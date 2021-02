Was deutsche Medien nicht oder allenfalls spärlich berichten Von Albrecht Müller

Dank an Albrecht Müller und die Nachdenkseiten. Deshalb ist Aufklärung so wichtig

Was deutsche Medien nicht oder allenfalls spärlich berichten… Zu RT Deutsch wird in manchen Kreisen Deutschlands der Eindruck erweckt, als handle es sich dabei um einen Feindsender. Soweit sind wir schon wieder beim Aufbau der Konfrontation. Die NachDenkSeiten machen dabei nicht mit, sondern weisen Sie darauf hin, dass es immer wieder lohnt, bei RT Deutsch nachzuschauen.

Im Folgenden ist einfach mal hintereinander gereiht, was man dort von heute früh zwei Tage rückwärts so alles findet. Albrecht Müller.



Verurteilung von Nawalny in Russland: Deutsche Rechtsauffassung ist falsch9 Feb. 2021 13:39 UhrIm Fall Nawalny wird von deutscher Seite angeführt, das Urteil, das zu der Strafe führte, die Alexei Nawalny jetzt in Russland absitzen muss, sei vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als politisch motiviert gerügt worden. Doch diese Darstellung ist falsch. weiterlesen:

