WAS IST FALSCH AM HERSH-BERICHT ÜBER DIE ANSCHLÄGE AUF NORD STREAM?

Von John Helmer, Moskau

10.Februar 2023

Der Bericht von Seymour Hersh über die Entscheidung von Präsident Joseph Biden, die Nord Stream-Gaspipelines am 26. September 2022 auf dem Meeresgrund der Ostsee zu zerstören, und die Beteiligung der US-Marine an der Vorbereitung des Sprengstoffs stützt sich auf eine einzige anonyme US-Quelle mit – wie Hersh es nennt – “direkter Kenntnis des Prozesses”.

Aus dem vollständigen Text des Hersh-Berichts [2] geht hervor, dass weder die Quelle noch Hersh “direkte Kenntnisse” über die Geschichte der von den USA geführten Operationen zur Sabotage und Zerstörung der Pipelines haben, die vor mehr als einem Jahr bekannt wurden [3]; sie betrafen direkt die polnische und die dänische Regierung. In der Tat wissen Hersh und sein Mann durch ein Versehen nichts von diesen Operationen und dieser Geschichte.

Die beiden wissen auch nichts über die Rolle der britischen Regierung in dieser Geschichte und bei der endgültigen Zerstörung, die von der damaligen Premierministerin Elizabeth Truss sechzig Sekunden nach der Detonation gegenüber Außenminister Antony Blinken öffentlich bekannt gegeben wurde [4]; und von der russischen Regierung, als sie ihr Wissen über die britische Beteiligung bekannt gab [5].

Die Quelle und der Reporter scheinen die Rolle, die deutsche Regierungsbeamte bei der Operation spielten, ebenso wenig zu kennen wie die Geschichte der deutschen Kriegseinsätze gegen Russland, die bis zum Engagement von Bundeskanzlerin Angela Merkel für den NATO-Plan für eine militärische Intervention in der Ostukraine nach dem Abschuss des Malaysia-Airlines-Flugs MH17 am 17. Juli 2014 [6] zurückreicht. Dieser Angriff kostete mehr Menschenleben und kostete die US-Kriegsführungsstrategie gegen Russland mehr als die Nord Stream-Operation.

Was die Kosten anbelangt, so war der am 28. Februar 2022 [7] angekündigte Angriff der USA auf die russischen Zentralbankreserven in Höhe von mehr als 300 Milliarden Dollar wesentlich teurer. Hersh deutet an, ohne seine Quelle zu nennen, dass es “US-Versprechen gab, den direkten Konflikt mit Russland zu minimieren”; weil der Nord-Stream-Angriffsplan gegen diese “Versprechen” verstieß, waren sie nach Meinung der Quelle entweder illegal nach US-Recht oder Verstöße gegen US-Geheimdienst- und Militäroperationsstandards oder Verstöße gegen internationale Zusagen, die die USA ihren NATO-Verbündeten oder ihren russischen Zielen gegeben haben. Ohne Erklärung unterließ es Hersh, russische Beamte oder andere Personen mit “direkter Kenntnis des Vorgangs” zu bitten, diese Behauptungen zu bestätigen oder zu dementieren.

Hersh und sein Mann tun die Deutschen mit der gleichen Geringschätzung ab. Sie berichten, dass “nach einigem Wackeln [Bundeskanzler Olaf Scholtz] im Januar 2022 fest auf der Seite der Amerikaner stand”, als der Nord-Stream-Angriffsplan laut Hersh bereits seit mindestens einem Monat im Gange war. Hersh hat es versäumt, irgendeine deutsche Quelle – ob aktiver Beamter, Armeegeneral, Marineadmiral oder Pensionär – um Bestätigung oder Klarstellung zu bitten.

Hershs Text impliziert, dass er selbst, wie seine Quelle, es für eine gute und rechtmäßige US-Politik hält, Russlands “Bedrohung für die westliche Dominanz [in Europa]” zu bekämpfen; gegen Gazprom zuzuschlagen, weil es “von Oligarchen beherrscht wird, die bekanntermaßen im Bannkreis von [Präsident Wladimir] Putin stehen”; weil Nord Stream “ein Vehikel für Wladimir Putin war, um Erdgas für seine politischen und territorialen Ambitionen zu bewaffnen”; und weil “die politischen Ängste der Amerikaner [vor Putins Ambitionen] real waren: Putin hätte nun eine zusätzliche und dringend benötigte Haupteinnahmequelle, und Deutschland und der Rest Westeuropas würden von günstigem, aus Russland geliefertem Erdgas abhängig werden – und gleichzeitig die Abhängigkeit Europas von Amerika verringern.”

