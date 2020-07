 Was Bidens Präsidentschaft für den Iran bedeutet

What Biden’s presidency means for Iran The upcoming US presidential election’s outcome is bound to significantly impact Iran’s future. President Donald Trump securing another term could leave Tehran continuing to face Washington’s ” maximum pressure ” campaign-a policy of harsh and sweeping sanctions crippling the country’s already faltering economy, and a continued brinkmanship that always risks escalating into a military confrontation-for another four years.

Der Ausgang der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen wird die Zukunft des Iran erheblich beeinflussen. Eine weitere Amtszeit von Präsident Donald Trump könnte dazu führen, dass Teheran weiterhin mit Washingtons “Kampagne des maximalen Drucks” konfrontiert sein wird – einer Politik harter und umfassender Sanktionen, die die ohnehin schon angeschlagene Wirtschaft des Landes lähmen, und einer fortgesetzten Feindseligkeit, die stets Gefahr läuft, für weitere vier Jahre in eine militärische Konfrontation zu eskalieren. Sollte der ehemalige Vizepräsident (VP) Joseph Biden gewinnen, könnten die Beziehungen zwischen Teheran und Washington alternativ dazu weniger feindselig werden, wobei sowohl die USA als auch der Iran die Auswege nutzen würden, um eine weitere Eskalation zu vermeiden, die außer Kontrolle geraten könnte.

Mit einer wahrscheinlich pragmatischeren Politik gegenüber Teheran könnte eine Biden-Präsidentschaft die Spannungen zwischen den USA und dem Iran verringern, indem sie die bilateralen Beziehungen in eine stabilere Richtung lenkt und den Druck Washingtons auf die Islamische Republik verringert, wenn auch nicht völlig beseitigt. Obwohl es unmöglich vorherzusagen ist, wie Biden im Falle seiner Wahl die Außenpolitik betreiben würde, kann seine Bilanz als Vizepräsident von Barack Obama und als US-Senator seit den 1970er Jahren Beobachtern dabei helfen, darüber zu informieren, welchen Führungsstil Biden auf die internationale Bühne bringen könnte.

Wie Obama hat Biden auf der Weltbühne eine “liberal internationalistische” Agenda favorisiert. Obwohl er keine Taube ist, hat er bei vielen Gelegenheiten der Diplomatie und der starken Unterstützung der USA für internationales Engagement und multilaterale Institutionen den Vorzug gegeben – im Gegensatz zu Trumps Außenpolitik, die durch mutige unilaterale Schritte wie den Rückzug der USA aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan (JCPOA), der Weltgesundheitsorganisation und dem Pariser Klimaabkommen definiert wird. In seiner Iran-Politik könnte Biden sensibler für die Interessen der NATO-Mitglieder wie Frankreich, Deutschland und der Türkei sein, die den JCPOA unterstützten und die Entscheidung der USA bedauerten, sich im Mai 2018 aus dem Abkommen zurückzuziehen. Einige Analysten behaupten, dass ein Sieg Bidens im November sogar eine Rückkehr der USA zum JCPOA auf den Tisch legen könnte.

Die Iran-Politik einer Biden-Präsidentschaft wäre wahrscheinlich vorhersehbarer und kohärenter als die der gegenwärtigen Regierung. Kurz nach der unverschämten Ermordung des iranischen Generals Qassem Soleimani durch die Trump-Regierung im Januar legte Biden eine Erklärung vor, in der er Trumps rücksichtslose Politik gegenüber dem Iran und dem Nahen und Mittleren Osten kritisierte und sie für einen “völlig vorhersehbaren Zyklus eines eskalierenden Konflikts mit dem Iran” verantwortlich machte. Er fuhr fort, die mangelnde Planung der Trump-Administration und ihre Unfähigkeit, wirksam zu reagieren, z.B. auf den Abschuss einer US-Militärdrohne RQ-4A Global Hawk durch den Iran, zu kritisieren. Biden verurteilte zwar Irans Förderung des Terrorismus, Menschenrechtsverletzungen und die Inhaftierung von US-Bürgern, forderte aber auch einen “intelligenteren Weg zur Bekämpfung des Iran”, der wahrscheinlich in einer Reduzierung der einseitigen Sanktionen und dem Versuch eines diplomatischen Engagements bestehe.

