What causes inflation? Economists Radhika Desai & Michael Hudson explain In this episode of Geopolitical Economy Hour, economists Radhika Desai and Michael Hudson discuss inflation: what it is, what causes it, and what are the problems in how the Federal Reserve and other central banks respond to it. RADHIKA DESAI: Hello, everyone. Welcome to the second Geopolitical Economy Hour.

Was verursacht Inflation?

Die Wirtschaftswissenschaftler Radhika Desai und Michael Hudson erklären

27. Januar 2023



Was verursacht Inflation? Die Wirtschaftswissenschaftler Radhika Desai und Michael Hudson erklären

Was ist Inflation? Wodurch wird sie verursacht? Welche Probleme gibt es bei der Art und Weise, wie die Federal Reserve und andere Zentralbanken auf sie reagieren? Die Ökonomen Radhika Desai und Michael Hudson erklären es in der Geopolitical Economy Hour

Video

Abschrift

RADHIKA DESAI: Hallo, allerseits. Willkommen zur zweiten Geopolitical Economy Hour. Ich bin Radhika Desai.

MICHAEL HUDSON: Und ich bin Michael Hudson.

RADHIKA DESAI: Vielen Dank an alle unsere Zuschauer, die unsere Eröffnungssendung zu einem solchen Erfolg gemacht haben. Wie viele von Ihnen wissen, werden Michael und ich in Zusammenarbeit mit dem Geopolitical Economy Report von Ben Norton alle zwei Wochen eine Diskussion über die wichtigsten Entwicklungen und Trends präsentieren, die die Weltordnung so radikal und schnell umgestalten.

Dabei geht es nicht nur um Politik und Wirtschaft, sondern, wie Michael und ich es gerne ausdrücken, um politische Ökonomie und, wie es in meinem Buch aus dem Jahr 2013 heißt, um geopolitische Ökonomie.

Die heutige Diskussion konzentriert sich auf die Inflation und ihre viel diskutierte Rückkehr nach vielen, vielen Jahrzehnten. Wir dachten, wir würden unsere Diskussion um einige Schlüsselfragen herum strukturieren.

Was ist Inflation? Wie lautet die Lehrbuchdefinition? Wie wurde sie in der Vergangenheit verstanden? Was sind die Ursachen der Inflation? Was sind die Faktoren auf der Angebots- und Nachfrageseite?

Warum leiden die mächtigsten kapitalistischen Länder heute unter Inflation, wo doch der Kapitalismus als eine so leistungsfähige Produktionsmaschine gilt? Was sagt das über ihr Produktionssystem aus? Wodurch wird die gegenwärtige Inflation tatsächlich verursacht? Was unternimmt insbesondere die Federal Reserve in den Vereinigten Staaten – die mächtigste Zentralbank der Welt – dagegen, und was ist falsch an dem, was die Federal Reserve und viele andere Zentralbanken tun?

MICHAEL HUDSON: Nun, [es gibt zwei Arten] von Inflation. Ich denke, die meisten Leute erwarten, dass wir über die Verbraucherpreisinflation sprechen, weil das in den Medien immer das Thema ist. Ich werde Ihnen meine Pointe zuerst geben, denn so werden wir in dieser Diskussion enden.

Was seit 2008 wirklich aufgebläht wurde, waren nicht die Verbraucherpreise, sondern die Preise von Vermögenswerten – [d.h.] Immobilienpreise, Aktien- und Anleihepreise, Dinge, die die 1 % besitzen. Der Reichtum wurde viel stärker aufgebläht als Waren und Dienstleistungen. [Dies gilt insbesondere für Immobilien.

Diese Verschuldung wurde nicht durch Staatsverschuldung oder Staatsdefizite aufgebläht, sondern dadurch, dass die Federal Reserve eine Subvention in Höhe von 9 Billionen Dollar für die Banken geschaffen hat, um die Immobilienpreise und damit den Wert der von den Banken gehaltenen Hypotheken sowie die Aktien- und Anleihekurse zu stützen.

Dies wird in den gängigen Wirtschaftsmodellen nicht diskutiert oder gar anerkannt. Stattdessen haben wir es mit einer Art Mythologie zu tun, die von rechten, arbeitnehmerfeindlichen Finanzlobbyisten verbreitet wird.

In dieser Mythologie geht es um das, was die meisten Zuhörer wohl von uns erwarten: die Inflation der steigenden Verbraucherpreise. Das ist die einzige Art von Inflation, von der die Federal Reserve spricht. Alles wird auf die Erhöhung der Geldmenge geschoben, als ob das Geld irgendwie die Inflation erzeugen würde.

Sie sprechen nicht von Inflation als Ergebnis von Monopolpreisen. Sie sprechen nicht von Inflation als Folge der NATO-Sanktionen gegen Russland. Sie reden nur über Geld [als ob] irgendwie, wenn wir [könnten] einfach die Geldversorgung stoppen, wenn wir die Regierung stoppen könnten, so viel Geld für die Sozialversicherung und Medicare und andere Sozialausgaben (nicht Militärausgaben) auszugeben, dann würde alles vorbei sein.

In Wirklichkeit werden wir über die Beziehung zwischen [einerseits] der Inflation der Immobilien- und Vermögenspreise [und] andererseits darüber sprechen, wie sich dies auf die Inflation der Verbraucherpreise auswirkt, und wie Schulden und Inflation zusammenhängen.

RADHIKA DESAI: Danke Michael. Ich denke, ich werde dem Beispiel folgen und den Leuten eine Art kleine Vorschau auf das geben, was wir am Ende tun werden.

Ich denke, Michael hat absolut Recht. Es gibt eigentlich zwei verschiedene Inflationen, über die man sprechen sollte.

Die eine ist die Inflation der Vermögenspreise. [Die andere – die real ist, sie findet gerade statt, die Menschen spüren sie in ihren Brieftaschen und auf ihren Bankkonten usw. – ist die Verbraucherpreisinflation.

Dennoch gibt es einige sehr interessante Beziehungen zwischen ihnen. Ein Teil der Beziehung besteht darin, dass die Federal Reserve natürlich, wie Michael sagte, ständig von der Verbraucherpreisinflation spricht. Aber in Wirklichkeit sind ihre Maßnahmen auf die Inflation der Vermögenspreise ausgerichtet. Sie zielt nicht darauf ab, sie zu dämpfen – im Gegenteil, sie hält sie am Laufen.

Dies wird aus meiner Sicht aus verschiedenen Dingen bestehen, die ich geschrieben habe, einschließlich eines Artikels mit dem Titel “Vectors of Inflation”, den ich vor ein paar Monaten im Blog Sidecar der New Left Review veröffentlicht habe. Darin argumentiere ich, dass die Federal Reserve gerade deshalb, weil sie die Inflation der Vermögenspreise am Laufen halten will, weil dies das finanzielle Kartenhaus ist, von dem der Reichtum so vieler extrem reicher Menschen, großer Finanzunternehmen und vermögender Privatpersonen abhängt, um diesen Reichtum zu bewahren, auch nicht in der Lage sein wird, die Inflation auf die einzige Art und Weise zu bekämpfen, die sie kann, nämlich mit dem Vorschlaghammer hoher Zinssätze.