Wenn es das ist, was Hersh und sein Mann für die Wahrheit halten, dann folgt aus ihrem Bericht, dass einer von ihnen lügen und einer von ihnen sich verstellen muss.

Hersh und seine Quelle unterstellen, dass das, was sie als verdeckte Operation der US-Marine bezeichnen, falsch war, und zwar nicht, weil die Ziele der US-Kriegsführung gegen Russland falsch waren (sind), sondern weil das Schema der Angriffsplanung absichtlich das US-Gesetz umging, “das die Unterrichtung des Kongresses vorschreibt”. Das war der illegale Plan, so Hersh laut seiner Quelle; er war illegal, weil er darauf abzielte, Bidens und des Außenministeriums offizielle Warnungen vor Nord Stream zu verbreiten, um den Beteiligten die Einhaltung der Gesetze und der Operation selbst vorzugaukeln. Die Fälschung zielte darauf ab, eine “hochgradig geheime Geheimdienstoperation mit US-Militärunterstützung umzuwandeln, die nach dem Gesetz, so die Quelle, “nicht mehr verpflichtet war, den Kongress über die Operation zu informieren”.

Um seine Behauptung, das kleine Geheimnis sei illegal gewesen, zu untermauern und das große und offene Geheimnis zu rechtfertigen, waren Hersh und seine Quelle gezwungen, die Geschichte, die NATO-Verbündeten und natürlich die von den Russen gemachten Angaben zu ignorieren. Das ist entweder zynisch kalkulierte Unehrlichkeit, oder es ist die Fantasie eines amerikanischen Journalisten, der vorgibt, eine Regierungsoperation zu untersuchen, ja sogar zu geißeln, und gleichzeitig loyal dem Zweck, der Ideologie und der Propaganda des Krieges im Allgemeinen dient.

Hersh ist quixotisch – nur dass diesmal die Lanze des alten Don gebrochen ist, seine Neigung in die falsche Richtung geht und die Windmühle eine Erfindung des amerikanischen Exzeptionalismus ist, nicht nur der Kriegstreiber in Washington und Langley, sondern auch der Journalisten, die vorgeben, über sie zu berichten.

Die offizielle russische Reaktion auf den Bericht von Hersh bestand nicht darin, dessen Richtigkeit zu bestätigen.

Stattdessen weisen die Russen darauf hin, dass, wenn Hersh die Wahrheit sagt, die amerikanischen und europäischen Mainstream-Medien ihn ignorieren. “Bei der Analyse von Äußerungen aus den USA und Washington”, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow gegenüber [8] der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. “Es ist so wichtig, dass die Medien, nicht nur die russischen, sondern auch die ausländischen, dieser sehr ernsten und wahrscheinlich umstrittenen Veröffentlichung von Herrn Hersh über die angebliche Beteiligung und direkte Schuld des Weißen Hauses an der Organisation des Sabotageaktes und des Terroranschlags auf die kritische Energieinfrastruktur in der Ostsee, nämlich die Nord-Stream-Pipelines, Aufmerksamkeit schenken… Dieser Artikel hat in den westlichen Medien keine große Verbreitung gefunden, was uns zweifellos überrascht.”

Peskow sprach ironisch über alle “und alle Aussagen, die aus den USA und Washington kommen”. Die Ironie bezog sich auf die Quelle von Hersh. Was Hersh betrifft, so sagte Peskow: “Einige Punkte können angefochten werden, und einige Punkte müssen bewiesen werden.” Die Beweise sollten von einer “internationalen Untersuchung” untersucht werden, sagte er. “Wir sehen jedoch das Gegenteil.”

Peskow wiederholte [9], dass Moskau Informationen “über die Beteiligung der Angelsachsen an der Organisation dieses Sabotageaktes” habe. Das ist keine Neuigkeit.

