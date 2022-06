Konferenz mit dem Titel “Hijacking Memory: The Holocaust and The New Right” (Der Holocaust und die Neue Rechte)

Was die Deutschen den Palästinensern und Juden schulden

Von Peter Beinart

14.Juni 2022

Wenn Sie glauben, dass die Debatte über Israel-Palästina in den Vereinigten Staaten düster ist, dann warten Sie, bis Sie hören, was in Deutschland passiert. Letzte Woche war ich dort auf einer bemerkenswerten Konferenz mit dem Titel “Hijacking Memory: The Holocaust and The New Right” (Der Holocaust und die Neue Rechte), auf der unter anderem die außergewöhnliche Zensur beschrieben wurde, mit der die Unterstützer der palästinensischen Rechte in Deutschland konfrontiert sind. Die Geschichten waren so alarmierend, dass ich zwei der Organisatoren der Konferenz, Emily Dische-Becker, eine in Berlin lebende Schriftstellerin, Forscherin und Kuratorin, und Susan Neiman, die Leiterin des Einstein-Forums, gebeten habe, an diesem Freitag um 12.00 Uhr ET, unserer üblichen Zeit, unsere Gäste im Zoom Call zu sein. Sie haben eine Menge zu erzählen. Wie üblich werden wir den Link an bezahlte Abonnenten am Mittwoch und das Video in der darauffolgenden Woche verschicken. Seien Sie dabei.

In Vorbereitung auf diesen Anruf werde ich versuchen, zu erklären, was in Deutschland schief gelaufen ist und wie die Deutschen anders über ihre historische Last denken könnten.

Im Jahr 2019 verabschiedete der deutsche Bundestag eine Resolution, in der er erklärte, dass die Bewegung für Boykott, Desinvestition und Sanktionen gegen Israel (BDS) in ihrer “Argumentation, ihren Mustern und Methoden” antisemitisch sei. In der Entschließung wird der Boykott Israels mit dem Judenboykott der Nazis verglichen – unter Hinweis auf die Tatsache, dass die Palästinenser die BDS-Bewegung ins Leben gerufen haben, weil sie “volle Gleichberechtigung” mit den Juden wollen, während die Nazis die Juden boykottierten, weil sie genau das Gegenteil wollten. Das deutsche Parlament forderte die deutsche Regierung außerdem auf, allen Gruppen, die BDS unterstützen oder Israel als jüdischen Staat ablehnen, die Finanzierung zu verweigern. Aus diesen Gründen haben einige der größten deutschen Städte den Befürwortern palästinensischer Rechte das Reden, Auftreten oder Ausstellen in Einrichtungen, die öffentliche Mittel erhalten, untersagt – was die meisten kulturellen und intellektuellen Einrichtungen des Landes ausschließt.

Die Entschließung des Parlaments ist rechtlich nicht bindend. Und die Gerichte haben viele der lokalen Verordnungen für verfassungswidrig erklärt. Doch für die Befürworter der palästinensischen Freiheit sind die Folgen dennoch verheerend.

Im Jahr 2020 berichtete Haaretz über die Mühen von Nirit Sommerfeld, einer beliebten, in Israel geborenen deutschen Künstlerin, die auf Deutsch und Jiddisch über verschiedene Aspekte der jüdischen Erfahrung in Deutschland singt, darunter auch über die Ermordung ihres Großvaters in Sachsenhausen. Jahrelang hatte sie, wie viele deutsche Künstler, regelmäßig öffentliche Gelder für ihre Auftritte erhalten. Doch 2018 verweigerte das Kulturreferat der Stadt München nach Beschwerden über ihre Israelkritik die Förderung. Ein Club wollte ihr keine Räumlichkeiten vermieten, wenn sie nicht eine Erklärung unterschrieb, in der sie sich verpflichtete, nichts zu sagen, was als antisemitisch angesehen werden könnte. Etwa zur gleichen Zeit bereitete eine Gruppe israelischer Studenten in Berlin eine Reihe von Online-Vorlesungen an ihrer Kunsthochschule vor, die Teil ihrer internen Lesegruppe mit dem Namen “The School for Unlearning Zionism” waren. Nach Beschwerden, dass es sich bei den Vorlesungen um Antisemitismus im Sinne der Definition des deutschen Parlaments handele, zog die Schule die Finanzierung zurück und schaltete die Website der Studenten ab.