Ein Präsident Biden könnte auch weniger anfällig für saudi-arabische und emiratische Lobbyarbeit für mehr Druck auf den Iran sein, was Teheran gerne begrüßen würde. Trump hat sich sehr bemüht, Kronprinz Mohammed Bin Salman in vielen Fällen (Mord an Jamal Khashoggi, Krieg im Jemen, die “Entführung” des libanesischen Premierministers usw.) den Vorteil des Zweifels einzuräumen und gleichzeitig den saudischen Erzählungen über regionale Themen wie die jemenitische Houthi-Rebellion, die Muslimbruderschaft und die wahrgenommene iranische Bedrohung Gehör zu schenken. Eine Biden-Präsidentschaft könnte jedoch zusätzlichen Raum zwischen Washington und Riad in Angelegenheiten schaffen, die die Iraner direkt betreffen, wie die Rhetorik des ehemaligen Vizepräsidenten vermuten lässt. Bei einer demokratischen Debatte im November 2019 erklärte der ehemalige Vizepräsident, er werde “sehr deutlich machen, dass [die Amerikaner] nicht tatsächlich [Saudi-Arabien] mehr Waffen verkaufen werden”, und gelobte gleichzeitig, die Saudis “zu dem Paria zu machen, der sie sind”.

]

Biden könnte den Iran jedoch auch vor potenzielle Herausforderungen stellen. Zum einen ist er ein enger Freund und starker Unterstützer Israels. Es ist zwar schwer vorstellbar, dass irgendein US-Präsident die Politik von Premierminister Benjamin Netanjahu im gleichen Maße wie Trump aktiv unterstützt, aber eine Biden-Administration würde wahrscheinlich keinen signifikanten US-Druck auf Israel ausüben, wenn es um Themen wie die israelischen Geheimaktionen gegen den Iran geht (“Stellvertreter”-Kriege, Cyber-Krieg usw.). Er könnte auch eher bereit sein, US-Militärgewalt einzusetzen, um Syriens nordwestliche Provinz Idlib in den Händen von Anti-Assad-Kämpfern zu halten, was eine direkte Herausforderung für die Pläne Teherans, Moskaus und der Hisbollah darstellt, der syrischen Regierung zu helfen, einen totalen militärischen Sieg in der “Endschlacht” des vom Krieg verwüsteten Landes zu erringen.

Nebenan im Libanon haben regierungsfeindliche Proteste das Land überrollt, wobei einige die Unterstützung der Hisbollah durch den Iran und die Einmischung in libanesische Angelegenheiten kritisierten. Biden steht der Hisbollah seit langem kritisch gegenüber und droht sogar damit, die Hilfe für das Land zu kürzen, falls die Partei bei den libanesischen Parlamentswahlen gewinnen sollte. Im Irak würde Biden wahrscheinlich die Unterstützung der USA für die jüngsten Bemühungen von Premierminister Mustafa Al-Kadhimi fortsetzen, von Iran unterstützte schiitische Milizen wie die Hisbollah Kataib zu konfrontieren und zu entwaffnen. Dies, zusätzlich zu den jüngsten Protesten im Land, die teilweise gegen die iranische Einmischung in den Irak gerichtet waren, könnte die Interessen des Iran an seinem westlichen Nachbarn untergraben.

Letztlich wäre es eine zu starke Vereinfachung, anzunehmen, dass ein Sieg der Biden eine Rückkehr zur Politik der Obama-Ära bedeuten würde. Fast vier Jahre der Präsidentschaft Trumps haben zweifellos die Herangehensweise des iranischen Regimes an regionale und globale Herausforderungen in einer Weise verändert, die das Denken der so genannten “Hardliner” der Islamischen Republik begünstigt, deren Macht im Iran vor allem aufgrund der Realität der Präsidentschaft Trumps zugenommen hat. Wenn Biden im Januar Präsident wird, wird der Iran, mit dem er zu tun haben wird, nicht der Iran sein, der während seiner acht Jahre als Vizepräsident der Vereinigten Staaten existierte. Übersetzt mit Deepl.com