Am 30. September, vier Tage nach dem Nord-Stream-Anschlag, äußerte sich Putin bei der Unterzeichnung der Beitrittsverträge im Kreml, mit denen Lugansk, Donezk, Cherson und Saporoschje als neue Gebiete in die Russische Föderation aufgenommen wurden. “Die Angelsachsen”, so Putin [10], “glauben, dass Sanktionen nicht mehr ausreichen, und sind nun zur Subversion übergegangen. Es scheint unglaublich, aber es ist eine Tatsache: Mit den Explosionen an den internationalen Gaspipelines von Nord Stream, die auf dem Grund der Ostsee verlaufen, haben sie tatsächlich die Zerstörung der gesamten europäischen Energieinfrastruktur in Angriff genommen. Es ist für jeden klar, wer davon profitiert. Diejenigen, die davon profitieren, sind natürlich verantwortlich.

“Dieses Selbstbewusstsein ist nicht nur ein direktes Produkt des berüchtigten Exzeptionalismus – auch wenn er immer wieder verblüfft -, sondern auch des wahren ‘Informationshungers’ im Westen. Die Wahrheit wurde in einem Meer von Mythen, Illusionen und Fälschungen ertränkt, wobei eine äußerst aggressive Propaganda eingesetzt wurde, die wie Goebbels lügt. Je unglaubwürdiger die Lüge, desto schneller wird sie geglaubt – nach diesem Prinzip arbeiten sie.”

Das russische Außenministerium folgte, erhob am 1. November die Anklage gegen die Angelsachsen [11] und übermittelte Protestdemarchen an das britische Außenministerium.

Hersh, sein Mann und ihre Quellen haben nicht vermutet, dass der Anschlag vom 26. September mit dem Referendum der vier Gebiete und der Entscheidungsfindung des russischen Generalstabs, der Stavka und Putins, die zur Beitrittsankündigung am 29. September führte, zusammenhing.

In seiner Beitrittsrede fügte Putin hinzu: “Hören Sie, das ist einfach nur ein Haufen Unsinn, völlige Täuschung, Doppelmoral oder sogar Dreifachmoral! Die halten uns wohl für dumm.” Hersh und seine Quelle haben nicht zugehört. Genauso wenig wie ihre Gegner oder ihre Unterstützer in den US-Medien.

Nach seiner Karriere als Reporter für Associated Press und die New York Times arbeitete Hersh für den New Yorker. Das Archiv des Magazins zählt 59 Artikel von Hersh aus dem Jahr 1972 [12]. Seit 1990 hat Hersh nicht ein einziges Mal über Russland berichtet. Sein Schwerpunkt lag auf den US-Operationen in Vietnam, im Nahen Osten und in Pakistan sowie auf der CIA-Spionage gegen US-Ziele im Inland. Abgesehen von seinem Buch über den sowjetischen Abschuss des Korean Airlines-Fluges KAL007 im September 1983 hat er nichts über oder aus Moskau berichtet – mit Ausnahme dieser einen Bemerkung gegenüber The Independent: “Die Geschichte der Nowitschok-Vergiftung hat sich nicht sehr gut gehalten. Er [Skripal] hat höchstwahrscheinlich mit britischen Geheimdiensten über das russische organisierte Verbrechen gesprochen”. Die unglückliche Wendung der Ereignisse mit der Kontaminierung anderer Opfer deutet laut Hersh eher auf Elemente des organisierten Verbrechens als auf staatlich geförderte Aktionen hin – auch wenn dies im Widerspruch zur Position der britischen Regierung steht.” Hersh fügte [13] den Haftungsausschluss hinzu: “Dies sind nur seine Meinungen.”

Hershs neuer Bericht beginnt mit einem Factoid. Im investigativen Journalismus ist das der Begriff für eine Trivialität, deren irrelevanter Wahrheitsgehalt die Erfindung der zentralen Behauptungen verschleiern soll. Laut Hersh befindet sich das operative Hauptquartier der US-Marine-Einheit, die seiner Quelle zufolge den Nord-Stream-Angriff durchgeführt hat, “an einem ehemaligen Feldweg im ländlichen Panama City, einer heute boomenden Ferienstadt im südwestlichen Panhandle von Florida, 70 Meilen südlich der Grenze zu Alabama. Der Komplex des Zentrums ist so unscheinbar wie sein Standort – ein trister Betonbau aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der an eine Berufsschule im Westen Chicagos erinnert. Auf der anderen Seite der heute vierspurigen Straße befinden sich ein Münzwaschsalon und eine Tanzschule.

