What Drives Anti-Semitism? The Authentic and the Spurious Prefatory Note: This is a modified version of an earlier text published in TMS (Transcend Media Service) in the December 23-29, 2019 edition. For the sake of discouraging anti-Semitism and restoring freedom of expression in Western constitutional democracies denouncing the branding of those in solidarity with struggles for justice and rights on behalf of the…

Was treibt den Antisemitismus an? Das Authentische und das Falsche Von Richard Falk – 24.12.2019

Nur die rückschrittlichste Darstellung der tribalistischen Solidarität kann die Etikettierung der die sich gegen Israels missbräuchliche Behandlung des palästinensischen Volkes als „Antisemiten“ wehren.

Wir sehen Aung San Suu Kyis Versäumnis, den Missbrauch in Myanmar zu verurteilen der Rohingya, als sie die dunkelsten Wolken über ihren Friedensnobelpreis warf. Es ist eine Beleidigung für Juden und andere, um Zionisten, Evangelikalen und Trompetern zu erlauben, Solidarität mit dem palästinensischen Kampf zu brandmarken, oder sogar Empathie mit dem palästinensischen Volk, das lange Zeit die Verweigerung seiner grundlegendsten Rechte als eine neue Art von Antisemitismus ertrug.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass der echte Antisemitismus im Sinne des Judenhasses zugenommen hat. In Europa und Nordamerika in den letzten zehn Jahren. Aber die Art und Weise, warum dies geschieht, und was seine wahre Natur ist, ist besonders unklar und unterliegt Manipulationen. Ein Teil dieser Unklarheit ist absichtlich, und entsteht aus den orchestrierten Versuchen, Kritik an Israel oder zionistischen Taktiken und Ideologien als antisemitisch oder in einigen Gebräuchen als Ausdruck des ‚Neuen Antisemitismus‘ zu bezeichnen. Diese Ausweitung des Ausmaßes des Antisemitismus scheint darauf ausgerichtet zu sein, einen verantwortungsvollen Widerstand gegen das völkerrechtswidrige Verhalten Israels zu verhindern und darüber hinaus die europäischen Juden in ihrem Aufenthaltsland so unsicher zu machen, dass sie eine Auswanderung nach Israel in Erwägung ziehen würden, das in den letzten Jahren eine Nettoabwanderung von Juden erlebt hat.

Das Wesen des neuen Antisemitismus wurzelt in der von der International Holocaust Remembrance Alliance (oder IHRA) vorgeschlagenen Definition, die starke Kritik an Israel mit dem Hass auf Juden oder das jüdische Volk vermischt. Präsident Donald Trump hat diese IHRA-Definition in seine Executive Order vom 11.12.2019 aufgenommen, die mit Angriffen der US-Regierung und rechter zionistischer Organisationen auf respektierte amerikanische Campus-Initiativen gekoppelt ist, die sich kritisch mit dem Israel/Palästina-Konflikt auseinandersetzen, einschließlich der aktiven Beteiligung von Studenten und Lehrkräften an solchen gewaltfreien Solidaritätsinitiativen zur Unterstützung der palästinensischen Suche nach Grundrechten wie der BDS-Kampagne. Ein aktuelles Beispiel für diesen Rückschlag der Regierung sind Aufrufe zur Untersuchung des Center for Contemporary Arab Studies an der Georgetown University, da einige seiner Mitglieder BDS-Unterstützer sind.

Die IHRA-Definition wird in Bezug auf Anzeichen von Antisemitismus, wie er sich angeblich in der Kritik an Israel manifestiert, ausgearbeitet. Eines dieser Zeichen, das die Reichweite der IHRA-Definition veranschaulichen soll, ist die Ausgrenzung Israels für Kritik oder Zwangshandlungen, wenn sein Verhalten nicht schlimmer ist als das anderer Menschenrechtsverletzer. Dies ist die Grundlage für die angebliche Verbindung zwischen BDS und Antisemitismus. Doch in keinem anderen Kontext wird diese Art von Test durchgeführt, noch wird die Schwere des israelischen Fehlverhaltens jemals erwähnt oder berücksichtigt. Unter Hinweis auf die Anti-Apartheid-Kampagne gegen Südafrika vor 30 Jahren sollte daran erinnert werden, dass Apologeten für die Apartheid damals in ähnlicher Weise behaupteten, dass die Bedingungen für Schwarzafrikaner in Südafrika besser seien als anderswo in der Subsahara-Region. Solche Behauptungen waren argumentativ, wurden aber nie dazu benutzt, den Anti-Apartheid-Aktivismus im Ausland zu ersticken, einschließlich einer robusten Anti-Apartheid-BDS-Kampagne in Nordamerika und Europa, die nach Ansicht vieler Beobachter zu der unerwarteten Kursänderung der afrikanischen Führung in Pretoria beigetragen hat, die die Tore zu einem friedlichen Post-Apartheid-Südafrika öffnete, das verfassungsmäßig auf Rassengleichheit und Menschenwürde für alle beruht.

