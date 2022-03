Wären es ukrainische Kinder, dann würden sie von der ganzen heuchlerischen “Kriegsgemeinschaft” mit offenen Armen aufgenommen und unterstützt werden…

Bild: Palästinenser inspizieren die Ruinen eines palästinensischen Hauses, das am 29. Januar 2018 von israelischen Bulldozern in der Stadt Beit Jala im Westjordanland in der Nähe von Bethlehem abgerissen wurde. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

Was Israel ebenfalls zerstört, wenn es das Haus eines Kindes abreißt

Von Hamdan Mohammed Al-Huraini

15. März 2022

Palästinenser inspizieren die Ruinen eines palästinensischen Hauses, das von israelischen Bulldozern in der Stadt Beit Jala im Westjordanland, in der Nähe von Bethlehem, am 29. Januar 2018 zerstört wurde. (Wisam Hashlamoun/Flash90)

Für die Kinder der Familie Abu Sabha war der Morgen des 12. Januar ein Albtraum. Als israelische Abrisskräfte in ihr Dorf Al-Fakheit im besetzten Westjordanland einrückten, wurde klar, dass die Armee ihr Haus im Visier hatte, das 18 Menschen, darunter 11 Kinder, ihr Zuhause nannten.

Die Kinder sahen entsetzt zu, wie fremde Männer von der Zivilverwaltung – dem Arm des israelischen Militärs, der die besetzten Gebiete verwaltet – in ihr Haus eindrangen und begannen, es von den Habseligkeiten der Familie zu befreien, indem sie Möbel, Töpfe, Pfannen und Kleidung entfernten, um den Abriss vorzubereiten. Verängstigt sahen die Kinder zu, wie die Besatzungstruppen sogar ihr Spielzeug mitnahmen, und einige von ihnen fragten sich, ob ihre Freizeitgestaltung das Verbrechen war, das zur Zerstörung ihres Hauses führte.

An diesem Tag wurde nicht nur das Haus zerstört, sondern auch zwei Schafställe und ein Wasserbrunnen, die der Familie gehörten, was ihre Einkommensquelle gefährdete. Die Frauen hatten Tränen in den Augen, als sie die Soldaten anflehten, wenigstens einen Raum zu verschonen, damit sie im strengen Winter ein Dach über dem Kopf hätten.

Hauszerstörungen in Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Bergen – wo mein Heimatdorf Susiya liegt – finden fast jede Woche statt und werden von Israel als Methode zur Umsiedlung der palästinensischen Bevölkerung aus dem Gebiet C im Westjordanland eingesetzt. Mit jedem Abriss verlieren wir nicht nur unsere Häuser, sondern auch unsere Träume und unser Gefühl der Sicherheit. Für unsere Kinder bedeutet dies ein schweres psychologisches Trauma: Selbst zu Hause, dem Ort, an dem sie sich völlig sicher fühlen sollten, können sich die Kinder von Masafer Yatta niemals vor der Gewalt der Siedler oder des Staates sicher fühlen.

In den frühen 1980er Jahren wurde Al-Fakheit zusammen mit 11 anderen Dörfern in Masafer Yatta von der israelischen Armee zur “Schusszone” erklärt, und die Zukunft der Bewohner war unmittelbar bedroht. Alle Bauvorhaben in dem Gebiet wurden illegal, und 1999 wurden alle 700 Bewohner des Dorfes zwangsgeräumt.

Nach einer Petition und einer Entscheidung des israelischen Obersten Gerichtshofs durften die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren, mit eingeschränkten Rechten, ihr Land zu bearbeiten. Ihr Schicksal bleibt jedoch weiterhin in der Schwebe. Bis heute sind alle Bauvorhaben in dem Gebiet illegal, und die Besatzungstruppen kommen fast jede Woche, um Strukturen wie Wasserbrunnen und -leitungen, Schafställe und Häuser abzureißen.



Anhaltendes Trauma – Als ich in Susiya aufwuchs, erlebte ich im Alter von 7 Jahren, wie das Haus meiner Familie zerstört wurde, und dann noch einmal im Alter von 11 Jahren. Ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie mein Vater mich bei diesen traumatischen Ereignissen unterstützte. Einmal log er und erzählte mir, er selbst habe beschlossen, unser Haus abzureißen, um ein noch schöneres für die Familie zu bauen. Später verstand ich, dass er versuchte, mich vor der Angst vor der Realität der Besetzung zu schützen. Heute, als Elternteil, bin ich besonders sensibel für die Auswirkungen dieser Erfahrungen auf unsere Kinder.

Nach der Zerstörung des Hauses in Al-Fakheit im Januar sprach ich mit Mohammed Abu Sabha, dem Vater des Hauses, über das Leben seiner Familie nach der Zerstörung. Die letzten Wochen waren für ihn als Elternteil unerträglich. Seit der Zerstörung lebt die Familie in einem gespendeten Behelfszelt, das sie kaum vor dem rauen Winterregen und Wind schützt. Er sorgt sich ständig um die schwierigen Bedingungen in dem Zelt und darum, für seine Familie eine neue dauerhafte Bleibe zu finden.