Das mag für einige von uns eine gute Nachricht sein, aber es bedeutet dennoch, dass die zugrunde liegenden Probleme nicht gelöst werden. Lassen Sie mich damit auf die Frage zurückkommen: Was ist Inflation?

Im Allgemeinen bedeutet die Lehrbuchdefinition von Inflation, dass zu viel Geld für zu wenig Waren ausgegeben wird. Die Kaufkraft des Geldes nimmt ab, es kommt zu einer Geldentwertung und so weiter. Und natürlich glauben die Federal Reserve und die meisten Menschen, wie Michael schon sagte, daran.

Die Lehrbuchdefinition von [Inflation] ist also eine, bei der das Geld an Kaufkraft verliert, es wird entwertet, [und] das geschieht durch das Drucken von Geld.

[Diese konventionelle Sichtweise, der sich die Federal Reserve im Allgemeinen anschließt, wurde von Milton Friedman und Anna Schwartz in einem Buch aus dem Jahr 1963 mit dem Titel A Monetary History of the United States, 1867-1960 vertreten, in dem sie behaupteten, dass Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist.

Das heißt, sie wird [ihrer Ansicht nach] im Wesentlichen dadurch verursacht, dass die Federal Reserve und andere Zentralbanken zu viel Geld in das System einspeisen. Und dies kann nur durch eine Einschränkung der Geldmenge bekämpft werden – durch Anhebung der Zinssätze, durch andere Mittel wie die [so genannte] quantitative Straffung, um das Geldangebot zu begrenzen.

Und natürlich erinnert sich jeder, oder nicht jeder, aber einige Leute (einige sind alt genug) werden sich daran erinnern, dass Paul Volcker Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre der amerikanischen Wirtschaft genau einen solchen “Schock” auferlegt hat, um die Inflation zu bekämpfen.

Das ist also die Lehrbuchdefinition. Aber Michael, wie würden wir die Lehrbuchdefinition kritisieren?

MICHAEL HUDSON: Nun, sie betrachtet nur das Geld, wie Sie gerade sagten, aus dem Zitat von Milton Friedman. Aber sie berücksichtigt nicht alle nicht-monetären Ursachen der Inflation.

Wir haben zum Beispiel gesehen, wie die Ölpreise und die Lebensmittelpreise allein aufgrund der Sanktionen gegen Russland gestiegen sind. Wir haben gesehen, wie die Arzneimittelpreise gestiegen sind, insbesondere durch Martin Shkreli, der die Preise enorm erhöht hat.

Überall in den Vereinigten Staaten haben die Unternehmen gesagt: “Wir erhöhen die Preise, weil wir glauben, dass es eine Inflation geben wird, und wir versuchen einfach, sie im Voraus zu erhöhen.”

Seit die Demokraten in den 1990er Jahren unter Clinton an die Macht kamen, haben sie die Anti-Monopol-Verordnung gestoppt. Sie haben verhindert, dass die Kartellgesetze durchgesetzt werden, so dass es zu einer großen Konzentration von Monopolen gekommen ist, die die Preise für alles, was sie wollen, so stark erhöhen können, wie sie wollen. Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen haben die Händler einfach die Preise erhöht, ohne den Landwirten und Milchbauern mehr zu zahlen.

Wenn Sie also sagen, dass Inflation nur ein monetäres Phänomen ist, dann will Milton Friedman damit sagen: “Schauen Sie nicht auf die Machtstruktur. Schaut nicht darauf, wie die Märkte strukturiert sind. Schaut nicht auf die Monopole. Schaut nicht darauf, wie die reichen Konzerne die [Preise] in die Höhe treiben. Schauen Sie auf etwas, das wir der Arbeit anlasten können.”

Die Inflation, von der Milton Friedman spricht – und Sie haben gerade den Chef meines alten Chefs, Paul Volcker, erwähnt – sind die Löhne. Wenn die Federal Reserve also von Inflation spricht, sagt sie: “In Wirklichkeit sind es die steigenden Löhne. Nun, wir wissen, dass die Löhne nicht annähernd so schnell gestiegen sind wie die Lebenshaltungskosten, also kann das nicht der Grund sein – dass die Löhne steigen.

Aber wenn man behaupten kann, dass die Inflation nur dadurch verursacht wird, dass die Arbeitnehmer zu viel Geld verdienen und andere Arbeitnehmer als Verbraucher benachteiligen, dann kann die Federal Reserve kommen und sagen: “Wir müssen eine Depression haben. Wir müssen Arbeitslosigkeit haben. Wir werden die Zinssätze erhöhen, weil wir mehr Arbeitslosigkeit wollen, um die Reservearmee der Arbeitslosen zu vergrößern, so dass die Lohnempfänger so verzweifelt nach einem Job suchen, dass sie für weniger Geld arbeiten werden. Und wenn sie für weniger Geld arbeiten, dann werden die Preise sinken, wenn die Unternehmen irgendwie ihre Preise senken, weil sie ihren Arbeitskräften weniger zahlen können.”

Es wird so getan, als sei alles die Schuld der Arbeitnehmer.

RADHIKA DESAI: Wissen Sie, Michael, ich stimme Ihnen vollkommen zu, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen.

Indem er darauf beharrt, dass Inflation ein monetäres Phänomen ist – und Sie wissen, dass Milton Friedman in der ursprünglichen Arbeit von Friedman und Schwartz und später in vielen anderen Verlautbarungen sogar gesagt hat: “Es geht nicht einmal um die Gewerkschaften.” Er sagt das nicht, weil er sich besonders um die Gewerkschaften sorgt. [Der Grund, warum er das sagt, ist, dass Leute wie er darauf bestehen, dass die einzige Möglichkeit, mit der Inflation umzugehen, darin besteht, wie Sie sagten, eine Rezession zu verursachen.

Indem man die Geldmenge ausreichend einschränkt, und zwar so weit, dass die Zinssätze über die Inflationsrate steigen. Das hätte zum Beispiel bedeutet, dass im Juni [2022] in den Vereinigten Staaten, als die Inflation über 9 % lag, die Zinssätze über 9 % hätten steigen müssen, um die Inflation zu dämpfen.

Der Punkt ist also, dass Sie, wenn Sie darauf bestehen, dass die Geldbehörde die Inflation verursacht, sagen: “Die einzige Möglichkeit, damit umzugehen, ist, eine Rezession zu verursachen, eine Arbeitslosigkeit, die hoch genug ist, um die Preise (Löhne, d.h. den Preis der Arbeit) und damit auch die Preise für alles andere zu senken.”

Man dämpft einfach die Nachfrage in einem solchen Ausmaß. Und damit sagen Sie [im Wesentlichen], dass Sie den Konsum der Menschen einschränken [werden].

Übrigens ist es im Moment schwierig zu sagen, dass die Löhne die Inflation verursachen – obwohl die Streiks in den Vereinigten Staaten und in vielen anderen Ländern zugenommen haben. [Die [Löhne] holen nur das Ausmaß auf, in dem die Löhne der Arbeiter gesunken sind.]