Meiner Erfahrung nach sind die schlimmsten Auswirkungen dieser Bemühungen, antiisraelische Reden und Aktivitäten als Antisemitismus zu stigmatisieren, nicht die strafenden Dimensionen, die Programme und Einzelpersonen auf unfaire und schädliche Weise treffen, sondern die größere informelle und meist unsichtbare Atmosphäre der Einschüchterung und stillen Diskriminierung, die erzeugt wird. Bereits schüchterne akademische und institutionelle Administratoren sind alarmiert, um Konferenzvorschläge, Rednereinladungen und Fakultätsbestellungen zu vermeiden, wenn eine plausible Aussicht auf einen Angriff oder sogar Kritik durch zionistische Überwachungsgruppen besteht. Ich bin mir sicher, dass andere in dieser Richtung Geschichten zu erzählen haben, aber in meinem eigenen Fall habe ich viele solcher Fälle erlebt und davon gehört.

Nur wenige erreichen Sichtbarkeit, was passieren kann, wenn ein zuvor vereinbarter Treffpunkt aufgrund des Drucks in den Hinterzimmern abgesagt wird oder eine Veranstaltung wegen angeblicher Sicherheitsbedenken abgesagt wird. Das ist mir im Zusammenhang mit einer Londoner Launch-Tournee meines Buches über Israel/Palästina vor zwei Jahren passiert, als Geschichten über geplante Unterbrechungen in Umlauf gebracht und mit geplanten Unterbrechungen gedroht wurde, um Absagen zu veranlassen, die an zwei Universitäten stattfanden. Einige dieser geplanten Veranstaltungen gingen voran, einschließlich einer etwas stürmischen Sitzung an der London School of Economics, wo während der Diskussionszeit Schreie und feindliches Verhalten von Anhängern und Kritikern Israels im Publikum als Bedrohung der öffentlichen Ordnung angesehen wurden, aber die Sitzung ging zu Ende. Mir wurde gesagt, dass die LSE später mit strengeren Vorschriften reagierte, um ein Gleichgewicht in den Präsentationen und eine völlig neutrale Identität des Moderators zu gewährleisten, was ein institutionelles Signal ist, das kontroverse Themen entmutigen soll. Das ist schon schlimm genug, aber ich denke, die wirkliche Wirkung dieser Erfahrungen besteht darin, dass die Fakultät und die Verwaltung es sich zweimal überlegen müssen, bevor sie Veranstaltungen unterstützen, die als israelkritisch oder solidarisch mit dem palästinensischen Kampf wahrgenommen werden. Mein Eindruck ist, dass die indirekten Auswirkungen dieses zionistischen Pushbacks einen wesentlich größeren hemmenden Einfluss auf die akademische Freiheit und die Meinungsfreiheit haben als die schockierend unterdrückenden Initiativen, die von den gesetzgebenden Körperschaften in so führenden Ländern wie Frankreich, Deutschland und bald auch Großbritannien sowie den Vereinigten Staaten angenommen werden.