Für Matt Taibbi, der wie Hersh seinen Journalismus auch über den Substack-Abonnementdienst verkauft, war dies nicht nur “ein Blockbuster”, sondern auch einer, für dessen Wahrheitsgehalt [14] Taibbi bürgt, weil er “bei der Vorbereitung dieses Artikels in Kontakt war”.

Es waren Bloomberg und die Financial Times [15], die das arithmetische Prinzip der blinden Quellenangabe erfunden haben, bei der ein, zwei und ein größeres Vielfaches an Quellen genannt werden, die “mit der Sache vertraut” sind. “In touch” ist Taibbi’s Erfindung der Beschaffung ohne Arithmetik.

Unwahrheiten, Verschleierung, Auslassungen, Unwissenheit, Vermutungen sind kein Journalismus. Ein anderer Reporter, der Hersh unterstützt, John Pilger aus London, wiederholt das Foto mit den Fakten und behauptet [16], der Bericht sei “echter Journalismus”.

Hersh streut viele weitere Fakten in seine Geschichte ein. Eines davon ist “ein gesicherter Raum im obersten Stockwerk des Old Executive Office Building …, der auch Sitz des President’s Foreign Intelligence Advisory Board (PFIAB) war”. Dieses angebliche Akronym stammt von der Wiederbelebung der Organisation durch die Carter-Administration im Jahr 1978 und bevor die Clinton-Administration sie 1993 zusammenlegte und reorganisierte. Heutzutage – als die Quelle von Hersh behauptet, sie hätten sich getroffen – lautet das Akronym PIAB [17]. Lesen Sie die Liste der aktuellen Mitglieder von PIAB und raten Sie, wer von ihnen Hershs Quelle sein könnte [18].

Ein zweites, drittes und viertes Faktum ist Estland – “müssten die Taucher nach Estland gehen, direkt über die Grenze von Russlands Erdgasverladedocks, um für die Mission zu trainieren? Die norwegische Marine fand schnell die richtige Stelle im flachen Wasser einige Meilen vor der dänischen Insel Bornholm”; ein explosiver Fernauslöser – “‘Sie wollen ein Signal, das robust genug ist, damit kein anderes Signal versehentlich einen Impuls senden kann, der den Sprengstoff zur Explosion bringt’. I was told…”

Die Verweise auf die norwegische Marine, den Osloer Geheimdienst und die Insel Bornholm sind ein Hinweis darauf, dass Hersh und seine Quelle von den polnischen, US- und NATO-Operationen vor der Insel Bornholm ablenken, die mehr als ein Jahr zuvor stattfanden. Verfolgen Sie die Beweise, die Karten, die russische Reaktion und die ganze Geschichte hier [3].

Diese früheren Beweise bedeuten auch, dass die dänische Regierung Anfang 2021 von dem Komplott gegen Nord Stream wusste. Die Behauptung von Hersh, dass die Dänen ein Jahr später durch den angeblichen norwegischen Trick “über mögliche Tauchaktivitäten in dem Gebiet” getäuscht wurden, ist unwahrscheinlich bis unmöglich. Die Quelle sagte Hersh, dass das, was den Dänen gesagt wurde, und das, was sie wussten, absichtlich unterschiedlich waren” – dies bestätigt die Unwissenheit der Quelle. Hersh berichtet, er habe die Behauptung bei der norwegischen Botschaft überprüft, nicht aber bei den Dänen.

Der Kern der Nachricht der Quelle und damit des Berichts von Hersh besteht darin, dass “russische Truppen an den Grenzen der Ukraine stetig und bedrohlich aufgestockt wurden”, dass “in Washington die Besorgnis wuchs” und dass “die Regierung ins Schwanken geriet”. Wessen Alarm, wessen Zaudern war das?

Hersh offenbart, dass er die offizielle und öffentliche US-Politik der damaligen Zeit unterstützt hat. Er sagt jetzt nicht nur, dass es CIA- und Staatsbeamte gab, die mit dem laufenden Operationsplan nicht einverstanden waren, sondern dass Außenminister Blinken, wie von Hersh zitiert, davor warnte, dass die russischen Streitkräfte “in kurzer Zeit verdoppelt werden könnten”.

