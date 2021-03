Eine ernüchternde Darstellung der traurigen Zustände im besetzten Palästina

Was ich beim Einkaufen von frischen Kräutern über Israels Herrschaft im

Westjordanland gelernt habe

Von Amira Hass

09.03.2021

Am Sonntag um 15 Uhr waren alle Sträuße frischer Petersilie, Za’atar und Baladi-Spinat aus den Regalen des Supermarktes im Norden von El Bireh verschwunden. Das ist interessant, denn selbst Spinat kann uns etwas über Israels Herrschaft im Westjordanland lehren.

Die langen Schlangen an den beiden Kassen und die Dringlichkeit der Käufer, ihre Warenkörbe zu füllen, erinnerten an die kurzen Unterbrechungen der Ausgangssperren, die von den israelischen Verteidigungskräften während der ersten und zweiten Intifada verhängt wurden. Tatsächlich hatte die Gouverneurin von Ramallah, Laila Ghannam, am Samstagabend eine einwöchige Quasi-Sperrstunde verhängt – ein weiterer Versuch, die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Israel öffnet sich allmählich wieder. Die palästinensischen Enklaven ziehen sich in ihre Abriegelungen zurück, die immer häufiger und verzweifelter werden. Das hängt natürlich mit den überfüllten Häusern und Stadtvierteln und der weitgehenden Missachtung der Pandemie-Richtlinien zusammen. Gleichzeitig ist die palästinensische Situation als fotografisches Negativ der israelischen (Lockdown vs. Öffnung) auch ein Spiegelbild der Impfstoff-Apartheid. Als Teil ihrer Routine führten IDF-Soldaten in der Nacht zum Sonntag Razzien in drei Vierteln von Ramallah und zwei Dörfern in der Umgebung durch, führten Durchsuchungen durch und nahmen Verhaftungen vor. Ein weiterer Beweis dafür, wie Israel die totale Kontrolle über das gesamte Westjordanland ausübt, es aber geschafft hat, sich von seiner völkerrechtlichen Verantwortung für die Gesundheit der palästinensischen Bevölkerung zu befreien.

Läden, die Lebensmittel verkaufen, erklärte der Gouverneur, würden am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet sein, danach blieben sie bis Donnerstag geschlossen. Alle Aktivitäten im öffentlichen und privaten Sektor würden gestoppt werden. Autoreisen sind verboten, bei Verstößen werden Geldstrafen verhängt und die Polizei wird die Anordnungen genauestens durchsetzen. Die Gouverneure der Bezirke Jerusalem und Nablus folgten dem Beispiel und ordneten ähnliche Schließungen an, zusätzlich zu den bereits bestehenden Einschränkungen für Reisen zwischen den Bezirken und den Öffnungszeiten der Geschäfte.

Ich wusste, dass ich ein oder zwei Kilometer von meiner Wohnung im nördlichen El-Bireh entfernt frische Petersilie finden würde, am Stand am Eingang des Dorfes Surda, in den Gemüseläden im Flüchtlingslager Jalazun oder in den Dörfern Dura al-Qar’a oder Beitin. Sie unterliegen, wie die meisten Dörfer in allen palästinensischen Bezirken, nicht der polizeilichen Kontrolle und der Strafverfolgung durch die Palästinensische Autonomiebehörde. Sie liegen im Gebiet B, in dem die PA nach den Osloer Verträgen nur Planungs- und Verwaltungsbefugnisse hat.

Wenn der Handel in den Städten lahmgelegt ist, kann man in die umliegenden Dörfer gehen und in deren Werkstätten, Metzgereien, Holzwerkstätten und Gärtnereien einkaufen. Vertrauen Sie den Palästinensern, die wissen, wie man israelische Militärkontrollpunkte umgeht, um ihre eigenen Polizeikontrollpunkte zu umgehen, wenn es in dieser Woche sein muss, um eine neue Waschmaschine oder einen Autoreifen zu kaufen.

Die PA-Polizei und die “nationalen Sicherheitskräfte” achten darauf, ihre Kontrollpunkte zur Durchsetzung der Sperrung so zu positionieren, dass sie nicht in das Gebiet B eindringen, wo sie nur unter außergewöhnlichen Umständen und mit vorheriger, ständiger und anstrengender Koordination mit Israel operieren dürfen.

Die israelische Polizei, die dort operieren darf, interessiert sich nicht für Bauten, die nicht den Vorschriften entsprechen, nicht genehmigte Müllablagerungen, nicht versicherte Fahrzeuge, Gewalt von Männern gegen Frauen, Streitigkeiten zwischen Nachbarn oder Familien oder Diebstähle. Noch weniger interessieren sie sich für die Coronavirus-Vorschriften der PA.

Was lernen wir daraus? Dass auch ohne Polizei und trotz der natürlichen Spannungen und Streitigkeiten, die ausbrechen, partnerschaftliche Beziehungen und gegenseitige Beziehungen zwischen den Familien im Dorf ein vernünftiges Maß an persönlicher Sicherheit bieten. Wir sehen auch, dass sich die PA im Gegensatz zu Israel an das Interimsabkommen hält, das als Oslo-Abkommen bekannt ist, obwohl Israel 1999 die B-Gebiete in A-Gebiete umwandeln sollte, in denen die Palästinenser Verwaltungsbefugnisse und Polizeibefugnisse haben würden.

Zweiundzwanzig Jahre später lässt die Perpetuierung dieses Zwischenstadiums die Grenzen der palästinensischen Selbstverwaltung schrumpfen, sowohl geographisch als auch in Bezug auf die Moral. Die Perpetuierung des Provisoriums macht die Ungewissheit, die Selbstzweifel der Beamten und die Verachtung der Bewohner ihnen gegenüber zu einer Grundlage des täglichen Lebens. Unsicherheit, Verachtung und Selbstzweifel sind zusätzliche Mittel der Kontrolle, die Israel geschickt zu kultivieren weiß. Übersetzt mit Deepl.com