Mohammed zeigte sich vor allem besorgt über das Trauma, das seine Kinder durch den Abriss erlitten haben. Alle Kinder von Abu Sabha sind in dem Dorf aufgewachsen und schätzen die Erinnerungen, die sie im Haus der Familie hatten. In den Nächten nach der Zerstörung wurden Mohammeds Kinder jedoch von Albträumen geplagt; er hörte sie im Schlaf reden, die Bilder des Grauens von diesem Tag wiederholen und murmeln, dass die Armee kommen würde, um ihr Haus zu zerstören.

Mohammed ist der Meinung, dass die ständigen Abrisse in der Gegend, die fast jede Woche stattfinden, es seinen Kindern schwer machen, das Trauma, das sie erlebt haben, zu überwinden. Ihre prekäre Lage – sie leben immer noch in einem Zelt – und die zerstörten Schafställe machen die Zukunft der Familie sehr ungewiss. Die Schafe sind die Einkommensquelle der Familie, und sie mussten neue Möglichkeiten der Unterbringung und Aufzucht der Schafe finden, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Als Schafhirte, der sein ganzes Leben auf und von seinem Land gelebt hat, hat Mohammed keine Möglichkeit, in der nächstgelegenen Stadt Yatta zu arbeiten. Und als jemand, dessen Haus vor kurzem von den israelischen Besatzungstruppen zerstört wurde, ist er natürlich nicht bereit, innerhalb der Grünen Linie Arbeit zu suchen, um seine Familie zu versorgen. Daher bleibt der Familie nichts anderes übrig, als weiterhin in Al-Fakheit zu leben und zu versuchen, eine bequemere Unterkunft als das Zelt zu finden.



Das einzige Haus, in dem er je gelebt hat – Als ich Mohammed und seine Familie besuchte, hatte ich die Gelegenheit, mit einigen der Kinder zu sprechen. Während einer unserer Unterhaltungen erzählte mir einer von Mohammeds Söhnen, dass er, wenn er groß ist, vorhat, eines der Häuser der Leute zu zerstören, die sein eigenes Haus zerstört haben.

Als ich das hörte, war ich schockiert. Doch bei näherer Betrachtung leuchtete mir ein, dass der Junge so denkt: Er hat die Zerstörung seines Hauses als unschuldiges Kind erlebt und hatte keinen anderen Rahmen, der ihm helfen konnte, den Akt der völligen Unmenschlichkeit, der seine Familie traf, zu verstehen.

Der Junge verstand das Geschehen nicht auf einer juristischen Ebene – im Sinne von Schießzonen und “illegalen” Bauten – sondern auf einer rein menschlichen Ebene. Eindringlinge aus einem fremden Land kamen eines Morgens in sein Dorf und zerstörten das einzige Haus, in dem er je gelebt hatte, und raubten ihm jeden Anschein von Wärme und Sicherheit. In seiner jugendlichen Moralvorstellung ist er der Meinung, dass der einzige Weg zur Gerechtigkeit darin besteht, Rache zu üben, sich an denen zu rächen, die ihn verletzt haben.

Die Verbitterung des Sohnes von Mohammed brachte mich dazu, über die Auswirkungen der Besatzung auf unsere Kinder nachzudenken, darüber, wie sie ihnen die Hoffnungen und Träume raubt, die die meisten Kinder haben können, und sie dazu bringt, die Welt zu hassen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie traumatisch es ist, wenn das eigene Haus zerstört wird, und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, von der Familie und der Gemeinschaft unterstützt zu werden. Ich kann nur hoffen, dass die Kinder von Al-Fakheit das gleiche Maß an Unterstützung erhalten, das ich als Kind erfahren durfte, damit sie zu aufrechten Mitgliedern ihrer Gemeinschaft heranwachsen können.

Mohammads Familie hat durch Sozialarbeiter von Ärzte ohne Grenzen (MSF) ein gewisses Maß an psychologischer Unterstützung erhalten und nimmt jede Woche an Sitzungen teil, um ihr Trauma zu verarbeiten. Das ist zwar ein guter Anfang, aber diese Kinder brauchen viel mehr Unterstützung, um trotz ihrer unmöglichen Umgebung mit einer positiven Einstellung zur Welt aufzuwachsen.

Die unmittelbare physische Not, die die Zerstörung des Hauses mit sich bringt, ist schwerwiegend, aber in meinen Augen ist der Verlust des Hauses selbst nicht einmal die größte Auswirkung dieser Abrisse. Die tiefere und dauerhaftere Auswirkung ist der Verlust von Stabilität und Sicherheit für Kinder, die ihr Zuhause verlieren – den Ort, an dem sie sich am sichersten fühlen sollten. Wenn ein Kind solche staatliche Gewalt erlebt, bleibt dieser Schaden für den Rest seines Lebens bestehen. Übersetzt mit Deepl.com