Hersh kommt zu dem Schluss, dass im Dezember 2021 ein “unruhiger Moment” herrschte. Was Hersh und seine Quelle, die über die Warnungen der CIA und des Außenministeriums berichtet, beunruhigt, ist, dass die USA im Falle einer Sprengung der Nord-Stream-Pipelines und der Erkenntnis der Russen, dass die USA dafür verantwortlich sind, bevor die russischen Streitkräfte in die Ukraine einmarschieren, voreilig handeln und ihre gesamte Kriegsführungsstrategie riskieren würden. “Washington befürchtete, dass Länder wie Deutschland zögern würden, die Ukraine mit dem Geld und den Waffen zu versorgen, die sie brauchte, um Russland zu besiegen.”

Der Hersh-Text enthüllt das Äquivalent der US-Regierung zu den jüngsten öffentlichen Interviews von Ex-Kanzlerin Merkel [19]l und dem ehemaligen französischen Präsidenten Francois Hollande [20], wonach es ein Risiko für die NATO-Strategie darstelle, voreilige militärische Maßnahmen zu ergreifen – die Russen zu provozieren, bevor die Allianz bereit sei, auf dem ukrainischen Schlachtfeld zu kämpfen. Hershs Quelle entpuppt sich als ebenso kriegsbeflissen wie seine Quellen bei der CIA, dem Außenministerium und der US-Marine, und sie sind es immer noch. Das gilt auch für Hersh. Sie sind entschlossen, die Chance auf ihr Geld zu nutzen; das Risiko einer vorzeitigen Ejakulation hat sie “verunsichert”.

Und so nimmt der Bericht sein Ziel genau ins Visier: “In diesem verunsicherten Moment ermächtigte Biden Jake Sullivan, eine behördenübergreifende Gruppe zusammenzustellen, die einen Plan ausarbeiten sollte.”

Die Quelle enthüllt, wie wenig sie über die russischen Kriegsplanungen weiß. Hersh zitiert ihn mit der Erklärung, die Russen hätten auf die Nord-Stream-Operation “nicht reagiert”, weil “sie vielleicht die Fähigkeit haben wollen, das Gleiche zu tun wie die USA.” Er kann nicht auf der Verteilerliste für den PIAB-Bericht und die Bewertung von Putins Rede vom 30. September gestanden haben, in der die “Verantwortlichen” genannt wurden. Dies deutet darauf hin, dass Hershs Quelle nur vom Hörensagen mit den PIAB-Mitgliedern in Verbindung stand, aber nicht auf der geheimen Leseliste stand und nicht zu deren Lagebesprechungen eingeladen war. Indem er diese Herkunft verschweigt, offenbart Hersh, dass er nicht versteht, wie die US-Regierung in ihrem Krieg gegen Russland vorgeht. Er brüstet sich mit der Macht der USA.

Es gibt noch mehr Prahlerei. Die Umwandlung einer illegalen verdeckten Operation in eine offene, aber verdeckte Militäroperation war, so zitiert Hersh seinen Mann, “‘eine schöne Tarngeschichte’. Dahinter steckte eine verdeckte Operation, bei der Experten vor Ort eingesetzt wurden, und eine Ausrüstung, die mit einem verdeckten Signal arbeitete. Der einzige Makel war die Entscheidung, es zu tun.”



Dies ist eine Anklage gegen das Pipeline-Komplott von Biden, nicht gegen den Kriegsplan der USA.



Wer profitiert davon? Russland und seine Verbündeten nicht. Biden, Sullivan und ihre nicht identifizierten Mitarbeiter und Verbündeten im Weißen Haus nicht. CIA-Direktor William Burns nicht – er wird für die Erteilung des rechtswidrigen Befehls “Tu es!” und für die Vertuschung der Rechtswidrigkeit zur Zielscheibe. Doch ohne die Unterstützung der Mainstream-Medien für Hershs Geschichte entsteht keinem von ihnen ein Schaden. Hersh macht einen persönlichen Gewinn für sich selbst und für jene investigativen Journalisten, die ihn und sich selbst unterstützen.



Wer kommt aus dieser Geschichte blitzsauber heraus? Es sind die Tiefseetaucher der US-Marine, die “hervorragenden Matrosen und Taucher” der norwegischen Marine, wie Hersh sie nennt, “ein handverlesenes Team von Mitarbeitern der Central Intelligence Agency und der National Security Agency”; und jene Parteipolitiker, die Biden wegen Hershs letzter Zeile zur Rede stellen wollen – sie sind Bidens Gegner bei den Wahlen im nächsten Jahr. Übersetzt mit Deepl.com