Es gibt zu viele Geschichten wie diese, um sie aufzuzählen. Wochen nach der Entschließung des Bundestages musste der hoch angesehene Direktor des Jüdischen Museums Berlin zurücktreten – trotz eines öffentlichen Briefes zu seiner Verteidigung von mehr als vierhundert Wissenschaftlern der Judaistik -, nachdem rechte Kritiker behauptet hatten, dass eine Ausstellung über die Geschichte Jerusalems der muslimischen Vergangenheit der Stadt zu viel Aufmerksamkeit widme. Dies wurde als möglicherweise antisemitisch ausgelegt, insbesondere nachdem ein Museumssprecher die Bundestagsentschließung kritisiert hatte. Im April dieses Jahres verbot die Berliner Stadtverwaltung vorübergehend einen Protestmarsch gegen die israelische Gewalt in Jerusalem mit der Begründung, er könne den Antisemitismus schüren. Letztes Jahr zog eine deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ihre Entscheidung zurück, Nemi El-Hassan, eine deutsch-palästinensische Journalistin, als neue Moderatorin einer Wissenschaftssendung zu benennen, nachdem eine rechte Boulevardzeitung ein Foto von ihr bei einer von der iranischen Regierung organisierten pro-palästinensischen Kundgebung in Berlin entdeckt hatte. El-Hassan hatte an der Kundgebung teilgenommen, als sie zwanzig Jahre alt war, und obwohl den Rednern auf der Veranstaltung in der Vergangenheit antisemitische Äußerungen vorgeworfen wurden, hat niemand behauptet, dass sie welche gemacht hat. Nichtsdestotrotz entschuldigte sie sich ausgiebig. Aber das war egal. Nachdem Kritiker herausgefunden hatten, dass sie Instagram-Posts der antizionistischen jüdischen Gruppe Jewish Voice for Peace “geliked” hatte, zog der Sender den Auftrag zurück.

Wenn das alles verrückt klingt, dann ist es das auch. Um es mit den Worten von Susan Neiman zu sagen: “Was in den letzten zwei Jahren herausgekommen ist, ist eine durchgedrehte Sühne.” Es ist aus dem Ruder gelaufen, weil die israelische Regierung in Zusammenarbeit mit der deutschen Rechten bestimmen durfte, wie die Deutschen für ihre völkermörderische, antisemitische Vergangenheit büßen sollen. Neiman hat zusammen mit Dische-Becker und der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum am vergangenen Wochenende die Konferenz “Hijacking Memory” organisiert, um eine Antwort zu finden. Aber nicht nur die Erinnerung wurde in Deutschland gekapert. Auch die Versöhnung wurde gekapert.

Viele Deutsche fühlen sich wegen des Holocausts schuldig. Ich bin dankbar, dass sie das tun – wie Neiman geschrieben hat, hat keine Nation mehr Verantwortung für ihre historischen Verbrechen übernommen. Aber die israelische Regierung und ihre deutschen Verbündeten haben den Deutschen gesagt, dass sie den jüdischen Staat verteidigen müssen, weil ihre Vorfahren Juden ermordet haben. Das ist analytisch und moralisch falsch. Es ist analytisch falsch, weil die im Holocaust ermordeten Juden unterschiedliche Meinungen zur jüdischen Staatlichkeit hatten. Viele waren Antizionisten, genau die Ideologie, die der Bundestag für antisemitisch erklärt hat. Es ist moralisch falsch, weil der Holocaust nicht böse war, weil die Nazis Juden (und andere) ermordet haben. Der Holocaust war böse, weil die Nazis Menschen ermordet haben, viele davon waren Juden. Wenn also die heutigen Deutschen eine besondere moralische Verantwortung tragen, weil ihre Nation das größte Verbrechen des zwanzigsten Jahrhunderts begangen hat, dann gilt diese moralische Verantwortung nicht den Juden im Besonderen. Sie gilt der Sache der Menschenwürde. Wenn also deutsche Behörden Deutsche daran hindern, sich für die Würde der Palästinenser einzusetzen – auch durch Boykotte -, dann halten sie nicht die moralische Verantwortung aufrecht, die die Geschichte auferlegt hat. Sie verraten sie.

