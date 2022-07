Dank an Wolfgang Behr für seinen Kommentar über den skandalösen Umgang mit der Documenta fifteen, speziell für die Hochblauen Seite

Evelyn Hecht-Galinski

Was bilden sich eigentlich die Deutschen ein !

Von Wolfgang Behr

14. Juli 2022

Da wird in der Süddeutschen Zeitung ständig und sich steigernd gegen die Dokumenta15 angeschrieben. Mit

Kommentaren wie ROCKY HORROR PICTURE SHOW, SCHWARZE STUNDEN,

ANTISEMITISMUS UND KITSCH, KOMMEN WIR NUN ZUM STRAFRECHT, DIE ABSOLUTE

LEERE, VIELLEICHT ÜBERLEBT, BETRETEN VERBOTEN und noch ein paar weitere mit der

Forderung nach Schliessung der Dokumenta fifteen begleitet von Sätzen wie „Antisemitischer Sumpf“ und

anderen Vorwürfen.

Was bilden sich eigentlich die Deutschen ein!

Soll die ganze übrige Menschheit genötigt werden,

wegen der monströsen Verbrechen der Shoa die mangelhaft verarbeitete Schuld und die daraus

resultierende deutsche Befindlichkeit zu übernehmen?



Die Dokumenta15 ist eine internationale Ausstellung und keine deutsche ! Sie könnte ebensogut

an anderen Orten der Erde stattfinden. Dass die während Jahrhunderten unterdrückten und

ausgebeuteten Völker der südlichen Erdkugel und Asiens allen Grund haben, das 20 Jahre alte

Wimmelbild von Taring Padi positiv zu bewerten, geht wohl nicht in eurozentrische, von ihrer

moralischen Selbstüberhöhung benebelte Köpfe hinein.



Natürlich waren unter den europäischen Unterdrückern und Ausbeutern auch Juden beteiligt, was

nicht berechtigt, den Gestaltern des Wimmelbildes einen generellen Antisemitismus zu

unterstellen. Und glauben die Kritiker wirklich, dass die durch Bomben ermordeten und

schwerverletzten Menschen in Gaza einen Unterschied machen würden, ob sie Opfer von

deutschen oder israelischen Flugzeugen sind?

Dass der israelische Geheimdienst Mossad berüchtigt ist für seine aussergerichtlichen Tötungen, nicht nur damals im Indonesien Suhartos,

dürfte sich inzwischen herumgesprochen haben. Die Antisemitenjäger waren so von ihrer Hysterie

überwältigt, dass sie nicht einmal bemerkten, dass der Teufel mit seinem Pentagram und nicht mit

dem Davidstern abgebildet ist. Und das verstärkt den Eindruck einer massiven Einmischung der

in Deutschland sehr aktiven Israellobby. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft in Kassel wird von

einigen Medien als wichtiger Motor dieses dokumentafeindlichen Vorgehens im positiven Sinne

benannt.



Der Apartheidstaat Israel erträgt nicht, dass ihm durch die antiimperialistische und

antikolonialistische Sichtweise des Südens der Spiegel vorgehalten wird. Israelhörige deutsche

Politiker, und das sind nicht wenige, wollten schon vor Eröffnung der Dokumenta15 geahnt haben,

dass eine „Antisemita15“, wie sie von einigen Medien benannt wurde, zu erwarten sei.

Die schändliche Rede des Bundespräsidenten gehört dazu



Nun wird von den Medien die Dokumentaleitung, Frau Schormann und OB Geselle scharf

angegriffen, ja Schormanns Rücktritt gefordert. Die “Welt” und der “Tagesspiegel” schreiben von

“Listenabgleichungen” um “israelfeindliche Dokumenta-Teilnehmer” zu identifizieren. Dabei

genügt schon eine Nähe zu BDS oder die Bezeichnung Israels als Apartheidstaat. Ein Besucher

soll so etwas Unverschämtes wie “Free Palestine” auf einen ausgestellten Papppanzer gechrieben

haben.

„Entartete Kunst“ hat es in Deutschland schon einmal schwer gehabt. Offensichtlich befindet sich

das Land in einer geistigen Regression. Da ist es eigentlich angesagt, die nächste Dokumenta

nicht mehr in Deutschland stattfinden zu lassen.



Kommentar: Ignoranz und Verschwörungswut hat die documenta nicht verdient Ignoranz und Verschwörungswut hat die documenta nicht verdient Die Debatte um Antisemitismus bei der documenta 15 wird immer hitziger und treibt merkwürdige Blüten. Die überdrehte Debatte müsste dringend beruhigt und versachlicht werden. Das fängt bei einer Definition des Begriffs Antisemitismus an. Antisemitisch, antisemitischer, documenta 15.