Nichtsdestotrotz verweisen sie auf die Anreize, die die US-Regierung gegeben hat – die, wie sie sagen, nun in die Taschen der Menschen geflossen sind und die Inflation verursachen – [und sagen, dass die Anreize] im Grunde die Nachfrage in die Höhe treiben.

Wenn man sich jedoch die Studien ansieht, die genau zeigen, wohin das Konjunkturprogramm geflossen ist, dann ist der größte Teil des Konjunkturprogramms gar nicht in den Taschen der Menschen gelandet, und das bisschen, das doch geflossen ist, ist mehr oder weniger sofort auf die Bankkonten der großen Finanzinstitute geflossen, weil die normalen Menschen so verschuldet sind, dass sie im Grunde genommen ihre Schulden abbauen, ihre Schulden reduzieren.

Das ist jedenfalls ein interessanter Ansatz für die erste Frage, nämlich dass die Lehrbuchdefinition ein Missverständnis der Inflation ist.

Sie müssen die gesamte Wirtschaft als ein Wirtschaftssystem betrachten, über das Sie und ich seit Jahren sprechen. Der Zweck der Mainstream-Medien, die über Inflation sprechen, ist es, Sie davon abzuhalten, sich anzusehen, wie die Wirtschaft funktioniert, Sie davon abzuhalten, sich anzusehen, wie die Unternehmen die Preise erhöhen, und Sie davon abzuhalten, sich mit Monopolen und Krieg zu beschäftigen.

Man spricht von Hyperinflation, und immer wieder liest man in der New York Times, der Washington Post, dem Wall Street Journal: “Wenn wir weiterhin Haushaltsdefizite machen, um die Sozialversicherung und die Krankenversicherung zu finanzieren, werden wir wie Simbabwe enden. Oder wie Deutschland in den 1920er Jahren.”

Nun, wie ich in Superimperialismus und Killing the Host gezeigt habe, resultierte jede Hyperinflation in der Geschichte aus dem Versuch, Auslandsschulden zu begleichen – indem man seine Währung auf den Devisenmärkten abstieß, um Schulden in einer anderen Währung zu bezahlen.

Deutschland war mit Kriegsschulden belastet, die seine Zahlungsfähigkeit bei weitem überstiegen, und die Reichsbank warf immer wieder D-Mark auf die Devisenmärkte, [bis] die Währung zusammenbrach.

[In den Vereinigten Staaten wurde die Inflation der 1970er Jahre durch das Zahlungsbilanzdefizit für den Krieg in Vietnam und Südostasien sowie durch die fast 800 Militärstützpunkte der Vereinigten Staaten verursacht. Aber die Medien werden nicht sagen: “Nun, es sind die Kriegsschulden und die Kriegsausgaben, die die Inflation verursachen.” [Stattdessen sagen sie: “Schauen Sie, was in den 1970er Jahren passiert ist. Die Löhne sind gestiegen. Das muss die Ursache der Inflation sein.”

Paul Volcker, den Sie erwähnten, hatte eine Tabelle – ein Diagramm – mit den Löhnen im Baugewerbe in der Tasche und sagte: “Solange wir die Löhne im Baugewerbe nicht senken können”, die größtenteils vom ärmsten Teil der Bevölkerung getragen werden, “werden wir die Inflation nicht bekämpfen können.”

Er sagte nicht: “Wir müssen die Immobilienpreise, die Aktien- oder Anleihekurse senken.”

[Er sagte nur: “Wir müssen nur die Löhne senken und die Gewinne erhöhen, denn die Gewinne werden für mehr Investitionen verwendet, und das wird uns alle retten.”

All das ist ein Märchen und zeigt, dass er nicht versteht, was Geld ist.

RADHIKA DESAI: Auf jeden Fall. Und wissen Sie, das ist sehr interessant, Michael.

Eine Sache, die ich von dem, was Sie gesagt haben, aufgreifen wollte, ist, dass die Federal Reserve eine Menge Geld drucken kann. Die Federal Reserve hat in diesem Jahrhundert und insbesondere nach der Finanzkrise von 2008 Geld wie verrückt gedruckt. Wenn es also zu einer Inflation kommen sollte, warum ist sie dann nicht früher eingetreten?

Aus dem einfachen Grund, dass, wie Sie bereits erwähnt haben, wenn die Federal Reserve Geld druckt, es in eine von zwei Richtungen gehen kann.

Es kann entweder in das Finanzsystem fließen, wo es gehortet wird, wo es für Spekulationen verwendet wird, gerade um die Preise für Vermögenswerte in die Höhe zu treiben, die Sie, Michael, völlig zu Recht so betonen.

Oder es kann in die Wirtschaft fließen und zu produktiven Investitionen usw. führen – und genau das hat es nicht getan.

[Im Grunde ist jede Phase des Wirtschaftswachstums mit einer zumindest leichten Inflation verbunden. Denn steigende Preise kurbeln die Wirtschaft tatsächlich an.

Ich erinnere mich, vor vielen Jahren Pierre Vilars A History of Gold and Money: 1450-1920 gelesen zu haben, in dem er darauf hinweist, dass ohne die Auswirkungen der Inflation in den ersten Jahrhunderten der Entstehung des Kapitalismus der Kapitalismus nicht entstanden wäre.

Denn wenn der Kapitalismus sich selbst überlassen bliebe, würde er, wenn er so funktioniert, wie er soll – nämlich die Preise der Dinge ständig zu senken -, unter einem deflationären Umfeld leiden, das die Investitionen bremsen würde.

Eine leichte Inflation ist also nichts Schlimmes. In der neoliberalen Periode war es natürlich so, dass die Zentralbanken eine Inflation von 0 % anstrebten, was im Grunde sehr deflationär ist. Das bedeutet im Grunde, dass wir keine produktiven Investitionen, kein produktives Wachstum usw. zulassen werden.

Wenn also das Geld nicht in produktive Investitionen fließt, dann wird es auch nicht zu einer Inflation der Verbraucherpreise führen. Das war auch nicht der Fall, als in den Vereinigten Staaten im 21.

Dies bringt uns zu einer weiteren Frage. Ich glaube, wir sind jetzt bei der dritten Frage angelangt, die da lautet: Was ist die eigentliche Ursache der Inflation, sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite?

Ich möchte sowohl über die Verbraucherpreisinflation als auch über die Inflation der Vermögenspreise sprechen. Aber ich möchte vielleicht mit einem bestimmten Punkt beginnen

[Die Politik der Federal Reserve – und vieler anderer Zentralbanken, die das neoliberale Kool-Aid, das monetaristische Kool-Aid usw. getrunken haben – besteht im Wesentlichen darin, zu behaupten, dass die einzige Möglichkeit, die Inflation zu bekämpfen, darin besteht, hohe Zinssätze zu haben. Und das ist im Grunde ein Klassenkampf. Es ist ein Klassenkrieg in mindestens zweierlei Hinsicht. An beiden Enden ist es ein Klassenkrieg.

