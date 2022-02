Angst vor der Wahrheit und Folgen

https://electronicintifada.net/content/what-makes-amnestys-apartheid-report-different/34771



Bild: Ein palästinensischer Jugendlicher platziert eine Flagge an der israelischen Mauer während einer Demonstration im Westjordanlanddorf Bilin im Februar 2014. Oren Ziv ActiveStills

Was macht den Apartheid-Bericht von Amnesty anders?

Von Maureen Clare Murphy



3. Februar 2022

Was unterscheidet den neuen Bericht von Amnesty International, in dem festgestellt wird, dass Israel das Verbrechen der Apartheid gegen Palästinenser praktiziert, von denen, die vor ihm erschienen sind?

Die “hysterische” Reaktion Israels auf die Amnesty-Studie unterscheidet sich deutlich von der relativ zurückhaltenden Reaktion auf ähnliche Berichte, die kürzlich von der israelischen Menschenrechtsgruppe B’Tselem und der in New York ansässigen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch veröffentlicht wurden.

Palästinensische Menschenrechtsgruppen wie Al-Haq, Adalah und Al Mezan setzen sich schon viel länger für die Apartheid ein, und die Berichte der oben genannten israelischen und internationalen Gruppen bauen auf deren Arbeit auf.

Amnesty, Human Rights Watch und B’Tselem untersuchten Israels Kontrollsystem im gesamten historischen Palästina, das israelische Juden privilegiert und Palästinenser an den Rand drängt und ihre Rechte in unterschiedlichem Maße verletzt, was weitgehend davon abhängt, wo sie leben.

Und im Gegensatz zu den von palästinensischen Gruppen veröffentlichten Analysen kommen diese drei Berichte, die als bahnbrechend und paradigmatisch begrüßt wurden, nicht dazu, Israels Apartheidsystem in den Kontext des Siedlerkolonialismus zu stellen. (Eine Stichwortsuche im Amnesty-Bericht ergibt drei Ergebnisse für die Begriffe “Kolonialismus” und “kolonial”, die in den Titeln der in den Fußnoten zitierten Werke zu finden sind.)

Amnesty betont wiederholt Israels “Absicht, dieses System der Unterdrückung und Beherrschung aufrechtzuerhalten”, ohne ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Apartheid ein Mittel zum Zweck der Siedlerkolonisierung ist: Palästinenser aus dem Land zu vertreiben, damit sie durch ausländische Siedler ersetzt werden können.

Die Menschenrechtsgruppe stellt fest, dass “Israel seit seiner Gründung im Jahr 1948 eine explizite Politik verfolgt, die darauf abzielt, eine jüdische demografische Hegemonie zu errichten und aufrechtzuerhalten und die Kontrolle über das Land zu maximieren, um jüdische Israelis zu begünstigen, während die Zahl der Palästinenser minimiert, ihre Rechte eingeschränkt und ihre Möglichkeiten, diese Enteignung anzufechten, behindert werden.”

Ehre, wem Ehre gebührt: Amnesty räumt mit dem Gründungsmythos Israels auf und räumt ein, dass es von Anfang an rassistisch war – eine Abweichung von der typischen liberalen Haltung, dass Israel irgendwann von seinen Idealen abgewichen sei.

Amnesty weist sogar darauf hin, dass “viele Elemente von Israels repressivem Militärsystem in den OPT [Westjordanland und Gaza] ihren Ursprung in Israels 18-jähriger Militärherrschaft über palästinensische Bürger Israels haben”, die 1948 begann, “und dass die Enteignung von Palästinensern in Israel bis heute andauert”.

Amnesty räumt auch ein, dass “im Jahr 1948 jüdische Einzelpersonen und Institutionen etwa 6,5 Prozent des Mandatsgebiets Palästina besaßen, während Palästinenser etwa 90 Prozent des dortigen Privatgrundstücks besaßen”, womit das gesamte historische Palästina vor der Gründung des Staates Israel gemeint ist.

“Innerhalb von etwas mehr als 70 Jahren hat sich die Situation umgekehrt”, fügt die Gruppe hinzu.

Und das ist Israels Ziel – das von Amnesty hervorgehobene “System der Unterdrückung und Beherrschung” ist das Mittel, mit dem es sich palästinensisches Land zum Nutzen ausländischer Siedler angeeignet hat.

Schließlich sind die zionistischen Siedler nicht aus Europa nach Palästina gekommen, um die Palästinenser zu beherrschen und zu unterdrücken, sondern um ihr Land zu besiedeln.

Wie das Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center, eine palästinensische Gruppe, erklärt, “sollte jede Anerkennung Israels als Apartheidstaat im Kontext seines Siedlerkolonialregimes gesehen werden”.

