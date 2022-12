What “Victory” and “Defeat” Would Mean in Ukraine’s War. “Regime Change in Russia” – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Was “Sieg” und “Niederlage” im Krieg in der Ukraine bedeuten würden. “Regimewechsel in Russland”



Von Eric Zuesse

Global Research,

21. Dezember 2022

***

Um den Begriff “Sieg” im Krieg in der Ukraine genau definieren zu können, muss man zunächst einmal definieren, wer die beiden Seiten sind, die diesen Krieg führen.

Ein Beispiel: Als Amerika im Zweiten Weltkrieg kämpfte, führte es den Krieg auf fremden Schlachtfeldern und mit seinen eigenen Truppen und Waffen, und selbst wenn Amerika auf einem dieser Schlachtfelder gewonnen hätte, wäre es im Zweiten Weltkrieg allein dadurch besiegt worden, dass Hitler den Zweiten Weltkrieg gewonnen hätte.

Jedes einzelne Schlachtfeld war nur ein Teil des Krieges selbst; und dieser Krieg, der Zweite Weltkrieg, wurde nicht durch eines seiner vielen Schlachtfelder definiert. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Schlachtfeld, auf dem ein Krieg geführt wird, und dem Krieg, der geführt wird.

Aber: Als Amerika in Syrien kämpfte und immer noch kämpft, führt es auf diesem Schlachtfeld Krieg gegen Syrien, um einen Regimewechsel in dieser Nation zu erreichen; und NUR durch die Ersetzung der syrischen Regierung durch eine, die die US-Regierung unterstützt, würde Amerika (und seine Verbündeten in diesem Krieg) diesen Krieg auf diesem Schlachtfeld (Syrien) “gewinnen”, das das EINZIGE Schlachtfeld dieses Krieges ist.

In diesem Fall ist das Gewinnen dieses Schlachtfeldes dasselbe wie das Gewinnen des Krieges dort durch Amerika und seine Verbündeten gegen diese Nation.

Amerika führt diesen Krieg gegen Syrien (anders als im Zweiten Weltkrieg) nicht mit eigenen Truppen und Waffen, sondern heuert Stellvertreterarmeen an – hauptsächlich separatistische Kurden und von Al-Qaida angeführte Dschihadisten -, um dort einen von der US-Regierung gebilligten Regimewechsel zu erreichen.

Solange das nicht geschieht, wird Amerika den Krieg, den es in Syrien führt, verloren haben. (Vielleicht ist dies ein Grund, warum die US-Truppen nicht vollständig abgezogen werden, obwohl die syrische Regierung sie wiederholt aufgefordert hat, das Land zu verlassen: Amerika will in Syrien nicht verlieren, so wie es in Afghanistan und in Vietnam verloren hat.) Aber: Der Krieg in Syrien findet nicht zwischen der syrischen Regierung und Amerikas Stellvertreter-Armeen statt, sondern ist ein Krieg zwischen Amerika und Syrien, der von Amerika auf diesem Schlachtfeld mit ausländischen Truppen geführt wird, um Syrien zu besiegen.

In ähnlicher Weise ist der Krieg in der Ukraine kein Krieg zwischen der Ukraine und Russland, sondern im Falle der Ukraine ist die Ukraine nur ein Stellvertreter-Schlachtfeld und eine Stellvertreter-Armee auf Amerikas Seite.

Der Krieg in der Ukraine ist ein Krieg, den Amerika im Februar 2014 gegen die Ukraine angezettelt hat, indem es die demokratisch gewählte und neutralistische ukrainische Regierung stürzte und durch eine radikal antirussische und proamerikanische Regierung an der russischen Grenze ersetzte, um letztendlich in der Lage zu sein, nur 317 Meilen vom Kreml entfernt US-Raketen zu platzieren. US-Raketen zu platzieren, die nur fünf Minuten Flugzeit davon entfernt wären, die russische Kommandozentrale zu bombardieren – viel zu wenig Zeit für die russische Kommandozentrale, um den Abschuss zu verifizieren und dann ihre eigenen Vergeltungsraketen zu starten.



Wenn Amerika diesen Krieg durch die Ukrainer auf dem Schlachtfeld der Ukraine (d.h. durch diese Stellvertreter-Armee auf diesem Stellvertreter-Schlachtfeld gegen Russland) gewinnen würde, würde es Russland schachmatt setzen und so Russland in eine weitere US-Vasallennation verwandeln, unabhängig davon, was die Russen wollen – und das ist es, was das US-Regime fordert: “Regimewechsel in Russland”. Das ist das Ziel Amerikas (und seiner “Verbündeten” oder Vasallennationen) dort.