[Einerseits entwertet man durch die hohe Arbeitslosigkeit die Arbeit, die das einzige ist, was wir zu verkaufen haben. Die meisten von uns – die Mehrheit der arbeitenden Menschen – haben nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Wenn Sie also durch die Erhöhung der Zinssätze eine Rezession verursachen, entwerten Sie die Arbeit.

Wenn man andererseits die Zinsen erhöht und die Preise für Vermögenswerte hoch hält, bewahrt man den Reichtum der Reichen, und das ist nicht der geringste Grund, warum es in diesem Jahrhundert zu einer so großen Einkommensverschiebung von der Arbeit zum Kapital und insbesondere zum Finanzkapital gekommen ist. Und das ist der Grund, warum die Ungleichheit auf ein so obszönes Niveau gestiegen ist.

MICHAEL HUDSON: Nun, das Ergebnis ist das so genannte “Hudson-Paradox”, das ich in meinem Buch Killing the Host beschrieben habe.

Mehr Geld und Kredite werden verwendet, um die Preise von Vermögenswerten wie Immobilien und Altersvorsorge in die Höhe zu treiben, und das drückt auf die Verbraucherausgaben. Denn wenn man mehr Geld für eine Hypothek ausgeben muss, für ein Haus, das im Preis steigt, wenn man mehr Geld für die Miete ausgeben muss, wenn man Geld für monopolisierte Gesundheitsdienste ausgeben muss, für Monopolgüter im Allgemeinen, dann wird man immer weniger Einkommen haben, das man für Waren und Dienstleistungen ausgeben kann.

Nochmals, was deflationiert wird, sind [die] Ausgaben von 99% – nun, sicherlich 90% – der Bevölkerung für Güter und Dienstleistungen, weil ihre Ausgaben umgeleitet werden, um für den Zugang zu Vermögenswerten und monopolisierten Gütern und für Güter, die dem Protektionismus oder der Kriegsführung unterliegen, zu bezahlen.

Die Ironie besteht also darin, dass die Inflation der Vermögenspreise zu steigenden Immobilienpreisen und einer Deflation der Verbrauchereinkommen führt. Man muss die Wirtschaft als ein Wirtschaftssystem betrachten, [nicht nur] als zwei Variablen (Verbraucherpreise und Geld).

Man muss sich ansehen, wer den Reichtum besitzt, wer wem was schuldet, wie viel Schulden das Geld von den Verbraucherausgaben zu den oberen Vermögensbesitzern (den 1 %, den 10 %) umleiten, die den größten Teil der Aktien, Anleihen und Immobilien besitzen und die jetzt private Kapitalinvestitionen in Arztpraxen und fast alle Arten von Konsumgütern aufkaufen und in private Hände geben und die Preise drastisch erhöhen.

Wenn man sich nicht ansieht, wie die Wirtschaft strukturiert ist, wie sich die Eigentumsverhältnisse ändern und wie das Verhältnis zwischen Eigentum und Nichteigentum sowie zwischen Konsum und Arbeit aussieht, entgehen einem all die Variablen, die wirklich notwendig sind, um zu erklären, wie die Wirtschaft funktioniert. Die meisten Diskussionen über die Inflation zielen darauf ab, zu vermeiden, dass man darüber spricht, wie die Wirtschaft funktioniert.

RADHIKA DESAI: Ganz genau. Und wie es strukturiert ist.

Ich denke, das Hudson-Paradoxon ist absolut faszinierend, und darüber hinaus würde ich dem Hudson-Paradoxon vielleicht noch ein – sagen wir – Desai-Korollarium hinzufügen.

Diese besagt, dass die Inflation der Vermögenspreise auf ihre Weise die Inflation der Verbraucher anheizt, und zwar aus dem einfachen Grund, dass bei einer Inflation der Vermögenspreise einige Menschen sehr reich werden und es sich leisten können, für verschiedene Waren und Dienstleistungen usw. stark überhöhte Preise zu zahlen. Und weil sie so leicht bezahlen können, treiben sie die Preise weiter in die Höhe, weil sie bezahlen können, so dass genügend Leute Geld verdienen, indem sie zu diesen Preisen verkaufen. In diesem Sinne können sie also auch die Inflation in Gang halten.

Das bringt uns natürlich zu der Diskussion über die Ursachen der Inflation, und vielleicht, Michael, kann ich sie mit einem sehr einfachen Szenario einleiten. Das einfache Szenario ist: Stellen Sie sich vor, dass – wenn man sagt, dass “Inflation bedeutet, dass zu viel Geld für zu wenig Waren ausgegeben wird”, dann ist das im Grunde genommen eine Verkennung des Symptoms. [Es ist] ein bisschen so, als würde man sagen: “Sie haben Fieber.” [Die Antwort wäre:] “Aber Doktor, warum habe ich Fieber? Ist es, weil ich eine Infektion habe? Ist es, weil ich eine andere Krankheit habe, eine ernstere Krankheit? “Man muss untersuchen, warum zu viel Geld für zu wenig Waren ausgegeben wird.

In einer gesunden kapitalistischen Wirtschaft oder einer gesunden Marktwirtschaft würde man erwarten, dass es eine Reaktion des Angebots gibt, wenn die Preise für bestimmte Waren oder vielleicht für viele Waren steigen. Ein tatkräftiger, unerschrockener Kapitalist würde in genau die Produktionsbereiche investieren, in denen die Preise steigen. Und sobald er die Produktion dieser Güter erhöht, würden die Preise normalerweise sinken. In jeder anständig organisierten kapitalistischen Wirtschaft, in jeder einigermaßen produktiven kapitalistischen Wirtschaft, sollte es also eine Angebotsreaktion geben, und wenn es also zu einer Inflation kommt, wäre sie vorübergehend und würde bestimmte Waren und Dienstleistungen betreffen.

Warum also ist es im Laufe der Zeit zu einem allgemeinen Anstieg der Verbraucherpreise gekommen? Was waren die Ursachen?

Ich würde sagen, dass es sicherlich zu Preissteigerungen insbesondere bei zwei Arten von Waren kommen kann, die recht speziell sind. Und dann kann es natürlich auch zu Misswirtschaft beim Geld kommen. Natürlich kann es zu einem Überangebot kommen, aber auch zu steigenden Löhnen, wenn die Gewerkschaften stark sind, und wir hoffen, dass sie das sind, damit sie die Löhne erhöhen können, was wiederum die Preise in die Höhe treiben kann, und das ist in der Vergangenheit zu verschiedenen Zeitpunkten geschehen – ich würde sagen, dass dies in den 1970er Jahren, als die Gewerkschaften tatsächlich stark waren, ein Element war.