Einer der vermeintlichen antisemitischen Kritikpunkte war über die Jahrhunderte die Behauptung, dass Juden einen unverhältnismäßig großen Einfluss auf die öffentliche Ordnung in einer Weise ausüben, die dem allgemeinen Wohl der Gesellschaft schadet. Es ist schwer, den Erfolg der konzertierten zionistischen und israelischen Bemühungen, die Definition und den Ansatz der IHRA zu übernehmen, anders zu interpretieren als eine Bestätigung dieser Behauptung, die Gründe für die öffentliche Besorgnis über den übermäßigen Einfluss der Juden bestätigt. Zwei prominente Politikwissenschaftler der Mitte, John Mearsheimer und Stephen Walt, schrieben vor einem Jahrzehnt eine sehr akademische Studie, um zu zeigen, wie die israelische Lobby in den Vereinigten Staaten außenpolitische Unternehmungen in einer Weise beeinflusst, die den nationalen Interessen zuwiderläuft. (The Israeli Lobby and U.S. Foreign Policy (2007)) Ob wahr oder nicht, und ich glaube, es war wahr, die Autoren wurden sogar 2003 zu Unrecht verunglimpft, weil sie es gewagt hatten, solche Fragen über das Ausmaß, den Charakter und die politischen Auswirkungen des jüdischen Einflusses aufzuwerfen, und obwohl die führenden Köpfe auf ihrem Gebiet zweifellos für immer mehr, subtile versteckte Karrierepreise bezahlt haben. Es sei darauf hingewiesen, dass die gezielte Verfolgung von Muslimen, die in Europa und Nordamerika häufiger und bösartiger ist als das, was die Juden erlebt haben, keine vergleichbare offizielle Verurteilung der Islamophobie hervorgebracht hat.

Vielmehr ist die fast fanatische Unterstützung bestimmter rechter politischer Orientierungen für Israel, die gleichzeitig eine antisemitische Agenda verfolgen, ein Grund für jeden Versuch, in die Halbschatten der Verwirrung um dieses Thema einzudringen. Dies ist der weithin bekannte Fall für viele christliche evangelikale Gruppen, die das Buch der Offenbarung als Versprechen einer Wiederkunft Jesu lesen, sobald Israel wieder gegründet ist und die Juden zurückkehren und dann die Möglichkeit haben, sich zu bekehren oder der Verdammnis zu begegnen. Tatsächlich hat diese scheinbare Spannung, fast das Gegenteil der angeblichen Verschmelzung von anti-israelischen und antisemitischen Haltungen im IHRA-Ansatz, tiefe Wurzeln in der vor-israelischen Erfahrung der zionistischen Bewegung. Seit Beginn des britischen Mandats lag die jüdische Minderheit in Palästina unter 10%, kaum die Grundlage für eine machbare Basis zur Errichtung eines jüdischen Staates in einer im Wesentlichen arabischen Gesellschaft in einer historischen Periode, in der der europäische Kolonialismus weitgehend diskreditiert wurde und zusammenzubrechen begann. Zionisten schätzten die Chancen, ihre Ziele zu verwirklichen, und beschlossen mit allen Mitteln, diese behindernde demographische Unterlegenheit zu beseitigen, zumal die nationale Legitimität sowohl in ihrer Vision als auch in der breiteren internationalen öffentlichen Meinung mit demokratischen Regierungsverfahren verbunden schien, die in diesem Fall eine jüdische Stimmenmehrheit voraussetzten.

Infolgedessen taten die Zionisten alles in ihrer Macht stehende, um Diaspora-Juden dazu zu bewegen, nach Palästina zu ziehen, und griffen sogar zu faustischen Vereinbarungen mit unverschämt antisemitischen Regimen in Europa, einschließlich der Nazi-Regierung in Deutschland. Diese Dynamik des erzwungenen und induzierten Bevölkerungstransfers von Juden wird anhand der Archivrecherche in The State of Terror (2016) von Thomas Suarez dokumentiert. Vor diesem Hintergrund wurde die antisemitische Karte von zionistischen Hardlinern auf widersprüchliche Weise gespielt, früher nützlich, um die jüdische Einwanderung nach Israel zu fördern, und in jüngster Zeit, um Kritik an Israel zu hemmen, wobei das gemeinsame Element der Opportunismus ist, der eine Missachtung von Prinzipien mit sich bringt.

Es gibt eine weitere verstärkende Dimension solcher Maßnahmen, die den IHRA-Ansatz weiter diskreditiert. Israelische Außenpolitik auch dann, wenn es einen jüdischen Staat Israel gibt, der durch das Grundgesetz von 2018 Verfassungsrang erhalten hat: „Israel als Nationalstaat des jüdischen Volkes“, gibt es weiterhin die israelische Bereitschaft, den offenen Antisemitismus in einem ausländischen Führer zu übersehen, vorausgesetzt, es wird Israel diplomatische Freundschaft gewährt oder es können wirtschaftliche Gewinne erzielt werden. Viktor Orban aus Ungarn ist das am häufigsten zitierte Beispiel, aber das Muster scheint die Wahl von Modi, Bolsonaro und Trump als Israels bevorzugte Wohltäter zu erklären. Netanjahus Israel erwidert diese Freundschaft mit Waffengeschäften und militärischem/politischem Training für Regierungen der extremen Rechten, und sein Botschafter in Myanmar ging kürzlich so weit, der Rechtsverteidigung der Regierung Myanmars vor dem Weltgericht psychologische Unterstützung gegen die überwältigenden Beweise für den Völkermord an der muslimischen Minderheit, Rohingya, zu gewähren. Während die IHRA-Definition von Antisemitismus als Kontrolle des Vergessens des Holocausts gerechtfertigt ist, gilt für Nichtjuden, die Opfer des Genozids sind, offenbar ein ganz anderes ethisches Kalkül. Das Vergessen von Völkermorden, während man sich an den Holocaust erinnert, scheint die verworrene Botschaft zu sein, die Israel und die zionistischen Vollstrecker in die Welt senden.

Ich denke, diese verschiedenen Überlegungen machen deutlich, dass die gegenwärtige Welle der Betonung des Antisemitismus durch eine Kombination vieler, teils echter, teils gefälschter Querschnittsfaktoren angetrieben wird. Eine der bösartigsten Entwicklungen der letzten Jahre ist der Versuch, die Reichweite des Antisemitismus über seinen Kernbezug zu Hass und Judenfeindlichkeit hinaus zu erweitern. In diesem weiten Sinne wird durch die Einstufung der Befürworter der Menschenrechte der palästinensischen Völker als Antisemiten sowohl der Fokus auf den Judenhass verloren, als auch die bewusst irreführende Behauptung, dass diejenigen, die sich der israelischen Apartheid und Unterdrückung widersetzen, antisemitisch seien. Es scheint offensichtlich, dass solche Verzerrungen des antisemitischen Diskurses das Wachstum des zivilgesellschaftlichen Aktivismus widerspiegeln, der Israel kritisch gegenüber steht und auf Israels Expansionismus und die pointierte Trotzhaltung gegenüber Kritik der UNO und Menschenrechtsorganisationen reagiert. Der schändliche Versuch, Jeremy Corbyn und die britische Labour-Partei als antisemitisch zu brandmarken, fügte ein irrelevantes toxisches Element in einen Wahlprozess in einem führenden demokratischen Land ein und ist ein Hinweis auf die ausstrahlenden Auswirkungen dieses unverantwortlichen IHRA-Ansatzes zum Antisemitismus.



Ein letzter Grund für den Verdacht auf eine solche Taktik ist die scheinbar bedingungslose Missachtung von dem Verhalten Israels. – Ohne eine solche Untersuchung ist es eine destruktive Form der antidemokratischen Polemik, wenn man Opposition gegen Israel oder Solidarität mit dem palästinensischen Kampf als antisemitisch brandmarkt, die den perversen Nebeneffekt hat, echtes antisemitisches Verhalten zu fördern, das verurteilt werden muss. Sogar der notorisch vorsichtige Ankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hat soeben angekündigt, dass eine Untersuchung der kriminellen Vorwürfe im Zusammenhang mit den israelischen Siedlungsaktivitäten im Westjordanland und im Gazastreifen eingeleitet werden soll. Darüber hinaus gibt es einen wachsenden Konsens unter denjenigen, die über die allgemeinen Beziehungen zwischen Israel und dem palästinensischen Volk (einschließlich derer in Flüchtlingslagern und im Exil) informiert sind, die genau so verstanden werden, dass sie auf den Kontrollstrukturen der Apartheid basieren. Wenn dies eine vernünftige Wahrnehmung ist, dann sind BDS und andere Solidaritätsinitiativen gerechtfertigte Antworten, die Unterstützung und Schutz verdienen und brauchen, anstatt schamhaft als Antisemitismus stigmatisiert zu werden, und die die Unfähigkeit und den Unwillen der etablierten Institutionen kompensieren, die Grundrechte der verletzlichen Menschen zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...