Amnesty unterlässt es auch, den Zionismus zu untersuchen und zu erörtern, Israels rassistische Staatsideologie, um die herum sein Siedlerkolonialismus-Projekt organisiert ist.

So fragte Adalah-NY, eine in den USA ansässige Interessengruppe, Amnesty am Mittwoch: “Ist es möglich, die Apartheid zu beenden, ohne das zionistische Siedlerkolonialprojekt zu beenden?”

Grundstein für Rechenschaftspflicht

Trotz dieser kritischen Unzulänglichkeiten legt die Amnesty-Studie eine solide Grundlage, um Israel innerhalb des unzulänglichen Rahmens des internationalen Rechts zur Rechenschaft zu ziehen, und gibt zu diesem Zweck eindringliche Empfehlungen.

Amnesty schließt sich den palästinensischen Gruppen an, die den Internationalen Strafgerichtshof auffordern, “die Begehung des Verbrechens der Apartheid zu untersuchen” und seinen Ankläger auffordern, “die Anwendbarkeit des Verbrechens der Apartheid gegen die Menschlichkeit im Rahmen seiner laufenden formellen Untersuchung” im Westjordanland und im Gazastreifen zu prüfen.

Da der IStGH keine territoriale Zuständigkeit in Israel hat, fordert Amnesty den UN-Sicherheitsrat auf, entweder “die gesamte Situation an den IStGH zu verweisen” oder “ein internationales Tribunal einzurichten, um die mutmaßlichen Täter” des Verbrechens gegen die Menschlichkeit der Apartheid zu verurteilen.

Amnesty fügt hinzu, dass der Sicherheitsrat “auch gezielte Sanktionen, wie das Einfrieren von Vermögenswerten, gegen die am meisten involvierten israelischen Beamten verhängen muss … und ein umfassendes Waffenembargo gegen Israel”.

Amnesty bekräftigt seine “seit langem bestehende Forderung” an die Staaten, alle Formen von Militärhilfe und Waffenverkäufen an Israel auszusetzen, und fordert die palästinensischen Behörden auf, “sicherzustellen, dass jegliche Art von Geschäften mit Israel, vor allem durch Sicherheitskoordination, nicht zur Aufrechterhaltung des Apartheidsystems gegen die Palästinenser” im Westjordanland und im Gazastreifen beitragen.

Amnesty fordert außerdem, dass Israel das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr anerkennt und den palästinensischen Opfern “volle Wiedergutmachung” leistet, einschließlich der “Rückgabe aller auf rassistischer Grundlage erworbenen Besitztümer”.

Diese Forderungen von Amnesty, der nach eigenen Angaben größten Menschenrechtsorganisation der Welt, gehen viel weiter als die von Human Rights Watch und B’Tselem.

Dies erklärt in gewisser Weise, warum Israel und seine Vertreter und Apologeten versucht haben, Amnesty unter Druck zu setzen, damit sie ihren Bericht vor der Veröffentlichung zurückziehen, und nachdem dies nicht gelungen ist, greifen sie jetzt auf die üblichen haltlosen Anschuldigungen des Antisemitismus zurück.

Der israelische Außenminister Yair Lapid versuchte, den Amnesty-Bericht zu diskreditieren, indem er sagte, er spiegele “Propaganda” und “dieselben Lügen, die von terroristischen Organisationen verbreitet werden”, wider und bezog sich dabei auf prominente palästinensische Gruppen, die kürzlich von Israel für illegal erklärt wurden.

“Wenn Israel kein jüdischer Staat wäre, würde es niemand bei Amnesty wagen, eine solche Behauptung gegen Israel aufzustellen”, fügte Lapid hinzu.

In ihrem Bericht stellt Amnesty fest, dass “palästinensische Organisationen und Menschenrechtsverteidiger, die sich an vorderster Front gegen die Apartheid engagieren und Kampagnen führen, seit Jahren israelischen Repressionen ausgesetzt sind, um ihre Arbeit zu bestrafen.”

Während Israel palästinensische Menschenrechtsgruppen als “terroristische Organisationen” brandmarkt, setzt es “israelische Organisationen, die Apartheid anprangern, Verleumdungen und Delegitimierungskampagnen aus”, so Amnesty weiter.

Israel wird feststellen, dass solche Taktiken, wenn sie gegen die größte Menschenrechtsorganisation der Welt eingesetzt werden, niemanden jenseits seines Chors überzeugen können.

Der Versuch, “der Geschichte zuvorzukommen”, der Berichten zufolge von Naftali Bennett, Israels Premierminister, zusammen mit Lapid angeführt wurde, indem der Amnesty-Bericht präventiv angegriffen wurde, hat nur dazu gedient, die Assoziation Israels mit Apartheid zu verstärken.

Sie sorgte auch dafür, “dass der Bericht viel mehr Aufmerksamkeit erhielt, als er sonst bekommen hätte”, wie ein Haaretz-Kolumnist anmerkt.

Mainstreaming des Apartheidrahmens

Es gibt noch einen weiteren entscheidenden Unterschied zwischen dem Amnesty-Bericht über die Apartheid und denen, die vor ihm erschienen sind.

Amnesty International ist eine Kampagnenorganisation mit Millionen von Mitgliedern und Unterstützern, die, wie die Gruppe sagt, “unsere Forderungen nach Gerechtigkeit stärken”.

Amnesty hat seinen Bericht durch einen 90-minütigen Online-Kurs mit dem Titel “Deconstructing Israel’s apartheid against Palestinians” ergänzt.

Außerdem wurde ein 15-minütiger Minidokumentarfilm auf YouTube produziert, der die Frage, ob Israel Apartheid praktiziert, für ein Massenpublikum aufschlüsselt:

Bislang hat Amnesty lediglich einen höflichen Brief an den israelischen Premierminister Naftali Bennett geschickt, in dem sie sich gegen Hauszerstörungen und Vertreibungen ausspricht – wenig inspirierendes Material.

Die US-Sektion von Amnesty hat inzwischen bizarre Erklärungen abgegeben, in denen sie sich von der von den Palästinensern angeführten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung distanziert und sogar erklärt, dass die Organisation keinen Standpunkt zur Besatzung selbst einnimmt, sondern sich stattdessen auf Israels Verpflichtungen “als Besatzungsmacht nach internationalem Recht” konzentriert.

In der Zwischenzeit hat sich die deutsche Sektion von Amnesty von dem Bericht distanziert und erklärt, dass “die deutsche Sektion von Amnesty aufgrund des Erbes des Holocausts und des anhaltenden Antisemitismus im Land keine Aktivitäten in Bezug auf diesen Bericht planen oder durchführen wird”.

Es ist nicht das erste Mal, dass Amnesty seine Solidarität in einer Weise einschränkt, die nachhaltig beschämend ist.

Sowohl Amnesty International als auch Human Rights Watch haben ihren Sitz in imperialistischen Ländern und wurden im Kontext des Kalten Krieges gegründet, wobei sie sich vor allem für die Rechte der Menschen im kommunistischen Osteuropa einsetzten.

Aufgrund ihres engen Rahmens und ihrer Gründungsideologie stehen sie in Opposition zu antikolonialen Befreiungskämpfen und der dafür notwendigen Gewalt, denn, wie Nelson Mandela es ausdrückte, “es ist der Unterdrücker, der die Art des Kampfes definiert, und den Unterdrückten bleibt oft nichts anderes übrig, als Methoden anzuwenden, die denen des Unterdrückers entsprechen.”

Diese grundlegenden Widersprüche bedeuten, dass westliche Menschenrechtsgruppen in Bezug auf die Befreiung der Palästinenser immer kompromittierte, wenn nicht gar schädliche Positionen einnehmen werden. So hat Human Rights Watch vor kurzem eine moralische Gleichwertigkeit zwischen der Gewalt, die Israel gegen die belagerten Palästinenser im Gazastreifen anwendet, und der des palästinensischen Widerstands gegen Israel behauptet.

Aber die Aufklärungsmaterialien von Amnesty, einschließlich einer ausführlichen Fragerunde, werden den Aktivisten an der Basis helfen, auf die Apologeten Israels zu reagieren, die versuchen, die Kritik an den Praktiken des Staates abzulenken, indem sie den Boten angreifen.

Schließlich ist dies, wie ein scharfsinniger Beobachter auf Twitter schrieb, der einzige Pfeil im Köcher derjenigen, die Israels Apartheidherrschaft und die Situation der Straflosigkeit aufrechterhalten wollen.

Der Amnesty-Bericht ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass eine Analyse, die über die Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens im Jahr 1967 hinausgeht, zum Mainstream wird.

In der Zwischenzeit trällern Israel und seine Vertreter und Helfershelfer im US-Kongress und im Außenministerium müde Argumente, während sie den Inhalt der Amnesty-Ergebnisse ignorieren.

(Im Gegensatz dazu unterstützen einige Mitglieder des Kongresses, die der Demokratischen Partei angehören, öffentlich die Ergebnisse von Amnesty, wobei Cori Bush ein Ende der “Unterstützung dieser Gewalt durch die US-Steuerzahler” forderte).

Aber wie die UN- und EU-Vertreter, die ständig von ihrem Engagement für den nicht existierenden Friedensprozess hin zu einer Zweistaatenlösung schwafeln, wirken diejenigen, die diese realitätsfernen Reden der Israel-Lobby nachplappern, zunehmend lächerlich.

Israel fürchtet UN-Bericht

Während sie den Begriff “Apartheid” ablehnen und Amnesty angreifen, haben Israel und seine Vertreter und Unterstützer eine noch größere Bedrohung für die israelische Straffreiheit im Blick.

Laut einem Telegramm des israelischen Außenministeriums, das von der Publikation Axios eingesehen wurde, hat Israel eine Kampagne geplant, die darauf abzielt, eine ständige UN-Untersuchungskommission zu diskreditieren, die Israels Verletzungen der Rechte der Palästinenser in allen von ihm kontrollierten Gebieten untersuchen soll.

Der UN-Menschenrechtsrat hat im vergangenen Mai nach Israels 11-tägigem Angriff auf den Gazastreifen, bei dem die Palästinenser in ihrer gesamten Heimat aufbegehrten, knapp eine Resolution zur Einrichtung dieser Untersuchungskommission verabschiedet.

Palästinensische Gruppen fordern die Staaten seit langem auf, “die Ursachen des israelischen Siedlerkolonialismus und der Apartheid, die über das gesamte palästinensische Volk verhängt wurde, zu bekämpfen”, wie Al-Haq im Vorfeld der Abstimmung erklärte.

Die vom Menschenrechtsrat eingesetzte Untersuchungskommission aus drei unabhängigen Menschenrechtsexperten wird voraussichtlich im Juni ihre Ergebnisse vorlegen.

Axios berichtete letzte Woche, dass israelische Beamte “sehr besorgt darüber sind, dass der Bericht der Kommission Israel als einen ‘Apartheidstaat’ bezeichnen wird.”

Die Publikation fügt hinzu, dass “die Biden-Administration die Untersuchung nicht unterstützt und eine zentrale Rolle bei der Kürzung ihrer Finanzierung um 25 Prozent in den UN-Haushaltsverhandlungen spielte”.

Eine überparteiliche Gruppierung von 42 Mitgliedern des Kongresses hat inzwischen den US-Außenminister aufgefordert, “eine Anstrengung zur Beendigung der ungeheuerlichen und ungerechten ständigen Untersuchungskommission anzuführen”.

Doch Israel befürchtet offenbar, dass diese Intervention nicht ausreichen könnte.

Haaretz berichtete diese Woche, dass ungenannte “hochrangige israelische Beamte” besorgt sind, dass die UNO “bald die Darstellung akzeptieren könnte, dass Israel ein ‘Apartheidstaat’ ist, was einen ernsten Schlag für Israels Status auf der internationalen Bühne bedeuten würde.”

Ein UN-Konsens über die israelische Apartheid “könnte zum Ausschluss Israels von verschiedenen internationalen Veranstaltungen führen, einschließlich Sportwettbewerben oder kulturellen Veranstaltungen”, so die Zeitung weiter.

Mit anderen Worten: Israelische Beamte befürchten, dass der Staat als globaler Paria behandelt wird, wie es Südafrika vor dem Fall der Apartheid in diesem Land war.

Der Lenkungsausschuss der von den Palästinensern angeführten Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung – inspiriert von der weltweiten Kampagne, die zur Beendigung der Apartheid in Südafrika beigetragen hat – argumentiert, dass “die Untersuchung der israelischen Apartheid durch die UN und ihre Mitglieder notwendige Schritte sind, um Freiheit, Gerechtigkeit und Gleichheit für das palästinensische Volk zu erreichen”.

Das Komitee fordert die ehemals kolonisierten Staaten auf, “die führende Rolle, die sie in der UNO bei der Ausrottung der Apartheid im südlichen Afrika übernommen haben, wieder aufzunehmen”.

Human Rights Watch hat die Ernennung eines globalen UN-Beauftragten für die Verbrechen der Verfolgung und Apartheid gefordert.

Amnesty fordert, dass die UN-Generalversammlung “den Sonderausschuss gegen Apartheid, der ursprünglich im November 1962 eingerichtet wurde, wieder einrichten sollte, um sich auf alle Situationen zu konzentrieren, … in denen die schwere Menschenrechtsverletzung und das Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Apartheid begangen werden.”

Diese Schritte hätten Auswirkungen über die palästinensische Sache hinaus innerhalb des UN-Systems, wo “Schikanen und politischer Druck die Untersuchung und Debatte, geschweige denn die Bestrafung der israelischen Apartheid verhindert haben”, so der Lenkungsausschuss der BDS-Bewegung.

Letztendlich unterscheidet sich die Amnesty-Studie vielleicht nicht grundlegend von früheren Studien.

Aber der Kontext, in dem sie erscheint – in einer Zeit, in der sich ein internationaler Konsens über die Anerkennung der israelischen Apartheid abzeichnet, eine Untersuchung des Internationalen Strafgerichtshofs im Gange ist und die israelischen Spionageprogramme zurückschlagen – lässt vermuten, dass ein neues Kapitel im weltweiten Kampf für die Freiheit der Palästinenser begonnen haben könnte. Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...