Und es gibt [einen weiteren] sehr wichtigen Grund, warum es zu Inflation kommen kann, nämlich die Inflation der Rohstoffpreise. Bei beiden Arten von Primärrohstoffen – sowohl bei landwirtschaftlichen als auch bei Bergbauprodukten – kann es zu großen Produktionsverzögerungen kommen, so dass die Preise zwar steigen können, es aber lange dauert, bis ein zusätzliches Angebot auf den Markt kommen kann. In der Landwirtschaft muss man natürlich bis zur nächsten Saison auf die Produktion des betreffenden Rohstoffs warten, und im Bergbau muss viel investiert werden, bevor das neue Angebot auf den Markt kommen kann. Es gibt also noch viele andere Probleme, die damit zusammenhängen. Aber dies sind einige der häufigsten Gründe für eine Inflation.

Aber Michael, vielleicht möchten Sie noch etwas hinzufügen.

MICHAEL HUDSON: Sie haben sich bisher, völlig zu Recht, auf die Sachgüterproduktion konzentriert, aber die Hauptinflation betrifft die Infrastrukturleistungen. Bildung – die Kosten für Bildung sind viel stärker gestiegen als andere Dinge. Medizinische Versorgung.

Die Ursache dafür ist die Privatisierung dessen, was früher soziale Infrastrukturdienste waren. Die ganze Dynamik des industriellen Kapitalismus bestand vor einem Jahrhundert darin, die Kosten für die Grundbedürfnisse, die Altersversorgung, die Gesundheitsfürsorge und die Bildung zu senken, denn wenn man diese Grundbedürfnisse kostenlos oder zu subventionierten Preisen anbieten könnte, müsste man den Arbeitskräften keine höheren Löhne zahlen, um eine teure Bildung oder eine teure Gesundheitsfürsorge zu kaufen. Sie würden Ihre Industrie produktiver machen, weil Sie die Lebenshaltungskosten durch die Sozialisierung der Kosten für Bildung, Medizin, Transport und Kommunikation [senken].

Schauen Sie sich an, was in England nach Margaret Thatcher geschah. Die Privatisierung von Sozialwohnungen trieb die Wohnungspreise in die Höhe, verdreifachte, verdoppelte, verzehnfachte sie. Dasselbe gilt für die medizinische Versorgung – weit, weit nach oben. Die Privatisierung der Infrastruktur war wahrscheinlich die Hauptursache für die Preisinflation, die die Budgets der 99 % belastet hat.

RADHIKA DESAI: Und Michael, ich möchte dem noch etwas hinzufügen. Sie haben es bereits erwähnt, und natürlich weisen viele linke Ökonomen – Leute wie Robert Reich – ganz richtig darauf hin, dass definitiv ein sehr großer Teil, ein sehr großer Beitrag zur gegenwärtigen Inflation genau durch diese Art von Privatisierungen geleistet wurde, und zwar nicht nur durch Privatisierungen in einem Wettbewerbsmarkt, sondern praktisch jede dieser Privatisierungen war eine Form der Privatisierung, bei der private Monopole geschaffen wurden. Der Beitrag der privaten Monopole zu den steigenden Preisen war also definitiv sehr hoch.

MICHAEL HUDSON: Die Preise für diese monopolisierten Dienstleistungen sind nicht nur wegen des höheren Schuldendienstes gestiegen, sondern auch wegen höherer Dividenden und höherer Zahlungen an das Management. All dies wäre bei den früheren Dienstleistungen des öffentlichen Sektors nicht der Fall gewesen. Es handelt sich also um eine Umgestaltung der Organisation der Industrie infolge der Privatisierung, die enorme finanzielle Kosten für die Banken und den Finanzsektor in die Preisgestaltung von Waren und Dienstleistungen einfließen läßt. Der gesamte Charakter der Preise wird also verändert, erweitert und aufgebläht.

RADHIKA DESAI: Michael, was Sie da sagen, ist wirklich faszinierend.

Einerseits sollte die Umleitung von so viel Einkommen in diese hochpreisigen Waren natürlich zu einer Inflation der Preise für diese Waren usw. führen, aber andererseits sollte es auch – durch den Druck auf die Verbrauchernachfrage – eine depressive Wirkung auf die Preise anderer Dinge haben. Aber wir sehen, dass die Preise für all diese Dinge trotzdem steigen, was uns zur nächsten Frage bringt.

Wissen Sie, überall, wo wir hinschauen, in der meisten Literatur, sogar in der so genannten marxistischen Literatur, finden wir eine Darstellung des Kapitalismus, in der der Kapitalismus das Beste seit dem geschnittenen Brot ist, was das Produktionssystem angeht. Der Kapitalismus dehnt die Produktion kontinuierlich aus, er ist das einzige System, das dazu in der Lage ist.

Ich glaube, der ungarische Wirtschaftswissenschaftler János Kornai hatte in den 1950er oder 1960er Jahren tatsächlich argumentiert, dass der Sozialismus als ein System mit Angebotsbeschränkung verstanden werden kann, während der Kapitalismus als ein System mit Nachfragebeschränkung verstanden werden sollte. Das bedeutet, dass es im Kapitalismus keine Angebotsbeschränkungen gibt.

Tatsache ist jedoch, dass wir heute einen durchdringenden Anstieg der Preise auf breiter Front erleben – der Preise all dieser Monopoldienstleistungen – und natürlich der Finanzdienstleistungen, auf die Michael zu Recht hingewiesen hat -, der steigenden Mieten, auf die Michael ebenfalls hingewiesen hat, aber auch des Anstiegs der Preise für gewöhnliche Waren – nicht nur für Lebensmittel und Brennstoffe, die bequemerweise auf den Krieg in der Ukraine geschoben werden können, sondern auch für andere Dinge. Die Kerninflation, die die Inflation ohne die schwankenden Preise für Lebensmittel und Kraftstoffe misst, ist sehr hoch. Warum ist das so? Wenn der Kapitalismus doch so wunderbar produktiv sein soll, warum haben wir dann dieses Problem?

Michael, was denken Sie?

MICHAEL HUDSON: Nun, es gibt offensichtlich zwei Arten von Kapitalismus. In den Lehrbüchern wird gerne vom Industriekapitalismus gesprochen, insbesondere vom Industriekapitalismus, der sich im 19. Jahrhundert zum Sozialismus zu entwickeln schien.

Jahrhundert in den Sozialismus überzugehen schien. Stattdessen haben wir es aber mit etwas ganz anderem zu tun, nämlich dem Finanzkapitalismus, der im Wesentlichen auf Renteneinkünften beruht: Landrenten, Monopolrenten, Renten aus natürlichen Ressourcen und Finanzschulden. Wenn man also von Nachfrage spricht, denken die Lehrbücher: “Nun, die Arbeiter zahlen ihren Lohn für den Kauf von Waren und Dienstleistungen.” Aber das ist nicht das, was sie überhaupt tun. So funktioniert das nicht. Bevor sie überhaupt Geld ausgeben können, müssen sie ihre Steuern bezahlen, die abgezogen werden, und ihre medizinische Versorgung. Das wird von ihrem Gehaltsscheck abgezogen, und sie erhalten ein Einkommen nach Steuern.

Milton Friedman entwickelte diese arbeitnehmerfeindliche Politik während des Zweiten Weltkriegs, als er für das Kriegsministerium tätig war. Aber bevor der Lohnempfänger das Geld für Waren und Dienstleistungen ausgeben kann, muss er die Miete für das Haus bezahlen, er muss die medizinische Versorgung bezahlen, er muss die Kreditkartenschulden bezahlen, er muss die Autokreditschulden bezahlen, er muss seine Bildungsschulden bezahlen.

