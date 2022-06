https://scheerpost.com/2022/06/23/what-is-westinghouse-doing-in-ukraine/

Was macht Westinghouse in der Ukraine?

Von Linda Pentz Gunter / Beyond Nuclear

23. Juni 2022

Man könnte meinen, dass mitten im Krieg der Bau weiterer Atomkraftwerke das Letzte ist, was man in Erwägung ziehen würde. Aber das hat Energoatom, den staatlichen ukrainischen Kernkraftwerksbetreiber, nicht davon abgehalten.

Anfang dieses Monats unterzeichnete Energoatom eine neue Vereinbarung ausgerechnet mit Westinghouse, dem amerikanischen Unternehmen, das beim Versuch, vier seiner AP1000-Reaktoren in South Carolina und Georgia zu bauen, in Konkurs ging. Die beiden Reaktoren in South Carolina wurden mitten im Bau abgebrochen, während die beiden Reaktoren in Georgia Jahre hinter dem Zeitplan und Milliarden von Dollar über dem Budget liegen.

Aber wie ein guter Konzerngeier hat sich Westinghouse in die Ukraine gestürzt, um eine goldene Gelegenheit zu ergreifen. Das Unternehmen, das bereits die Hälfte der ukrainischen Reaktoren mit Kernbrennstoff beliefert, plant nun, dieses Engagement auf alle 15 Reaktoren auszuweiten und damit die russische Rosatom zu ersetzen, ein Westinghouse Engineering and Technical Center einzurichten und – das ist das Verrückteste von allem – neun neue AP1000-Reaktoren zu bauen.

Westinghouse hat bereits einen Vertrag über den Bau weiterer Reaktoren im Kernkraftwerk Chmelnyzky mit zwei Reaktoren, die teilweise fertiggestellt sind. Im Rahmen der Vereinbarung wird Westinghouse zunächst an Chmelnizkij 3 arbeiten, das zu 75 % fertiggestellt ist, bevor es den zu 25 % fertiggestellten Block 4 übernimmt. Bei den Gesprächen in diesem Monat wurde auch geprüft, ob Westinghouse zwei weitere Reaktoren an diesem Standort bauen wird.

Fünfzehn in Betrieb befindliche Reaktoren in einem Kriegsgebiet – sieben davon sind in der Ukraine offenbar noch in Betrieb – sind bereits Risiko genug. Sollte auch nur einer dieser Reaktoren vollständig beschädigt werden, sein Brennelementlagerbecken Feuer fangen oder explodieren – sei es durch einen Angriff, einen Unfall oder eine Kernschmelze aufgrund eines Gürtelversagens – würde die freigesetzte Radioaktivität die Katastrophe von Tschernobyl 1986 in den Schatten stellen.

Der Reaktorblock 4 in Tschernobyl war ein relativ neuer Reaktor, als er am 26. April 1986 explodierte und möglicherweise bis zu 200 Millionen Curies in die Umwelt freisetzte. Mindestens 100 000 Quadratkilometer (39 000 Quadratmeilen) Land wurden durch radioaktiven Niederschlag erheblich kontaminiert. Über die Ukraine, Russland und Weißrussland hinaus wurden bis zu 40 % Europas von der Katastrophe betroffen. Bestimmte Pflanzen und Tiere – unter anderem in Deutschland, Lappland und bis vor kurzem auch im Vereinigten Königreich – sind auch heute noch nicht zum Verzehr geeignet.

Die Kontamination durch Tschernobyl und die daraus resultierenden, weit verbreiteten gesundheitlichen Auswirkungen werden möglicherweise auf unbestimmte Zeit fortbestehen. Und all das würde, wie Phil Webber von Scientists for Global Responsibility kürzlich in einem Webinar sagte, “wie eine Teeparty aussehen” im Vergleich zu den Verwüstungen, die ausgelöst werden, wenn einer der älteren ukrainischen Reaktoren während dieses unverzeihlichen Krieges eine Katastrophe erleidet.

Wir haben bereits erlebt, wie der Sechs-Reaktoren-Standort Saporischschja angegriffen wurde und ein Feuer ausbrach, glücklicherweise nicht in einem der Reaktoren oder Brennelementbecken. Saporischschja wird nun wahrscheinlich dauerhaft von den Russen besetzt bleiben, die von Osten her tiefer in ukrainisches Gebiet vorrücken.

In jüngster Zeit sind russische Raketen im Tiefflug – zu tief – zuerst über den Sechs-Reaktoren-Standort Saporischschja und dann über die drei Reaktoren des südukrainischen Kernkraftwerks geflogen. Die humanitäre Katastrophe, die sich bereits in der Ukraine abspielt, würde sich ins Unermessliche steigern, wenn eine dieser Raketen eine Fehlfunktion hätte und ein Kernkraftwerk treffen würde – ich verwende den Begriff “Fehlfunktion”, weil wir immer noch davon ausgehen, dass selbst Putin nicht so leichtsinnig wäre, absichtlich einen Angriff auf einen Kernreaktor anzuordnen. Aber darauf können wir uns nicht verlassen.

Und dennoch ist die Ukraine mitten in all dem damit beschäftigt, Geschäfte mit einem bankrotten amerikanischen Atomunternehmen zu machen, das eine beklagenswerte Erfolgsbilanz bei Kostenüberschreitungen, technischen Problemen und langen Verzögerungen bei der Fertigstellung aufweist.

All dies ist ein Beleg für den unangebrachten Caché, den alles, was mit Atomkraft zu tun hat, immer noch hat. Irgendwie wird der Besitz von Atomwaffen und Atomkraftwerken als prestigeträchtig angesehen. Energoatom kündigte den jüngsten Westinghouse-Deal so an: “Jedes derartige Ereignis im Energiebereich bedeutet auch einen Sieg der Ukraine!”

Es ist nicht wirklich klar, was, wenn überhaupt, der Ukraine den Sieg bringen wird und zu welchem Preis. Aber der Bau weiterer Kernkraftwerke in der Ukraine bringt nur eines: die Menschen in der Ukraine in noch größere Gefahr zu bringen, Krieg hin oder her. Reaktoren sind störanfällig und erzeugen tödliche radioaktive Abfälle, die für zehn- bis hunderttausende von Jahren tödlich sind. Es hat nichts mit Sieg zu tun, wenn man das aufrechterhält. Es ist schlichtweg töricht. Übersetzt mit Deepl.com

Linda Pentz Gunter ist die Herausgeberin und Kuratorin von BeyondNuclearInternational.org und die internationale Spezialistin von Beyond Nuclear. Sie kann kontaktiert werden unter linda@beyondnuclear.org.

