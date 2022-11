After More Than 50 Years of Supporting Israel’s Occupation, What Exactly Did the Israeli Left Think Would Happen? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.



Die Folgen der Wahlen haben gezeigt, dass die israelische Gesellschaft zum Teil religiös und zum großen Teil rassistisch geworden ist, wobei der Hass auf die Araber ihr wichtigster Treibstoff ist und es niemanden gibt, der sich ihm entgegenstellt.

Was genau hat sich die israelische Linke nach mehr als 50 Jahren Unterstützung der israelischen Besatzung gedacht, was passieren würde?

Von Gideon Levy

Global Research, 4. November 2022

Haaretz 3. November 2022

Was dachten Sie, würde passieren? Was hat die zionistische Linke, die nach den Osloer Verträgen ins Koma gefallen ist, gedacht? Dass es möglich wäre, aus dem Koma an die Macht zurückzukehren? Mit leeren Händen? Ohne eine Alternative und ohne Führung? Ausschließlich auf der Grundlage des Hasses auf Netanjahu? Abgesehen davon hatte sie nichts zu bieten.

Niemand sollte von dem, was geschehen ist, überrascht sein. Es hätte gar nicht anders sein können. Es begann mit der Besatzung – entschuldigen Sie die lästige und klischeehafte Erwähnung -, aber damit fing es wirklich an, und es musste in einer Regierung des Rassismus und des Transfers gipfeln. Fünfzig Jahre Hetze gegen die Palästinenser und Panikmache vor ihnen können nicht in einer Regierung des Friedens münden.

Fünfzig Jahre fast durchgängige israelische Unterstützung der Besatzung durch die zionistische Linke und Rechte konnten nicht anders enden als mit Ben-Gvir als Volksheld. Eine nicht enden wollende Besatzung konnte nur zu der Regierung Benjamin Netanjahu-Itamar Ben-Gvir führen. Denn wenn man eine Besatzung haben will, dann muss man ihre echte Version annehmen, diejenige, die sich nicht im Geringsten schämt – die Ben-Gvir-Version.

Es war einfach unmöglich, mit den Illusionen – jüdisch und demokratisch, eine aufgeklärte Besatzung, eine vorübergehende Besatzung – und dem ganzen müden Repertoire an Phrasen weiterzumachen. Die Zeit für die Wahrheit war gekommen, und das ist es, was Netanjahu und Ben-Gvir uns sagen werden.

Es hat keinen Sinn, jetzt eine Schuldzuweisungskampagne zu führen – Yair Lapid hat der Arbeitspartei Stimmen entzogen, die Arbeitspartei hat nicht mit Meretz fusioniert, Balad hat sich nicht der Gemeinsamen Liste angeschlossen. Diese Dinge wären nur ein vorübergehendes Schmerzmittel für eine unheilbare Krankheit gewesen. Selbst wenn all das nicht geschehen wäre, wäre das Gesamtbild nicht anders: Die Gesellschaft, die hier entstanden ist, ist zum Teil religiös und zum großen Teil rassistisch, wobei der Hass auf die Araber ihr wichtigster Treibstoff ist, und es gab niemanden, der sich dem entgegengestellt hätte.

Was vor zwei Tagen geschah, hat nicht vor zwei Tagen begonnen. Vielleicht hat Golda Meir damit begonnen, vielleicht Shimon Peres, aber auf jeden Fall hat keiner ihrer Nachfolger versucht, einen anderen Weg einzuschlagen, um die Flut aufzuhalten. Haben Sie wirklich geglaubt, dass Yair Lapid, ein gemäßigter und hohler Rechter voller guter Absichten, in der Lage wäre, eine Alternative zu Ben-Gvir zu bieten? Welche Alternative? Sanft zu töten? Emmanuel Macron zu umarmen? Jetzt hat Israel entschieden, dass es beim Töten nicht sanft sein will. Die nächste Regierung wird zumindest die Selbstzerfleischung vermeiden.

Jahrelang hat eine steuerlose Linke und Mitte, der es an Führung und Mut mangelt, verzweifelt versucht, vor der Rechten zu kriechen und wie diese auszusehen. Es musste einfach mit Ben-Gvir und der nationalistischen Shas enden. Ein anderes Ergebnis war nicht möglich.

Jahrelang haben Israelis über das auserwählte Volk gesprochen, über den Holocaust, nach dem alles erlaubt ist, über die Araber, die uns ins Meer werfen wollen, über unser Recht auf das Land aufgrund der biblischen Geschichten, über die IDF als die moralischste Armee der Welt, über David gegen Goliath, über israelische Araber als fünfte Kolonne, darüber, dass die ganze Welt gegen uns ist und dass jeder, der uns kritisiert, ein Antisemit ist. Was, dachten wir, würde daraus entstehen? Ben-Gvir hat sich tatsächlich Zeit gelassen. Er hätte seinen großen Wurf schon längst machen können. Das kommt davon, wenn man einen Bolsonaro und keinen Lula vor sich hat. Das passiert, wenn auf die Rufe “Tod den Arabern”, die jetzt in den Schulen in der Morgenversammlung geübt werden, kein einziger Schrei “Freiheit für die Araber” folgt. So hat es angefangen, so hat es aufgehört. Übersetzt mit Deepl.com

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Haaretz

Urheberrecht © Gideon Levy, Haaretz, 2022