Das tatsächlich verfügbare persönliche Einkommen ist also nicht einfach das, was sie nach Zahlung von Steuern ausgeben können, sondern das, was sie nach Zahlung von Steuern und Rentierservices ausgeben können. Und [der] Anstieg dieser verschiedenen Formen der Wirtschaftsrente hat sich so stark ausgeweitet, dass er das, was tatsächlich für Waren und Dienstleistungen zur Verfügung steht, aus dem Gehaltsscheck des Arbeiters herausquetscht.

Und wenn man sich diesen Rentier-Overhead nicht ansieht, dann wird man nicht verstehen, warum der Finanzkapitalismus heute nicht die rosigen Ergebnisse hervorbringt, von denen die Befürworter des Industrialismus sprachen. Sie sind 100 Jahre hinter der Zeit zurück. Sie betrachten nicht den Wandel zum Finanzkapitalismus und wie dieser die Wirtschaft verändert hat.

RADHIKA DESAI: In der Tat. Und das knüpft genau an unser Eröffnungsgespräch an, Michael, denn eines der Dinge, die wir in diesem Gespräch hervorgehoben haben, ist, dass der Neoliberalismus als eine Art neoliberales Politikparadigma – [als er] als eine Art Wiederherstellung des Mojo des Kapitalismus, der Wiederherstellung seiner produktiven Dynamik eingeführt wurde – nichts dergleichen bewirkt hat, und zwar aus dem einfachen Grund, dass der Kapitalismus nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Es handelt sich um Monopolkapitalismus, und Monopolunternehmen machen die Preise, sie sind keine Preisnehmer.

Letztlich hat die Federal Reserve die Inflation nicht gesenkt. Die Federal Reserve hat der amerikanischen Wirtschaft und auch dem Rest der Weltwirtschaft eine so tiefe Rezession aufgezwungen – einige werden sich an die W-förmige Rezession der frühen 1980er Jahre erinnern -, dass die Preise im Wesentlichen gesunken sind.

In diesem Sinne haben die Vorsitzenden der Federal Reserve, ob Janet Yellen, Alan Greenspan, Jerome Powell oder Ben Bernanke, obwohl die Beschäftigung als Mandat hinzugefügt wurde, weiterhin die Rhetorik verwendet: “Oh, wir schauen auf das Beschäftigungsniveau. Wir werden unsere Geldpolitik auf diese Dinge abstimmen.

In Wirklichkeit ging es ihnen nur darum, die Inflation von Vermögenswerten am Laufen zu halten, denn, wie ich bereits gesagt habe und wie Michael sagt, sind dies die Märkte, auf die sich das Vermögen der wirklich reichen Amerikaner stützt.

MICHAEL HUDSON: Zwei Anmerkungen, Radhika.

Erstens: Sie sagten, der Finanzsektor sei nicht produktiv. Was produziert er denn? Er produziert Schulden. Schulden sind das, was er produziert. Das ist es, was Zinsen abwirft. Sein Produkt ist die Verschuldung, auch wenn sie eigentlich ein Antiprodukt ist, das ist es, was er produziert.

Schulden sind eine Form von Gemeinkosten. Der Finanzsektor produziert also Gemeinkosten, und das führt zu einer Polarisierung der Wirtschaft.

Zweitens: Sie sprachen von der Verlagerung des Ziels der Federal Reserve auf die Inflation und nicht auf die Vollbeschäftigung. Es ist eigentlich viel subtiler und viel unheimlicher.

Wenn man Janet Yellen zuhört, wird sie sagen: “Natürlich versucht die Federal Reserve, die Beschäftigung zu erhöhen. Wie können wir die Beschäftigung erhöhen? Die Löhne müssen um 20 % sinken. Wir müssen diesen gierigen Arbeitnehmern weniger zahlen. Und wenn wir ihnen weniger zahlen, dann wird es mehr Beschäftigung geben. Die Lösung für mehr Beschäftigung ist also, Arbeitslosigkeit zu schaffen. Und wenn wir genug Arbeitslosigkeit schaffen können, dann werden die Arbeiter so verzweifelt sein, dass sie sich vor der Obdachlosigkeit retten müssen, indem sie Mindestlohnjobs annehmen, die wir nicht entsprechend der Inflation erhöhen werden, denn die Inflation ist es, die im Grunde die Budgets dieses ganzen Wirtschaftssystems drückt, das darauf ausgelegt ist, Reichtum vom Güter und Dienstleistungen produzierenden Sektor auf den Rentier-, Schulden- und Monopolsektor zu übertragen.”

Das ist die Ironie. Sie haben alle Bedeutungen in ein Orwellsches Doublethink verdreht.

RADHIKA DESAI: Sehr interessant. Michael, was würden Sie sagen, was die Federal Reserve tut, und was daran richtig und falsch ist?

MICHAEL HUDSON: Nun, was falsch daran ist, ist, dass sie glaubt, dass eine Wirtschaft nur dann wachsen kann, wenn sie ärmer wird.

Das ist die Doktrin, die der Internationale Währungsfonds allen seinen Kreditnehmern vermittelt. Lateinamerika, Afrika, Asien. [Der IWF sagt ihnen:] “Wenn ihr nur die gewerkschaftliche Organisierung verhindern könnt. Wenn ihr nur die Sozialausgaben kürzen könnt. Wenn ihr die Löhne senken könnt, seid ihr wettbewerbsfähiger und werdet wachsen. Also ja, wir werden euch aus den Schulden heraushelfen, damit ihr die Anleihegläubiger in den Vereinigten Staaten und andere Dollar-Anleihegläubiger sowie die Ausländer, die euch Geld geliehen haben, bezahlen könnt, weil die Weltbank euch in die Abhängigkeit von den Gläubigernationen getrieben hat. Wenn man sie bezahlen kann, indem man ärmer wird”.

Das ist die Finanzphilosophie. Die Finanzphilosophie in Kurzform lautet: Bezahlt der Arbeit weniger, überlasst den wirtschaftlichen Überschuss den Eigentümern des Reichtums, den Eigentümern des Geldes und vor allem den Eigentümern der [Monopole auf] Kredit- und Geldschöpfung. Darin unterscheidet sich der westliche Kapitalismus vom chinesischen System, in dem die chinesische Zentralbank den Kredit schafft und nicht die Geschäftsbanken, die am Ende die gesamte Miete in Zinsen und wirtschaftliche Gemeinkosten umwandeln, die für den Großteil der Kostensteigerungen verantwortlich sind.

RADHIKA DESAI: Das ist sehr wichtig.

Wir sollten unsere Diskussion jetzt wahrscheinlich beenden, denn wir haben fast eine Stunde Zeit. Aber lassen Sie mich noch ein paar Dinge sagen.

Wie ich bereits sagte, hat die Federal Reserve während der gesamten neoliberalen Periode im Interesse des Finanzsektors gehandelt. Diese Periode würde ich in zwei verschiedene Teile unterteilen.