Ein Sieg Russlands auf den Schlachtfeldern der Ukraine würde bedeuten, dass Russland die von den USA eingesetzte Regierung dort besiegt und in der Ukraine nicht die neutralistische Regierung einsetzt, die es vor der Übernahme der Ukraine durch die USA im Jahr 2014 gab, sondern eine von Russland eingesetzte Regierung, die alle Truppen und Berater der USA und ihrer Verbündeten – einschließlich aller Vasallennationen Amerikas und insbesondere der NATO – aus dem Land beordert und die Grenzen der Ukraine gegen alle Vasallennationen der USA abriegelt.

Das würde bedeuten, allen Ukrainern, die in den “Westen” gehen wollen, zu sagen, dass sie gehen und nie wieder in die Ukraine zurückkommen sollen. Zu diesem Zeitpunkt würde Russland die USA und ihre Vasallenstaaten (oder “Verbündeten”) auffordern, jedem dieser Ukrainer jegliche Hilfe, sei es finanzieller oder anderer Art, zukommen zu lassen, die diese Person benötigen könnte, um in das US-Imperium umzusiedeln. Doch selbst wenn die USA und ihre Verbündeten sich weigern, diese Hilfe zu leisten, muss die Person umziehen und darf nie wieder zurückkommen – auch wenn sie dann staatenlos wäre. Jeder, der in der Ukraine bleiben möchte, müsste einen Loyalitätseid auf die neue, prorussische ukrainische Regierung unterschreiben. Dies würde automatisch das Recht einschließen, an den künftigen Wahlen in der neuen Ukraine teilzunehmen.

Die einzige Alternative zu einem eindeutigen Sieg einer der beiden Seiten in diesem Krieg wäre, dass Amerika der Forderung Russlands zustimmt, die Legitimität der bis dahin bestehenden Trennlinie zwischen den beiden Seiten anzuerkennen, und dass Russland seine Hauptstadt von Moskau weg nach Nowosibirsk (1.900 Meilen von der Ukraine entfernt) oder in eine andere Stadt verlegt, die weit genug von der NATO entfernt ist, so dass Amerika in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage wäre, Russland schachmatt zu setzen und die Kontrolle über Russland zu übernehmen. Das würde Zugeständnisse von beiden Seiten bedeuten, kein Gewinn für eine der beiden Seiten. (Die Verlegung der Hauptstadt nach Nowosibirsk würde die Hauptstadt auch in die Nähe des Zentrums Russlands und in seinen asiatischen Teil verlegen – besser geeignet für die Zukunft, näher an China, denn Peking ist 1.865 Meilen entfernt.) Amerika wäre weiterhin die größte Bedrohung für den Frieden in der Welt; die einzige Möglichkeit, dies zu verhindern, wäre ein Sieg Russlands in der Ukraine gegen Amerika.

Amerika versucht, den Plan auszuführen, den sich Cecil Rhodes 1877 ausgedacht hat, zu dem sich Harry Truman am 25. Juli 1945 verpflichtet hat und zu dem sich GHW Bush ab dem 24. Februar 1990 verpflichtet hat, dass Amerika und seine Verbündeten ihn mindestens so lange fortsetzen, bis Russland besiegt ist. Barack Obama hat lediglich die gegenwärtige Phase dieses “rhodesischen Plans” eingeleitet, eine Phase, die zu einem nuklearen Dritten Weltkrieg führen und alles beenden könnte, wenn es Russland nicht gelingt, einen klaren Sieg gegen das US-Imperium zu erringen. Übersetzt mit Deepl.com

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die obigen Schaltflächen zum Teilen. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research weiterzuveröffentlichen und zu teilen.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, handelt davon, wie Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg die Welt übernommen hat, um sie für US-amerikanische und verbündete Milliardäre zu versklaven. Deren Kartelle schöpfen den Reichtum der Welt ab, indem sie nicht nur ihre “Nachrichten”-Medien, sondern auch die Sozial-“Wissenschaften” kontrollieren und die Öffentlichkeit täuschen. Er schreibt regelmäßig für Global Research.

Das Bild stammt von commons.com.ua/

Die Originalquelle für diesen Artikel ist Global Research

Urheberrecht © Eric Zuesse, Global Research, 2022

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...