlag für die Menschen, die auf der ganzen Welt in Gefahr sind, weil die NSO Group ihre Produkte an notorische Menschenrechtsverletzer verkauft”.

Die New York Times – die nicht Teil des Forbidden Stories-Konsortiums war – betont, dass die neuesten Enthüllungen “die Bedenken verstärken könnten, dass die israelische Regierung Regierungsmissbrauch begünstigt hat, indem sie NSO eine Exportlizenz für den Verkauf von Software an Länder erteilt hat, die diese zur Unterdrückung von Dissidenten einsetzen.” Zuvor hatte die New York Times berichtet, dass Pegasus weitgehend von Veteranen der Einheit 8200 entwickelt wurde.

Die Einheit 8200 ist die Cyberwarfare-Abteilung des israelischen Militärs, die direkt für massive Überwachung und Menschenrechtsverletzungen an Palästinensern, die unter israelischer Militärbesatzung leben, verantwortlich war. Zweifellos wurden die Spionagetechnologien, die jetzt gegen Menschenrechtsverteidiger weltweit eingesetzt werden, an der gefangenen palästinensischen Bevölkerung entwickelt und getestet.



Ablenkung der Aufmerksamkeit auf China – Vergleichen Sie das relative Schweigen über die direkte und unbestrittene Rolle der israelischen Regierung bei den ruchlosen Aktivitäten der NSO Group mit der jüngsten Kampagne westlicher Regierungen gegen China.

Am Montag beschuldigte die Biden-Administration die chinesische Regierung, Microsoft-E-Mail-Systeme gehackt zu haben, die von Unternehmen und Regierungsstellen auf der ganzen Welt genutzt werden. Eine Erklärung des Weißen Hauses schrieb diese bösartigen Cyber-Attacken der chinesischen Regierung “mit einem hohen Maß an Vertrauen” zu – ein Geheimdienst-Code dafür, dass die USA keine handfesten Beweise haben. Auch Kanada schloss sich den US-Vorwürfen gegen chinesische “staatlich unterstützte Akteure” an, aber eine Erklärung des Außenministeriums in Ottawa ist mit kleinlauten Worten gespickt – “Kanada ist zuversichtlich …”. “Kanada hält es für sehr wahrscheinlich …” – was darauf hinweist, dass es sich um Anschuldigungen handelt, nicht um unumstößliche Fakten.

Tatsächlich wird dieser Mangel an Beweisen durch die Erklärung der Europäischen Union bestätigt, die noch vager ist, wer für die angeblichen Microsoft-Hacks verantwortlich sein könnte. Im Gegensatz zu ihren amerikanischen und kanadischen Verbündeten beschuldigt die EU nicht direkt China oder chinesische “staatlich unterstützte Akteure”, sondern behauptet nur, dass “die EU und ihre Mitgliedsstaaten diese bösartigen Cyber-Aktivitäten als vom Territorium Chinas aus unternommen bewerten.”



EU zuckt mit den Schultern – In Anbetracht der Tatsache, dass Menschenrechtsverteidiger und Journalisten in mehreren EU-Mitgliedsstaaten ins Visier von Pegasus geraten sind oder dafür ausgewählt wurden, fragte The Electronic Intifada den außenpolitischen Sprecher der EU, ob der Block über bösartige Cyber-Aktivitäten besorgt sei, die von Israel ausgehen, einem Staat, mit dem er eng verbündet ist.



Die 187 Worte umfassende Antwort des EU-Sprechers für Außen- und Sicherheitspolitik erwähnte Israel mit keinem Wort.



“Angelegenheiten der nationalen Nachrichtendienste fallen in die nationale Zuständigkeit und es ist Sache der nationalen Behörden, ihre eigenen Dienste zu beaufsichtigen”, sagte die EU. Das ist ein klarer Hinweis darauf, dass die EU nicht die Absicht hat, zu untersuchen, wie der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban Berichten zufolge die israelische Spionagesoftware gegen Kritiker und Journalisten in einem EU-Mitgliedstaat einsetzt. “Überwachungstechnologien können, wenn sie ethisch und in Übereinstimmung mit dem Gesetz eingesetzt werden, wirksame Werkzeuge zur Strafverfolgung sein”, fügte die EU in einer offensichtlichen Befürwortung der fraglichen Malware hinzu. Der Block räumte jedoch ein, dass “zunehmende Berichte über Missbrauch und Menschenrechtsverletzungen aufgrund des Einsatzes von digitalen Überwachungsinstrumenten”, insbesondere gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, gemeldet werden.

”

Das ist ein zahnloses Versprechen angesichts des totalen Schweigen der EU zu Israel, einem wichtigen staatlichen Akteur, der solche Missbräuche auf der ganzen Welt und innerhalb der EU selbst ermöglicht. Übersetzt mit Deepl.com

Die EU forderte die Staaten auf, “Gesetze und Schutzmaßnahmen zu implementieren, um Menschen vor unrechtmäßiger oder unnötiger Überwachung zu schützen, einschließlich jeglicher willkürlicher oder massenhafter Überwachung.”

Sie sagte auch, sie werde “alle unsere politischen Instrumente, einschließlich der Menschenrechtsdialoge, nutzen, um weiterhin Bedenken über den unrechtmäßigen Einsatz von Überwachungstechnologien zu äußern.”

Ab sofort ist die Teilnahme der NSO Group an einer Pariser “Heimatschutz”-Ausstellung später in diesem Jahr geplant. Die Milipol-Ausstellung wird von der französischen Regierung gesponsert. Übersetzt mit Deepl.com