[Erstens hatten wir die 1980er und 1990er Jahre, in denen, beginnend mit dem Volcker-Schock, die Zinssätze sehr hoch wurden. Später sanken sie zwar etwas, aber sie blieben während dieser Jahrzehnte auf einem historisch recht hohen Niveau, so dass die Banken im Grunde genommen eine Menge Geld verdienten, indem sie einfach Anleihen kauften und relativ hohe Zinsen erzielten.

[Zweitens: Insbesondere nach dem Platzen der Dotcom-Blase in den 2000er Jahren änderte die US-Notenbank ihren Kurs – übrigens aus einem sehr interessanten Grund: Sie erkannte, dass das Einzige, was den Wert des Dollars hochhielt und die Wirtschaft am Laufen hielt, selbst bei einem schwachen Zinssatz, im Grunde die Immobilienpreisblase war, die sich in der US-Wirtschaft seit den 1990er Jahren zusammengebraut hatte. Um sie am Laufen zu halten, verfolgte die Federal Reserve eine radikal niedrige Geldpolitik, ein Paradigma, das die Inflationierung dieser riesigen Vermögensblasen ermöglichte, die wir 2008 platzen sahen. Natürlich hielt die Federal Reserve auch danach an der Politik des leichten Geldes fest.

Es handelt sich also um zwei unterschiedliche Zeiträume. Aber in beiden Fällen geht es auf die eine oder andere Weise um die Interessen des Finanzsektors.

Als die Inflation nun wirklich einsetzte, reagierte die Federal Reserve im Grunde zuerst darauf – Jerome Powell reagierte zuerst darauf, indem er sagte: “Oh, wir müssen uns keine Sorgen machen, wir werden die niedrige Geldpolitik fortsetzen, weil die Inflation vorübergehend sein wird.”

Denken Sie daran, dass ich die Anhebung der Zinssätze durch die Federal Reserve nicht gutheiße. Was ich damit sagen will, ist, dass sie die Zinssätze nicht erhöht haben, was sie gerne getan hätten, wenn sie die Inflationsgefahr für größer gehalten hätten, weil sie sie zunächst als vorübergehend abgetan haben, weil sie es sich nicht leisten konnten, zu akzeptieren, dass sie die Zinssätze erhöhen müssten, weil eine Erhöhung der Zinssätze all diese Vermögensblasen zum Platzen bringen würde, angefangen bei den schwächsten Vermögensblasen.

Also versuchte man zunächst, so zu tun, als ob die Inflation nur vorübergehend wäre. Dann, Anfang 2022, mussten sie zugeben, dass die Inflation da war – sie erwies sich als hartnäckig, sie würde nicht einfach verschwinden, und so begann die Federal Reserve mit einer Reihe von Zinserhöhungen.

Die Sache mit diesen Zinserhöhungen ist, dass sie natürlich ziemlich erstaunlich waren. Zu verschiedenen Zeitpunkten stiegen sie nicht nur um die üblichen 25 Basispunkte, sondern um 50 Basispunkte, 75 Basispunkte und so weiter. Aber Tatsache ist, dass die Federal Reserve einen Weg finden muss, um die Zinserhöhungen zu stoppen, weil sie sich bereits in diesem gefährlichen Bereich befindet.

Lassen Sie mich einen Vergleich anstellen. In den Jahren 2005, 2006 und 2007 war die Federal Reserve gezwungen, die Zinssätze zu erhöhen, weil der Dollar an Wert verlor. Der Dollar stand unter Abwärtsdruck. Die Ölpreise stiegen, und so weiter. Also begann die Federal Reserve, die Zinssätze zu erhöhen, ganz behutsam, schrittweise, in einer Reihe von Schritten, jeweils 25 Basispunkte. Sie brachte die Zinssätze auf etwa 5,25 %.

Das reichte im Wesentlichen aus, um die Finanzblase platzen zu lassen. Und wenn die Federal Reserve dies zuließe, würde sie im Grunde all diese Vermögensblasen zum Platzen bringen. Heute haben wir nicht mehr nur eine oder zwei Vermögensblasen, eine Kreditblase, eine Immobilienblase, sondern eine “Everything Bubble”.

Und schon jetzt platzen viele dieser Blasen in vielen Bereichen, in die Geld geflossen ist. Die Blasen sind geplatzt. Was Sie jetzt sehen werden, ist, dass die Federal Reserve sich davor scheuen wird, die Zinssätze sehr stark anzuheben. Der Vorschlaghammer der hohen Zinssätze wird also nicht zum Einsatz kommen. Die Federal Reserve hat keine andere Möglichkeit, mit der Inflation umzugehen.

Der Punkt ist, dass aus unserer Sicht das, was getan werden muss, um sowohl die Inflation zu bekämpfen als auch eine ganze Reihe anderer Übel zu beheben, die die US-Wirtschaft plagen, in der Tat darin besteht, von der Finanzialisierung wegzukommen und die Art von industriell ausgerichteter, produktionsorientierter Wirtschaft zu schaffen, die die Amerikaner brauchen.

Aber die Federal Reserve ist nicht bereit, dies zu tun. Die Eliten scheuen sich davor, weil es ein Maß an Finanzregulierung und Kapitalregulierung erfordert, das dem, was sie fürchten, sehr nahe kommt – nämlich eine Art Sozialismus. Und das ist mein Argument in meinem Artikel “Vectors of Inflation” und natürlich auch das, was ich heute noch vertrete.

MICHAEL HUDSON: Was Sie vorschlagen, ist genau das, was die Zentralbanken nicht tun können. Tatsache ist, dass die angehäuften Schulden nicht zurückgezahlt werden können. Es gibt keine Möglichkeit für die Zentralbank, mit der Tatsache fertig zu werden, dass jeder Aufschwung seit dem Zweiten Weltkrieg, jeder Aufschwung seit 1945, von einem immer höheren und höheren Schuldenstand ausging, bis jetzt so viele Schulden da sind, dass die Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig ist und Obdachlosigkeit und Polarisierung nicht vermeiden kann, wenn die Schulden nicht getilgt werden.

Und genau das ist es, was die Federal Reserve nicht tut. Die Federal Reserve kann das Finanzsystem nicht ändern und sagen: “Nun, in den letzten 100 Jahren, eigentlich seit Jahrhunderten, vergeben Geschäftsbanken, wenn sie einen Kredit vergeben, diesen gegen Sicherheiten. Die Banken vergeben keine Kredite, um neue Produktionsmittel zu schaffen. Der Aktienmarkt kann das tun, für Startkapital. Aber die Banken vergeben keine Kredite für Vermögenswerte, die noch nicht vorhanden sind. Sie vergeben Kredite nur gegen bereits vorhandene Vermögenswerte, die sie zwangsvollstrecken können, wenn die Schulden nicht bezahlt werden können.”

