Was ist die EU?

Von Dr. Vladislav B. Sotirović

Global Research

19.Oktober 2022

Die Europäische Union (EU) ist offiziell durch eine gezielte Verteilung der politischen Autorität zwischen supranationalen und zwischenstaatlichen Institutionen gekennzeichnet. Auf der Grundlage der Idee einer (quasi) geteilten Führung beruht sie formal auf einem heiklen institutionellen Gleichgewicht, das die erklärte Gleichheit zwischen ihren immer vielfältigeren Mitgliedern bewahrt und potenzielle und reale Spannungen zwischen den bevölkerungsreicheren und weniger entwickelten Staaten bewältigt. Solche Spannungen sind in jedem föderalen Konstrukt vorhanden und waren ein zentrales Anliegen, seit die “ursprünglichen Sechs” (EU6) 1951 die (west-)europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) gründeten (Benelux, Westdeutschland, Frankreich und Italien).

Die formalen Fakten und die offizielle EU-Propaganda über sich selbst sind uns allen bekannt, und wir sind uns einig, dass es ein bewundernswertes und erstaunliches Konzept ist, dass all diese unterschiedlichen Menschen (heute 27 Mitgliedstaaten) aus so bunten Nationen beschlossen haben, mit dem Hauptziel zusammenzuleben, eine große und vereinte Gemeinschaft zu haben, die versucht, in Frieden und Komfort zu leben und die entwickelten medizinischen und Bildungssysteme zu genießen. Das ist alles, was wir immer in der Presse lesen und im Fernsehen sehen, aber es gab keine öffentlichen Mitteilungen über eine einzige falsche oder fragwürdige Entscheidung oder Maßnahme der EU.

Interessant ist nun, dass wir uns verschiedene Meinungen ansehen. Ich möchte nicht über eine “Realität” schreiben, weil die Realität ein so subjektives und fragwürdiges Feld ist, aber ich möchte die Aufmerksamkeit auf einen kritischen Ansatz zu den Studien über die EU und die europäische Integration unter dem wirtschaftspolitischen Dach der EU lenken.

Alle Theoretiker der europäischen Einigung unter dem Dach der (westeuropäischen) Nachkriegsgemeinschaften (der heutigen EU) werden vier entscheidende Punkte der Bedeutung dieses Prozesses hervorheben:

Er wird der tausendjährigen Kriegsführung zwischen den europäischen Großmächten ein Ende setzen.

Ein geeintes Europa wird mit seiner wirtschaftlichen und technologischen Macht sowie seinem kulturellen und politischen Einfluss (wahrscheinlich zusammen mit dem Aufstieg der pazifischen Staaten) das Weltmachtsystem in einer polyzentrischen Struktur verankern.

Es wird die Existenz einer hegemonialen Supermacht ausschließen, trotz der weiterhin bestehenden militärischen und technologischen Vormachtstellung der USA.

Die europäische Einigung ist eine wichtige Quelle für institutionelle Innovationen, die einige Antworten auf die Krise des Nationalstaates liefern könnten[i].

Tatsächlich entstand die europäische Einigung nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Konvergenz alternativer Visionen, aus Interessenkonflikten zwischen Nationalstaaten und zwischen verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Akteuren. Der Begriff Europa selbst, der auf einer (quasi) gemeinsamen Identität beruht, ist jedoch höchst fragwürdig. Nichtsdestotrotz wurde die europäische Identität historisch gegen “die Anderen”, die “Barbaren” unterschiedlicher Art und Herkunft (Araber, Muslime, Türken und heute Russen) rassisch konstruiert, und der gegenwärtige Einigungsprozess unterscheidet sich in diesem Sinne nicht.

Die Einigung entstand aus einer Reihe von defensiven politischen Projekten, die sich auf ein vermeintlich gemeinsames Interesse (z. B. die russische “Bedrohung” nach dem Kalten Krieg 1.0 und insbesondere die Krimkrise 2014, gefolgt von der russischen humanitären Intervention in der Ostukraine 2022) der beteiligten Nationalstaaten stützten. Der Einigungsprozess zielte daher in all diesen Fällen auf die Verteidigung der teilnehmenden Länder gegen wahrgenommene “Bedrohungen” ab, wobei das Endziel in erster Linie politisch war, die Mittel zur Erreichung dieses Ziels jedoch hauptsächlich wirtschaftliche Maßnahmen waren. Hinzu kommt, dass die NATO von Beginn des europäischen Einigungsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg an den notwendigen militärischen Schutz bot.

Historisch gesehen war die europäische Debatte über konkurrierende Visionen des Integrationsprozesses nach dem Zweiten Weltkrieg dreigeteilt:

Die Technokraten, die den Entwurf eines vereinten Europas entwarfen (insbesondere der Franzose Jean Monnet), träumten von einem Bundesstaat, was praktisch bedeutete, dass die europäische Zentralbürokratie in Brüssel, Straßburg und Luxemburg erheblichen Einfluss und Macht anhäufen würde.

Staatspräsident Ch. De Gaulle (1958-1969) vertrat die Auffassung, dass die Übertragung von Souveränität als intergouvernemental bezeichnet werden sollte, d.h. dass die Entscheidungen auf europäischer Ebene in die Hände des Rates der Leiter der Exekutivorgane der einzelnen Mitgliedstaaten gelegt werden sollten. De Gaulle versuchte, die europäische Unabhängigkeit gegenüber den USA durchzusetzen, und aus diesem Grund legte Frankreich 1963 und 1967 zweimal sein Veto gegen den britischen Antrag auf Beitritt zur EWG ein, da es der Ansicht war, dass die engen Beziehungen des Vereinigten Königreichs zu den USA die autonomen europäischen Initiativen gefährden würden.

In der Tat vertrat das Vereinigte Königreich die dritte Vision der europäischen Integration, die sich auf die Entwicklung einer Freihandelszone konzentrierte, ohne nennenswerte politische Souveränität einzuräumen. Als Großbritannien (zusammen mit Irland und Dänemark) 1973 nach dem Ausscheiden von de Gaulle der EG beitrat, wurde diese wirtschaftliche Vision der europäischen Integration (in Wirklichkeit die EFTA) für etwa ein Jahrzehnt vorherrschend.

Der ursprüngliche Erfolgsplan von Jean Monnet sah jedoch von Anfang an die Schaffung eines föderalen europäischen supranationalen Staates vor – die Vereinigten Staaten von Europa, in denen die Mehrheit der europäischen Nationen, einschließlich des seit jeher extrem euroskeptischen Großbritanniens, das schließlich am 1. Januar 2022 aus der EU austrat (der Brexit), zusammengeführt werden sollte. Dieser neue Superstaat, im Volksmund “Vereinigtes Europa” genannt, wird ein Parlament, einen Gerichtshof, eine einheitliche Währung (den Euro), eine einheitliche Regierung (heute bekannt als Europäischer Rat mit seinem “Politbüro”, der Europäischen Kommission), eine einheitliche Staatsbürgerschaft und eine Flagge als äußeres Merkmal der Staatlichkeit haben.

Das war von Anfang an der Plan. Die Befürworter wussten jedoch genau, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen in Europa die europäische Einigung in dieser Form niemals ernsthaft akzeptieren würde. Sie würden niemals bereitwillig ihre Freiheiten und nationalen Identitäten aufgeben, um nur eine Provinz des europäischen Superstaates zu werden, der in Wirklichkeit ein geopolitisches Projekt ist, das ursprünglich gegen die Sowjetunion und ihre osteuropäischen Satellitenstaaten während des Kalten Krieges 1.0 konzipiert wurde. Was also taten die pro-europäischen Politiker, um ihren geopolitischen Plan zu verwirklichen? Sie haben sich einfach verschworen, um der Bevölkerung die Wahrheit vorzuenthalten.

Die zentrale Frage lautete nun: Was ist die wahre Wahrheit hinter der Europäischen Union?

Das Bedürfnis, Europa zu vereinen, entstand verständlicherweise aus der Verwüstung, die zwei katastrophale Weltkriege hinterlassen hatten. Sowohl in den aufeinanderfolgenden europäischen Verträgen selbst als auch in den Erklärungen der Möchtegern-Gestalter Europas gibt es eindeutige Beweise dafür, dass die Europäische Union von Anfang an als gigantisches Täuschungsmanöver gedacht war, das die Nationen Europas schließlich in eine wirtschaftliche, soziale, politische und religiöse Union treiben sollte, ob sie nun wollten oder nicht. Die wahre Natur des Endziels – ein föderaler Superstaat wie die Vereinigten Staaten von Europa – wurde absichtlich verschleiert und verzerrt. Es sollte in kleinen Dosen freigesetzt werden, um diejenigen zu konditionieren, die es niemals akzeptiert hätten, bis es zu spät sein würde, um den gesamten Prozess rückgängig zu machen oder entscheidend zu verändern. Übersetzt mit Deepl. com

Dr. Vladislav B. Sotirović ist ein ehemaliger Universitätsprofessor in Vilnius, Litauen. Er ist Research Fellow am Zentrum für geostrategische Studien. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research.

Hinweis