Viele Deutsche fürchten sich davor, als antisemitisch bezeichnet zu werden. In ihrer Eröffnungsrede auf der Konferenz “Hijacking Memory” zitierte Neiman einen deutschen Wissenschaftler, der erklärte, dass “als Antisemit bezeichnet zu werden, das Schlimmste ist, was einem Deutschen passieren kann”. Und wenn es um die Definition von Antisemitismus geht, haben viele nicht-jüdische Deutsche das Gefühl, dass sie sich den Juden beugen sollten. In der Theorie zeugt das von bewundernswerter Bescheidenheit. Das Problem ist, dass wir Juden uns nicht einig sind, wenn es um die Definition von Antisemitismus geht. Einige Juden haben die Palästinenser so sehr entmenschlicht, dass sie selbst gewaltlose Forderungen nach Gleichberechtigung als Judenhass ansehen. Andere von uns sehen den palästinensischen Freiheitskampf als mit den höchsten Idealen des Judentums vereinbar an. Es gibt keinen jüdischen Konsens. Es gibt lediglich ein Machtungleichgewicht, weil die Entmenschlicher Israels Regierung kontrollieren, die ein ureigenes Interesse daran hat, Palästinenser ungestraft misshandeln zu können. Und die einflussreichsten jüdischen Institutionen in Deutschland – wie auch in den meisten anderen Diaspora-Ländern – imitieren die Linie der israelischen Regierung. Ein Grund, warum Israel und seine lokalen Verbündeten so hart daran arbeiten, jüdische Kritiker Israels wie Nirit Sommerfeld auszuschalten, ist, dass diese Kritiker ihren Anspruch untergraben, für die Juden als Ganzes zu sprechen.

Es tut mir also leid, nicht-jüdische Deutsche, wir Juden können euch nicht die Last abnehmen, zu bestimmen, was Judenhass ist und was nicht. Nachdem ihr euch unsere Kakophonie angehört habt, müsst ihr selbst entscheiden. Sie könnten damit beginnen, sich zu fragen, welche Ideale Ihnen am meisten am Herzen liegen. Wenn eines dieser Ideale die Gleichheit vor dem Gesetz ist, dann kann das Eintreten für diese Gleichheit in Israel-Palästina – was bedeutet, einen Staat, der Juden privilegiert, in einen Staat zu verwandeln, der nicht aufgrund von Nationalität, ethnischer Zugehörigkeit oder Religion diskriminiert – kein Antisemitismus sein. Sie müssen aufhören, die Deutschen dafür zu bestrafen, dass sie in Israel-Palästina für die gleichen Prinzipien eintreten, die Sie in Ihrem eigenen Land zu schätzen wissen.

Vielleicht glauben einige von Ihnen insgeheim bereits daran. Sie haben einfach Angst. Wer will schon als Judenhasser bezeichnet werden und damit riskieren, seinen Lebensunterhalt, seine Freunde, seinen guten Namen zu verlieren? Ich wünschte sehr, wir Juden, die wir die Rechte der Palästinenser hochhalten, könnten Sie vor solchen Verleumdungen schützen. Wir sind nicht einmal stark genug, um uns selbst zu schützen. Das bedeutet, dass es Mut erfordert, seinem Gewissen zu folgen.

Wenn Sie über die Kosten eines solchen Mutes nachdenken, dann denken Sie vielleicht an den Mut, den es Palästinensern abverlangt, im Westjordanland, in Ostjerusalem oder im Gazastreifen zu protestieren, wenn sie dabei häufig verstümmelt, inhaftiert oder getötet werden. Oder denken Sie an den Mut, den es brauchte, um die moralische Herausforderung anzunehmen, vor der eine frühere deutsche Generation in der dunkelsten Stunde Ihres Landes stand. Wenn die Verbrechen, die Deutschland damals begangen hat, weitaus größer waren als die, die Israel heute begeht, dann war auch der Preis, sich dagegen zu stellen, weitaus höher. Sie riskieren Diffamierung und Entlassung, nicht Gefängnis oder Tod. Wenn Sie Ihre Großeltern dafür verurteilen, dass sie nicht alles riskiert haben, können Sie doch sicher viel weniger riskieren.

Verdienen die Palästinenser Gleichheit und Freiheit? Für mich ist die Bejahung dieser Frage eine Frage der jüdischen Ehre. Vielleicht sollten Sie es angesichts unserer seltsam verwickelten Geschichte auch als eine Frage der deutschen Ehre betrachten. Übersetzt mit Deepl.com