Nun, wir befinden uns jetzt in einer Zeit der massenhaften Zwangsvollstreckungen, und der Grund, warum all diese 9 Billionen Dollar geschaffen wurden, als Obama die Banken rettete, war, dass die Banken insolvent waren. Sie hatten so viele faule Kredite vergeben, dass, wie die FDIC feststellte, die Citibank bankrott war, alle großen Banken pleite waren. Darüber haben wir in der allerersten Sendung gesprochen. Und das Finanzsystem ist im Grunde immer noch zahlungsunfähig. Es wird am Leben gehalten – es ist ein Zombie-Bankensystem, das Zombie-Unternehmen mit immer mehr Schulden über Wasser hält, die letztendlich abgeschrieben werden müssen.

Aber das tun die Banken nicht. Und die einzige Lösung liegt außerhalb der Politik der Federal Reserve. Erstens: Sie muss die uneinbringlichen Forderungen abschreiben. Das ist für viele Länder des Globalen Südens sicherlich offensichtlich. Aber man muss auch ein anderes Finanzsystem haben. Man muss den Kredit zu einem öffentlichen Versorgungsunternehmen machen, wie es in China der Fall ist. Ein öffentliches Versorgungsunternehmen, das tatsächlich dazu dient, Geld und Kredite zu schaffen, neue Produktionsmittel zu schaffen, ohne die Gemeinkosten und den Schuldendienst zu erhöhen.

Dies erfordert eine Entprivatisierung und die Umwandlung des Kredits in ein öffentliches Versorgungsunternehmen. Die wirtschaftliche Miete sollte sozialisiert und als grundlegende Steuerbemessungsgrundlage verwendet werden, damit die Miete nicht zur Zahlung von Zinsen verwendet wird. Die Miete soll verhindern, dass die Immobilienpreise auf Kredit von einem Finanzsektor in die Höhe getrieben werden, dessen Aufgabe es ist, die Preise für Vermögenswerte aufzublähen, um das Schneeballsystem am Laufen zu halten, damit die Wirtschaft nicht –

RADHIKA DESAI: Ganz genau. Vielleicht fallen mir zum Schluss noch ein paar Punkte ein, die es wirklich wert sind, angesprochen zu werden, bevor wir heute schließen, so dass wir vielleicht etwas mehr als eine Stunde brauchen.

Der erste Punkt ist, dass ich vorhin die Mystik unabhängiger Zentralbanken erwähnt habe, und natürlich haben wir in dieser Zeit, seit den 1990er Jahren, seit mehr als zwei Jahrzehnten, eine Art Mystifizierung der Rolle der Zentralbanken und insbesondere der Federal Reserve erlebt.

Es wurde ein Buch über Alan Greenspan geschrieben, dessen Arbeit so dargestellt wurde, als sei er als Vorsitzender der Federal Reserve wie ein Maestro, der das komplexe Orchester der US-Wirtschaft und sogar der Weltwirtschaft lediglich mit geschickten kleinen Bewegungen seines geldpolitischen Taktstocks dirigiert.

Wenn wir uns fragen, was die Inflation wirklich niedrig gehalten hat – denn die Zentralbanken werden ja dafür gelobt, dass sie den Drachen der Inflation in den letzten zwei oder drei Jahrzehnten besiegt haben -, dann ist das, was die Inflation in den letzten Jahrzehnten wirklich niedrig gehalten hat, in Wirklichkeit ein Angriff auf die Arbeit. Es ist im Grunde ein Angriff auf die Länder der Dritten Welt, vor allem auf ihre Entwicklungsfähigkeit, was wir in den 1980er und 1990er Jahren besonders deutlich gesehen haben.

Wie Sie wissen, haben die Wirtschaftswissenschaftler Utsa Patnaik und Prabhat Patnaik in ihrem Buch A Theory of Imperialism argumentiert, dass ein Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Geldwerts der Länder der Ersten Welt darin besteht, die Entwicklung der Länder der Dritten Welt niedrig zu halten. Denn wenn sich die Länder der Dritten Welt zu entwickeln begännen, würden sie mehr von den Rohstoffen nachfragen und kaufen, die die Länder der Ersten Welt bisher so gut wie umsonst bekommen haben.

Ob es sich nun um Kupfer oder Öl oder Lithium oder was auch immer handelt, einer der Gründe für die Inflation ist, dass trotz aller Bemühungen der Vereinigten Staaten und der westlichen Länder zumindest einige Länder der Dritten Welt, allen voran China, aber auch viele andere, beginnen, sich zu entwickeln – sie treffen politische Entscheidungen und werden sagen: “Wir wollen auch unseren Anteil an den Rohstoffen und Produkten haben”, und das wird ebenfalls zu einem ganz anderen Szenario führen.

Abschließend möchte ich noch einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Diskussion geben – Michael und ich haben uns darauf geeinigt, dass sich unsere nächste Diskussion mit der Entdollarisierung befassen wird. Diese Finanzblasen hängen eng mit dem Grund zusammen, warum der Dollar das Weltgeld zu bleiben scheint – was im Wesentlichen darin besteht, dass diese Vermögensblasen Geld in das auf Dollar lautende Finanzsystem gezogen haben, aber auch das ändert sich schnell.

Eines der Dinge, die Michael erwähnt hat, ist die Inflation der Bilanz der Federal Reserve, die sich mit der Finanzkrise 2008 verdoppelt hat, und dann noch einmal unter Q.E., und dann noch einmal mit der jüngsten Pandemiekrise und so weiter. Heute beläuft sie sich also auf fast 9 Billionen Dollar. Wozu dient dieses ganze Geld?

[Die Federal Reserve] druckt im Wesentlichen Geld. Es hat nicht zu steigenden Preisen, steigenden Verbraucherpreisen, beigetragen, weil es nicht in die Taschen der normalen Menschen geflossen ist. Es hat im Grunde die Inflation der Vermögenswerte am Laufen gehalten.

Diese Vermögensinflation wird nun künstlich gestützt. Die Federal Reserve stützt die Vermögensmärkte. Dies ist nur eines der Anzeichen für die Schwächen, die den Dollar zu Fall bringen werden. Darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen.

MICHAEL HUDSON: Zur Vorbereitung habe ich die Dollarisierung in meinem Buch Superimperialismus und ein Szenario für die Entdollarisierung in The Destiny of Civilization erörtert, [in dem] es genau darum geht. Sowohl Radhika als auch ich haben viel über die Entdollarisierung geschrieben, und es wäre hilfreich, wenn Sie einen Blick darauf werfen könnten, was wir in der Vergangenheit geschrieben haben, damit wir von dort aus sagen können, was sich heute tatsächlich abspielt.

RADHIKA DESAI: Wenn Sie auch einen Blick auf Michael und mein Papier “Beyond the Dollar Creditocracy” werfen würden, und auch auf mein Buch von 2013, Geopolitical Economy, das sich ebenfalls sehr stark auf den Dollar konzentriert.

Ich hoffe, Sie haben jetzt oder später die Gelegenheit, einen Blick auf einige dieser Dinge zu werfen, und beim nächsten Mal werden wir mit einer Diskussion über die Entdollarisierung zurückkehren.

Vielen Dank und auf Wiedersehen.

Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …